Сейм Польши призвал правительство создать условия ускоренного приема беженцев из Беларуси
Сейм Польши принял резолюцию по осуждением насилия в отношении мирных демонстрантов в Беларуси и призывом к правительству рассмотреть возможность ускоренного приема беженцев из этой страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
"Сейм Республики Польша, со всей силой осуждает применение властями Беларуси жестокого насилия и массовых репрессий в отношении белорусского общества и фальсификации президентских выборов в Республике Беларусь 9 августа 2020", - говорится в тексте резолюции.
Сейм, как говорится в резолюции, в условиях драматической ситуации желает "заверить всех белорусов в солидарности и поддержке".
"Мы настоятельно требуем от власти в Минске немедленного освобождения всех арестованных и прекращения репрессий и применение насилия в отношении общества", - говорится в резолюции.
Сейм также обратился к правительству с просьбой запустить гуманитарную помощь для жертв гонений в Беларуси и "создать возможность быстрого приема политических беженцев из Беларуси".
"Сейм Республики Польша призывает Европейский парламент и Европейский совет и Европейскую комиссию принять решительные меры для поддержки белорусского гражданского общества", - говорится в резолюции.
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Да уж побольше платят , чем всякие лукашенки , порошенки , путены и зиленские .
Я такого ни одного не видел.
С тех пор как открыли возможность работать по безвизу, польские работодатели перестали заморачиваться с воевудскими зезволеннями для низшего слоя работников.
Но большинство украинцев работает как раз работягами. Процентов 80 а то и 90.
Прекрасно таких наблюдаю, каждый день общаюсь.
На стройке тоже чтобы украинец работал прорабом - очень большая редкость. Только работяга. На УоП давно не берут, нет смысла работодателю вкладываться. Воевудское Зезволення делается до 6 месяцев, + это стоит денег и обязывает брать на УоП с отчислением ЗУСа и пр. Ты его сделал а завтра работник свалил в другое место - и все деньги + усилия впустую. А зачем это нужно работодателю, если есть достаточно желающих работать и так?
Кстати, когда семья под носом, это как раз дополнительный повод НЕ воевать для мужиков)
Вату жуют или на рояле играют?
А правила ЕС на счет беженцев - они, насколько я помню, РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ, а не обязательные к исполнению. К стати: Литва, Эстония, Чехия - тоже не особо принимают беженцев.
Или ты тут фигню постишь зарабатывая на миску ролтона?
Іпіческая сіла!
Так что дадут. Потом когда стабилизируется - отправят на родину. Нет оснований и точка.
а також обкрадають державу, дурячи тебе на виборах, раз за разом.
то де і кому краще ?
нехай краще українців всіх вишлють в Україну.
я б на них тоді подивився