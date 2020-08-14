Белорусские силовики нашли в протестах "украинский след" и портрет Бандеры. ФОТО

Официальная пропаганда белорусской власти пытается связать участников протестов с украинскими спецслужбами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала волонтер Ксения Быкова.

Она отметила: "А я говорила - как в разведку идете, снимайте вышиванки, красно-черные ленты снимайте с парашютов" и опубликовала скрин с сюжета одного из телеканалов РБ.