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Новости Революция в Беларуси
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"Для начала - я пока живой и не за границей", - Лукашенко опроверг свое бегство за рубеж. ВИДЕО

Действующий президент Александр Лукашенко предупредил, что забастовки могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет TUT.by.

"Для начала - я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", — отметил Лукашенко.

О возможных последствиях забастовок он рассказал на конкретных примерах. В случае с "Беларуськалием", если остановить это нормально работающее предприятие на несколько дней, то это будет на руку основным конкурентам в России и Канаде: "Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить".

Аналогично и в отношении работы машиностроительных предприятий, таких как МТЗ, МАЗ и другие.

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"Как мне доложили, на МАЗе или МТЗ был пример один: там 20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу и пошли. Завпроизводством говорит: хорошо, идите ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата вот этих людей. Завернулись, обратно пошли на работу", — продолжил Лукашенко.

"Людям надо сказать, что это единственный шанс у них спасти предприятие. Спасая предприятие, будешь кормить свою семью. На улице можно походить. Вон их, тысячами ходят. Можно присоединиться, походить. Но там денег если и дадут, то на два дня. Там некоторым приплачивают. Мы их знаем, мы показывали их. Ну на два дня дадут. А потом что?" — задался вопросом он.

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625)


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Топ комментарии
+80
"Для начала - я пока живой и не за границей", - Лукашенко опроверг свое бегство за рубеж - Цензор.НЕТ 9981
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14.08.2020 12:51 Ответить
+46
Дабро Пажалываць
"Для початку - я поки живий і не за кордоном", - Лукашенко спростував свою втечу за кордон - Цензор.НЕТ 3313
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14.08.2020 12:57 Ответить
+36
правильно - для любого ватного знбила - шоколад смертелен! кацапы и зебилы выживают только на кизяках и вате от скабеевой и медведчука
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14.08.2020 13:02 Ответить
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Страница 3 из 3
Маладець бацька! Не дает хаосу охватить страну!
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14.08.2020 15:20 Ответить
Чмо усатое так ничего и поняло!
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14.08.2020 15:47 Ответить
Это пока живой)
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14.08.2020 16:54 Ответить
Это скоро исправят, 2 гвоздички украинцы для Лукашенко уже приготовили, пойдет в лифт за Кобзоном
https://censor.net/comments/locate/3213791/019214c8-d974-7388-b341-03fb4a405dc7
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15.08.2020 00:01 Ответить
Ключевое слово ПОКА.
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14.08.2020 16:58 Ответить
А вы знаете сколько студентов в США было убито и задержано в ходе протестов и митингов против войны во Вьетнаме?
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14.08.2020 17:09 Ответить
Меньше, чем умирают в ДТП за год в Украине. Но мы и так знаем, что в США негры линчуют и крах доллара будет совсем скоро. Как рашка развалится и доллар рухнет через 100 лет.
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14.08.2020 21:53 Ответить
А помните как паковали протестующих на акции оккупируй Уолл стрит?
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14.08.2020 17:10 Ответить
Давай, давай. Нужно больше сравнений цивилизованных стран со сраными совковыми тоталитарными помойками
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14.08.2020 17:51 Ответить
Млять, а ты госдолг США видел? 23 трилионов резанной бумаги!!! У вас столько нефти, газа и золото нет в рашкинских болотах. Кошмар.
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14.08.2020 21:58 Ответить
Он так ****** будто они мировой рынок захватили прям как китайцы) Там половина предприятий дотационных, вся экономика держится на касапских заказах, и то за ихние же кредиты + дешевое сырье оттудава же. В целом как и у нас было. Так что работа или не работа этих предприятий мало повлияет а общий ВВП. На него может повлиять один плешивый карлик
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14.08.2020 17:22 Ответить
Он будет ещё призывать "не раскачивать лодку" а то Путин нападет.
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14.08.2020 18:03 Ответить
Здесь я вижу собрались ведущие экономисты, политики и социологи!!! Как приятно находится в такой компании.😆
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14.08.2020 22:01 Ответить
а тобі теж потрібен провідний сантехнік, щоб зрозуміти тече у тебе вода з крану чи ні?
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15.08.2020 08:49 Ответить
Вы путаете теплое с мягким.
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15.08.2020 10:16 Ответить
Пока еще живой
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14.08.2020 17:49 Ответить
И не говори - прямо слух ласкает - ПОКА ЕЩЕ живой
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14.08.2020 18:31 Ответить
"Свядомые"? Черт очень много кремлевской пропаганды смотрит
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14.08.2020 17:51 Ответить
та він сам пропаганда ні проГАНДОН
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14.08.2020 18:29 Ответить
Боже, он тоже это сказал
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14.08.2020 19:04 Ответить
За сколько дней он обещал навести порядок, если как в Україні будет?
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14.08.2020 19:05 Ответить
заганяють кагебешні пацюки лукадрища, аки кобли жучку
а Китай собі усміхається та з евакуацією не спішить
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14.08.2020 19:06 Ответить
СПРАШИВАЮТ ЛУКАШЕНКО _ ЗА СКОЛЬКО ОН НАВЕДЕТ ПОРЯДОК НА УКРАИНЕ,,, ЗА ТРИ ДНЯ ГОВОРИТ.... В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАССТРЕЛЯЮ ВСЮ РАДУ,,, ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ВСЕХ КТО ПРИДЕТ НА ИХ ПОХОРОНЫ!!!!
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14.08.2020 19:09 Ответить
воно слабе на голову
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14.08.2020 19:14 Ответить
Без Рады, но с Ахметовым, Коломойским и им подобным будет порядок?
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15.08.2020 08:48 Ответить
а краще щоб був вже як чаушеску....
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14.08.2020 19:13 Ответить
Ключевое слово "пока"
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14.08.2020 19:48 Ответить
Чмо !***** номер 2 !
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14.08.2020 19:55 Ответить
У бацькі логіка така сама як була у лугандонів - якщо раби не будуть працюівати, рабовласник їх не буде годувати... а права і свободи захищають лише нероби, які відбилися від рабовласника.
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14.08.2020 20:05 Ответить
"- Для начала - я пока живой"

А для конца?
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14.08.2020 20:29 Ответить
В этом-то и проблема, что тараканище ЕЩЕ живой. Всему свое время？
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14.08.2020 20:57 Ответить
С выродком Лукой все понятно, думаю это уже покойник.
Меня больше интересует, доходит ли до мозжечка нашего зеленого существа, что может случиться в случае безоружного протеста? И понимает ли оно, что в отличие от белорусов украинцы вооружены и обстреляны.
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14.08.2020 21:23 Ответить
воно не розуміє і сподівається на свою зелену біомасу. А її забагато, зайдіть на його сторінку на фейсбуці *******...
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14.08.2020 21:27 Ответить
Так в чём тогда проблема!? Если он вам так надоел... вояки м..ь вашу...
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14.08.2020 22:03 Ответить
Чтоб этого не случилось, нужно несмотря ни на что брать за жабры Барыгу и вести в суд. Думаю лет на 20 с конфискацией он заработал. Зеля, не обращай внимания на его защитничков
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15.08.2020 10:42 Ответить
Казел ты, а не прокуратор
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15.08.2020 11:08 Ответить
"Для початку - я поки живий і не за кордоном", - Лукашенко спростував свою втечу за кордон - Цензор.НЕТ 523
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14.08.2020 21:45 Ответить
Пока, лукавый, пока.
Ненадолго!
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14.08.2020 22:02 Ответить
А кто его знает, может двойник или тройник. Дедушка Пу научил.
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14.08.2020 22:12 Ответить
Ключевое слово ПОКА
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14.08.2020 22:17 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=-J1WrBTw8VY
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14.08.2020 22:20 Ответить
Чому Україна взагалі ніяк не впливає на ситуацію в Білорусі ? Тим більше, що зараз для цього є всі можливості ...
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14.08.2020 22:24 Ответить
теж не розумію чому не запропонувати миротворчі сили (як Бацька своїх пропонував нам на Донбас)
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15.08.2020 08:46 Ответить
"Для початку - я поки живий і не за кордоном", - Лукашенко спростував свою втечу за кордон - Цензор.НЕТ 1555
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14.08.2020 23:05 Ответить
"Для початку - я поки живий і не за кордоном", - Лукашенко спростував свою втечу за кордон - Цензор.НЕТ 7499
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14.08.2020 23:35 Ответить
Анекдот : цыплёнок подходит к забору бьется о него головой и кричит, западло западло западло Мой папа петух!
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14.08.2020 23:45 Ответить
Может наступила пора скинуть это непотребство вместе: В лице Лукашенка, Путина, Зеленского.
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15.08.2020 01:15 Ответить
так, але порядок має бути зворотнім
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15.08.2020 08:44 Ответить
"Для початку - я поки живий і не за кордоном", - Лукашенко спростував свою втечу за кордон - Цензор.НЕТ 3796
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15.08.2020 02:02 Ответить
главное чтобы этого хаоса не было, потому что тогда перестанут платить пенсии... а жесткость к протестантам применяется и в развитых капиталистических странах - лупят и стреляют резинками будьте-сдрасьте...а потому что тогда хаос возникнет и перестанут платиться пенсиии...
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15.08.2020 08:16 Ответить
Лукашенко може бути в дечому прикладом для наших політиків також.
Щонайменше не вивозить камазами награбоване до москви і не тікає під охороною
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15.08.2020 08:43 Ответить
Охлократия как насмешка над демократией.
youtube.com/watch?v=KED1alpMqlA
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15.08.2020 08:57 Ответить
Дестабилизация в Беларуси - худший вариант для Восточной Европе, особенно для Украины. В Беларуси может вспыхнуть гражданская война по типу Украины 2014. Уход Лукашенко это на 90% вхождение Беларуси в РФ на условиях Путина. Ципкало, Бабарыко, Тихановская - это Газпром и Путин!
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15.08.2020 10:34 Ответить
Давайте сначала подумаем об Украине, а потом уже о Беларуси
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15.08.2020 10:37 Ответить
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