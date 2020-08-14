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Новости Революция в Беларуси
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Белорусские силовики нашли в протестах "украинский след" и портрет Бандеры. ФОТО

Официальная пропаганда белорусской власти пытается связать участников протестов с украинскими спецслужбами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала волонтер Ксения Быкова.

Она отметила: "А я говорила - как в разведку идете, снимайте вышиванки, красно-черные ленты снимайте с парашютов" и опубликовала скрин с сюжета одного из телеканалов РБ. 

Белорусские силовики нашли в протестах украинский след и портрет Бандеры 01

Автор: 

Бандера Степан (752) Беларусь (7937)


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Топ комментарии
+115
Ой, Степан Андрійовичу, як же палають ватяні зади від твого імені
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14.08.2020 17:07 Ответить
+58
А про цукерки Рошен буде? От Порошенко пердаки вати поляют не хуже чим від Бендери!
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14.08.2020 17:09 Ответить
+36
Без цієї візитівки, не рахується. Шукайте далі.Білоруські силовики знайшли в протестах "український слід" і портрет Бандери - Цензор.НЕТ 6134
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14.08.2020 17:23 Ответить
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Страница 3 из 3
Лукашенко отпустил в Москву группу "Вагнера" и налаживает отношения с Путиным. Вроде соглашается на все его условия, которые месяц назад наотрез отказывался принять.
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15.08.2020 10:24 Ответить
Колгоспник Лука ніколи не був лояльним до України.Цей селюк хитрожопий думав що всіх на...бе! Кацап прокуратор тобі негайно треба підтертися своєю методичкою,бо обісрався ти по повній смердючий!
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15.08.2020 14:51 Ответить
Белорусский ЦИК признал победу Лукашенко и, скорее всего, протесты пойдут на спад. А Лукашенко останется президентом. И наверняка теперь он будет более сговорчивым в переговорах с Путиным.
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15.08.2020 03:19 Ответить
Капитан "Очевидность"?
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15.08.2020 06:34 Ответить
Ну наконец-то!А я то думал какже бе ФОШИЗСТО-БЕНДЕРОВЦЕВ такое мероприятие обошлось.
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15.08.2020 08:26 Ответить
З картини білоруських подій чітко проступають два фрагменти -- Лука до цього часу не хоче змінити радянський прапор на історичний білоруський, і не дбає про розвиток білоруської мови. Цього досить, щоб зробити висновок, що він ворог незалежної Білорусі. Опозиції бракує пробілоруського національного лідера. Тіхановські, цепкали та бабарики -- це імперські агенти кремля.
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15.08.2020 09:07 Ответить
Оля! Ты такая умная, аж жуть. Вот у нас и армия, и мова, и вира. И национальный лидер из 95 квартала. Плюс долги МВФ. А у белорусов ничего этого нет. Горе им
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15.08.2020 10:21 Ответить
Так в ОРДЛО тоже ничего этого нет, а живут прекрасно!
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15.08.2020 11:25 Ответить
овцы все схавают.
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15.08.2020 13:08 Ответить
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