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Новости Революция в Беларуси
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Более 2 тыс. задержанных на акциях протестах людей уже отпущены, этот процесс продолжается, - МВД Беларуси

Более 2 тыс. задержанных на акциях протестах людей уже отпущены, этот процесс продолжается, - МВД Беларуси

Уже более 2 тыс. человек, задержанных ранее в ходе акций протеста в Беларуси, отпущены из мест содержания заключенных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь МВД Беларуси.

"В МВД озабочены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных. Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы. Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Прытицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

По данным МВД Беларуси, по состоянию с начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. протестующих.

Читайте: Меркель жестко осудила применение силы против мирных демонстрантов в Беларуси

Автор: 

Беларусь (7937) МВД (9331)


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Топ комментарии
+5
очень характерное фото..
Более 2 тыс. задержанных на акциях протестах людей уже отпущены, этот процесс продолжается, - МВД Беларуси - Цензор.НЕТ 9689
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14.08.2020 14:42 Ответить
+4
Этого мужика нужно издить уже только за одну надпись на футболке...причем сильно издить..
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14.08.2020 14:45 Ответить
+3
Ах, как все романтично начиналось!.. Жестокий роман-с!
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14.08.2020 14:51 Ответить
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Более 2 тыс. задержанных на акциях протестах людей уже опущены

так правельней... Жыве Беларусь!!!
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14.08.2020 14:42 Ответить
От вони і розкажуть, а головне покажуть, що таке СПРАВЖНІЙ русскій мір.
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14.08.2020 15:02 Ответить
очень характерное фото..
Более 2 тыс. задержанных на акциях протестах людей уже отпущены, этот процесс продолжается, - МВД Беларуси - Цензор.НЕТ 9689
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14.08.2020 14:42 Ответить
Этого мужика нужно издить уже только за одну надпись на футболке...причем сильно издить..
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14.08.2020 14:45 Ответить
А вони ж живуть телеказками про СРСР.
А на днях їм продемонстрували у реалі НОВОЧЕРКАСЬК - 1962.
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14.08.2020 15:04 Ответить
«Новочеркаський розстріл, СРСР- назва подій у Новочеркаську (Ростовська область), що відбулися 1-2 червня 1962 року внаслідок страйку робітників Новочеркаського електровозобудівного заводу (НЕВЗ) та інших містян.
В ходе исследования документов и свидетельств очевидцев было установлено, что часть документов пропала, никаких письменных распоряжений не было обнаружено, а истории болезней многих пострадавших исчезли. Это усложняет установление точной численности убитых и раненых.
Многие документы из архивов КГБ СССР, посвящённые Новочеркасскому восстанию, остаются до сих пор нерассекреченными.»
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14.08.2020 15:10 Ответить
Ах, как все романтично начиналось!.. Жестокий роман-с!
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14.08.2020 14:51 Ответить
Поздно пить боржоми, фашисты таракана!!!
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14.08.2020 14:42 Ответить
Протоколы написаны...свидетели подписались...теперь по одиночке будут вызывать в суды...
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14.08.2020 14:43 Ответить
Бацка вирішив трішки скинути тиск невдоволення в країні перед оголошенням ЦВК Білорусі його "тріумфальної перемоги" на виборах. Здається мені, що ця його перемога буде Пірровою перемогою.
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14.08.2020 14:45 Ответить
Другого выхода у него нет.
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14.08.2020 14:48 Ответить
Отпущенные сломленные и подавленные люди
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14.08.2020 14:47 Ответить
Более 2 тыс. задержанных на акциях протестах людей уже отпущены, этот процесс продолжается, - МВД Беларуси - Цензор.НЕТ 4516

...
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14.08.2020 14:55 Ответить
т.е 4000 еще хавают бацькины "демократические выборы" всем телом
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14.08.2020 14:55 Ответить
а возможно закидать-завалить суды исками (и снятыми побоями) ??? или навряд ли????
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14.08.2020 14:58 Ответить
прямой путь на вторую ходку в санину пыточную.
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14.08.2020 15:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DNC98JmpU6g Саня останется с нами...
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14.08.2020 15:07 Ответить
отпущены ...или опущены?
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14.08.2020 14:59 Ответить
В МВД озабочены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных.
...количеством задержанных оно не озабочено -- на всех расчитано небыло... ...но это ж только пока...
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14.08.2020 15:06 Ответить
места содержания надо расширять походу...
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14.08.2020 15:13 Ответить
Архипелаг Гулаг!
Воистину Гулаг!
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14.08.2020 15:33 Ответить
Мусора уже очкуют, ситуацию не удалось переломить. Акции продолжаются и если оппозиция победит, то уже мусоров будут раком ставить. И это будет хорошо.
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14.08.2020 15:06 Ответить
у Лукашенко инсульт, может и не выжить или останется овощи, у силовиков начались трястись булки боясь народного гнева
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14.08.2020 15:09 Ответить
плоскостопие за гланды зацепилось?
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14.08.2020 15:18 Ответить
та етот, "от народа", сам любую муху до инсульта загоняет.
а не? - братила старшой, вован на подлете - с воскресенья евонные танкачи не глушатся, озоновый слой разрушают...
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14.08.2020 15:23 Ответить
в переломный момент истории живем - шабаш карликов-идиотов и не карликов-идиотов...
може им какую лысую гору из коровьего гавнища набросать на слет?
чур наш немытыйпод слабой струей - председатель!
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14.08.2020 15:31 Ответить
 
 