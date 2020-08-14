Фракция "ЕС" требует немедленно созвать внеочередное заседание Рады из-за роста заболеваемости COVID-19, - Павленко

В разгар пандемии главными направлениями работы должно стать усиление медицинской системы государства, защита врачей и поддержка бизнеса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил нардеп Ростислав Павленко.

"Пока власть Зеленского устраивает предвыборные шоу об "окончании эпохи бедности" из-за смехотворного повышени минимальной заработной платы, страна ежедневно бьет рекорды увеличения количества больных COVID-19", - подчеркнул парламентарий.

"Мир охвачен пандемией уже более полугода, а руководство Украины продолжает игнорировать неотложные нужды медицинской системы и бездумным управленческим хаосом разрушает экономику страны", - отметил Павленко.

Также политик подчеркнул, что недопустимо использовать средства спецфонда борьбы с коронавирусом на пиар власти.

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"Использование средств специального фонда борьбы с коронавирусом на дороги и политический пиар Зеленского фактически является преступлением против собственного народа. В этой ситуации парламент должен остановить тотальное бездействие и скатывание Украины в экономическую пропасть", - отметил нардеп.

"Европейская Солидарность" в очередной раз подчеркивает, что в разгар пандемии главными направлениями работы должно стать усиление медицинской системы государства, защита врачей и поддержка бизнеса, который потерял средства на существование из-за бездумных и нелогичных действий власти", - подчеркнул Павленко.

"Требуем от Зеленского прекратить кормить украинцев обещаниями и наконец сосредоточить внимание на защите украинского народа от пандемии коронавируса", - подытожил парламентарий.

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