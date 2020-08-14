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Все подразделения МВД с 22 по 25 августа переходят на усиленный вариант несения службы

Все подразделения МВД с 22 по 25 августа переходят на усиленный вариант несения службы

Первый заместитель главы Министерства внутренних дел Сергей Яровой заявил, что все подразделения ведомства готовы обеспечивать публичную безопасность во время празднования Дня независимости Украины и марша ветеранов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

"Я хочу обратить внимание всех руководителей ЦОИВ, 24 августа, в столице и по всей стране планируется празднование Дня независимости Украины. Такие массовые мероприятия для нас не вызов, однако, мы должны максимально сосредоточить свои усилия, чтобы не допустить нарушений правопорядка. С 22 по 25 августа все подразделения МВД переходят на усиленный вариант несения службы", - заявил Яровой.

По его словам, привлекаются все службы - полиция, спасатели, пограничники и нацгвардейцы.

"Руководители на местах должны отчитаться о подготовке и взять на контроль проведение мероприятий. Обязательно держать коммуникацию между всеми подразделениями и службами", - добавил первый замминистра.

Кроме того, руководители подразделений должны обратить особое внимание на защиту личного состава от COVID-19.

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Автор: 

День Независимости (1196) МВД (9331) Яровой Сергей (98)


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Топ комментарии
+7
А может проще бубочке одеть второй памперс? Шоб орлов Авакова не тревожить
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14.08.2020 14:06 Ответить
+7
А шоу 95 кварталу на Хрещатику не буде як в тому році?
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14.08.2020 14:11 Ответить
+6
тому немає військового параду.сцикотно,ЗЄ,да?
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14.08.2020 14:10 Ответить
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А может проще бубочке одеть второй памперс? Шоб орлов Авакова не тревожить
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14.08.2020 14:06 Ответить
тому немає військового параду.сцикотно,ЗЄ,да?
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14.08.2020 14:10 Ответить
А шоу 95 кварталу на Хрещатику не буде як в тому році?
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14.08.2020 14:11 Ответить
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14.08.2020 14:17 Ответить
думаю ветераны все равно парадом пройдут ! хоть одной колонной...
а без кордебалета может и лучше будет...душевнее
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14.08.2020 14:17 Ответить
Українці, невже серед українців не знайдеться кілька тисяч порядних, професійних, патріотичних? Невже серед нацменшин не набереться кілька сотень україноцентричних патріотів ? Які спільними зусиллями могли б очолити нашу державу? Які змогли б забезпечити всім в ній сущим вихід на рівень життя, характерний для 21-го століття високорозвинених країн?
Бо в Україні вже були очільники з командами нацменшин:
-"казли" при Януковичі,
-барани при Потрохові,
-нині чужинці. Просто чужинці, як за духом, так і діями, в яких паспортів - як в колоді карт. Ті чужинці, для яких Україна - козине молоко і бараняча вовна і кілограми "кролячого м'яса" ( за "Кроліками" Данильцем і Мойсєєнком)
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14.08.2020 14:41 Ответить
Ссиця зелене лайно)))
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14.08.2020 14:17 Ответить
интересно...у шушары... есть план праздничных мероприятий? (или то не для всех праздник? или на карантин все спихнут? )
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14.08.2020 14:19 Ответить
Ну, как же без нарушения правопорядка в светлый День Независимости...
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14.08.2020 14:22 Ответить
Так.В цьому Авак -мастак.
Усе-таки коронавірусний фонд-класна штука ! А ви дивіться "Шотамвбілорусів".

"Національна гвардія України придбала 58 спеціалізованих мікроавтобусів Ford Transit у компанії «Спец-Ком-Сервіс» за 104,4 млн грн.
Закупівля відбулась за переговорною процедурою "для потреб оборони".
При цьому «Мікроавтобус спеціалізований оперативний СКС-FT3» призначений для перевезення 13-ти військовослужбовців (включно з водієм), а також їх озброєння та спеціальних засобів для виконання завдань з охорони громадського порядку."
Усі підрозділи МВС із 22 по 25 серпня переходять на посилений варіант несення служби - Цензор.НЕТ 9891
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14.08.2020 17:09 Ответить
дуже добре. в тому році на день незалежності на майдані якась дура, для зе, "репчик" заспівала, а в цьму році і цьго не буде.
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14.08.2020 19:13 Ответить
Главное кино про террористов больше не снимайте.
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14.08.2020 19:33 Ответить
 
 