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Новости Коронавирус и карантин
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Украина находится на грани второй волны коронавируса, стоит внимательнее относиться к правилам карантина, - Зеленский

Украина находится на грани второй волны коронавируса, стоит внимательнее относиться к правилам карантина, - Зеленский

В связи с очередным антирекордом по количеству больных коронавирусом в сутки президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо информировать население о противодействии распространения COVID-19 в Украине и призывает граждан принимать меры личной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства заявил на традиционном селекторном совещании.

13 августа в Украине COVID-19 подтвердили у 1 732 граждан.

По словам президента, такие цифры и количество госпитализированных свидетельствуют о том, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.

"Мы должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдения правил карантина: минимизация посещения мест скопления людей, посещения массовых мероприятий", - сказал Зеленский, обращаясь к чиновникам и главам ОГА.

Также читайте: Расширен список лиц, которые могут не проходить самоизоляцию при пересечении границы, - МВД

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Для них приближается страшное "цунами", которое может их смести - 24 августа МАРШ ВЕТЕРАНОВ
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14.08.2020 15:51 Ответить
+15
Украина находится на грани второй волны коронавируса, стоит внимательнее относиться к правилам карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7076
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14.08.2020 15:46 Ответить
+12
Вот просто интересно где они там волны увидели, как шло оно с весны потихоньку вверх так и идет.
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14.08.2020 15:46 Ответить
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Вот просто интересно где они там волны увидели, как шло оно с весны потихоньку вверх так и идет.
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14.08.2020 15:46 Ответить
Для них приближается страшное "цунами", которое может их смести - 24 августа МАРШ ВЕТЕРАНОВ
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14.08.2020 15:51 Ответить
Бацка в Ростове-обещал место "застолбить"
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14.08.2020 15:58 Ответить
Зеленая сатана обделалась и уже на грани, ей вторую волну подавай. Мало первого брехливого беспредела и беззакония, оно уже за второе говорит. Иди нах.
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14.08.2020 18:31 Ответить
а с 8 сентября резкий рост после марша. да?
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14.08.2020 20:05 Ответить
К выборам.
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14.08.2020 21:48 Ответить
ошибка в заголовке надо писать
Украина находится на грани второй волны зеленой заразы
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15.08.2020 01:12 Ответить
Украина находится на грани второй волны коронавируса, стоит внимательнее относиться к правилам карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7076
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14.08.2020 15:46 Ответить
"Валит цунами - всех накроет соплями"
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14.08.2020 15:46 Ответить
Панику сеять легко и просто,сказал есть Чумка мирового масштабу,надевай народец Маску Идиотизм на грани коммунизма добровольного....
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14.08.2020 15:46 Ответить
чому в антимайдану таке дивне ім'я - бубочка?
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14.08.2020 15:47 Ответить
13 августа в Украине COVID-19 подтвердили у 1 732 граждан.
Вообще-то 14 августа.
Бубачке сообщили, шо вчера уже закончилось и наступило сегодня?
Источник: https://censor.net/n3213842
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14.08.2020 15:47 Ответить
Так это данные по анализам за прошлые сутки.
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14.08.2020 15:51 Ответить
За даними Центру громадського здоров'я, станом на 14 серпня в Україні зафіксовано 1 732 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
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14.08.2020 15:58 Ответить
стоит внимательнее относиться к правилам карантина, - Зеленский/ Правильно говорит президент. Ещё: Уходя гасите свет. Сила вся в кефире.
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14.08.2020 15:49 Ответить
Уходя гасите всех! (с)
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14.08.2020 16:52 Ответить
По данным ВОЗ в мире умерно от Короны Путлера 0,15 населения Земли...,на 7,5 миллиарда населения это капля слезы с глаз младенца...
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14.08.2020 15:49 Ответить
Помню месяца 2 назад начали публиковать статистику по уже переболевшим, которым делали пцр тестирование и из по-моему 10000 протестированых во Львове оказалось, что 11 процентов из них уже переболело. Интересно почему перестали публиковать информацию по уже переболевшим?
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14.08.2020 15:49 Ответить
т.е большие намеки на как бы объективную причину... чтоб не проводить и в этом году марш или парад или... как это..ходу... на День Независимости.. ?
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14.08.2020 15:50 Ответить
Путлер придумал корону,а потом заявил : мы первыми в мире придумали Анидот.На воре шапка сгорела называется Тот кто придумал,тот и вылечил....
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14.08.2020 15:51 Ответить
А чи не Зеля шлявся скрізь без маски ?
73 % зебілів брали з нього приклад.
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14.08.2020 15:52 Ответить
Большинство зебилов проживает в вашей области.
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14.08.2020 15:59 Ответить
пандемик, а ничего шо ты кацапам страну мост за мостом, горку за горкой сливаешь?
бо после етого твоя забота о здоровье украинцев выглядит комично...
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14.08.2020 15:55 Ответить
Про Карантин и Самоизоляцию первым в Украине сказал Вадим Рабинович,после прилета из Москвы в марте этого года.До него об этой Туфте никто даже не заикался об этом...Выоды делайте сами...112 канал имеет запись речи Рабиновича в своей сраной студии в тот день
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14.08.2020 15:58 Ответить
Першими про це казали в Ухані в січні.
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15.08.2020 09:45 Ответить
шпендель потрогай и не шуми.... - ну ладно 2 раза потрогай.
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14.08.2020 15:58 Ответить
Перед виборами?
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14.08.2020 16:02 Ответить
Неужели? Проснулся ,а где фонд с вирусом ? Или мы побороли или плато?
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14.08.2020 16:12 Ответить
По смертности от вируса и по числу тяжелых больных ясно видно, что запуск гор. транспорта в конце мая - начале июня добавил 25% реально умирающих, а запуск полноценного ЖД сообщения и отпуска в июле дали еще 30%, которые мы сейчас видим в повышении смертей каждый день. Как подействуют школа и осень - ХЗ, так что нужно усиливать предохранение, а народ его ослабляет, таская маски ниже носа. Дело власти - самим так не поступать, а Зе поступает, кроме того - жестко и постоянно наказывать торговцев и перевозчиков за отсутствие масок и скопление людей. Все в принципе просто, но напрягаться никто не хочет, пока не обосремся по уши. Еще хорошо бы закрывать прессу, в которой пропагандируют нарушение карантинных мер.
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14.08.2020 16:12 Ответить
Нигде в мире не зафиксировано случаев заражения в городском транспорте и есть французское и австрийское исследования подтверждающее это.
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14.08.2020 21:54 Ответить
Это очень красиво звучит "нигде в мире", легко проверяется. В чем же дело, что везде заражаются при тесном контакте, а именно в городском транспорте - не заражаются? У нас со второй половины июня резко подскочило число умирающих каждый день, это следствие чего, если не пуска общественного транспорта в мае? Трепло, ссылку дай на источник!
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14.08.2020 22:04 Ответить
Действительно в мире и проверяется, но до сих пор нигде не зафиксировано и не опубликовано. Все остальніе предложения поста говорит о том, что тебе нужно заняться самообразованием не через зомбоящик, а изучением информации из научных публикаций в инете.
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15.08.2020 11:48 Ответить
Ты сначала в своей дурке уколись вовремя, а потом уже пиши свою бредятину.
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15.08.2020 12:39 Ответить
Похоже колятся только пациенты в твоей дурке, но судя по постам это тебе не помогает.
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15.08.2020 18:32 Ответить
Сказало то, что само не носит маски и не саблюдает ни каких правил.
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14.08.2020 16:13 Ответить
"Приказ господина ПЖ ( в нашем случае ЖП) - всем пацакам надеть намордники. И радоваться." (С)
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14.08.2020 16:25 Ответить
Иди Мендель масочку одень. А то одна доходилась уже.
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14.08.2020 16:25 Ответить
Пускай посмотрит на Беларусь,дистанция вторая волна итд
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14.08.2020 16:25 Ответить
Жене своей и «слугам» пусть расскажет, как надо руки мыть и дому подтирать. Учитель нации нашёлся , херов...
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14.08.2020 17:14 Ответить
"Украина находится на грани второй волны коронавируса, стоит внимательнее относиться к правилам карантина, - Зеленский" - для чего https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призывал украинцев вернуться в Украину , если знал, что не сможет обеспечить двухнедельную изоляцию?
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14.08.2020 17:24 Ответить
Зе нужно как бацька делает -тем кто не придерживается карантина дубинкой по одному месту и тогда будет порядок!
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14.08.2020 17:40 Ответить
на днях відосік запиляв з випускниками без масок, зелений адепт карантину
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14.08.2020 17:42 Ответить
Зеленский, откуда вы знаете, кто на каком пороге стоит? Вы у нас специалист в чем? Вот тем направлениям и давайте советы. Но боюсь, что ни в чем. И уровень мышления у вас директора автобазы и горизонт мышления такой же. Мне начинает казаться, что Янукович даже был умнее, хотя и косноязычный.
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14.08.2020 17:46 Ответить
вам не здається, а так і є. Зелена тварюка тільки текстики вміє зі сцени читати і то дебільні та одним місцем грати на роялі...
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14.08.2020 19:07 Ответить
А каким образом определяется эта грань? По новостям я вижу, что в Украине ковид жопа никогда и не прекращалась
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14.08.2020 17:52 Ответить
Вот это уровень Зеленского - заниматься взвешиванием фур. Молодец, хорошая цель. Правильная.
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14.08.2020 17:55 Ответить
Так а майстри по боротьбі вже не майстри?
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14.08.2020 17:59 Ответить
Наша Епідемія, навіть не пікнувши, більше місяця топталася біля підніжжа, а тут раптом опинилася на грані... І шо то за така граньоная волна на неї насувається?
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14.08.2020 18:06 Ответить
То когда главзеленокожий пархатый боб нанюхается кокаина -на него накатывается волна ,переходящая в короновирусную волну для народа .Не верю ни одному слову этого сцыкуна . Осенью выборы и их клоун хочет перенести подальше ,зелёным слугам олигархов веры нет ,они в пролёте ,поэтому и сеют панику ,избежать изгнания от власти .
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14.08.2020 18:10 Ответить
ідивсраку!
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14.08.2020 18:15 Ответить
Вовочка, поройся в той горе макулатуры, которую ты не просмотрел Там должна быть бумага от МВФ.
Они запрашивают данные использования фонда для борьбы с COVID-19. Все согласно меморандума
Можешь им показать бумажки "Укравтодора"
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14.08.2020 18:16 Ответить
От ес твою мать,я так внимателен,аж жжуть.Может Вавану надо быть внимательным к тому,как власть контролирует соблюдение этих правил,а не перекладывать ответственность на простых людей,типа водителей,кондукторов или продавцов,которые регулярно получают по хлебалу за безобидную просьбу одеть маску.Давай принимай закон о карантине,где эти правила будут установлены в качестве закона,а менты и суд пусть осуществляют контроль.И так,что бы без исключений,как говорится "закон один для всех",а не для избранных.
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14.08.2020 18:19 Ответить
О полицейском государстве мечтаешь, заждался ?
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14.08.2020 21:58 Ответить
Мечтаю о прививке,от коронавируса.
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14.08.2020 22:05 Ответить
Есть правильная украинская поговорка - дурень думкою багатіє.
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15.08.2020 11:41 Ответить
И я даже знаю кто из нас двоих дурень.Даже не просто дурень,а идиот.Могу открыть этот простой секрет.Это тот,кто агитирует народ против прививок.
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15.08.2020 13:33 Ответить
Чем меньше дурни знают, тем больше они верят сказкам, в том числе о ковид и "живительных" прививках.
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15.08.2020 18:36 Ответить
Помолиться не забыл?
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15.08.2020 20:34 Ответить
Готовятся, фарисеї, до Дня Незалежності, бояться, щоб 1мпн. українців не вийшли на Майдан !
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14.08.2020 18:31 Ответить
а вийде?
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14.08.2020 19:08 Ответить
Во время пандемии майдан? Вы в своём уме?
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14.08.2020 20:07 Ответить
Дотримуватись карантину отак
Україна перебуває на межі другої хвилі коронавірусу, варто уважніше ставитися до правил карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3341
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14.08.2020 19:28 Ответить
Дибіл зелений, у нас ще і перша хвиля не закінчилась. Чи може в презедента-наркомана якесь своє поняття хвилі, але у нормальних людей хвиля - це коли спочатку іде ріст, а потім спад до мінімальних значень. У нас поки що тільки ріст(((
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14.08.2020 19:53 Ответить
1 хвиля закінчилась друга хвиля с 1серпня

Правительство отменило запрет на продажу за пределы Украины средств индивидуальной защиты от коронавируса.
"Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последняя запрет на экспорт, что действовал в связи с коронавирусом", - написал в Facebook заместитель министра экономики х х
Идея снять запрет на экспорт принадлежит Минэкономики и Министерству здравоохранения.
"Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен", - отметил замминистра.
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15.08.2020 09:54 Ответить
Украина находится на грани второй волны ЗЕклоунады.
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14.08.2020 20:06 Ответить
@
віддав авакову гроші для пацієнтів
це все що про вас треба знати
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14.08.2020 20:19 Ответить
Одні брешуть та роблять вигляд наче правду кажуть, а інші слухають, знають що їм брешуть, але роблять вигляд наче вірять...Не набридло ? Перші за гроші брешуть, а другим який сенс робити вигляд віруючих?
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14.08.2020 21:12 Ответить
А може нехер було у Хмельницькому каву попитати?
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14.08.2020 21:26 Ответить
Не всё еще cпыздженo, значит коронавирус будет с нами до последнего дня Зеленского, хорошо хоть недолго
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14.08.2020 22:24 Ответить
Кто-то "мастеру спорта" расскажет, что вторая волна - это когда первая волна затихла, когда после значительного снижения началось увеличение!
В Украине снижения кол-ва больных не было вообще с марта, тут у нас классический прогрессирующий рост первой волны, даже пика еще в ближайшее время не ожидается!!!
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14.08.2020 23:01 Ответить
Вова...чка...
Ти до МВФу відзвітував, за дерібан фонду боротьби з вірусом???
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14.08.2020 23:49 Ответить
Україна перебуває на межі другої хвилі коронавірусу, варто уважніше ставитися до правил карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2216
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15.08.2020 05:44 Ответить
Та по районних містах своїм майже офіційно кажуть що ніякого вірусу немає.....повна децентралізація.
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15.08.2020 09:44 Ответить
 
 