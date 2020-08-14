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Новости Агрессия России против Украины
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Церемония прощания с погибшим на Донбассе украинским воином Сергеем Поховичем состоится завтра на Кировоградщине

Церемония прощания с погибшим на Донбассе украинским воином Сергеем Поховичем состоится завтра на Кировоградщине

Завтра, 15 августа, в селе Новогригорьевка Первая Долинского района Кировоградской области, в 12.00 состоится церемония прощания с украинским воином Сергеем Поховичем (позывной Седой).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Похович был военнослужащим 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. Он погиб вчера, 13 августа, в районе поселка Водяное Ясиноватского района Донецкой области от ранений, несовместимых с жизнью, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Сергей Похович родился 14.09.1970 года. Был призван по контракту в ноябре 2018 года. У него остались отец и двое детей, которые сейчас служат в ВСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Сергей Похович погиб 13 августа в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве

Автор: 

Донбасс (26958) Ян Осока (1501) операция Объединенных сил (6766) Кировоградская область (646)


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Царство Небесне Воїну.
Шкода, держава не хоче визнавати його бойові заслуги.
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14.08.2020 14:41 Ответить
R.I.P.
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14.08.2020 14:44 Ответить
Герої не вмирають!
(чи визнають його смерть помилкою... чи нададуть таки статус загиблого в ООС)
співчуття родині...
і двоє його дітей також служать Батьківщині... (бережіть себе, воїни )
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14.08.2020 14:47 Ответить
Церемония прощания с погибшим на Донбассе украинским воином Сергеем Поховичем состоится завтра на Кировоградщине - Цензор.НЕТ 7345
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14.08.2020 14:54 Ответить
О, а как так?!
Циркачи каждый день сообщают, что обстрелы прекратились, погибших нет уже пару недель...
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14.08.2020 15:30 Ответить
Брешет зелёный, не хочет признаться, что погиб он при обстреле наших воинов. Всё стоит на своём, "всё под контролем и никаких потерь при обстрелах нет". Может хватит лапшу вешать, или думаешь, что все люди лохи???
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14.08.2020 18:06 Ответить
 
 