"Для начала - я пока живой и не за границей", - Лукашенко опроверг свое бегство за рубеж. ВИДЕО
Действующий президент Александр Лукашенко предупредил, что забастовки могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет TUT.by.
"Для начала - я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", — отметил Лукашенко.
О возможных последствиях забастовок он рассказал на конкретных примерах. В случае с "Беларуськалием", если остановить это нормально работающее предприятие на несколько дней, то это будет на руку основным конкурентам в России и Канаде: "Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить".
Аналогично и в отношении работы машиностроительных предприятий, таких как МТЗ, МАЗ и другие.
"Как мне доложили, на МАЗе или МТЗ был пример один: там 20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу и пошли. Завпроизводством говорит: хорошо, идите ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата вот этих людей. Завернулись, обратно пошли на работу", — продолжил Лукашенко.
"Людям надо сказать, что это единственный шанс у них спасти предприятие. Спасая предприятие, будешь кормить свою семью. На улице можно походить. Вон их, тысячами ходят. Можно присоединиться, походить. Но там денег если и дадут, то на два дня. Там некоторым приплачивают. Мы их знаем, мы показывали их. Ну на два дня дадут. А потом что?" — задался вопросом он.
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а Китай собі усміхається та з евакуацією не спішить
А для конца?
Меня больше интересует, доходит ли до мозжечка нашего зеленого существа, что может случиться в случае безоружного протеста? И понимает ли оно, что в отличие от белорусов украинцы вооружены и обстреляны.
Ненадолго!
Щонайменше не вивозить камазами награбоване до москви і не тікає під охороною
youtube.com/watch?v=KED1alpMqlA