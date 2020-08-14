Завершено расследование дела о снижении портовых сборов экс-министром инфраструктуры Омеляном, – НАБУ
НАБУ завершило расследование возможных незаконных действий экс-министра инфраструктуры Украины, которые привели к недополучению государственным бюджетом 30,5 млн грн. Экс-чиновнику открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"По данным следствия, бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.
Действия экс-министра квалифицированы по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины ( "Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах").
Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли под процессуальным руководством САП и оперативным сопровождения ГУ КЗЭ СБУ с 11 ноября 2019 года. Экс-министру сообщили о подозрении в июне 2020 года.
Указывается, что это второе расследование НАБУ в отношении данного должностного лица. Дело о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации экс-министром (ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины) находится на рассмотрении суда с февраля 2019 года.
Фамилия экс-чиновника НАБУ не сообщает, но обстоятельства дела указывают на Владимира Омеляна, занимавшего должность министра инфраструктуры Украины с 2016 по 2019 год.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а Омелян - парахабот працівний!
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/videos/10157942466458439/ 3 хв ·
Я, мабуть, вже заслуговую на відзнаку «Друг НАБУ» 😎
Сьогодні завершено розслідування справи «Шестирічки» з часу створення славних нових правоохоронних антикорупційних органів України.
Як тільки їх народили, вмить зникла корупція на УЗ, митниці, податковій та інших сферах.
А там, де корупція не зникла повністю - вона принишкла чи стала немов би ручною...
Маю честь з усіх Урядів бути єдиним міністром, вже дві справи якого будуть розглядатися у вищому антикорупційному суді.
Гордий за Україну, виявляється корупцію у нас все ж подолано усюди, окрім однієї особи!
Після грандіозної справи про «нечуване» збагачення, яке зараз звелося до пшику у вигляді «а чий автомобіль?», переходимо до наступної: зниження на 20% портових тарифів і зборів, для того щоб українські порти були конкурентними з тими ж російськими - все ж таки цинічний злочин.
Особливої пікантності додає той факт, що як виявилося, судова практика з застосування ч.2 ст. 211 взагалі відсутня. Тобто, це перший раз, коли посадову особу будуть судити за нею.
А де ж тут корупція, заради боротьби з якою було створено НАБУ, запитаєте Ви?
А корупції тут немає!, - відповідає НАБУ.
Просто так треба! Головне, щоб була людина, а справу ми придумаємо...
Ну що ж, готуємося до нової справи в суді. Цього разу буду вже відстоювати не лише себе особисто, але й право українського бізнесу на нормальні умови роботи на українському ринку і на розвиток держави.
Володимире Олександровичу, зняли для Вас коротке відео.
Ви ж нещодавно якраз спілкувалися з морською галуззю в Одесі. Другий раз їхати не раджу.
І це не через Дельфі 🙂
П.С. Абсурд ситуації полягає в тому, що незважаючи на те, що ми повністю дотрималися букви закону і пройшли всі процедури, знизили портові тарифи і збори виключно на виконання відповідних колегіальних рішень уряду - НАБУ вважає інакше.
Фактично, тепер Уряд і парламент буде паралізованим. Будь-яка дерегуляція чи зниження податкового тиску - автоматична справа від НАБУ. Звісно, якщо Ви - в опозиції. А як ні - то ні 🙂
ВИДЕО
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/videos/10157942466458439/