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Новости Революция в Беларуси
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Сейм Польши призвал правительство создать условия ускоренного приема беженцев из Беларуси

Сейм Польши призвал правительство создать условия ускоренного приема беженцев из Беларуси

Сейм Польши принял резолюцию по осуждением насилия в отношении мирных демонстрантов в Беларуси и призывом к правительству рассмотреть возможность ускоренного приема беженцев из этой страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

"Сейм Республики Польша, со всей силой осуждает применение властями Беларуси жестокого насилия и массовых репрессий в отношении белорусского общества и фальсификации президентских выборов в Республике Беларусь 9 августа 2020", - говорится в тексте резолюции.

Сейм, как говорится в резолюции, в условиях драматической ситуации желает "заверить всех белорусов в солидарности и поддержке".

"Мы настоятельно требуем от власти в Минске немедленного освобождения всех арестованных и прекращения репрессий и применение насилия в отношении общества", - говорится в резолюции.

Сейм также обратился к правительству с просьбой запустить гуманитарную помощь для жертв гонений в Беларуси и "создать возможность быстрого приема политических беженцев из Беларуси".

"Сейм Республики Польша призывает Европейский парламент и Европейский совет и Европейскую комиссию принять решительные меры для поддержки белорусского гражданского общества", - говорится в резолюции.

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Автор: 

беженцы (1659) Беларусь (7937) Польша (8541)


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Топ комментарии
+8
Окунь, в якому місці дешеву, якщо навіть українці без документів біженця заробляють як самі поляки в Польщі? Тебе дешевим робить тільки твоя відсутність знань і навичок.
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14.08.2020 13:42 Ответить
+5
Правильно делают, лучше европейцев христиан принимать, чем арабов мусульман, они вообще не адаптируются.
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14.08.2020 13:38 Ответить
+5
А он берет информацию из рос сми. Странно, что еще ничего не написал за туалеты и клубнику.
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14.08.2020 13:52 Ответить
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А ці спішать отримати дешеву робочу силу.

Да уж побольше платят , чем всякие лукашенки , порошенки , путены и зиленские .
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14.08.2020 13:37 Ответить
Окунь, в якому місці дешеву, якщо навіть українці без документів біженця заробляють як самі поляки в Польщі? Тебе дешевим робить тільки твоя відсутність знань і навичок.
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14.08.2020 13:42 Ответить
А он берет информацию из рос сми. Странно, что еще ничего не написал за туалеты и клубнику.
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14.08.2020 13:52 Ответить
А что в твоем понятии "дешевая рабочая сила"? Ты наверное не в курсе, что украинцы работают на одних и тех же условиях, что и поляки? Оплата одинаковая и зависит от специальности и стажа.
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14.08.2020 13:54 Ответить
эээ... Ты уверен? Поляки работают за 14 зл в час по 10 часов в день, 6 дней в неделю, без оформления и отчислений на ЗУС?
Я такого ни одного не видел.
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14.08.2020 14:14 Ответить
И за 14 зл в час работают (на фабриках). И по 10 часов, но в основном по 8, так как по закону - 168 часов в месяц. И по суботам выходят, так как обычно это двойная оплата. Ты же вроде давно в Польше, должен знать.
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14.08.2020 14:19 Ответить
Украинские работники работают в основном не по закону, а через умову злецення. И двойную оплату за выходные и переработки не получают. Ты походи по фабрикам-стройкам вокруг, поспрашивай.
С тех пор как открыли возможность работать по безвизу, польские работодатели перестали заморачиваться с воевудскими зезволеннями для низшего слоя работников.
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14.08.2020 14:24 Ответить
Откуда ты это взял? Огромное количество вакансий для украинцев по умове о праци (УоП). Да, по умове злецения тоже хватает, но если поискать чуть-чуть, то особых проблем устроится по УоП нет. У меня большинство знакомых работают именно так. А стройки - это отдельный разговор, но и там, если работаешь не разнорабочим, можно устроится по УоП.
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14.08.2020 14:36 Ответить
У тебя знакомые - не работяги, понятно. Я тоже не работяга (пока что - от сумы и от тюрьмы не зарекаемся).
Но большинство украинцев работает как раз работягами. Процентов 80 а то и 90.
Прекрасно таких наблюдаю, каждый день общаюсь.
На стройке тоже чтобы украинец работал прорабом - очень большая редкость. Только работяга. На УоП давно не берут, нет смысла работодателю вкладываться. Воевудское Зезволення делается до 6 месяцев, + это стоит денег и обязывает брать на УоП с отчислением ЗУСа и пр. Ты его сделал а завтра работник свалил в другое место - и все деньги + усилия впустую. А зачем это нужно работодателю, если есть достаточно желающих работать и так?
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14.08.2020 15:08 Ответить
более того скажу - тебе нужен работник который будет работать на тебя 10 часов в день по 14 зл в час, без оформления и без всяких ЗУС? Если ты в Дольношльонском воевудстве, я тебе таких сколько хочешь подгоню!
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14.08.2020 15:10 Ответить
А кем ты работаешь, что не знаешь ситуации с оплатой в Польше?
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14.08.2020 14:20 Ответить
А їх поляки змушують до них їхати?
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14.08.2020 13:54 Ответить
все это гарно :НО если граждане Белоруссии сбегут в Литву латвию Эстонию Польшу Чехию то кто останется в той стране и не облегчит ли сие вторжение войск путина в Белоруссию????
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14.08.2020 13:33 Ответить
а там их и так всего 9 миллионов судя по последней переписи...
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14.08.2020 13:34 Ответить
Те кто сбегает, по твоему побегут шашкой махать?)
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14.08.2020 13:35 Ответить
вы не догнали нафинг делать за- влекаловку мол бегите к нам бросайте территорию!!! и облегчаем задачу России оккупацию новых территорий и в итоге Европа получает войска России по границе Белоруссии-Европа по факту...
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14.08.2020 13:39 Ответить
О стариках, детях, женщинах, ты не хочеш подумать, не?
Кстати, когда семья под носом, это как раз дополнительный повод НЕ воевать для мужиков)
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14.08.2020 13:47 Ответить
А наши чё?
Вату жуют или на рояле играют?
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14.08.2020 13:34 Ответить
Короче смотрел я это все в телеграме че там творится. Все без масок, абсолютно. Будет вспышка корона вируса или нет? как думаете?
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14.08.2020 13:34 Ответить
Диви які хитрі: аби тільки з Зімбабве не приймать, коли ЄС квоти припише (тіпа ми бєжєнцєв ужє прійнялі
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14.08.2020 13:34 Ответить
Правильно делают, лучше европейцев христиан принимать, чем арабов мусульман, они вообще не адаптируются.
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14.08.2020 13:38 Ответить
А білоруси про це знають?
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14.08.2020 13:40 Ответить
Про що?
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14.08.2020 13:42 Ответить
Тогда нужно открыто об этом заявлять а не в 'подполье' и 'под дурака'-оставаясь при этом в'левацком ЄС' -долго это не продлиться или...или Восточный Евросоюз создать (без кацапов только)
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14.08.2020 13:44 Ответить
Они особо и не скрывали это)
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14.08.2020 13:50 Ответить
С чего ты решил, что Польша скрывает это. Еще пару лет назад, Дуда заявил, что принимать мусульманских беженцев они не будут. Евросоюз пару месяцев повозмущался и на этом ВСЕ.
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14.08.2020 13:58 Ответить
А с какой стати Польше принимать беженцев из Африки или арабских стран? У нее там были колонии или она еще как то эксплуатировала эти страны?
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14.08.2020 13:56 Ответить
Она в ЄС-где правила для всех одинаковые: или, или. Кстати, беженцы и временные трудовые мигранты-два очень разных понятия, которыми поляки часто манипулируют
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14.08.2020 14:02 Ответить
Никогда не углублялся в юридические тонкости, но есть ФАКТ: Польша отказалась принимать мутных беженцев и никаких серьезных проблем она не получила. Зато криминогенная обстановка такая, что у меня дочка свободно гуляет допоздна по городу с подружками. И это тоже ФАКТ.
А правила ЕС на счет беженцев - они, насколько я помню, РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ, а не обязательные к исполнению. К стати: Литва, Эстония, Чехия - тоже не особо принимают беженцев.
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14.08.2020 14:08 Ответить
Так в Беларуси за протестами последует экономический кризис и падение тамошних зарплат. И попрут заграницу аж бегом на любую работу, проходили это уже.
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14.08.2020 13:38 Ответить
Поэтому беларусы присоединятся к России. Они не хотят во всяких ненавистных Польшах, Германиях за центы работать. В Московии все же полноценный рубль. Скоро иностранцы что бы себе хоть один евро купить будут под сто рублей вываливать.Во беларусы вместе с кацапами разбогатеют.
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14.08.2020 13:42 Ответить
Ты хоть смайлик в конце поставь, а то местные интелектуалы не поймут твой стеб.
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14.08.2020 14:02 Ответить
Открою тебе секрет: В Польше работает ДОХРЕНА Белорусов.

Или ты тут фигню постишь зарабатывая на миску ролтона?
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14.08.2020 14:01 Ответить
Если вы про Лукашенка то он побежит в противоположном направлении.
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14.08.2020 13:36 Ответить
"со всей силой осуждает "
Іпіческая сіла!
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14.08.2020 13:38 Ответить
Разберут белорусов по кусочкам. И останется лука со своими голосующими за него пенсами и все счастливы. Будет наверное им говорить- "работать надо". Правильно, а как жить в такой стране, где не учитывают их голос.
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14.08.2020 13:40 Ответить
Если Польша и Литва и будут принимать беженцев, то временно. До стабилизации ситуации в РБ. Это определено Женевской конвенцией и национальным законодательством этих государств. Ни о каком постоянном статусе речи не может быть вообще. Да и то, статус беженца/гуманитарный статус/статус дополнительной защиты если и будут получать, то индивидуально, а не всем "оркестром".
Так что дадут. Потом когда стабилизируется - отправят на родину. Нет оснований и точка.
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14.08.2020 13:44 Ответить
На полях ещё есть, что собирать.
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14.08.2020 13:44 Ответить
А что-то поумней слабо написать?
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14.08.2020 14:03 Ответить
Боишься конкуренции?
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14.08.2020 14:08 Ответить
Не боюсь, так как работаю официально. А у тебя проблемы с самооценкой. С чего ты решил, что украинцам в Польше плохо? Если какие то хитрожопые устраиваются не официально и живут в вагончиках - то это проблемы хитрожопых. Нормальные люди работают по договору, со всеми приятными плюшками в виде страховой медицины, возможности оформить пенсию и тп.
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14.08.2020 14:12 Ответить
Делай то, что поляки делать не хотят и уважай себя молча за плюшки.
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14.08.2020 14:16 Ответить
А что по твоему поляки не хотят делать и вместо них делают украинцы? Только давай без шаблонов про с\х - там поляков работает намного больше, чем украинцев.
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14.08.2020 14:22 Ответить
а ти працюєш на олігархів, які принижують твою працю копійчаною зарплатнею та відсутністю прав.
а також обкрадають державу, дурячи тебе на виборах, раз за разом.
то де і кому краще ?
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14.08.2020 14:39 Ответить
Ага.Чтоб платить еще меньше,чем нашим
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14.08.2020 13:56 Ответить
За белорусов началась конкурентная борьба, но это им на пользу.
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14.08.2020 13:59 Ответить
От тільки Україна чомусь мовчить і не пропанує прийняти біженців з братньої Білорусі. Прикро.
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14.08.2020 14:01 Ответить
Литва,тепер Польща.Чи значить це,що результати виборів де-факто вже визнали?Інакше чому б готувалися до напливу біженців
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14.08.2020 15:07 Ответить
льоліки-боліки раді старацця!
нехай краще українців всіх вишлють в Україну.
я б на них тоді подивився
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14.08.2020 18:46 Ответить
 
 