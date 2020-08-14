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Новости Коронавирус и карантин
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За неделю количество активных больных COVID-19 в Украине выросло на 5 710 человек, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

За неделю количество активных больных COVID-19 в Украине выросло на 5 710 человек, - ЦОЗ. ИНФОГРАФИКА

В течение недели (08.08 - 14.08) количество активных больных COVID-19 в Украине выросло на 5 710 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ Украины.

За неделю количество активных больных COVID-19 в Украине выросло на 5 710 человек, - ЦОЗ 01

Недельная статистика COVID-19 в Украине:

  • 7 879 новых случаев;
  • 3 742 людей, выздоровели;
  • 159 смертей от осложнений, вызванных COVID-19.

Больше всего активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За июль количество госпитализированных пациентов с COVID-19 увеличилось на 25%, - НСЗУ

Проведено 98 413 ПЦР-исследований.

Автор: 

карантин (16729) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Хватит брехню писать сатанячью. Приписывают Ковид больным с ОРВИ и готовят вторую волну, опять хотят людей закрыть и лишить их свободы. Пусть идут нах. А общая цифра заболевших ,если суммировать 13 и этим все сказано.
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14.08.2020 18:38 Ответить
 
 