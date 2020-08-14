Возле Авдеевки зафиксирован один обстрел со стороны наемников РФ, - Минобороны
На Донбассе с начала 14 августа зафиксирован один обстрел украинских позиций со стороны наемников России.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксирован один обстрел украинских позиций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Около 10:00 противник совершил несколько очередей из стрелкового оружия в районе Авдеевки", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.
Отмечается, что с учетом провокационного характера обстрела, украинские военные огонь не открывали. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.
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+4 Вла
показать весь комментарий14.08.2020 13:24 Ответить Ссылка
+3 Підлога Маккартні
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+1 Власов Сергей #321358
показать весь комментарий14.08.2020 14:06 Ответить Ссылка
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Сепары ни в кого не попали, а наши-огонь не открывали. Вот и слава богу!
запастись сгущенкой и закопаться поглубже в землю
Кто то чихнул рядом и оно нажало гашетку....
абезьяна с пулемётом. Чему тут удивляться?
Бо 100% прийде час, коли свинособаки порушать т.з. "перемир'я" прицільними обстрілами, але відсіч їм буде давати складніше.
Відсутність втрат зараз - це відкладені , а не уникнені події.
https://twitter.com/uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632
Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1294206981524336640 1 ч
Уламки по всьому тілу...-це "отсутсвие погибших и раненых"?!А ,ну да-небоевая жЫж потеря! На противотанковой мине,учтановленной вражеской ДРГ,в нарушение перемирия.Но,все равно -НЕ боевая,прально?!Вашими б устами да,только мед и пить,в Медовый Спас...Вы достигли уровня Батяра.