Фракция "ЕС" требует немедленно созвать внеочередное заседание Рады из-за роста заболеваемости COVID-19, - Павленко
В разгар пандемии главными направлениями работы должно стать усиление медицинской системы государства, защита врачей и поддержка бизнеса
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил нардеп Ростислав Павленко.
"Пока власть Зеленского устраивает предвыборные шоу об "окончании эпохи бедности" из-за смехотворного повышени минимальной заработной платы, страна ежедневно бьет рекорды увеличения количества больных COVID-19", - подчеркнул парламентарий.
"Мир охвачен пандемией уже более полугода, а руководство Украины продолжает игнорировать неотложные нужды медицинской системы и бездумным управленческим хаосом разрушает экономику страны", - отметил Павленко.
Также политик подчеркнул, что недопустимо использовать средства спецфонда борьбы с коронавирусом на пиар власти.
"Использование средств специального фонда борьбы с коронавирусом на дороги и политический пиар Зеленского фактически является преступлением против собственного народа. В этой ситуации парламент должен остановить тотальное бездействие и скатывание Украины в экономическую пропасть", - отметил нардеп.
"Европейская Солидарность" в очередной раз подчеркивает, что в разгар пандемии главными направлениями работы должно стать усиление медицинской системы государства, защита врачей и поддержка бизнеса, который потерял средства на существование из-за бездумных и нелогичных действий власти", - подчеркнул Павленко.
"Требуем от Зеленского прекратить кормить украинцев обещаниями и наконец сосредоточить внимание на защите украинского народа от пандемии коронавируса", - подытожил парламентарий.
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Попіаритися це як. Розпродати під час епідемії, як зробив зеленський?
А ти:
Спробуй заячий помет!
Он -- ядреный! Он проймет!
И куды целебней меду,
Хоть по вкусу и не мед.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают --
Те до старости живут!..»
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=e9ngfuBufKk&feature=emb_logo
Как будто от пэса что то зависит))))
Ты не понимаешь, что я угораю от мощи политсилы пэс))))
хотя конечно, если забить на ету муйню, по рыжему так и конкрекно, - муйня свои трупики понасобирает....
ЧОМУ ВИ ВИКИНУЛИ ВИСОКУ УКРАЇНСЬКУ НАУКУ НА СМІТНИК???
Ось моя стаття Naturally Scientific Approach to the Treatment of Patients (природно науковий підхід до лікування хворих) https://arpgweb.com/pdf-files/ajls6(7)67-75.pdf
Чи не здається Вам дивним, що людину з таким призвіщем не розстріляли в німецькому таборі?