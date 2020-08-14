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Новости Борьба с коррупцией
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Завершено расследование дела о снижении портовых сборов экс-министром инфраструктуры Омеляном, – НАБУ

Завершено расследование дела о снижении портовых сборов экс-министром инфраструктуры Омеляном, – НАБУ

НАБУ завершило расследование возможных незаконных действий экс-министра инфраструктуры Украины, которые привели к недополучению государственным бюджетом 30,5 млн грн. Экс-чиновнику открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"По данным следствия, бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря оптимизации портовых сборов грузопоток вырос на 20% в год, - Омелян

Действия экс-министра квалифицированы по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины ( "Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах").

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли под процессуальным руководством САП и оперативным сопровождения ГУ КЗЭ СБУ с 11 ноября 2019 года. Экс-министру сообщили о подозрении в июне 2020 года.

Указывается, что это второе  расследование НАБУ в отношении данного должностного лица. Дело о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации экс-министром (ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины) находится на рассмотрении суда с февраля 2019 года.

Читайте также: Если мне будут шить сообщников, то придется шить весь большой бизнес, осуществлявший перевалку груза через порты, - Омелян

Фамилия экс-чиновника НАБУ не сообщает, но обстоятельства дела указывают на Владимира Омеляна, занимавшего должность министра инфраструктуры Украины с 2016 по 2019 год.

Автор: 

НАБУ (4241) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) Омелян Владимир (712)


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Топ комментарии
+18
А чому не відкривається справа щодо зниження ціни на електроенергію для деяких відомих підприємств?
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14.08.2020 18:11 Ответить
+15
Против зеленых снизителей налогов для игрального бизнеса - не хотят открыть уголовное дело?
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14.08.2020 18:07 Ответить
+11
Десь перший , церковно- приходської школи.
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14.08.2020 18:14 Ответить
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Против зеленых снизителей налогов для игрального бизнеса - не хотят открыть уголовное дело?
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14.08.2020 18:07 Ответить
Откроют, когда ты скажешь сколько налогов получал бюджет из игрального бизнеса до зеленых.
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14.08.2020 18:17 Ответить
Це саме воно. Скільки портового збору отримала Україна ДО цього рішення? Тобто у 17 році. Невже оті самі 203 млн. грн.?
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14.08.2020 18:22 Ответить
Suck my dick, russian whore
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14.08.2020 18:29 Ответить
Завершено расследование дела о снижении портовых сборов экс-министром инфраструктуры Омеляном, – НАБУ - Цензор.НЕТ 7462
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14.08.2020 18:08 Ответить
Класс!
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14.08.2020 18:12 Ответить
Десь перший , церковно- приходської школи.
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14.08.2020 18:14 Ответить
Да, там на лице буквально написано, но ведь как летит, а?
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14.08.2020 18:16 Ответить
Короче , в цирке скандал . Вывод один : телевизоры , стиралки , утюги , микроволновки ... подорожают . Казна пуста .
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14.08.2020 18:10 Ответить
А чому не відкривається справа щодо зниження ціни на електроенергію для деяких відомих підприємств?
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14.08.2020 18:11 Ответить
Ты затронул "святое" . Табу .
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14.08.2020 18:13 Ответить
бо то хороші люди!
а Омелян - парахабот працівний!
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14.08.2020 18:19 Ответить
Это - патентный троллинг.
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14.08.2020 18:13 Ответить
он на медведях в мацкву мриял забогатеть вместе с буджетом и гыперлупе конотоп-шепетовка, гений, почти ньютон
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14.08.2020 18:13 Ответить
А чому не відкривається справи проти тих, хто приїхав до неотримання 300 млрд грн від тютюнових компаній?
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14.08.2020 18:14 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCeInQ-nLJDCefjWkU8zzGjT93qJj7ksg2TU-rYGxO97MVMXWHrVNHj2htKlFsb1fJCsJkJKISeQTjA&hc_ref=ARR2keoRFTm9ONR1MVEXqEL_KUS2bgwoWuB3vo_gl1EcOvbnkd4mptVBoMzJg4fANcw&fref=nf Volodymyr Omelyan https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCeInQ-nLJDCefjWkU8zzGjT93qJj7ksg2TU-rYGxO97MVMXWHrVNHj2htKlFsb1fJCsJkJKISeQTjA&hc_ref=ARR2keoRFTm9ONR1MVEXqEL_KUS2bgwoWuB3vo_gl1EcOvbnkd4mptVBoMzJg4fANcw&fref=nf
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/videos/10157942466458439/ 3 хв ·

Я, мабуть, вже заслуговую на відзнаку «Друг НАБУ» 😎
Сьогодні завершено розслідування справи «Шестирічки» з часу створення славних нових правоохоронних антикорупційних органів України.
Як тільки їх народили, вмить зникла корупція на УЗ, митниці, податковій та інших сферах.
А там, де корупція не зникла повністю - вона принишкла чи стала немов би ручною...

Маю честь з усіх Урядів бути єдиним міністром, вже дві справи якого будуть розглядатися у вищому антикорупційному суді.
Гордий за Україну, виявляється корупцію у нас все ж подолано усюди, окрім однієї особи!
Після грандіозної справи про «нечуване» збагачення, яке зараз звелося до пшику у вигляді «а чий автомобіль?», переходимо до наступної: зниження на 20% портових тарифів і зборів, для того щоб українські порти були конкурентними з тими ж російськими - все ж таки цинічний злочин.
Особливої пікантності додає той факт, що як виявилося, судова практика з застосування ч.2 ст. 211 взагалі відсутня. Тобто, це перший раз, коли посадову особу будуть судити за нею.
А де ж тут корупція, заради боротьби з якою було створено НАБУ, запитаєте Ви?
А корупції тут немає!, - відповідає НАБУ.
Просто так треба! Головне, щоб була людина, а справу ми придумаємо...
Ну що ж, готуємося до нової справи в суді. Цього разу буду вже відстоювати не лише себе особисто, але й право українського бізнесу на нормальні умови роботи на українському ринку і на розвиток держави.
Володимире Олександровичу, зняли для Вас коротке відео.
Ви ж нещодавно якраз спілкувалися з морською галуззю в Одесі. Другий раз їхати не раджу.
І це не через Дельфі 🙂
П.С. Абсурд ситуації полягає в тому, що незважаючи на те, що ми повністю дотрималися букви закону і пройшли всі процедури, знизили портові тарифи і збори виключно на виконання відповідних колегіальних рішень уряду - НАБУ вважає інакше.
Фактично, тепер Уряд і парламент буде паралізованим. Будь-яка дерегуляція чи зниження податкового тиску - автоматична справа від НАБУ. Звісно, якщо Ви - в опозиції. А як ні - то ні 🙂

ВИДЕО
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/videos/10157942466458439/


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14.08.2020 18:15 Ответить
Ці зедовбодятли не розуміють що збори були занадто високими, не всі власники суден хотіли заходити в наші порти. А вірно те що їм треба хоть когось посадити,
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14.08.2020 18:29 Ответить
А справи по нанесенню збитків "Центренерго" та "Єнергоатому" зебанатами НАБУ коли відкриє?Там рахунок на мільярди йде.
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14.08.2020 18:15 Ответить
Они такие "мощные" калькуляторы ещё не закупили .
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14.08.2020 18:18 Ответить
Стесняюсь спросить: еврей или армянин?
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14.08.2020 18:20 Ответить
Омелян є чисто українським іменем, яке перекладається мокшаностароболгарською як Ємєльян.
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14.08.2020 18:23 Ответить
Взагалі, то його ім'я - Володимир. А по фамілії вже давно не має сенсу визначати національність.
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14.08.2020 18:32 Ответить
А що означає "фамілія" українською мовою?
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14.08.2020 18:37 Ответить
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14.08.2020 18:40 Ответить
Те і означає.
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14.08.2020 18:51 Ответить
Запитайте отого пісця чи далеко він живе до автобусної останівки? Воно ж все одно недолуге.
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14.08.2020 20:15 Ответить
Ahsoo..
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14.08.2020 18:36 Ответить
Спасибо дружище за инфу, хотя мы с тобой на разных сторонах баррикады. Но этому дебилу внизу я ответил адекватно?
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14.08.2020 19:18 Ответить
Вийдеш з Золотої рози, перейди вулицю і поверни праворуч. Іди вперед. Після того, як перейдеш ще три вулиці, трохи далі, ліворуч будуть ворота з хвірткою. Зайдеш у хвіртку. У дворі (бо в будівлю я маю право тебе не пустити і не пущу) ми з тобою і обговоримо, хто ти є насправді і як ти будеш стояти...
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14.08.2020 19:24 Ответить
Не бойся, солдат ребенка не обидит. Пищи исче пацан.
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14.08.2020 19:31 Ответить
Злив зараховано.
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14.08.2020 19:31 Ответить
В свого тата чи в мами?
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14.08.2020 18:25 Ответить
Ти, перш за все, ЙОЛОП. Бо жоден єврей не дозволить собі висловів, які можуть бути трактовані, як антисемітські. Отже, ти вже давно трахнув СЕБЕ В МОЗОК.
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14.08.2020 19:00 Ответить
Чув, що найзапекліші антисеміти виходять з евреїв. Але зустрів такого йолопа вперше...
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14.08.2020 19:17 Ответить
Где ты увидел антисемитизм?
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14.08.2020 19:22 Ответить
Коли прийдеш - розкажу. Адреса наведена вище.
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14.08.2020 19:25 Ответить
Аха щас шнурки поглажу и еду к малолетке.
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17.08.2020 22:56 Ответить
Это бред! Административный сбор это часть тоннажного сбора. Он начисляется в % от тоннажного. При уменьшении тоннажного сбора автоматически уменьшанется и административный сбор. Не вижу вины Омеляна в этом вопросе. Всё следствие притянуто за уши, примерно так как и следствие по расследованию убийства Шеремета. Кто-то сказал надо наказать Шеремета, и вот погуграммотные юристы школы кивалова надрываю пупки свои там. где они не разбираются.
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14.08.2020 18:26 Ответить
Завершено розслідування справи про зниження портових зборів ексміністром інфраструктури Омеляном, - НАБУ - Цензор.НЕТ 3918
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14.08.2020 18:29 Ответить
А вот тех, кто снизил налоги с игрального бизнеса надо точно привлечь к ответственности. Это лобирование интерессов главного игральщика страны. До закрытия Юлей в 2008 году игральный бизнес платил 75 % от прибыли.
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14.08.2020 18:30 Ответить
Тобто ти хочеш сказати, що ті гральні автомати, котрих розплодилося по десятку на кожному кутку, платили справно податки?
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14.08.2020 18:34 Ответить
Танкер вже коли витягнете зебіли?

Завершено розслідування справи про зниження портових зборів ексміністром інфраструктури Омеляном, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7185
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14.08.2020 18:34 Ответить
пускай будет, как символ импотентности Зе.
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14.08.2020 18:39 Ответить
А хіба не компанія-власник судна поки що витягувала той танкер, а якісь "зебіли"? Ви, соєві ідіоти, вже зовсім з глузду з'їхали.
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14.08.2020 18:53 Ответить
Чого ти так запалав, не на че сам його цей танкер потопив?
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14.08.2020 18:58 Ответить
Ну вот что за бл....ий цирк? 30 млн грн, 1.2 млн дол. Давайте поднимем портовий сбор в 100 раз, весь груз уйдет в Константу, Ростов, Стамбул. Гипотетическая прибьіл. и реальная разньіе вещи
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14.08.2020 18:40 Ответить
Завершено розслідування справи про зниження портових зборів ексміністром інфраструктури Омеляном, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7014
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14.08.2020 18:55 Ответить
Покращення життя 73% -вому лохторату, а з ними разом, решті українців, триває !!!
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14.08.2020 19:22 Ответить
Это "дело" не знаю, кто инициировал, но это есть полные экономические тупицы. Омеляну надо дать медаль за то, что он снизил портовые сборы, которые до сих пор ещё слишком высокие. Нормальные государства с реальными рыночными отношениями зарабатывают не на портовых сборах или таможенных поборах, а на том, что дают своим предпринимателям спокойно работать и получают соответствующий подоходный налог.
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14.08.2020 20:07 Ответить
 
 