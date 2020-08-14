НСЖУ выразил солидарность с белорусскими журналистами: Преследование журналистов недопустимо для любого цивилизованного государства

Национальный союз журналистов Украины инициирует сбор подписей украинских журналистов в поддержку белорусских коллег, которые после президентских выборов в соседней стране подвергаются преследованиям со стороны силовых структур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НСЖУ.

"Ежедневно мы получаем сообщения о задержаниях, избиениях, запугиваниях журналистов, работающих в Беларуси - как белорусских, так и зарубежных. Но журналисты просто выполняют свою работу. Быть в центре событий, всколыхнувших соседнее государство после оглашения официальных итогов президентских выборов, - это профессиональная обязанность работника СМИ. И исполнение журналистами своих обязанностей - это не преступление. Преследование журналистов за профессиональную деятельность - недопустимо для любого цивилизованного государства. Ограничение права журналиста на профессию - это ограничение права граждан на информацию, ограничение свобод, которые являются базовыми для любого демократического общества", - говорится в сообщении.

"Журналисты - важны", - подчеркиваем мы, украинские журналисты. По собственному горькому опыту мы знаем, что такое избиение, задержание и запугивание журналистов, давление на независимые СМИ, блокирование распространения правдивой информации, безнаказанность за преступления против работников СМИ. Вместе с Национальным союзом журналистов Украины мы выражаем солидарность с белорусскими коллегами и с независимой Белорусской ассоциацией журналистов, которая помогает нашим коллегам в эти важные дни", - добавили в НСЖУ.

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В течение последних дней протестов в Беларуси десятки журналистов были задержаны, избиты, многие из них получили сутки административного ареста.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Прытицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

По данным МВД Беларуси, по состоянию с начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. протестующих.

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