Для абитуриентов с оккупированного Донбасса и из Крыма продлили срок для вступления в вузы на бюджет, - Минобразования

В этом году для абитуриентов, поступающих в вузы с временно оккупированных Донбасса и Крыма, продлили срок вступления в бюджет до 23 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал заместитель министра образования Андрей Витренко.

Он отметил, что абитуриенты с оккупированных территорий должны подать министерству сигнал о желании учиться в украинских вузах.

"Самая главная особенность для этих детей - это то, что они должны нам дать хотя бы какой-то сигнал, что они хотят учиться в Украине. Средствами официальной почты, электронной, средствами неофициальным - через Viber, Telegram, Facebook. В ответ они получат официальное приглашение и подробную инструкцию, что им делать ", - рассказал заместитель.

Поступающие неподконтрольных Крыма и Донбасса могут поступать во все вузы без сдачи ВНО. Чтобы принять участие в конкурсе на бюджетные места, абитуриенты должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах.

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