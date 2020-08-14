Ситуация с перегрузкой фур недопустима, нужно срочно организовать работу по их взвешиванию, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает недопустимой ситуацию с перегрузкой фур и призывает срочно организовать работу по взвешивания такого транспорта.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом он заявил во время селекторного совещания.
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил о ситуации с предотвращением перегрузки дорог. Он констатировал, что сейчас в шести областях Украины температура превышает 28˚С. В такую жару под весом фур асфальтовое покрытие разрушается, поэтому для сохранения дорог полиция ограничивает передвижение многотонного и габаритного транспорта в этих регионах в дневное время.
Президент назвал ситуацию с перегрузкой фур недопустимой и призвал срочно организовать работу по взвешиванию такого транспорта.
По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже проведен тендер, и до конца года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля. Глава Мининфраструктуры также отметил, что продолжается обновление кадров Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
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