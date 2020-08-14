Все подразделения МВД с 22 по 25 августа переходят на усиленный вариант несения службы
Первый заместитель главы Министерства внутренних дел Сергей Яровой заявил, что все подразделения ведомства готовы обеспечивать публичную безопасность во время празднования Дня независимости Украины и марша ветеранов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.
"Я хочу обратить внимание всех руководителей ЦОИВ, 24 августа, в столице и по всей стране планируется празднование Дня независимости Украины. Такие массовые мероприятия для нас не вызов, однако, мы должны максимально сосредоточить свои усилия, чтобы не допустить нарушений правопорядка. С 22 по 25 августа все подразделения МВД переходят на усиленный вариант несения службы", - заявил Яровой.
По его словам, привлекаются все службы - полиция, спасатели, пограничники и нацгвардейцы.
"Руководители на местах должны отчитаться о подготовке и взять на контроль проведение мероприятий. Обязательно держать коммуникацию между всеми подразделениями и службами", - добавил первый замминистра.
Кроме того, руководители подразделений должны обратить особое внимание на защиту личного состава от COVID-19.
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а без кордебалета может и лучше будет...душевнее
Бо в Україні вже були очільники з командами нацменшин:
-"казли" при Януковичі,
-барани при Потрохові,
-нині чужинці. Просто чужинці, як за духом, так і діями, в яких паспортів - як в колоді карт. Ті чужинці, для яких Україна - козине молоко і бараняча вовна і кілограми "кролячого м'яса" ( за "Кроліками" Данильцем і Мойсєєнком)
Усе-таки коронавірусний фонд-класна штука ! А ви дивіться "Шотамвбілорусів".
"Національна гвардія України придбала 58 спеціалізованих мікроавтобусів Ford Transit у компанії «Спец-Ком-Сервіс» за 104,4 млн грн.
Закупівля відбулась за переговорною процедурою "для потреб оборони".
При цьому «Мікроавтобус спеціалізований оперативний СКС-FT3» призначений для перевезення 13-ти військовослужбовців (включно з водієм), а також їх озброєння та спеціальних засобів для виконання завдань з охорони громадського порядку."