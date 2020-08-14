Украина находится на грани второй волны коронавируса, стоит внимательнее относиться к правилам карантина, - Зеленский
В связи с очередным антирекордом по количеству больных коронавирусом в сутки президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо информировать население о противодействии распространения COVID-19 в Украине и призывает граждан принимать меры личной безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил на традиционном селекторном совещании.
13 августа в Украине COVID-19 подтвердили у 1 732 граждан.
По словам президента, такие цифры и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.
"Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдения правил карантина: минимизация посещения мест скопления людей, посещения массовых мероприятий", - сказал Зеленский, обращаясь к чиновникам и главам ОГА.
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Украина находится на грани второй волны зеленой заразы
Вообще-то 14 августа.
Бубачке сообщили, шо вчера уже закончилось и наступило сегодня?
Источник: https://censor.net/n3213842
73 % зебілів брали з нього приклад.
бо после етого твоя забота о здоровье украинцев выглядит комично...
Они запрашивают данные использования фонда для борьбы с COVID-19. Все согласно меморандума
Можешь им показать бумажки "Укравтодора"
Правительство отменило запрет на продажу за пределы Украины средств индивидуальной защиты от коронавируса.
"Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последняя запрет на экспорт, что действовал в связи с коронавирусом", - написал в Facebook заместитель министра экономики х х
Идея снять запрет на экспорт принадлежит Минэкономики и Министерству здравоохранения.
"Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен", - отметил замминистра.
віддав авакову гроші для пацієнтів
це все що про вас треба знати
В Украине снижения кол-ва больных не было вообще с марта, тут у нас классический прогрессирующий рост первой волны, даже пика еще в ближайшее время не ожидается!!!
Ти до МВФу відзвітував, за дерібан фонду боротьби з вірусом???