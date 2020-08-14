Вопросы деоккупации Крыма и Донбасса ни в коем случае нельзя объединять, - Кулеба
Объединение вопросов деоккупации Крыма и Донбасса усложнит процесс деоккупации, по этим направлениям нужно двигаться отдельно.
Об этом в эфире "Украинского радио" сказал глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос, стоит ли объединять вопрос оккупированных Крыма и Донбасса в одну плоскость и вместе говорить с Россией, международными партнерами, ОБСЕ, Кулеба ответил: "Категорически не стоит ... Если мы хотим усложнить вопрос деоккупации Крымы и вопрос деоккупации Донбасса, тогда это надо объединять, а если мы хотим двигаться по обоим направлениям, то по каждому треку мы должны двигаться отдельно".
По словам министра, ему жаль, что в 2014 году для крымского вопроса не был создан формат, подобный "нормандскому".
"Нам сейчас приходится это наверстывать, искать, это гораздо сложнее сделать, но мы как раз работаем над созданием этого формата. У меня на столе лежит письмо МИД на президента Украины, в котором мы предлагаем президенту рассмотреть формат международной платформы по Крыму, которое мы разработали в Министерстве иностранных дел", - отметил Кулеба.
В то же время, глава МИД отметил, что касается, самой стратегии деоккупации, то это - комплексный вопрос, ведь МИД отвечает за международный блок, но деоккупация - это очень сложный процесс, который непосредственно связан с внутренней политикой.
"И здесь мы взаимодействуем с вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резникова и с представительством Президента в АРК и с другими коллегами для того, чтобы свести все идеи и модели в единое целое. ... Мы планируем передать этот единственный пакет в СНБО для окончательного согласования", - подытожил Кулеба.
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А зараз чуєму історію про дурня і кришталеву піську.
А этого допускать нельзя.
И вообще, почему не поднимается вопрос об усилении санкций, раз они не воздействуют на агрессора?!
Пазл потихеньку складається...
а вот за донбас тоже детские, но чуть весят. а может так статься что за донбасс снимут, а крым - те санкции, то вообще ниачём.
так и будем жить дальше луганду восстанавливать сами и мечтать о крыме. а они будут жить и посмеиваться над лохами.
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1) Крим як автономія проводить референдум і стає частиною расєї
2) даунбас займає місце криму і стає автономією з прицілом на п.1 у майбутньому
3) Погрожуючи п.2 мордовія повертає Україну назад до 2013 року
У підсумку: маємо все те, що було до майдану але за мінусом криму
Але завдяки Порошенку і всім хто був при владі/воював
мордовці забуксовали на п.2 та отримали такі бажані їм санкції