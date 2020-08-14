За неделю количество активных больных COVID-19 в Украине выросло на 5 710 человек, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА
В течение недели (08.08 - 14.08) количество активных больных COVID-19 в Украине выросло на 5 710 человек.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ Украины.
Недельная статистика COVID-19 в Украине:
- 7 879 новых случаев;
- 3 742 людей, выздоровели;
- 159 смертей от осложнений, вызванных COVID-19.
Больше всего активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
Проведено 98 413 ПЦР-исследований.
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Лариса #401376
показать весь комментарий14.08.2020 18:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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