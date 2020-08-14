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Новости Коронавирус и карантин
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Фракция "ЕС" требует немедленно созвать внеочередное заседание Рады из-за роста заболеваемости COVID-19, - Павленко

Фракция

В разгар пандемии главными направлениями работы должно стать усиление медицинской системы государства, защита врачей и поддержка бизнеса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил нардеп Ростислав Павленко.

"Пока власть Зеленского устраивает предвыборные шоу об "окончании эпохи бедности" из-за смехотворного повышени минимальной заработной платы, страна ежедневно бьет рекорды увеличения количества больных COVID-19", - подчеркнул парламентарий.

"Мир охвачен пандемией уже более полугода, а руководство Украины продолжает игнорировать неотложные нужды медицинской системы и бездумным управленческим хаосом разрушает экономику страны", - отметил Павленко.

Также политик подчеркнул, что недопустимо использовать средства спецфонда борьбы с коронавирусом на пиар власти.

Читайте: Украина находится на грани второй волны коронавируса, стоит внимательнее относиться к правилам карантина, - Зеленский

"Использование средств специального фонда борьбы с коронавирусом на дороги и политический пиар Зеленского фактически является преступлением против собственного народа. В этой ситуации парламент должен остановить тотальное бездействие и скатывание Украины в экономическую пропасть", - отметил нардеп.

"Европейская Солидарность" в очередной раз подчеркивает, что в разгар пандемии главными направлениями работы должно стать усиление медицинской системы государства, защита врачей и поддержка бизнеса, который потерял средства на существование из-за бездумных и нелогичных действий власти", - подчеркнул Павленко.

"Требуем от Зеленского прекратить кормить украинцев обещаниями и наконец сосредоточить внимание на защите украинского народа от пандемии коронавируса", - подытожил парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Зеленского теряет контроль над ситуацией в стране, - нардеп "ЕС" Павленко

Автор: 

ВР (29302) карантин (16729) Павленко Ростислав (51) Европейская Солидарность (1063) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
От зебіл, так зебіл.
Попіаритися це як. Розпродати під час епідемії, як зробив зеленський?
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14.08.2020 17:17 Ответить
+3
Сивочоле Гє хоче знов піаритись на масках))
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14.08.2020 17:13 Ответить
+3
Никто так не заботится о народе Украины как Порошенко и его ЕС!? Когда был при власти - только о себе родном, а в "оппозиции" только за народ, за Украину и за мир во всем мире! Такую личную лично заботу испытывает к народу Украины Порошенко и его ЕС, что кушать не могут…
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14.08.2020 17:13 Ответить
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Знову карантин.
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14.08.2020 17:09 Ответить
Скоріш, що б знову відмінити дозвіл на експорт захисних масок для населення, захисних і костюмів для лікарів
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14.08.2020 17:12 Ответить
Требуют. Лузеры. От дохлого осла уши получите
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14.08.2020 18:59 Ответить
"Какие ваши доказателства?" Данко (Роль Шварцнеггера в фильме "Красная жара")
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14.08.2020 17:12 Ответить
Сивочоле Гє хоче знов піаритись на масках))
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14.08.2020 17:13 Ответить
От зебіл, так зебіл.
Попіаритися це як. Розпродати під час епідемії, як зробив зеленський?
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14.08.2020 17:17 Ответить
Ага и рекордами заболеваний каждый день тоже нибось Порох пиарится, а нет погодите - это же министр Бубочки Степашка те что удачно побороли Covid
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14.08.2020 17:37 Ответить
Никто так не заботится о народе Украины как Порошенко и его ЕС!? Когда был при власти - только о себе родном, а в "оппозиции" только за народ, за Украину и за мир во всем мире! Такую личную лично заботу испытывает к народу Украины Порошенко и его ЕС, что кушать не могут…
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14.08.2020 17:13 Ответить
Кюшать нє можешь?
А ти:
Спробуй заячий помет!
Он -- ядреный! Он проймет!
И куды целебней меду,
Хоть по вкусу и не мед.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают --
Те до старости живут!..»
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14.08.2020 17:16 Ответить
дарма ви так про Вальцмана; він справжній труженік, налагодив такий гарний підпільний бізнес пиляння лісу і вивезення на бугор, що й донині успішно працює...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=e9ngfuBufKk&feature=emb_logo
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14.08.2020 17:35 Ответить
А Бубочка сказал же что поборет, а вырубка выросла в 7 раз - чудеса, но в штаны Зебилам все равно Порох срет)))
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14.08.2020 17:38 Ответить
Смешные такие.
Как будто от пэса что то зависит))))
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14.08.2020 17:13 Ответить
А шо ти сіпаєшся тоді?
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14.08.2020 17:17 Ответить
Кто?
Ты не понимаешь, что я угораю от мощи политсилы пэс))))
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14.08.2020 17:27 Ответить
ето не рост у вас, а так пугалово населения...
хотя конечно, если забить на ету муйню, по рыжему так и конкрекно, - муйня свои трупики понасобирает....
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14.08.2020 17:22 Ответить
Ну, рост как шёл себе, так и идёт. Не вижу смысла в каких-то сборах. Вальцман, как обычно, баламутит воду.
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14.08.2020 17:29 Ответить
За 30 років правління кримінальних бандюків Україна перетворена на помийку. Запускайте лазерну терапію, скільки можна відкладати на потом? Ніякі маски не потрібні, скасуйте карантин, просто почніть проводити профілактику -- 10-15 хв. опромінення горла та носа лазерними променями за допомогою українського апарату "Геліос".
ЧОМУ ВИ ВИКИНУЛИ ВИСОКУ УКРАЇНСЬКУ НАУКУ НА СМІТНИК???
Ось моя стаття Naturally Scientific Approach to the Treatment of Patients (природно науковий підхід до лікування хворих) https://arpgweb.com/pdf-files/ajls6(7)67-75.pdf
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14.08.2020 17:30 Ответить
Реклама "Гелиос"?
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14.08.2020 17:49 Ответить
"Геліос" реклами не потребує -- він був розроблений після Чорнобилської катастрофи і повернув до повноцінного життя 300 000 українців. 1990 року 20 000 школярів Харкова пройшли одноразову просвітку лазером і в осінньо-весняний період 1990-1991 рр. кількість хворих школярів скоротилася в 10 разів.
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14.08.2020 18:00 Ответить
про геліос неможливо знайти пошуком хоч що небудь. Я не володію англійською і не збираюсь нічого перекладати. Як зацікавлена особа, Ви могли б самі розмістити десь україномовну версію і переклади схвальних відгуків у світовій пресі. Чи дати приклади застосування цього апарату в якихось поліклініках. А так - лише Ваші слова на цьому форумі.
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14.08.2020 21:56 Ответить
та міг би і Віктор Ющенко справі посприяти, адже має один апарат у власному користуванні - для підтримки здорового стану хребта (один хребець видалений і замінений штучним); але такий от колишній президент; до речі, прізвище його батька було Адельгейм. P.S. Останній етнічний українець, який керував Україною, був Петро Шелест.
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15.08.2020 02:34 Ответить
Я помірно скептично відношусь до Вашої інформації (як і до будь-якої раніше не відомої). Як лазерна терапія допомагає відновленню хребта? Випромінення апарату проникає в глибину тіла?
Чи не здається Вам дивним, що людину з таким призвіщем не розстріляли в німецькому таборі?
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16.08.2020 10:28 Ответить
Знову забрана перспектива в України...Знову штучна боротьба між двома силами - Зєлєю і Порохом...Знову тупоголових чухраїнців зациклюють лишень на цих двох партіях,на цих двох гавнистих лідерах...Цей розводняк вже конкретно осто...гид,цей тридцятилітній парад дебілів,політично надзвичайно активних і агресивних...Можливо,розумним треба прийти до тями і піти все таки на вибори?..
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14.08.2020 17:52 Ответить
Ви - розумний? Тоді найдіть кращі аргументи, аби до Вас прислухалися " тупоголові чухраїнці"
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16.08.2020 10:31 Ответить
 
 