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Новости Революция в Беларуси
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НСЖУ выразил солидарность с белорусскими журналистами: Преследование журналистов недопустимо для любого цивилизованного государства

НСЖУ выразил солидарность с белорусскими журналистами: Преследование журналистов недопустимо для любого цивилизованного государства

Национальный союз журналистов Украины инициирует сбор подписей украинских журналистов в поддержку белорусских коллег, которые после президентских выборов в соседней стране подвергаются преследованиям со стороны силовых структур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НСЖУ.

"Ежедневно мы получаем сообщения о задержаниях, избиениях, запугиваниях журналистов, работающих в Беларуси - как белорусских, так и зарубежных. Но журналисты просто выполняют свою работу. Быть в центре событий, всколыхнувших соседнее государство после оглашения официальных итогов президентских выборов, - это профессиональная обязанность работника СМИ. И исполнение журналистами своих обязанностей - это не преступление. Преследование журналистов за профессиональную деятельность - недопустимо для любого цивилизованного государства. Ограничение права журналиста на профессию - это ограничение права граждан на информацию, ограничение свобод, которые являются базовыми для любого демократического общества", - говорится в сообщении.

"Журналисты - важны", - подчеркиваем мы, украинские журналисты. По собственному горькому опыту мы знаем, что такое избиение, задержание и запугивание журналистов, давление на независимые СМИ, блокирование распространения правдивой информации, безнаказанность за преступления против работников СМИ. Вместе с Национальным союзом журналистов Украины мы выражаем солидарность с белорусскими коллегами и с независимой Белорусской ассоциацией журналистов, которая помогает нашим коллегам в эти важные дни", - добавили в НСЖУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НСЖУ обеспокоен задержанием украинских журналистов в Минске

В течение последних дней протестов в Беларуси десятки журналистов были задержаны, избиты, многие из них получили сутки административного ареста. 

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Прытицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

По данным МВД Беларуси, по состоянию с начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. протестующих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская создает координационный совет по передаче власти в Беларуси

Автор: 

Беларусь (7937) журналистика (3324) НСЖУ (60)


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Українські "журношлюхи" висловили підтримку білоруським...
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14.08.2020 16:32 Ответить
Схваченные лукашистами поляки сравнили их действия с действиями НКВД.
https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/513405-szokujace-swiadectwo-aresztowanego-na-bialorusi-polaka
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14.08.2020 16:46 Ответить
Електорат Зеленського - це електорат Лукашенка.
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14.08.2020 16:34 Ответить
Это по лукашенковским подсчетам, а по настоящим - что у ПЕСят, что у лукашистов около 10%.
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14.08.2020 16:51 Ответить
За 20 Путлерских лет на РАБссии убито 342 журналиста...КГБист в этом плане чемпион Мира....мочить в сортире не запретишь,потому он и Путлер,а не Гитлер...
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14.08.2020 16:37 Ответить
В Белоруси массовая забастовка....
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14.08.2020 16:39 Ответить
Свободы без крови не бывает ни в одной стране Мира....
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14.08.2020 16:43 Ответить
Как увидел космонавта_
- мажь мразину по асфальту.


Если сел в автомашину -
мотай омоновца на шину!
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14.08.2020 16:57 Ответить
А зэ-лох все по прежнему молчит ... ему некогда - оно в очередном внеочередном отпуске
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14.08.2020 16:45 Ответить
Сразу две ошибки в заголовке.
1. - Белорусские журналисты. Откуда они там???
2. Беларусь - цивилизованное государство! Кстати мы тоже под вопросом)
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14.08.2020 16:50 Ответить
Украинские журнашлюхи выразили соболезнование своим коллегам белорусским. Трогательно.
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14.08.2020 17:05 Ответить
А лить говно на других людей по заказу - привилегия везде или только у нас?
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14.08.2020 18:34 Ответить
 
 