С начала года в Донецкой области разоблачили более 200 участников НВФ, - полиция

С начала года полиция Донецкой области разоблачила 202 участников незаконных вооруженных формирований. 182 боевика заержаны, еще 20-ти лицам заочно сообщено о подозрении, они объявлены в розыск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"С целью обеспечения безопасности в регионе правоохранители устанавливают участников НЗФ и их пособников. Расследование преступлений, совершенных боевиками, начиная от 2014 года, не прекращается.

Нарушители, опасаясь уголовной ответственности за сотрудничество с террористами, скрывают свое прошлое. Однако полиция продолжает собирать доказательства и привлекать пособников к ответственности.

В этом году более чем 200 злоумышленникам объявлено о подозрении за участие в незаконных вооруженных формированиях и пособничестве (ст. Ст. 260, 256 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, оперативники задерживают боевиков, которые скрываются от закона и находятся в розыске", - сказано в сообщении.

По данным полиции, в Дружковке в апреле был задержан боевик, который 5 лет скрывался в РФ: "Надеясь на безнаказанность, мужчина решил вернуться в Украину, но здесь его ждала полиция. В настоящее время сыщики уже задокументировали его причастность к боевикам и собрали доказательную базу".

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Кроме того, с начала 2020 года полиция Донетчины объявила в розыск 20 участников НВФ.

"Активно выявляют участников НВФ в Мариуполе, где с начала года установлено более двух десятков пособников. На днях сотрудники Центрального отдела полиции разоблачили 39-летнего местного жителя, который в 2014 году охранял баррикады вокруг захваченных госучреждений.

По словам мужчины, меньше чем за месяц он понял, что террористы пытаются разрушить его родной город, сменил точку зрения и покинул ряды боевиков", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что наказание, предусмотренное за участие в незаконных вооруженных формированиях - от 3 до 8 лет лишения свободы. Однако государство дает гражданам шанс на освобождение от ответственности.

Согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

"Этой возможностью воспользовался житель Покровского района. Бывший участник НЗФ выполнял функции водителя, после бежал в Крым, далее судьба забросила его в Татарстан. Устав от скитаний, мужчина вернулся домой, сдался полицейским и теперь у него есть возможность начать новую жизнь", - отмеитли в ведомстве.