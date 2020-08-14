"Укроборонпром" передал ВСУ последнюю партию БТР-4Е по контракту на 45 боевых машин
Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени O.O.Морозова (ХКБМ), входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало Министерству обороны Украины последние четыре БТР-4Е и таким образом выполнило все контрактные обязательства по изготовлению 45 машин.
Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома", передает Цензор.НЕТ.
"Вчера, с опережением графика, отдали последнюю партию бронетранспортеров для военных. Все 45 машин готовы и уже переданы заказчику. Часть этих новых БТР-4Е направляется в Киев - они примут участие в торжествах ко Дню независимости Украины ", - отметил директор ХКБМ Яков Мормиль.
Бронетранспортеры от ХКБМ укомплектованы пулеметами производства киевского завода "Маяк", который является соисполнителем контракта. Выполнение контракта по БТР-4Е фактически возродило производство на этом предприятии.
"Для нас это был принципиальный контракт. Разблокировка и своевременное исполнение - по графику, согласованному с заказчиком, без нареканий на качество - это пример того, что предприятия Укроборонпрома работают по-новому. Основной заказчик нашей бронетехники - Минобороны. Мы хотели доказать военным, что способны делать качественную технику вовремя. И мы это сделали. На очереди - второй проблемный контракт - БТР для Нацгвардии. Его реализация была невозможна из-за того, что ХКБМ выполнял заказы для военных на максимальной производственной мощности завода. Теперь все преграды устранены и вскоре нацгвардейцы получат первую партию машин", - рассказал замгендиректора ГК "Укроборонпром" Мустафа Найем во время посещения ХКБМ 13 августа.
Выполнение поставок бронетранспортеров происходит по контракту с Минобороны от 2016 года, который был разблокирован совместными усилиями президента Украины, Кабинета министров, Минобороны и нового руководства "Укроборонпрома" конце 2019 года. Первые отгрузки военным бронетехники после возобновления работ по контракту состоялись в декабре 2019 года - ХКБМ передал военным 12 бронетранспортеров БТР-4Е. Далее отгрузки происходили строго по графику, несмотря на особый режим работы предприятия в связи с мерами карантина.
Бронетранспортер БТР-4Е - это современная, бронированная, колесная, четырехосная, плавающая боевая машина, на базе которой создано целое семейство машин (командирская, командно-штабная, медицинская, ремонтно-эвакуационная и т.д.). Бронетранспортер БТР-4Е является сугубо украинской разработкой, прошедшей полный цикл от "чистого листа" до взятия на вооружение, сейчас серийно выпускается в Украине, планово поступает в подразделения ВСУ и НГУ, постепенно заменяя бронетранспортеры, которые остались в наследство от Советского Союза. "Боевое крещение" БТР-4Е произошло в июня 2014 года при проведении антитеррористической операции в районе Славянска (Донецкая обл.).
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Ідіоте, подивись, яка дульна енергія цієї гармати.
Після її пострілу, цей бтр помчить сракою назад, аж поки не зітруться покришки.
Какие заказы сделаны зелеными?
Какие заказы сделаны зелеными оборонным предприятиям?
где новые закаказы?!