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Новости Революция в Беларуси
19 078 131

Российская пропагандистка Симоньян заявила, что в Беларуси "пора уже вежливым людям навести порядок"

Российская пропагандистка Симоньян заявила, что в Беларуси

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян намекнула, что России надо ввести своих военных в Беларусь, в которой уже несколько дней протестуют граждане, несогласные с результатами президентских выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Twitter.

"А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют", - говорится в сообщении.

"Вежливыми людьми" называют вооруженных людей без опознавательных знаков, иногда их называют "зеленые человечки". В феврале-марта 2014 "вежливые люди" неожиданно появились в украинском Крыму у военных частей, административных зданий. Там они блокировали и брали под свой контроль стратегически важные объекты. Так и начиналась оккупация Крыма.

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Российская пропагандистка Симоньян заявила, что в Беларуси пора уже вежливым людям навести порядок 01

Автор: 

Беларусь (7937) пропаганда (3703) россия (96446)


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Топ комментарии
+40
В идеале, укро-польско-литовское миротворческое войско должно было бы войти в Беларусь для защиты населения от беспредела лукашистско-путинистского силовичья.
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14.08.2020 14:04 Ответить
+25
Когда ***** кеды по углам расставит все эти Скабеевы ,Поповы,Соловьёвы ,Симоняны начнут на перегонки его развенчивать ...
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14.08.2020 14:05 Ответить
+17
Российская пропагандистка Симоньян заявила, что в Беларуси "пора уже вежливым людям навести порядок" - Цензор.НЕТ 6034
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14.08.2020 14:12 Ответить
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Страница 2 из 2
Согласен. Но чувствую, что не будет никакого сопротивления. Будет настоящий аншлюс - буквально 2-3 дня и вся Беларусь ляжет. Потом за Казахстан возьмется. Интересно что будет. Думаю закусимся хорошо. Ваты здесь достаточно, но и повоевать казахи любят.
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14.08.2020 15:11 Ответить
Как эту бл... ещё носит земля???
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14.08.2020 14:29 Ответить
Наше быдло, которое так топит за усатую тварь с ней солидарно?
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14.08.2020 14:30 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.08.2020 14:31 Ответить
а вот уже и намёки от кацапсины фээсбэшной , мол , ежели сябры не узбагоитесь- свиноруSSкие могут затеять бурятьеубийственную вайну в Беларуси?
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14.08.2020 14:33 Ответить
Російська пропагандистка Симоньян заявила, що в Білорусі "час уже ввічливим людям навести лад" - Цензор.НЕТ 2304- ихние результаты ....

http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/2020/gol_itog.pdf СВЕДЕНИЯ о результатах голосования 9 августа 2020 года

перепроверять будем !
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14.08.2020 14:35 Ответить
а шо оно решило что может своим словами воздух портить безнаказанно?
ее мнения кто-то спрашивал?
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14.08.2020 14:39 Ответить
А умеют они так себе. Там, где их никто не ожидает и считает братским народом, подло так, в спину, они могут (в Крыму). Уже через пару месяцев после того у них это получается намного хуже, когда иллюзии пропали (на Донбассе). После чего приходится срочно рассказывать, что ихтамнет.
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14.08.2020 17:12 Ответить
і шо цікаво... євреї різних національностей в фашистській фєдєрастії так чи іначі підтримують пукіна=фашиста... бо воно для них"свой чілавєк"..
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14.08.2020 14:44 Ответить
ты хоть в курсе шо фашизм и Рашка - как Путин и Муссолини? т.е. дебильное срав.нение
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14.08.2020 19:21 Ответить
для таких як ти=поцоватих дебілів багато чого в світі здається дивним.. а схожесть вибриків та "ідеології"пукіна з муссоліні ОЧЕВИДНА навіть дітям а може ти мариш що ашкєназі=пукін не може бути фашистом так і це ДУРНЯ - багато сіоністов= сєфардов-ашкєназі відверті фашисти... пс почитай словничок - побачиш багато цікавого
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14.08.2020 20:05 Ответить
поцоватый, если бы встанешь на 4 конечности, львом тебя это не сделает, даже если зарычишь. так и тут - если Путин хоть в фуражку Муссолини нарядится, Мужиком не станет все равно. и если на "жигу" наклеить звездочку, то Мерсом это говно не станет
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14.08.2020 20:31 Ответить
Один раз из-за того что украинцы были не готовы у них прошёл этот трюк, прям таких крутых ребят из них лепят.
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14.08.2020 14:46 Ответить
ВЕЖЛИВЫЕ ДАВНО ВАЛЯЮТСЯ ПОД ДАПом, В СИРИИ, ЛИВИИ И ДРУГИХ МЕСТАХ.
ОСТАВШИЕСЯ БЬЮТ БЕЛОРУСОВ И РОСИЯН.
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14.08.2020 14:46 Ответить
Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, покрою платья, а главное, по выраженью их лица. Самодовольное и презрительное, часто повелительное, оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости… Человек внезапно настораживался весь, глаз беспокойно бегал… «Батюшки мои! не соврал ли я, не смеются ли надо мною», - казалось, говорил этот уторопленный взгляд… Проходило мгновенье - и снова восстановлялось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоуменьем. Да, я избегал русских
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14.08.2020 16:00 Ответить
Московити ввічливі люди? Що ви там купите. Самої дикої і фашистської нації, як вони, на землі ще не було. Навіть диназаври і ті знали норму.
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14.08.2020 14:58 Ответить
какой фошизм к Рашке?
ты реально итальянцев сравнил с красножёппым отребьем? совок видать
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14.08.2020 20:01 Ответить
сима пора тебе сбрить усы ! страшила !
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14.08.2020 15:29 Ответить
Арааааа,я тфаюмаму епааалл.
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14.08.2020 15:30 Ответить
В Беларуси,имеют право наводить порядок лише сябры.Не суй туда свой армянский шнобель
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14.08.2020 15:35 Ответить
що до "вірменського шнобеля" я не був би так впевнений...
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14.08.2020 20:17 Ответить
Жирное подх.йловное ***.ще! Позор армян...
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14.08.2020 15:44 Ответить
Запад,введите этой армянской твари такие санкции,что бы оно за пределы своего гадюшника нароссии выехать не смогло даже в Болгарию. Пусть нюхает запах родины. За поребриком от цивилизованных стран.
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14.08.2020 17:10 Ответить
У этой мрази бобрихи шея давно уже чешется по крепкой петле
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14.08.2020 17:36 Ответить
Готовся встречать "вежливых китайцев", они уже на старте.
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14.08.2020 17:46 Ответить
Російська пропагандистка Симоньян заявила, що в Білорусі "час уже ввічливим людям навести лад" - Цензор.НЕТ 6194
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14.08.2020 17:54 Ответить
Ах сколько в Украине вежливого чернозема, будет еще больше.
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14.08.2020 18:00 Ответить
Хмизда бобровая почала передавати меседжі від хмизди моржовоі.
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14.08.2020 20:16 Ответить
собака лает и её поносит,с туалетной бумагой кризис...симаянцзы длинноносого происхождения засуетилась ноне,видать корыто от неё отодвинули,а бабло кончилось.
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14.08.2020 20:59 Ответить
Россияне азиаты и природные рабы, им нужен царь.
Белорусы природные восточные европейцы, такие же как их соседи поляки и литовцы, их судьба вообще в ЕС и НАТО, как и их соседей.
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14.08.2020 22:01 Ответить
Всякая власть от Бога, и если Лука победил на выборах, а проигравшее меньшинство устроило такой тарарам, чтобы насильно его снять, добром это для Беларуси и белорусов не закончится - будет кровь и потеря территории. Другое дело - если результаты действительно фальсифицированы.
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17.08.2020 20:27 Ответить
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