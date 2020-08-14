РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7960 посетителей онлайн
Новости
1 539 29

Израиль в ближайшее время завершит ратификацию Соглашения о ЗСТ с Украиной, - Нетаньяху в разговоре с Зеленским

Израиль в ближайшее время завершит ратификацию Соглашения о ЗСТ с Украиной, - Нетаньяху в разговоре с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В начале разговора глава израильского правительства поздравил достигнутые договоренности по установлению всеобъемлющего режима прекращения огня на линии разграничения на востоке Украины и прогресс в выполнении минских соглашений.

Глава Украинского государства проинформировал собеседника о политике безопасности и гуманитарной ситуации в Донбассе. Он отметил, что на линии разграничения фиксируются отдельные случаи нарушения режима тишины со стороны боевиков, однако в целом режим прекращения огня продолжается, и одна из важных договоренностей, достигнутых лидерами стран Нормандского формата по результатам декабрьского саммита в Париже, выполняется.

Владимир Зеленский поздравил Биньямина Нетаньяху с важным для региональной безопасности событием - достижением договоренностей о нормализации отношений между Государством Израиль и Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Это - историческое достижение и яркий пример возможностей диалога и дипломатии, которому могут последовать другие страны региона", - сказал Президент Украины.

Нетаньяху отметил, что Израиль заключил не первого мирное соглашение с арабской страной, и выразил надежду, что будут и другие мирные соглашения и в конце концов в регионе воцарится мир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал Израиль в кратчайшие сроки завершить ратификацию двустороннего соглашения о свободной торговле, - ОП

Стороны также обсудили меры, принимаемые правительства двух стран для борьбы с пандемией COVID-19. Владимир Зеленский проинформировал собеседника о том, что в Украине за сутки зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусной болезни и в стране действует адаптивный карантинный режим.

Президент Украины также отметил заинтересованность украинской стороны в закупке израильской вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит испытания в Израиле, для своих граждан.

"Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины", - отметил Владимир Зеленский.

Во время разговора были также обсуждалась активизация торгового сотрудничества между Украиной и Израилем.

Нетаньяху сообщил, что его правительство в ближайшее время завершит ратификацию Соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной. Владимир Зеленский привествтовал этот долгожданный шаг.

Он также рассказал, что Кабинет Министров Украины работает над тем, чтобы предоставить праздникам Песах, Ханука и Рош га-Шана государственный статус.

Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Биньямина Нетаньяху посетить Украину с визитом. В ответ глава израильского правительства отметил, что будет рад видеть Главу Украинского государства с визитом в Израиле.

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Израиль (2067) Нетаньяху Биньямин (198) ЗСТ (539)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Приходят в Одесское пароходство, подписывают договор, им оплачивают аванс и они уходят.
Приходят через неделю показывать работу. Ну, вроде все сделано, как надо - пароход весь белый, красивый, в общем как новенький.
Подписали Акт выполненых работ, оплатили им оставшуюся сумму, после чего евреи благополучно ушли.
Спустя некоторое время, пароход отчаливает, разворачивается другим боком, а там - вся сторона ржавая, черная и без единого белого пятна. Заказчик в шоке, технадзор в панике, нашли бригадира евреев, привели к пароходу и говорят иму:
- Так, что за дела, почему половину работы не сделали?!
- Та что вы такое говорите? У нас всё по договору! - Стали читать договор!
- Та вот, здесь же написано: "Бригада евреев", с одной стороны, и Одесское пароходство, с другой стороны, договорились покрасить пароход
показать весь комментарий
14.08.2020 15:04 Ответить
+2
- Ві разговаріваєтє на ідіш?
- Да.
- А скажіте что-нібудь на ідіш.
- ідіш на х-й!
показать весь комментарий
14.08.2020 15:08 Ответить
+2
В банке:

- Я не буду брать у вас кредит под такой большой процент!
- Да ві антисемит, мілейшій!
показать весь комментарий
14.08.2020 15:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У меня зазвонил телефон, кто говорит?
Слон, откуда? от Верблюда, что вам надо? Шоколада
Краткая стенограмма
показать весь комментарий
14.08.2020 15:03 Ответить
Ізраїль найближчим часом завершить ратифікацію Угоди про ЗВТ з Україною, - Нетаньяху в розмові із Зеленським - Цензор.НЕТ 1374
показать весь комментарий
14.08.2020 15:14 Ответить
Не имей сто рублей,а имей сто друзей!
показать весь комментарий
14.08.2020 15:04 Ответить
...Он также рассказал, что Кабинет Министров Украины работает над тем, чтобы предоставить праздникам Песах, Ханука и Рош га-Шана государственный статус.

Нарешті!!! А там і ідиш другою національною...
показать весь комментарий
14.08.2020 15:04 Ответить
- Ві разговаріваєтє на ідіш?
- Да.
- А скажіте что-нібудь на ідіш.
- ідіш на х-й!
показать весь комментарий
14.08.2020 15:08 Ответить
Приходят в Одесское пароходство, подписывают договор, им оплачивают аванс и они уходят.
Приходят через неделю показывать работу. Ну, вроде все сделано, как надо - пароход весь белый, красивый, в общем как новенький.
Подписали Акт выполненых работ, оплатили им оставшуюся сумму, после чего евреи благополучно ушли.
Спустя некоторое время, пароход отчаливает, разворачивается другим боком, а там - вся сторона ржавая, черная и без единого белого пятна. Заказчик в шоке, технадзор в панике, нашли бригадира евреев, привели к пароходу и говорят иму:
- Так, что за дела, почему половину работы не сделали?!
- Та что вы такое говорите? У нас всё по договору! - Стали читать договор!
- Та вот, здесь же написано: "Бригада евреев", с одной стороны, и Одесское пароходство, с другой стороны, договорились покрасить пароход
показать весь комментарий
14.08.2020 15:04 Ответить
Вычитывайте внимательно все договора
показать весь комментарий
14.08.2020 15:09 Ответить
так президент же юрист по образованию
показать весь комментарий
14.08.2020 15:15 Ответить
В банке:

- Я не буду брать у вас кредит под такой большой процент!
- Да ві антисемит, мілейшій!
показать весь комментарий
14.08.2020 15:11 Ответить
Шел еврей по улице. Нашел деньги. Посчитал. Не хватает!!!
показать весь комментарий
14.08.2020 15:14 Ответить
Знаю пару настільки хитрих євреїв, що закрадається підозра: а чи не українці вони?
показать весь комментарий
14.08.2020 15:07 Ответить
проверь их на сало
показать весь комментарий
14.08.2020 15:10 Ответить
Душевные терзания: Есть сало - грех. Но ведь бесплатно!...
показать весь комментарий
14.08.2020 15:14 Ответить
Нетаньяху / Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера / Глава еврейского государства хороший друг Коломойского. -Нетаньяху приехал в Украину./ Нетаньяху похвалил Зеленского: страна начала развиваться вдвое быстрее.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:10 Ответить
Только один вопрос. Чем Украина может удивить Израиль? Чем Украина торгует с Израилем? Кроме черного металла ВСЕ остальное - сельскохозяйственная продукция. Которая сейчас дорожает во всем мире, в том числе и в Украине. О единоверцах же надо помнить, особенно президенту
показать весь комментарий
14.08.2020 15:14 Ответить
Этот вопрос надо было задавать ещё когда подписывали подобное с ЕС... а теперь как то нелогично... ЕС можем удивить а Израиль нет?
показать весь комментарий
14.08.2020 15:23 Ответить
Паша! Пиши еще. А то пока непонятно кто ты Зеленомордый зебил или тупорылый ватник.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:32 Ответить
В своей жизни ненавижу две вещи: антисемитизм и евреев. Анекдот, если шо.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:17 Ответить
ЗСТ с Украиной/ дефицита товаров из Израиля в Украине нет. Есть дефицит справедливости. Найдётся немало украинцев , готовых скинуться и купить у израильской власти сбежавших воров Табачника и Ставицкого для посадки их на нары. /Министерство внутренних дел Израиля незаконно дало гражданство бывшему министру энергетики Украины Ставицкому. Об этом стало известно в ходе расследования коррупции в израильском правительстве. Одним из главных его фигурантов является замминистра внутренних дел Киршенбаум.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:22 Ответить
Иван Петрович Сидоров, это - ДИАГНОЗ! / Диагноз военной союзнице Путина поставили израильтяне.Отвечая на вопрос о том, поддержали бы они решение своих детей покинуть Израиль, 45% родителей ответили утвердительно. 51% израильтян задумывались об отъезде из Израиля.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:58 Ответить
Фигня-вопрос.Мы,израильтяне,вообще много над чем думаем,а об отъезде так можно сказать не 51%,а все 91%,но подумав,таки остаёмся.
показать весь комментарий
14.08.2020 17:36 Ответить
Кодлан Коломойского такой же. Говорит одно а думает и делает совсем другое. Восточное мЫшление.
показать весь комментарий
14.08.2020 17:44 Ответить
Фанаты Петра Алексеевича в печали...
показать весь комментарий
14.08.2020 15:25 Ответить
ООООООООООООООООО!!!!!!!!!!!!! Это самый его любимый главнюк.
показать весь комментарий
14.08.2020 17:51 Ответить
 
 