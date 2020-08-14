Украина находится на грани второй волны коронавируса, стоит внимательнее относиться к правилам карантина, - Зеленский

В связи с очередным антирекордом по количеству больных коронавирусом в сутки президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо информировать население о противодействии распространения COVID-19 в Украине и призывает граждан принимать меры личной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил на традиционном селекторном совещании.

13 августа в Украине COVID-19 подтвердили у 1 732 граждан.

По словам президента, такие цифры и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.

"Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдения правил карантина: минимизация посещения мест скопления людей, посещения массовых мероприятий", - сказал Зеленский, обращаясь к чиновникам и главам ОГА.

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