Состояние крайне тяжелое, - врачи о состоянии воина, который подорвался на мине 13 августа
37-летний Александр - старший солдат Вооруженных сил из Николаева, накануне подорвался с другом на мине на Донбассе, - сейчас находится в Днепропетровской областной клинической больнице им. И. Мечникова. Его состояние крайне тяжелое.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке главный врач медучреждения Сергей Рыженко.
По его словам, военного с тяжелыми ранениями доставили в больницу бортом. Он был на аппарате искусственной вентиляции легких.
С реанимационного зала его поместили в операционную. Офтальмологам удалось спасти правый глаз.
"Состояние крайне тяжелое. Открытая черепно-мозговая травма. Десятки осколков прошили тело. Один из них повредил правый глаз. Множество осколков в голове, лице, шее, грудной клетке, передней брюшной стенке, в конечностях. Переломы пальцев рук и ног, термические ожоги головы, лица, правой руки. Впереди долгое лечение в Мечникова. Верим, что выживет ", - отметил Рыженко.
Напомним, 13 августа в Донецкой двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на противотанковой мине. Один из них погиб, другой получил ранения.
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Ну ниразу не нарушение перемирья, да зебобы ?
Ганьба зеленському.