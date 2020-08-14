Церемония прощания с погибшим на Донбассе украинским воином Сергеем Поховичем состоится завтра на Кировоградщине

Завтра, 15 августа, в селе Новогригорьевка Первая Долинского района Кировоградской области, в 12.00 состоится церемония прощания с украинским воином Сергеем Поховичем (позывной Седой).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Похович был военнослужащим 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. Он погиб вчера, 13 августа, в районе поселка Водяное Ясиноватского района Донецкой области от ранений, несовместимых с жизнью, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Сергей Похович родился 14.09.1970 года. Был призван по контракту в ноябре 2018 года. У него остались отец и двое детей, которые сейчас служат в ВСУ.

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