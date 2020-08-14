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Российская пропагандистка Симоньян заявила, что в Беларуси "пора уже вежливым людям навести порядок"
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян намекнула, что России надо ввести своих военных в Беларусь, в которой уже несколько дней протестуют граждане, несогласные с результатами президентских выборов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Twitter.
"А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют", - говорится в сообщении.
"Вежливыми людьми" называют вооруженных людей без опознавательных знаков, иногда их называют "зеленые человечки". В феврале-марта 2014 "вежливые люди" неожиданно появились в украинском Крыму у военных частей, административных зданий. Там они блокировали и брали под свой контроль стратегически важные объекты. Так и начиналась оккупация Крыма.
Топ комментарии
+40 I Ka #397486
показать весь комментарий14.08.2020 14:04 Ответить Ссылка
+25 Серый Вовк
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+17 Рома Маестро
показать весь комментарий14.08.2020 14:12 Ответить Ссылка
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/2020/gol_itog.pdf СВЕДЕНИЯ о результатах голосования 9 августа 2020 года
перепроверять будем !
ее мнения кто-то спрашивал?
ОСТАВШИЕСЯ БЬЮТ БЕЛОРУСОВ И РОСИЯН.
ты реально итальянцев сравнил с красножёппым отребьем? совок видать
Белорусы природные восточные европейцы, такие же как их соседи поляки и литовцы, их судьба вообще в ЕС и НАТО, как и их соседей.