Для абитуриентов с оккупированного Донбасса и из Крыма продлили срок для вступления в вузы на бюджет, - Минобразования
В этом году для абитуриентов, поступающих в вузы с временно оккупированных Донбасса и Крыма, продлили срок вступления в бюджет до 23 октября.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал заместитель министра образования Андрей Витренко.
Он отметил, что абитуриенты с оккупированных территорий должны подать министерству сигнал о желании учиться в украинских вузах.
"Самая главная особенность для этих детей - это то, что они должны нам дать хотя бы какой-то сигнал, что они хотят учиться в Украине. Средствами официальной почты, электронной, средствами неофициальным - через Viber, Telegram, Facebook. В ответ они получат официальное приглашение и подробную инструкцию, что им делать ", - рассказал заместитель.
Поступающие неподконтрольных Крыма и Донбасса могут поступать во все вузы без сдачи ВНО. Чтобы принять участие в конкурсе на бюджетные места, абитуриенты должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах.
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Закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», то есть территорий, не контролируемых Украиной, не имеет никакого отношения к правилам приёма абитуриентов на прочей территории Украины.
Дискредитацией прав остальных абитуриентов можно назвать предоставление Минобразованием возможности поступать во все вузы Украины без сдачи ВНО для абитуриентов из неподконтрольных Киеву районов Украины.
Минобразования намекает, что льготы таким абитуриентам нужны, потому, что они якобы испитывают материальную нужду, что как правило, не соответствует действительности.
Очевидно, что это изобретение Минобразования не имеет законных оснований. Получается, что выпускники с неподконтрольных территорий отныне имеют право не знать українську мову и другие важные предметы. Исходя из этого логично предположить, что Минобразования предоставляет право учиться (или дурака валять) в вузах Украины любым дебилам-двоечникам из т. н. ЛДНР.
Единственная льгота, которую можно предоставить таким абитуриентам - это гарантированное, но не бесплатное место в общежитии на время учёбы.