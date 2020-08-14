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Новости Коронавирус и карантин
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Расширен список лиц, которые могут не проходить самоизоляцию при пересечении границы, - МВД

Расширен список лиц, которые могут не проходить самоизоляцию при пересечении границы, - МВД

Кабинет Министров Украины расширил список лиц, которым не обязательна самоизоляция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В перечень попали лица, имеющие отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы, и лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации.

Кроме того, в министерстве напоминают, что самоизоляцию могут не соблюдать:

- лица, не достигшие 12 лет;
- лица, которые являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней или следуют по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
- работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;
- водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющие регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;
- инструкторы вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство во имя мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил;
- деятели культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них.

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Автор: 

карантин (16729) МВД (9331) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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проще наверно сказать кто должен проходить самоизоляцию чем кто не должен
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14.08.2020 13:17 Ответить
Всё логично. У всех этих чуваков пуленепробиваемый имунитет.
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14.08.2020 13:20 Ответить
Почти весь перечень еще понять можно, но "- деятели культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них." Источник: https://censor.net.ua/n3213799 Карл, деятели культуры
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14.08.2020 13:57 Ответить
Забыли дописать:
,......- и медведчук со товарищи........)
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14.08.2020 14:08 Ответить
 
 