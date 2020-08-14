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Новости Оборона
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"Укроборонпром" передал ВСУ последнюю партию БТР-4Е по контракту на 45 боевых машин

Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени O.O.Морозова (ХКБМ), входящее в состав ГК "Укроборонпром", передало Министерству обороны Украины последние четыре БТР-4Е и таким образом выполнило все контрактные обязательства по изготовлению 45 машин.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома", передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, с опережением графика, отдали последнюю партию бронетранспортеров для военных. Все 45 машин готовы и уже переданы заказчику. Часть этих новых БТР-4Е направляется в Киев - они примут участие в торжествах ко Дню независимости Украины ", - отметил директор ХКБМ Яков Мормиль.

Бронетранспортеры от ХКБМ укомплектованы пулеметами производства киевского завода "Маяк", который является соисполнителем контракта. Выполнение контракта по БТР-4Е фактически возродило производство на этом предприятии.

"Для нас это был принципиальный контракт. Разблокировка и своевременное исполнение - по графику, согласованному с заказчиком, без нареканий на качество - это пример того, что предприятия Укроборонпрома работают по-новому. Основной заказчик нашей бронетехники - Минобороны. Мы хотели доказать военным, что способны делать качественную технику вовремя. И мы это сделали. На очереди - второй проблемный контракт - БТР для Нацгвардии. Его реализация была невозможна из-за того, что ХКБМ выполнял заказы для военных на максимальной производственной мощности завода. Теперь все преграды устранены и вскоре нацгвардейцы получат первую партию машин", - рассказал замгендиректора ГК "Укроборонпром" Мустафа Найем во время посещения ХКБМ 13 августа.

Выполнение поставок бронетранспортеров происходит по контракту с Минобороны от 2016 года, который был разблокирован совместными усилиями президента Украины, Кабинета министров, Минобороны и нового руководства "Укроборонпрома" конце 2019 года. Первые отгрузки военным бронетехники после возобновления работ по контракту состоялись в декабре 2019 года - ХКБМ передал военным 12 бронетранспортеров БТР-4Е. Далее отгрузки происходили строго по графику, несмотря на особый режим работы предприятия в связи с мерами карантина.

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Бронетранспортер БТР-4Е - это современная, бронированная, колесная, четырехосная, плавающая боевая машина, на базе которой создано целое семейство машин (командирская, командно-штабная, медицинская, ремонтно-эвакуационная и т.д.). Бронетранспортер БТР-4Е является сугубо украинской разработкой, прошедшей полный цикл от "чистого листа" до взятия на вооружение, сейчас серийно выпускается в Украине, планово поступает в подразделения ВСУ и НГУ, постепенно заменяя бронетранспортеры, которые остались в наследство от Советского Союза. "Боевое крещение" БТР-4Е произошло в июня 2014 года при проведении антитеррористической операции в районе Славянска (Донецкая обл.).

Минобороны (9452) оборона (5252) оружие (10287) Укроборонпром (1239) ВСУ (6736)


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Топ комментарии
+7
Извиняюсь, даже 2016.
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14.08.2020 15:55 Ответить
+5
значит так - нужны маски кроликов, слонов и попугаев самок.
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14.08.2020 16:01 Ответить
+5
2016 и оплачен на 100%. !!!
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14.08.2020 16:10 Ответить
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4 года эпопеи и родили 45 броников, при надобности 70-100 в год...
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14.08.2020 15:49 Ответить
Тому що КБ ім.Малишева це не машинобудівний завод а дослідне виробництво! Потрібно розгортати виробництво на машинобудівних заводах, тоді буде 10-20 бронемашин на добу! В нас без роботи стоять всі виробництва - Південьмаш, Завод ім.Малишева - в якому орендують цехи КБ ім.Морозова для збирання корпусів БТР-4Е, десятки інших виробництв Укроборопрому та української промисловості. Але немає кому видати замовлення на виробництво і заплатити гроші - у влади не було міністерства яке за все відповідало! Тепер міністерство є - чекаємо що воно почне працювати! І звичайно потрібно змінити Держзамовлення на цей рік і додати туди БТР-4Е якщо ми ще хочемо отримати ці машини. Але на мій погляд ця машина вже застаріла для війни. Потрібно ставити на неї башту і коротку гладкоствольну гармату калібру 125мм для стрільби керованими ракетами Комбат по танкам та бронетехніці ворога.
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14.08.2020 16:13 Ответить
«Потрібно ставити на неї башту і коротку гладкоствольну гармату калібру 125мм для стрільби керованими ракетами Комбат по танкам та бронетехніці ворога.»

Ідіоте, подивись, яка дульна енергія цієї гармати.
Після її пострілу, цей бтр помчить сракою назад, аж поки не зітруться покришки.
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14.08.2020 16:23 Ответить
Заказ 2018 года.
Какие заказы сделаны зелеными?
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14.08.2020 15:54 Ответить
Извиняюсь, даже 2016.
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14.08.2020 15:55 Ответить
значит так - нужны маски кроликов, слонов и попугаев самок.
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14.08.2020 16:01 Ответить
Это их заказ? Тогда скорее ослов, баранов и муляжи морковок.
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14.08.2020 16:06 Ответить
у клованов свои причуды и представления о мире....
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14.08.2020 16:10 Ответить
)))
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14.08.2020 16:13 Ответить
Так написано же, внимательней нужно быть. Заказ был в 2016 но был заблокирован старой властью, а новая при участии президента разблокировала. Порошенкосвиньям это плесень которая вредит стране.
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14.08.2020 16:05 Ответить
Читай само. Там не написано кем был заблокирован заказ и когда именно.
Какие заказы сделаны зелеными оборонным предприятиям?
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14.08.2020 16:07 Ответить
2016 и оплачен на 100%. !!!
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14.08.2020 16:10 Ответить
а вы когда нибудь видели в кацапском слесарном цеху кондиционеры? )))
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14.08.2020 16:03 Ответить
Саламатин, Лебедев... Кадры вернуть надо. А лучше Кузьмука, может вместо Броваров по Барвихе вцелит
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14.08.2020 16:06 Ответить
Ага сегодня ехали по Полтаве, вот какой дебил перегоняет такую технику в колличестве более десяти своим ходом на сотни км?
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14.08.2020 16:08 Ответить
Круче всего звучит зам директора мустафа наем,это просто все! Крупный спец.вместе с кб которое должно уплатить штраф МО в 86 миллионов за срыв контракта,45 бтр за 4 года,просто супер новая работа,с зарплатой чурбана наема в по стоимости одного бтра в месяц.
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14.08.2020 16:09 Ответить
как это "срыв"? написано "с опережением графика".
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14.08.2020 16:14 Ответить
Ну все, держись.Сейчас наберут в рот гавна и плюнут.
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14.08.2020 17:36 Ответить
Заказ був у 2016 році. А скільки заказів є при новій владі? Немає? Коли блокували по жалобам ворогів, що неякісний корпус. Після перевіри продовжили виконувати контракт. При цій владі заказів обмаль, все стоїть. Зато є відосіки. І ціна на декілька позицій у нової влади вище, хоча виріб такий точно і без змін.
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14.08.2020 16:32 Ответить
2016 год заказ.
где новые закаказы?!
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14.08.2020 16:33 Ответить
Какие еще новые заказы?У"зелени"в мозгах уже поселился мир с примесью капитуляции..А для нестреляния и старенькие БТР 60пб сгодятся..
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14.08.2020 17:10 Ответить
...которые хомчак Иловайский с тараном-ватикусом успешно похоронят в траве на базах хранения с последующей продажей в страны африки...
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14.08.2020 17:05 Ответить
Прям как в старые "добрые" времена,"пятилетку за три года".Да даже не за три,а за один год.Первые четыре года занимались "***-мае",а потом за один год,взялись,и сделали то,что за четыре года не смогли сделать.
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14.08.2020 18:07 Ответить
И что?Когда передали последние 4 и контракт выполнен уже должен быть контракт на ещё 100 штук.Не жуйте сопли ,а работайте.Но наш бубочка этого не понимает.Армии нужна техника и оружие.Время худшее что может быть.У нас его мало а мы его просыраем.!
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14.08.2020 20:48 Ответить
Цікаво, від партії до партії в конструкцію вносилися, де можливо, покращення або усувалися дрібні недоліки, виявлені в ході експлуатації?
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14.08.2020 21:41 Ответить
 
 