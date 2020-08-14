Все подразделения МВД с 22 по 25 августа переходят на усиленный вариант несения службы

Первый заместитель главы Министерства внутренних дел Сергей Яровой заявил, что все подразделения ведомства готовы обеспечивать публичную безопасность во время празднования Дня независимости Украины и марша ветеранов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

"Я хочу обратить внимание всех руководителей ЦОИВ, 24 августа, в столице и по всей стране планируется празднование Дня независимости Украины. Такие массовые мероприятия для нас не вызов, однако, мы должны максимально сосредоточить свои усилия, чтобы не допустить нарушений правопорядка. С 22 по 25 августа все подразделения МВД переходят на усиленный вариант несения службы", - заявил Яровой.

По его словам, привлекаются все службы - полиция, спасатели, пограничники и нацгвардейцы.

"Руководители на местах должны отчитаться о подготовке и взять на контроль проведение мероприятий. Обязательно держать коммуникацию между всеми подразделениями и службами", - добавил первый замминистра.

Кроме того, руководители подразделений должны обратить особое внимание на защиту личного состава от COVID-19.

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