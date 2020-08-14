Израиль в ближайшее время завершит ратификацию Соглашения о ЗСТ с Украиной, - Нетаньяху в разговоре с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В начале разговора глава израильского правительства поздравил достигнутые договоренности по установлению всеобъемлющего режима прекращения огня на линии разграничения на востоке Украины и прогресс в выполнении минских соглашений.

Глава Украинского государства проинформировал собеседника о политике безопасности и гуманитарной ситуации в Донбассе. Он отметил, что на линии разграничения фиксируются отдельные случаи нарушения режима тишины со стороны боевиков, однако в целом режим прекращения огня продолжается, и одна из важных договоренностей, достигнутых лидерами стран Нормандского формата по результатам декабрьского саммита в Париже, выполняется.

Владимир Зеленский поздравил Биньямина Нетаньяху с важным для региональной безопасности событием - достижением договоренностей о нормализации отношений между Государством Израиль и Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Это - историческое достижение и яркий пример возможностей диалога и дипломатии, которому могут последовать другие страны региона", - сказал Президент Украины.

Нетаньяху отметил, что Израиль заключил не первого мирное соглашение с арабской страной, и выразил надежду, что будут и другие мирные соглашения и в конце концов в регионе воцарится мир.

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Стороны также обсудили меры, принимаемые правительства двух стран для борьбы с пандемией COVID-19. Владимир Зеленский проинформировал собеседника о том, что в Украине за сутки зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусной болезни и в стране действует адаптивный карантинный режим.

Президент Украины также отметил заинтересованность украинской стороны в закупке израильской вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит испытания в Израиле, для своих граждан.

"Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины", - отметил Владимир Зеленский.

Во время разговора были также обсуждалась активизация торгового сотрудничества между Украиной и Израилем.

Нетаньяху сообщил, что его правительство в ближайшее время завершит ратификацию Соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной. Владимир Зеленский привествтовал этот долгожданный шаг.

Он также рассказал, что Кабинет Министров Украины работает над тем, чтобы предоставить праздникам Песах, Ханука и Рош га-Шана государственный статус.

Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Биньямина Нетаньяху посетить Украину с визитом. В ответ глава израильского правительства отметил, что будет рад видеть Главу Украинского государства с визитом в Израиле.