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Новости Операция Объединенных сил
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Состояние крайне тяжелое, - врачи о состоянии воина, который подорвался на мине 13 августа

Состояние крайне тяжелое, - врачи о состоянии воина, который подорвался на мине 13 августа

37-летний Александр - старший солдат Вооруженных сил из Николаева, накануне подорвался с другом на мине на Донбассе, - сейчас находится в Днепропетровской областной клинической больнице им. И. Мечникова. Его состояние крайне тяжелое.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке главный врач медучреждения Сергей Рыженко.

По его словам, военного с тяжелыми ранениями доставили в больницу бортом. Он был на аппарате искусственной вентиляции легких.

С реанимационного зала его поместили в операционную. Офтальмологам удалось спасти правый глаз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Сергей Похович погиб 13 августа в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве

"Состояние крайне тяжелое. Открытая черепно-мозговая травма. Десятки осколков прошили тело. Один из них повредил правый глаз. Множество осколков в голове, лице, шее, грудной клетке, передней брюшной стенке, в конечностях. Переломы пальцев рук и ног, термические ожоги головы, лица, правой руки. Впереди долгое лечение в Мечникова. Верим, что выживет ", - отметил Рыженко.

Напомним, 13 августа в Донецкой двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на противотанковой мине. Один из них погиб, другой получил ранения.

Автор: 

Днепр (4462) госпитализация (236) Донбасс (26958) Рыженко Сергей (65) операция Объединенных сил (6766)


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https://censor.net/news/3213800/okkupanty_ispolzuyut_rejim_prekrascheniya_ognya_dlya_minirovaniya_mestnosti_na_donbasse_razvedka

Ну ниразу не нарушение перемирья, да зебобы ?
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14.08.2020 14:02 Ответить
В четверг, 13 августа, в зоне ООС двое украинских военных подорвались на противотанковой мине ТМ-62. Автомобиль разнесло на куски. Один боец погиб на месте. За жизнь второго борются врачи областной больницы имени Мечникова в Днепре.


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14.08.2020 14:03 Ответить
Одужання воїну.
Ганьба зеленському.
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14.08.2020 14:05 Ответить
Ганьба капітулянту, який здає країну під приводом ніби миру. Але гинуть не його, а чужі сини і дочки, чужі для нього хлопці. А воно гріє вже свою жирну дупу на дачі за рахунок платників податків, яку обіцяло віддати дітям. Для маскування здачі України набрав у свою команду нафталінових Кравчуків і Фокіних, які все життя тільки і здавали інтереси Неньки під різними приводами. І де ще беруться ті лохи, які готові знову за нього голосувати? Невже така дурна нація, невже ми пропали? Чи там є маніпуляції?
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14.08.2020 14:23 Ответить
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй.
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14.08.2020 14:33 Ответить
Одужання нашому військовому !
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14.08.2020 20:41 Ответить
 
 