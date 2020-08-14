ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на результаты выборов, - кандидат в президенты Дмитриев
Центризбирком Беларуси отклонил все жалобы о непризнании итогов прошедших выборов президента.
Об этом заявил в своем Telegram-канале кандидат в президенты Андрей Дмитриев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Все жалобы на непризнание выборов отклонили, как и предложение отложить решение (по жалобам. - Ред.)", - написал Дмитриев .
"Мы идём в Верховный суд!" - добавил он.
Как сообщалось, в пятницу ЦИК провел закрытое заседание по подведению итогов выборов президента республики.
Согласно утвержденным итогам, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.
По данным ЦИК, Дмитриев набрал 1,21% голосов, Анна Канопацкая - 1,68%, Сергей Черечень - 1,14%. Против всех проголосовали 4,59% избирателей.
Общая явка составила 84,28%.
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Классиков надо изучать. НЕ марксизма, ессно
а сейчас? Ведь в той стране нет ничего даже похожего на разделение властей. По боманам ЦИК - вот вам, 80%. Ну, не 83%, уточнили... Нарушения закона, объявление выборов недействительными? Какой белорусский суд вынесет такое решение?
Пересчет голосов? Я думаю тут куча бюллетеней окажется сгоревшей, моль погрызла, водой затопило...