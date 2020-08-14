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Новости Вступительная кампания
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Для абитуриентов с оккупированного Донбасса и из Крыма продлили срок для вступления в вузы на бюджет, - Минобразования

Для абитуриентов с оккупированного Донбасса и из Крыма продлили срок для вступления в вузы на бюджет, - Минобразования

В этом году для абитуриентов, поступающих в вузы с временно оккупированных Донбасса и Крыма, продлили срок вступления в бюджет до 23 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал заместитель министра образования Андрей Витренко.

Он отметил, что абитуриенты с оккупированных территорий должны подать министерству сигнал о желании учиться в украинских вузах.

"Самая главная особенность для этих детей - это то, что они должны нам дать хотя бы какой-то сигнал, что они хотят учиться в Украине. Средствами официальной почты, электронной, средствами неофициальным - через Viber, Telegram, Facebook. В ответ они получат официальное приглашение и подробную инструкцию, что им делать ", - рассказал заместитель.

Поступающие неподконтрольных Крыма и Донбасса могут поступать во все вузы без сдачи ВНО. Чтобы принять участие в конкурсе на бюджетные места, абитуриенты должны подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательных центрах.

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Автор: 

вступительная кампания (288) Крым (26435) Донбасс (26958) абитуриент (147)


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Топ комментарии
+19
а для пострадавших от наводнения? для детей воинов погибших в АТО? для детей воюющих в ООС? а просто - для молодых воинов - ветеранов руцко-украинской??? продлили?
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14.08.2020 14:29 Ответить
+13
нак@я, питається в задачі?
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14.08.2020 14:24 Ответить
+12
детям сепаров и коллаборантов почет и уважение ..
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14.08.2020 14:27 Ответить
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нак@я, питається в задачі?
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14.08.2020 14:24 Ответить
Так мы ж всех любим. Мы им губы. они нам - жопу, но это херня. Мы всему миру показывем, какие мы о222тельные молодцы.
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14.08.2020 14:27 Ответить
Що, немає бажаючих? Більшість нормальних звідти вже виїхало. Залишився тупий непотріб (за невеликим виключенням)
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14.08.2020 14:25 Ответить
За що такі преференціі виползишам з сепарсько-колорадського кубла?? Мало цієї гидоти в Україні ???)))
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14.08.2020 14:33 Ответить
Это называется особыи статус.Просто не дописали-не хотите приезжать,не надо,вы нам позвоните и вы поступили.
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14.08.2020 15:06 Ответить
Велком, еліта країни!
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14.08.2020 14:26 Ответить
детям сепаров и коллаборантов почет и уважение ..
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14.08.2020 14:27 Ответить
Іх батьки за це воювали і досі інколи неприцільно пострілюют !!))
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14.08.2020 14:35 Ответить
а для пострадавших от наводнения? для детей воинов погибших в АТО? для детей воюющих в ООС? а просто - для молодых воинов - ветеранов руцко-украинской??? продлили?
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14.08.2020 14:29 Ответить
"тамженашилюди" !!)))
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14.08.2020 14:34 Ответить
Земля там наша, людей наших там нема.
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14.08.2020 14:55 Ответить
аби ж... за те право ще битися теба і доказувати своє право...
(хоча розумію Ваш сарказм)
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14.08.2020 14:43 Ответить
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14.08.2020 22:53 Ответить
Дуже далекоглядний і вірний крок.
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14.08.2020 14:35 Ответить
"И Ленин видел далеко,на много лет вперед " !!))
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14.08.2020 14:36 Ответить
на бюджет ? Почему не прозоро не экономно используются бабки страны ? Давайте им сразу диплом и места в правительстве
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14.08.2020 14:37 Ответить
І ступень проффесора !!))
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14.08.2020 14:38 Ответить
Должно быть много. Если хочешь получить настоящий диплом, то надо ехать или в неоккупированную часть Украины или в РФ.
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14.08.2020 14:41 Ответить
удивляет то как это Меркель еще не отлупили местные жители за приём беженцев которые насилуют и грабят граждан
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14.08.2020 14:43 Ответить
А почему такая дискриминация для абитуриентов из остальной Украины? Я переселенец из Донецка. Уехал оттуда еще и потому, чтобы моя дочь жила училась в нормальной стране. Теперь она должна подвинуться?
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14.08.2020 14:49 Ответить
Я ушел воевать в августе 14-го года и задержался в ВСУ до августа 18-го , мои дети при этом поступают и учатся на общих основаниях , а дети орков которые седьмой год воюют против Украины поступают на бюджет еще и вне конкурса . Я даже затрудняюсь назвать каким то словом этих РУКАМИ ВОДИТЕЛЕЙ , там даже не тараканы в голове , а такая пустота , что даже насекомым там не комфортно .При Сове далеко не все было правильно , но даже комуняки понимали , что дети полицаев воевавших за Гитлера , не могут поступать в ВУЗы на более льготных условиях чем дети воевавших Красной Армии .
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14.08.2020 14:52 Ответить
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14.08.2020 15:06 Ответить
А НАШІ ДІТИ СТАЛИ ДРУГОСОРТНИМИ, БО ЇХ БАТЬКИ НЕ СТРІЛЯЛИ В НАШИХ ЛЮДЕЙ, НЕ МІНУВАЛИ ТРУПИ ВБИТИХ ВОЇНІВ, НЕ КАТУВАЛИ ПОЛОНЕНИХ І НЕ БІГАЛИ З КРИКАМИ "ПУЙЛО ВВЕДІ ВАЙСКА!" І "ХАТІМ В РАSSЕЮ!" Це називається спонсорування агресора і терористів .П'ята колона пролізла у владу.
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14.08.2020 15:07 Ответить
Брєд. З яких див такі преференції личинкам сєпарів? На бюджет повинні вступати тільки обдаровані діти, які здали іспити на загальних умовах по Закону України. Тим паче досвід ЗНО показав, що найліпші результати отримують діти які вчились, незалежно від географії проживання і матеріального забезпечення сім"ї. Перевагу можна надавати пільговим категоріям (діти загиблих героїв АТО, з обмеженими можливостями тощо) тільки при умові рівних балів. В іншому випадку для пільговиків держава може сплачувати частку (тут вже може бути класифікація іф диференціювання) навчання.
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14.08.2020 15:07 Ответить
А нахіба воно таке треба, хай би там поступали, хоч на бюджет, хоч на контракт, там у них вузів достаточно для всього того сброда. А ці зебіли їм тут такі пільги пропонують.
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14.08.2020 15:30 Ответить
Готовим квалифицированные кадры для лугандонии
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14.08.2020 15:57 Ответить
А на каком законном основании Минобразование устроило эти поблажки для абитуриентов с оккупированного Донбасса и из Крыма?
Закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», то есть территорий, не контролируемых Украиной, не имеет никакого отношения к правилам приёма абитуриентов на прочей территории Украины.

Дискредитацией прав остальных абитуриентов можно назвать предоставление Минобразованием возможности поступать во все вузы Украины без сдачи ВНО для абитуриентов из неподконтрольных Киеву районов Украины.

Минобразования намекает, что льготы таким абитуриентам нужны, потому, что они якобы испитывают материальную нужду, что как правило, не соответствует действительности.

Очевидно, что это изобретение Минобразования не имеет законных оснований. Получается, что выпускники с неподконтрольных территорий отныне имеют право не знать українську мову и другие важные предметы. Исходя из этого логично предположить, что Минобразования предоставляет право учиться (или дурака валять) в вузах Украины любым дебилам-двоечникам из т. н. ЛДНР.
Единственная льгота, которую можно предоставить таким абитуриентам - это гарантированное, но не бесплатное место в общежитии на время учёбы.
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14.08.2020 16:07 Ответить
Це зайвий раз доводе антиукраїнську позицію діючої влади, тим паче при владі жиди.
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14.08.2020 18:01 Ответить
 
 