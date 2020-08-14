В связи с эпидемической ситуацией в Самборе, Дубно и Клеване с 17 августа будет осуществляться только высадка пассажиров без посадки, - "Укрзализныця"

По решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС на трех железнодорожных станциях будет осуществляться только высадка пассажиров без посадки. В частности, с 17 августа по 00 ч 01 мин будет закрыта продажа билетов со станций Самбор, Дубно и Клевань на 6 пар поездов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Компания, в частности, отметила, что с 17 августа 00:01 будет закрыта продажа билетов с указанных станций на шесть пар поездов: №98/97 Ковель – Киев, №49/50 Киев – Трускавец, №45/46 Ужгород – Лисичанск, №231/232 Ивано-Франковск – Геническ, №217/218 Киев – Рахов, №743/744 Киев – Львов.

"Пассажиры, которые отказываются от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в ж/д кассы или через интернет и получить 100% возмещения их стоимости", - говорится в сообщении.

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