Более 2 тыс. задержанных на акциях протестах людей уже отпущены, этот процесс продолжается, - МВД Беларуси
Уже более 2 тыс. человек, задержанных ранее в ходе акций протеста в Беларуси, отпущены из мест содержания заключенных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь МВД Беларуси.
"В МВД озабочены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных. Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы. Мы делаем все возможное для разрешения создавшейся ситуации", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Прытицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.
Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.
Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
По данным МВД Беларуси, по состоянию с начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. протестующих.
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так правельней... Жыве Беларусь!!!
А на днях їм продемонстрували у реалі НОВОЧЕРКАСЬК - 1962.
В ходе исследования документов и свидетельств очевидцев было установлено, что часть документов пропала, никаких письменных распоряжений не было обнаружено, а истории болезней многих пострадавших исчезли. Это усложняет установление точной численности убитых и раненых.
Многие документы из архивов КГБ СССР, посвящённые Новочеркасскому восстанию, остаются до сих пор нерассекреченными.»
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...количеством задержанных оно не озабочено -- на всех расчитано небыло... ...но это ж только пока...
Воистину Гулаг!
а не? - братила старшой, вован на подлете - с воскресенья евонные танкачи не глушатся, озоновый слой разрушают...
може им какую лысую гору из коровьего гавнища набросать на слет?
чур наш немытыйпод слабой струей - председатель!