До стабилизации ситуации в Беларуси опрометчиво говорить о визите туда Зеленского, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до стабилизации ситуации в Республике Беларусь опрометчиво говорить о визите туда президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сказал Кулеба в интервью "UA: Украинское радио" в пятницу, отвечая на вопрос, снят ли с повестки дня визит президента Зеленского в Беларусь, передает Цензор.НЕТ.
"Пока ситуация в Беларуси не стабилизируется, было бы опрометчивым объявлять какие-то визиты или инициативы. Сейчас - главная задача - с минимальными потерями стабилизировать ситуацию в Беларуси и наладить диалог между белорусскими властями и белорусским обществом. Очевидно для всех, что этот диалог нужен. И мы представляем страну, в которой право на мирный протест является бесспорным", - сказал Кулеба.
Министр также добавил, что у Украины в этом контексте есть своя история, подчеркнув, что в каждой стране есть своя специфика, и очевидно, нужно начинать разговаривать и искать выход из сложившейся в Беларуси ситуации.
Как отметил глава МИД, Беларусь – не просто сосед, а партнер и страна, с народом которой Украину многое связывает.
"И второй элемент: очень серьезные размышления внешнеполитического характера, военного характера. И мы должны четко держать в голове ответы на вопрос: что произойдет с Беларусью, если власть этого государства максимально ослабнет и окажется в тупике. Поэтому мы подходим принципиально, но взвешенно к оценке событий в Беларуси", - подчеркнул Кулеба.
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Легітимного президента НЕМАЄ,
а внешнюю политику делает агент КГБ Ермак.
Особенно взгляды ручкающихся.
Ты с какого момента стал порохоботом ?
вы должны были предвидеть фото путина с порошенко..
І Маркель...
І Макрон...
І Юля....
Але чомусь їх приховують від суспільства.
Этикет - матикет..
порошенко ручкался в то время, когда путин убивал украинцев..
Не мог нарушить этикет, не мог отказать Медведчуку, не мог прессануть ОПЗЖ, не мог...
Ссучившийся лицемер ваш порошенко...
А їхати в Біларусь до Лукі після всіх його злочинів, це теж злочин.
...но он поедет за опытом -- ему больше деваться некуда -- точнее, его больше некуда девать...
а чи правильно це ? ------ НІТ.
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Зеленский:
- Все семьи, пострадавшие в результате взрыва многоэтажки на Позняках, получили новые квартиры ....
Ага в доме нелегального застройщика да еще и квартиры были изъяты у законных владельцев которые заплатили за них деньги а так да получили !!!
От і наша ВувуЗела тільки шум робить, а ефекта позитивного немає.
С новым президентом, пожалуйста.
він сказав, що навіть з фуйлом переспить, щоб війну завершити ))
да и там пока... не до клоунов и шоу ...