Завершено расследование дела о снижении портовых сборов экс-министром инфраструктуры Омеляном, – НАБУ

НАБУ завершило расследование возможных незаконных действий экс-министра инфраструктуры Украины, которые привели к недополучению государственным бюджетом 30,5 млн грн. Экс-чиновнику открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"По данным следствия, бывший министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В то же время, один из этих сборов - административный - является доходной частью государственного бюджета. Поэтому изменить его размер могла только Верховная Рада, а не министр. К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. Об этом Минфин неоднократно информировал министра инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В итоге решение экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет в 2018 году 30,4 млн грн: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн грн. Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря оптимизации портовых сборов грузопоток вырос на 20% в год, - Омелян

Действия экс-министра квалифицированы по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины ( "Издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах").

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли под процессуальным руководством САП и оперативным сопровождения ГУ КЗЭ СБУ с 11 ноября 2019 года. Экс-министру сообщили о подозрении в июне 2020 года.

Указывается, что это второе расследование НАБУ в отношении данного должностного лица. Дело о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации экс-министром (ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины) находится на рассмотрении суда с февраля 2019 года.

Читайте также: Если мне будут шить сообщников, то придется шить весь большой бизнес, осуществлявший перевалку груза через порты, - Омелян

Фамилия экс-чиновника НАБУ не сообщает, но обстоятельства дела указывают на Владимира Омеляна, занимавшего должность министра инфраструктуры Украины с 2016 по 2019 год.