ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на результаты выборов, - кандидат в президенты Дмитриев

Центризбирком Беларуси отклонил все жалобы о непризнании итогов прошедших выборов президента.

Об этом заявил в своем Telegram-канале кандидат в президенты Андрей Дмитриев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Все жалобы на непризнание выборов отклонили, как и предложение отложить решение (по жалобам. - Ред.)", - написал Дмитриев .

"Мы идём в Верховный суд!" - добавил он.

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Как сообщалось, в пятницу ЦИК провел закрытое заседание по подведению итогов выборов президента республики.

Согласно утвержденным итогам, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.

По данным ЦИК, Дмитриев набрал 1,21% голосов, Анна Канопацкая - 1,68%, Сергей Черечень - 1,14%. Против всех проголосовали 4,59% избирателей.

Общая явка составила 84,28%.