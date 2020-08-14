С начала суток 14 августа враг 1 раз открывал неприцельный огонь под Авдеевкой, потерь нет, - штаб ООС
С начала текущих суток, 14 августа, на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано. Наши военнослужащие соблюдают режим прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Вблизи Авдеевки зафиксировано вражескую огневую провокацию из стрелкового оружия. Выстрелы были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Кроме того, украинскими военными выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку населенных пунктов Хутор Вольный и Новгородское.
В общем, с начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 3 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Ситуация в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федераций в Донецкой и Луганской областях остается полностью контролируемой украинским воинами. Наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки".
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не попали (слава Богу!) - значит не прицельный
14.08.20 17:08 Хомчак доложил Зеленскому об отсутствии обстрелов в зоне ООС
Може Хомка і Зелька бажають побігати перед неприцільним вогнем, перевірити чи він дійсно безпечний ?