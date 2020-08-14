Возле Авдеевки зафиксирован один обстрел со стороны наемников РФ, - Минобороны

На Донбассе с начала 14 августа зафиксирован один обстрел украинских позиций со стороны наемников России.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксирован один обстрел украинских позиций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Около 10:00 противник совершил несколько очередей из стрелкового оружия в районе Авдеевки", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что с учетом провокационного характера обстрела, украинские военные огонь не открывали. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

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