С начала суток 14 августа враг 1 раз открывал неприцельный огонь под Авдеевкой, потерь нет, - штаб ООС

С начала текущих суток, 14 августа, на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Наши военнослужащие соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Вблизи Авдеевки зафиксировано вражескую огневую провокацию из стрелкового оружия. Выстрелы были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Кроме того, украинскими военными выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку населенных пунктов Хутор Вольный и Новгородское.

В общем, с начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 3 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Ситуация в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федераций в Донецкой и Луганской областях остается полностью контролируемой украинским воинами. Наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле Авдеевки зафиксирован один обстрел со стороны наемников РФ, - Минобороны