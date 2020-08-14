Российская пропагандистка Симоньян заявила, что в Беларуси "пора уже вежливым людям навести порядок"

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян намекнула, что России надо ввести своих военных в Беларусь, в которой уже несколько дней протестуют граждане, несогласные с результатами президентских выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Twitter.

"А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют", - говорится в сообщении.

"Вежливыми людьми" называют вооруженных людей без опознавательных знаков, иногда их называют "зеленые человечки". В феврале-марта 2014 "вежливые люди" неожиданно появились в украинском Крыму у военных частей, административных зданий. Там они блокировали и брали под свой контроль стратегически важные объекты. Так и начиналась оккупация Крыма.

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