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Белорусские силовики нашли в протестах "украинский след" и портрет Бандеры. ФОТО
Официальная пропаганда белорусской власти пытается связать участников протестов с украинскими спецслужбами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала волонтер Ксения Быкова.
Она отметила: "А я говорила - как в разведку идете, снимайте вышиванки, красно-черные ленты снимайте с парашютов" и опубликовала скрин с сюжета одного из телеканалов РБ.
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