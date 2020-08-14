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Ситуация с перегрузкой фур недопустима, нужно срочно организовать работу по их взвешиванию, - Зеленский

Ситуация с перегрузкой фур недопустима, нужно срочно организовать работу по их взвешиванию, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает недопустимой ситуацию с перегрузкой фур и призывает срочно организовать работу по взвешивания такого транспорта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом он заявил во время селекторного совещания.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил о ситуации с предотвращением перегрузки дорог. Он констатировал, что сейчас в шести областях Украины температура превышает 28˚С. В такую ​​жару под весом фур асфальтовое покрытие разрушается, поэтому для сохранения дорог полиция ограничивает передвижение многотонного и габаритного транспорта в этих регионах в дневное время.

Президент назвал ситуацию с перегрузкой фур недопустимой и призвал срочно организовать работу по взвешиванию такого транспорта.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже проведен тендер, и до конца года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля. Глава Мининфраструктуры также отметил, что продолжается обновление кадров Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танкер Delfi с одесского пляжа должны отогнать до Дня Независимости, - Криклий

Автор: 

дороги (2512) жара (390) Зеленский Владимир (21085) Криклий Владислав (323) Клименко Игорь (417)


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Топ комментарии
+26
своим делом займись балабол зеленый
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14.08.2020 16:06 Ответить
+14
В Европе президент Макрон взвешивает фурьі?
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14.08.2020 16:14 Ответить
+11
Що "засранці" не злякались бубочку?
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14.08.2020 16:06 Ответить
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чтоб такого не было нужно строить бетонные трассы.
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14.08.2020 20:42 Ответить
ДЕБИЛ ЗЕЛЕННЫЙ!! НЕ ВЗВЕШИВАТЬ!!! А ДОРОГИ НОРМАЛЬНЫЕ, *****, ДЕЛАТЬ!!!!
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14.08.2020 21:10 Ответить
Объясните ему кто нить обязанности Президента
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15.08.2020 11:28 Ответить
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