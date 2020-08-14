РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7162 посетителя онлайн
Новости Революция в Беларуси
1 694 26

ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на результаты выборов, - кандидат в президенты Дмитриев

ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на результаты выборов, - кандидат в президенты Дмитриев

Центризбирком Беларуси отклонил все жалобы о непризнании итогов прошедших выборов президента.

Об этом заявил в своем Telegram-канале кандидат в президенты Андрей Дмитриев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Все жалобы на непризнание выборов отклонили, как и предложение отложить решение (по жалобам. - Ред.)", - написал Дмитриев .

"Мы идём в Верховный суд!" - добавил он.

Смотрите также: Минский тракторный завод остановил работу, создан стачечный комитет. ВИДЕО

Как сообщалось, в пятницу ЦИК провел закрытое заседание по подведению итогов выборов президента республики.

Согласно утвержденным итогам, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.

По данным ЦИК, Дмитриев набрал 1,21% голосов, Анна Канопацкая - 1,68%, Сергей Черечень - 1,14%. Против всех проголосовали 4,59% избирателей.

Общая явка составила 84,28%.

Беларусь (7937) ЦИК (3644)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Лукашенко выведет на свой Майдан 80 % которые за него кукарекали....
показать весь комментарий
14.08.2020 15:26 Ответить
+2
Неожиданно то как...прям сенсация !!!
показать весь комментарий
14.08.2020 15:26 Ответить
+2
Кто-то сомневался, что колхозный тиран честно признает поражение?
показать весь комментарий
14.08.2020 15:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЦИК Беларуси-оппозиции: "Ваш вопрос решён положительно - вам отказано!!!"
показать весь комментарий
14.08.2020 15:26 Ответить
Вот бы Порохлу такой ЦЫК, он бы до сих пор порошенил по Украине.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:27 Ответить
Лікуйся. Хоча вже пізно.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:29 Ответить
Гоните самозванца диктатора луку он уже не президент
показать весь комментарий
14.08.2020 15:31 Ответить
Лукашенко выведет на свой Майдан 80 % которые за него кукарекали....
показать весь комментарий
14.08.2020 15:26 Ответить
Ви всьо врьоті.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:26 Ответить
Неожиданно то как...прям сенсация !!!
показать весь комментарий
14.08.2020 15:26 Ответить
Кто-то сомневался, что колхозный тиран честно признает поражение?
показать весь комментарий
14.08.2020 15:27 Ответить
Папаколи просит кола.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:28 Ответить
ШТА?
показать весь комментарий
14.08.2020 15:45 Ответить
А ведь теперь Лука под предлогом того, что результат окончательный начнет разгонять людей. Ждем расстрелов?
показать весь комментарий
14.08.2020 15:28 Ответить
Российские силовики требуют от Лукашенко применения боевого оружия против демонстрантов и давить людей танками, как в Китае. Они считают его слишком мягкотелым
показать весь комментарий
14.08.2020 15:48 Ответить
Значмт Лукашенка решил любой ценой остаться на троне .
показать весь комментарий
14.08.2020 15:28 Ответить
лукашизм и путинизм закончат так же, как и немецкий фашизм.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:30 Ответить
pora uže vešaķ. ņeprimmeno vešaķ !
показать весь комментарий
14.08.2020 15:28 Ответить
Завод Белаз за Таракана,видео вчерашнее в доказателство : УХОДИ!!! скандировали рабочие...
показать весь комментарий
14.08.2020 15:29 Ответить
Какой же всё-таки лука твердолобый. Не осознал еще до сих пор и продолжает надеяться. Правильно говорят, что если находиться у власти более 10лет, то сходишь сума и теряешь чувство реальности.
показать весь комментарий
14.08.2020 15:29 Ответить
У нас и за пять лет сидит на стуле как прибитый, хрен оторвеш)
показать весь комментарий
14.08.2020 15:33 Ответить
А сколько дают лет за фальсификацию выборов по беларусским законам?
показать весь комментарий
14.08.2020 15:32 Ответить
Новый срок.
показать весь комментарий
14.08.2020 17:14 Ответить
Садист Асад,Водитель автобуса.Николас Мадуро,Путлер,Лукаш, корейский ЧуЧМО,Хехболла,ХАМАС и прочие ублюдки ,это одного семени дерьмо... Мавзолейное....
показать весь комментарий
14.08.2020 15:33 Ответить
Куча фото протоколов в инете где к примеру у Тихановской 900 а Лукашеску 100 голосов ...Но главное в выборах то что скажет ЦИК ..И за кого б там белорусы галочки не ставили только ЦИК объявляет результат .Вот и все .Почему у нас куча наблюдателей и разница в погрешности экзитпола и ЦИК десятые процента ? Но если они на выборы никого не пустили наблюдать даже Пегова отметелили ..Знач они заранее затеяли махинацию с и что б это их избы никто не вынес ..
показать весь комментарий
14.08.2020 15:35 Ответить
ну вот и все , бацька заручился поддержкой путлера и всех его боевых штыков в случай чего .. Белоруси как таковой больше нет , есть протекторат под управлением путлера ... и огромный кусок границы , который надо чем то и кем то защищать Украине .
показать весь комментарий
14.08.2020 15:36 Ответить
Я уже где-то выставлял: де-факто государства там уже давно нет, скажем - с первых сфальсифицированных выборов. А защита украинского государства должно быть делом украинского государства, в первую очередь.
Классиков надо изучать. НЕ марксизма, ессно
показать весь комментарий
14.08.2020 16:38 Ответить
Российские силовики требуют от Лукашенко применения боевого оружия против демонстрантов и давить людей танками, как в Китае. Они считают его слишком мягкотелым
показать весь комментарий
14.08.2020 15:48 Ответить
Сложная ситуация. Практически, фактически давным- давно статус Лукашенко - узурпатор.Начиная с первых " выборов" с трюками.Однако доказать и вытряхнуть узурпатора из кресла было бы делом белорусской оппозиции.
а сейчас? Ведь в той стране нет ничего даже похожего на разделение властей. По боманам ЦИК - вот вам, 80%. Ну, не 83%, уточнили... Нарушения закона, объявление выборов недействительными? Какой белорусский суд вынесет такое решение?
Пересчет голосов? Я думаю тут куча бюллетеней окажется сгоревшей, моль погрызла, водой затопило...
показать весь комментарий
14.08.2020 16:53 Ответить
 
 