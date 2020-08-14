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Новости Агрессия России против Украины
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Возле Авдеевки зафиксирован один обстрел со стороны наемников РФ, - Минобороны

Возле Авдеевки зафиксирован один обстрел со стороны наемников РФ, - Минобороны

На Донбассе с начала 14 августа зафиксирован один обстрел украинских позиций со стороны наемников России.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксирован один обстрел украинских позиций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Около 10:00 противник совершил несколько очередей из стрелкового оружия в районе Авдеевки", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что с учетом провокационного характера обстрела, украинские военные огонь не открывали. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

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Автор: 

Минобороны (9452) обстрел (28239) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+4
а те, що макаки постійно укріплюються, мінують місцевість та ведуть розвідку з повітря ніяк керівництво країни не напружує?
Бо 100% прийде час, коли свинособаки порушать т.з. "перемир'я" прицільними обстрілами, але відсіч їм буде давати складніше.
Відсутність втрат зараз - це відкладені , а не уникнені події.
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14.08.2020 13:24 Ответить
+3
Типа мышибрат случайно 1 раз на курок нажал?
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14.08.2020 13:08 Ответить
+1
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632


https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1294206981524336640 1 ч

Уламки по всьому тілу...-це "отсутсвие погибших и раненых"?!А ,ну да-небоевая жЫж потеря! На противотанковой мине,учтановленной вражеской ДРГ,в нарушение перемирия.Но,все равно -НЕ боевая,прально?!Вашими б устами да,только мед и пить,в Медовый Спас...Вы достигли уровня Батяра.
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14.08.2020 14:06 Ответить
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Типа мышибрат случайно 1 раз на курок нажал?
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14.08.2020 13:08 Ответить
1 обстріл може тривати годинами.
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14.08.2020 13:30 Ответить
Это не систематический.
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14.08.2020 13:09 Ответить
игнорируем
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14.08.2020 13:20 Ответить
Не буде там миру. Від слова НІКОЛИ.
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14.08.2020 13:11 Ответить
А зебилы там еще и выборы демократические хотят. Да их даже в Бяларуси провести низя, что уже сказать за ордило
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14.08.2020 13:12 Ответить
Это и называется "полное прекращение огня".
Сепары ни в кого не попали, а наши-огонь не открывали. Вот и слава богу!
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14.08.2020 13:12 Ответить
главное - не поддаваться на провокации
запастись сгущенкой и закопаться поглубже в землю
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14.08.2020 13:14 Ответить
Ну как говорится раз на п***с. Главное что наши храбро стерпели, вытерли сопли кулаком и не выстрелили в ответ.
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14.08.2020 13:15 Ответить
Кунял, кунял под выпитым боярышником...
Кто то чихнул рядом и оно нажало гашетку....
абезьяна с пулемётом. Чему тут удивляться?
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14.08.2020 13:15 Ответить
Да,да - помним, "Мир - это война!"
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14.08.2020 13:21 Ответить
а те, що макаки постійно укріплюються, мінують місцевість та ведуть розвідку з повітря ніяк керівництво країни не напружує?
Бо 100% прийде час, коли свинособаки порушать т.з. "перемир'я" прицільними обстрілами, але відсіч їм буде давати складніше.
Відсутність втрат зараз - це відкладені , а не уникнені події.
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14.08.2020 13:24 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632


https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1294206981524336640 1 ч

Уламки по всьому тілу...-це "отсутсвие погибших и раненых"?!А ,ну да-небоевая жЫж потеря! На противотанковой мине,учтановленной вражеской ДРГ,в нарушение перемирия.Но,все равно -НЕ боевая,прально?!Вашими б устами да,только мед и пить,в Медовый Спас...Вы достигли уровня Батяра.
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14.08.2020 14:06 Ответить
 
 