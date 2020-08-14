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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток 14 августа враг 1 раз открывал неприцельный огонь под Авдеевкой, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток 14 августа враг 1 раз открывал неприцельный огонь под Авдеевкой, потерь нет, - штаб ООС

С начала текущих суток, 14 августа, на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Наши военнослужащие соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Вблизи Авдеевки зафиксировано вражескую огневую провокацию из стрелкового оружия. Выстрелы были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Кроме того, украинскими военными выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку населенных пунктов Хутор Вольный и Новгородское.

В общем, с начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 3 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Ситуация в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федераций в Донецкой и Луганской областях остается полностью контролируемой украинским воинами. Наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле Авдеевки зафиксирован один обстрел со стороны наемников РФ, - Минобороны

Автор: 

обстрел (28239) перемирие (1689) Авдеевка (2444) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+5
Хомчак на докладе дезертиру врет что ли?!
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14.08.2020 17:38 Ответить
+4
Это как они определили что не прицельный? У лаптеногих стросили?!
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14.08.2020 17:41 Ответить
+4
Не попали, нікого не вбили - отже не прицільний ?
Може Хомка і Зелька бажають побігати перед неприцільним вогнем, перевірити чи він дійсно безпечний ?
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14.08.2020 17:44 Ответить
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Хомчак на докладе дезертиру врет что ли?!
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14.08.2020 17:38 Ответить
Он не дезертир, он четырежды уклонист
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14.08.2020 17:51 Ответить
С начала суток 14 августа враг 1 раз открывал неприцельный огонь под Авдеевкой, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1917
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14.08.2020 17:40 Ответить
Это как они определили что не прицельный? У лаптеногих стросили?!
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14.08.2020 17:41 Ответить
ну что Вы ...в самом деле)))
не попали (слава Богу!) - значит не прицельный
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14.08.2020 17:46 Ответить
эт шо такое? ))) хомчак брешет или хомчаку брешут ? )))
14.08.20 17:08 Хомчак доложил Зеленскому об отсутствии обстрелов в зоне ООС
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14.08.2020 17:44 Ответить
Не попали, нікого не вбили - отже не прицільний ?
Може Хомка і Зелька бажають побігати перед неприцільним вогнем, перевірити чи він дійсно безпечний ?
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14.08.2020 17:44 Ответить
"не поцілили"
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14.08.2020 17:49 Ответить
зараз виправлю.
Від початку доби 14 серпня ворог 1 раз відкривав неприцільний вогонь під Авдіївкою, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9742
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14.08.2020 17:53 Ответить
Піздно.
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14.08.2020 18:10 Ответить
вовчара вже втік ?
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14.08.2020 18:12 Ответить
До речі - українською буде пізно. Без Д.
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14.08.2020 18:19 Ответить
Я имел в виду - "отлично".
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14.08.2020 18:52 Ответить
Якби ти знав як ми тебе имели в виду.....
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14.08.2020 19:00 Ответить
Ворога потрібно бачити через поціл.
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14.08.2020 18:08 Ответить
Потерь нет! Порохоботам горе
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14.08.2020 18:48 Ответить
Зебилам радость - делается новое Приднестровье
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14.08.2020 19:38 Ответить
Развитие промышленности Донецкой Нарядной Резервации

Від початку доби 14 серпня ворог 1 раз відкривав неприцільний вогонь під Авдіївкою, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4998
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14.08.2020 19:44 Ответить
 
 