РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7771 посетитель онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 628 44

Вопросы деоккупации Крыма и Донбасса ни в коем случае нельзя объединять, - Кулеба

Вопросы деоккупации Крыма и Донбасса ни в коем случае нельзя объединять, - Кулеба

Объединение вопросов деоккупации Крыма и Донбасса усложнит процесс деоккупации, по этим направлениям нужно двигаться отдельно.

Об этом в эфире "Украинского радио" сказал глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, стоит ли объединять вопрос оккупированных Крыма и Донбасса в одну плоскость и вместе говорить с Россией, международными партнерами, ОБСЕ, Кулеба ответил: "Категорически не стоит ... Если мы хотим усложнить вопрос деоккупации Крымы и вопрос деоккупации Донбасса, тогда это надо объединять, а если мы хотим двигаться по обоим направлениям, то по каждому треку мы должны двигаться отдельно".

По словам министра, ему жаль, что в 2014 году для крымского вопроса не был создан формат, подобный "нормандскому".

"Нам сейчас приходится это наверстывать, искать, это гораздо сложнее сделать, но мы как раз работаем над созданием этого формата. У меня на столе лежит письмо МИД на президента Украины, в котором мы предлагаем президенту рассмотреть формат международной платформы по Крыму, которое мы разработали в Министерстве иностранных дел", - отметил Кулеба.

В то же время, глава МИД отметил, что касается, самой стратегии деоккупации, то это - комплексный вопрос, ведь МИД отвечает за международный блок, но деоккупация - это очень сложный процесс, который непосредственно связан с внутренней политикой.

"И здесь мы взаимодействуем с вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резникова и с представительством Президента в АРК и с другими коллегами для того, чтобы свести все идеи и модели в единое целое. ... Мы планируем передать этот единственный пакет в СНБО для окончательного согласования", - подытожил Кулеба.

Также читайте: РФ дипломатично желает добра Беларуси, но ждет ее ослабления и превращения в легкую добычу, - Кулеба

Автор: 

Крым (26435) Донбасс (26958) Кулеба Дмитрий (2880) деоккупация (847)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Так говорит только предатель. Тоесть 50 лет будем говорить о дамбасе а потом еще 50 лет о крыме?
показать весь комментарий
14.08.2020 13:45 Ответить
+4
И воду в крысм не вздумайте пускать!!!
показать весь комментарий
14.08.2020 13:40 Ответить
+4
Зелень мріє і парить десь за хмарами.
показать весь комментарий
14.08.2020 13:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И воду в крысм не вздумайте пускать!!!
показать весь комментарий
14.08.2020 13:40 Ответить
Зелень мріє і парить десь за хмарами.
показать весь комментарий
14.08.2020 13:46 Ответить
Так говорит только предатель. Тоесть 50 лет будем говорить о дамбасе а потом еще 50 лет о крыме?
показать весь комментарий
14.08.2020 13:45 Ответить
По Крыму диалог а-ля нормандский формат был невозможен, ибо запоребрик вообще не хочет говорить про Крым (в отличие от Донбасса).
показать весь комментарий
14.08.2020 13:45 Ответить
Я не про то, не призываю от Крыма отказаться - потому что запоребрик не хочет про это говорить. Но там же ситуации в принципе разные: Крым аннексирован, Донбасс - нет. Стратегия и тактика переговоров должна быть принципиально разная: Крым - доказывать незаконность оккупации, Донбасс - доказывать присутствие там запоребриковских ихтамнетов и, как следствие, прямую ответственность запоребрика за продолжение конфликта.
показать весь комментарий
14.08.2020 14:39 Ответить
Якщо у мешканців Криму та Донбасу питати, більшість не схоче бути з Україною. Ми до цього готові?
показать весь комментарий
14.08.2020 15:38 Ответить
Всі 5 років 2014-2019, наступальної дипломатії МЗС України, на всіх міжнародних саммітах Україна наголошувала, що агресію Росії на Донбасі і в Криму, ні у якому разі не повинно розділяти !!!

А зараз чуєму історію про дурня і кришталеву піську.

показать весь комментарий
14.08.2020 13:48 Ответить
Взглянуть бы еще на позитивные результаты этой дипломатии для Украины в виде какого-то прогресса в освобождении Донбасса и Крыма.
показать весь комментарий
14.08.2020 13:51 Ответить
Щоб отримати результати, не треба припиняти цю дипломатію обранням блазнів у владу. А як що просто "взглянуть" - то да... Звільняють своі країни не ПєтіВасіВови і населення, а народ під проводом лідерів. Поки що населення переважає Народ.
показать весь комментарий
14.08.2020 14:16 Ответить
Конечно, Пеця должен быть вечным президентом, а уж тогда как в той поговорке про ишака и эмира...
показать весь комментарий
14.08.2020 14:40 Ответить
ну и дальше шо ? Далеко Петя продвинулся в освобождении Донбасса и Крыма за 5 лет у власти ? Нисколько, только языком трепал, да и всё. А вот Кулеба дело говорит ! Вообще у меня о нём уже сложилось впечатление, шо он умный мужик и настоящий патриот.
показать весь комментарий
14.08.2020 14:05 Ответить
боти, ви такі смішні та тупі
показать весь комментарий
14.08.2020 22:42 Ответить
Так а шо ж за пять лет так и не объединили?
показать весь комментарий
14.08.2020 14:17 Ответить
Как раз их надо объеденить и не говорить об освобождении донбасса без освобождения Крыма. Чтобы оккупанты знали, что без освобождения Крыма они будут являться и оккупантами Донбасса.
показать весь комментарий
14.08.2020 13:52 Ответить
а разве там не одно рыло торчит?
показать весь комментарий
14.08.2020 13:52 Ответить
Надо здраво смотреть на вещи: Крым вернётся только после развала рашки. А вот Донбасс реально вернуть быстро. Для пуйла он как кость в горле.
показать весь комментарий
14.08.2020 14:07 Ответить
шляхом приєднання України до донбасу?
показать весь комментарий
14.08.2020 22:43 Ответить
Какие земли, оккупированные Путлером и ко за последние 28 лет деокупированы? Может Южная Осетия, Приднестровье, Абхазия? Снимите розовые очки, Х-ло никогда не отдаст Донбасс и тем более Крым. Надо было в 2014 году Пастору и Пеце не портфели делить, а сражаться за землю. Но она им не нужна, они неплохо наворовали из того, что осталось. Повторяю, никто (даже преемник Х-ла) ничего никогда не отдаст!
показать весь комментарий
14.08.2020 13:56 Ответить
та лааадно... Ну что мы, с Китаем не договоримся?
показать весь комментарий
14.08.2020 14:04 Ответить
После того, как кравчук обменял ЯО на Будапештскую туалетную бумагу, нам даже с Зимбабве не договориться, не то что с Китаем!
показать весь комментарий
14.08.2020 15:28 Ответить
А Приднестровье - это тоже пуйло ? там вроде Ельцин ещё был.
показать весь комментарий
14.08.2020 14:07 Ответить
А кто привел ВВХ? Не Ельцин ли??? Это одна шарага.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:31 Ответить
Любые переговоры с РФ необходимо начинать с деоккупации Донбасса и Крыма или вставать и уходить. Необходимо также ввести новые санкции: ввести визовый режим, запретить всякую торговлю, запретить транзит российских всяких грузов через территорию Украины, национализировать всякие российские активы (банки, бизнес, недвижимость, и т.д)
показать весь комментарий
14.08.2020 13:56 Ответить
гарні пропозиції але з початком націоналізації активів (імхо) треба буде воювати з ними по-дорослому
показать весь комментарий
14.08.2020 22:45 Ответить
Питання деокупації Криму і Донбасу в жодному разі не можна об'єднувати, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5190
показать весь комментарий
14.08.2020 13:58 Ответить
Что то не то говорит этот кулеба. Он уже подразумевает сдачу Крыма врагу.
показать весь комментарий
14.08.2020 14:12 Ответить
Крым сдали врагу ещё в 2014, если ты не в курсе
показать весь комментарий
14.08.2020 14:19 Ответить
А я думав його російські фашисти окупували.
показать весь комментарий
14.08.2020 14:25 Ответить
Если говорить отдельно, то вполне возможно, отдав Донбасс, Уйло получит снятие санкций.
А этого допускать нельзя.
И вообще, почему не поднимается вопрос об усилении санкций, раз они не воздействуют на агрессора?!
показать весь комментарий
14.08.2020 14:17 Ответить
Трэба абавязкова, чым крымчане горш данбасцаў, ці наадварот?
показать весь комментарий
14.08.2020 14:20 Ответить
Зрозуміло. Зелень готова визнати Крим російським в обмін на припинення бойових дій на Донбасі. Більше того- зелень готова дати в Крим воду і змінити Конституцію.
Пазл потихеньку складається...
показать весь комментарий
14.08.2020 14:20 Ответить
Так россия этого и добивалась 7 лет. А Кулеба или дурак (что вряд ли) или предатель.
показать весь комментарий
14.08.2020 14:28 Ответить
совершенно правильная идея.Во-первых,это не говорит о "сдачи" вопроса деокупации Крыма,как тзавизжат наверное "поросаята" из партии ЕС.Второе,это участит вынесение Украиной вопроса оккупации на уровне ООН,и тем трудней отмахиваться от необходимости принимать решения по России.то есть два пинка в одну сторону лучше.чем один.Третье.с узаконением крымско-татарского народа как коренного народа Крыма усилит роль и мнение не русского большинства в Крыму,а именно самоопределение татар и это не смогут игнорировать даже в Совбезе ООН при возможности вето Россией.
показать весь комментарий
14.08.2020 14:33 Ответить
Вопросы деоккупации Крыма и Донбасса ни в коем случае нельзя объединять/ Конечно: Песков - Зеленскому: "Лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме" / а у Путина : "Полный контакт", - Путин о Зеленском.
показать весь комментарий
14.08.2020 14:50 Ответить
А что крым и бамбас не украинские территории? При соплях и больном горле лечим только сопли?
показать весь комментарий
14.08.2020 16:46 Ответить
санкции за крым смехотворны - их просто нет.
а вот за донбас тоже детские, но чуть весят. а может так статься что за донбасс снимут, а крым - те санкции, то вообще ниачём.
так и будем жить дальше луганду восстанавливать сами и мечтать о крыме. а они будут жить и посмеиваться над лохами.
показать весь комментарий
14.08.2020 20:41 Ответить
План ***** був простим до безобразія:
----------------------------------------------------------
1) Крим як автономія проводить референдум і стає частиною расєї
2) даунбас займає місце криму і стає автономією з прицілом на п.1 у майбутньому
3) Погрожуючи п.2 мордовія повертає Україну назад до 2013 року

У підсумку: маємо все те, що було до майдану але за мінусом криму

Але завдяки Порошенку і всім хто був при владі/воював
мордовці забуксовали на п.2 та отримали такі бажані їм санкції
показать весь комментарий
14.08.2020 22:50 Ответить
 
 