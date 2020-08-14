РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7701 посетитель онлайн
Новости Революция в Беларуси
14 457 180

Украина готова принять 5 тыс. белорусских айтишников, - глава Минцифры Федоров

Украина готова принять 5 тыс. белорусских айтишников, - глава Минцифры Федоров

Кабинет министров Украины обеспечил возможность иммиграции в Украину 5 тыс. белорусских ІТ-специалистов.

Об этом сообщил в Фейсбуке вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"5 тыс. квот распределены по областям Украины, в которых сосредоточено наибольшее количество ІТ-компаний. Днепропетровская, Одесская и Львовская области могут привлечь по 600 специалистов, Харьковская - 700, а город Киев получил 2,5 тыс. квот", - написал Федоров.

Недавние серьезные ограничения с доступом к интернету, мобильной связи и систематические перебои в работе банковской системы вынуждают ІТ-компании Беларуси искать возможности для переезда в другую страну, пояснил Федоров.

Читайте на Цензор.НЕТ: МВД Беларуси объявило в розыск основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Путило. ФОТО

Он указал, что украинская компания может пригласить на работу таких иностранцев: из документов нужны только копии паспорта с заверенным переводом и цветное фото 3,5х4,5. Затем компания обращается с заявлением в Центр занятости, к которому прилагает копии паспорта иностранца, фото и проект трудового соглашения с ним. В течение 5-7 дней Центр занятости выдает разрешение на работу. Чтобы воспользоваться квотами, специалисты, уже проживающие в Украине, могут подать свои документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту регистрации, а иностранные специалисты за границей - в консульские учреждения Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Зверства белорусского ОМОНа: жуткие кадры пыток задержанных. ФОТОрепортаж

"Иммиграция в рамках квот позволяет иностранным ІТ-специалистам трудоустраиваться на тех же условиях, что и граждане Украины", - подчеркнул министр.

"Мы готовы в режиме 24/7 оказывать содействие и консультационную поддержку иностранным ИТ-специалистам, готовым локализоваться в Украине. Для получения консультации они могут обратиться по телефону +380 50 516 64 35", - добавил Федоров.

Украина готова принять 5 тыс. белорусских айтишников, - глава Минцифры Федоров 01
Украина готова принять 5 тыс. белорусских айтишников, - глава Минцифры Федоров 02
Украина готова принять 5 тыс. белорусских айтишников, - глава Минцифры Федоров 03
Украина готова принять 5 тыс. белорусских айтишников, - глава Минцифры Федоров 04

Автор: 

Беларусь (7937) IT-индустрия (244) Федоров Михаил (510) Минцифры (317)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Польша ближе. И налоги там гораздо меньше. И там "инвестнянь" нету.
показать весь комментарий
14.08.2020 18:54 Ответить
+16
А своим не хотите нормальных условий создать, или главное попиарится? Сколько у нас после такого останется?

Украина готова принять 5 тыс. белорусских айтишников, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 4333
показать весь комментарий
14.08.2020 18:56 Ответить
+11
І закони в Польщі працюють...
показать весь комментарий
14.08.2020 18:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ні. Довго пояснювати. Можна говорити, що я вже у другому поколінні, де мати писала програми на БЕСМ-6.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:09 Ответить
Була інформація в мережі , що власне білоруські айтішники висловлювалися про бажання працювати в Україні. Не рву сорочку щодо айтішників, але чоловік моєї племінниці, громадянин Білорусі на сьогодні, живе в Україні і працює в київській школі вчителем вже років п'ять чи й більше. Роботою своєю задоволений і на зарплату не жаліється. От тільки вони повернулися сім'єю з двотижневого відпочинку у Яремча в Карпатах. Квартира у них у передмісті Києва.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:30 Ответить
Так розумію, що викладає він українською ?
показать весь комментарий
14.08.2020 20:02 Ответить
То непогані люди.
Я б погодився на таке.
показать весь комментарий
14.08.2020 18:55 Ответить
Свои тикают целыми фирмами. Кто тогда приедет?
показать весь комментарий
14.08.2020 18:58 Ответить
как-то не заметил особого бегства
показать весь комментарий
14.08.2020 19:10 Ответить
Айтишник? Или абы воздух испортить? Мои партнеры из Одессы и из Днепра уехали целыми фирмами. Люди, с кем я знаком еще с 90х годов.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:24 Ответить
знающий достаточно, чтобы покрутить пальцем у виска на твои визги
показать весь комментарий
14.08.2020 19:27 Ответить
Ну вот иди к зеркалу и крути хоть до посинения, "знающий".
показать весь комментарий
14.08.2020 19:30 Ответить
ну, и кто здесь бестолково портит воздух???

я знаю более чем достаточно айтишных компаний, чтобы знать тему
а алармистские вопли всяких болванов уже порядком поддостали
иди вали, если ты где-то там нужен
показать весь комментарий
14.08.2020 19:32 Ответить
Вах-вах-вах. Чукча не читатель? Чукчу от Гугла отлучили?
показать весь комментарий
14.08.2020 19:36 Ответить
предлагаю прекратить общение
все равно от тебя толку, как с козла молока...
показать весь комментарий
14.08.2020 19:37 Ответить
Слив засчитан, "знаток".
показать весь комментарий
14.08.2020 19:46 Ответить
думай что хочешь, детсадовец
показать весь комментарий
14.08.2020 19:47 Ответить
Засчитан.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:51 Ответить
Як там щодо суслика?
показать весь комментарий
14.08.2020 19:26 Ответить
То погоджуйся, а мій родич не хоче на них працювати.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:03 Ответить
Безвіз відмінять, куди дінеться.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:05 Ответить
Поїде до родичів у США чи Австрію по візі.😁
показать весь комментарий
14.08.2020 19:10 Ответить
Это первые люди , которые работают в разведке . Украина готова проверить 5 тыс. белорусских айтишников ?
показать весь комментарий
14.08.2020 18:55 Ответить
2-метрових з наколками схожими на парашут і буквами В та Д?
показать весь комментарий
15.08.2020 15:37 Ответить
А своим не хотите нормальных условий создать, или главное попиарится? Сколько у нас после такого останется?

Украина готова принять 5 тыс. белорусских айтишников, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 4333
показать весь комментарий
14.08.2020 18:56 Ответить
Украина готова принять 5 тыс. белорусских айтишников, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 4238
показать весь комментарий
14.08.2020 18:58 Ответить
Украина готова принять 5 тыс. белорусских айтишников, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 1788
показать весь комментарий
14.08.2020 19:02 Ответить
Перетяните Воргейминг в Киев и все диванные танкисты вам всё простят, ведь разрабы станут рядом и в зоне досягаемости пробития фугасом на фулХП
показать весь комментарий
14.08.2020 18:56 Ответить
Скажите,а айтишнику обязательно быть дураком?
показать весь комментарий
14.08.2020 18:56 Ответить
законы больших чисел неумолимы...если их достаточно много-то все то же распределение,как и в обществе .и зебилов столько же.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:26 Ответить
Так их же уже в Прибалтику пригласили. ??
показать весь комментарий
14.08.2020 18:56 Ответить
А может замахнуться и на трудоустройство рабочих МАЗа?
показать весь комментарий
14.08.2020 18:56 Ответить
может
показать весь комментарий
14.08.2020 19:11 Ответить
Ахаха. Ток вот незадача, их почти любая из стран Европы принять готова
показать весь комментарий
14.08.2020 18:57 Ответить
Этож тот крендель, который думает, что ЭЦП можно только с флешки использовать, который сказал, что у него мак и ЭЦП он использовать не может, но они министерством решат эту проблему
показать весь комментарий
14.08.2020 19:00 Ответить
Глава Минцифры Федоров - "Украина готова принять 5 тыс. белорусских айтишников"
Украина готова принять 5 тыс. белорусских айтишников, - глава Минцифры Федоров - Цензор.НЕТ 4510
показать весь комментарий
14.08.2020 19:04 Ответить
Картофелеводов будут приглашать?
Нам нужна помощь в разгоне колорадско-ленточных жуков.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:05 Ответить
В общем-то, государственная система управления создана старшими людьми. После того, как человек стал жить достаточно долго, чтоб не издохнуть до 25ти - 30ти лет. До этого человек был коровьим стадом, которым питались все, кому не лень. Поэтому у него просто не было времени организовать что-нибудь порядочное. Конечно, не только старшими, но и мудрыми. Последнее является последствием первого, но, интересно, что не наоборот. Соответственно, чем больше в стране политиков без морщин - тем более страна напоминает обычный обезьянник, который сношают все, кому не лень.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:06 Ответить
это тебе брежнев ещё сказал ? ))
показать весь комментарий
14.08.2020 19:10 Ответить
мне не нужно, чтобы какой-то молокосос мне что-то говорил
показать весь комментарий
14.08.2020 19:13 Ответить
Певна логіка є, але ви забуваєте що раніше людина засвоювала в рази менше інформації і робила це повільніше, тому умовний мінімум для керування набирала в старшому віці. Зараз любий десятикласник має базу більше ніж у римського сенатора, єдиний недолік, це вміння працювати з людьми.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:18 Ответить
Це ж не математика і не програмування. Навіть в математиці лише списати можна, а своє, ще й в різних галузях не знайдеш і вундеркінда. Та й зараз людина засвоює значно менше інформації, ніж може, та й взагалі часто дуже тяжко засвоюють. Часто й взагалі для багатьох безнадійно. Та й в академіках нерідко зустрінеш людей, в яких і інформації менш, ніж у десятикласника. Все просто, і складніше, ніж ти уявляєш. Інакше б з цими жовторотиками, яким місце в коробці з пшоном, Україна вже б набирала економічні оберти. А так - не зрозуміло, що в них працює - голова чи пукавки. Не відрізниш.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:32 Ответить
Своих удержать попробуйте, уже половина чемоданы пакуют. Бездари.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:10 Ответить
2 года назад сел в тачку и уехал. Задолбали муму тянуть. Жизни не хватит исправить что-то в Украине, а она одна
показать весь комментарий
14.08.2020 19:11 Ответить
Это несерьёзно. Чем шмаркля лучше батьки? У нас может рвануть в любой момент. Они уже выехали в Польшу и Литву.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:10 Ответить
вот это да... вот это ты неадекват...
показать весь комментарий
14.08.2020 19:12 Ответить
Шо Пепа . шо Шмаркля . шо Лука - гандоны .
показать весь комментарий
14.08.2020 19:16 Ответить
...один ты - д'Артаньян
показать весь комментарий
14.08.2020 19:32 Ответить
Дон Кихот
показать весь комментарий
14.08.2020 19:40 Ответить
Пусть воюют за свободу своей страны,а не прохлаждаются там,где свободу для них отвоевали другие.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:11 Ответить
Шклянка пробитая, вспомнил как фюрера свинорусов звать?
показать весь комментарий
14.08.2020 19:16 Ответить
ПНХ путинская мразь.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:47 Ответить
Ну, то шо ты импрессионист - это Да. Я так понял, что питерским ублюдкам ещё не разрешают моль называть ******?
показать весь комментарий
14.08.2020 19:55 Ответить
Тільки 1с-ків не пускайте. Підтримка цієї рашистської зарази зубне для ІТ-ків України.

І свої ІТ-ки скурвилися.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:14 Ответить
Захотят ли белорусские айтишники променять Европу и Северную Америку на страну с зебильным населением и малоросско-кремлевской властью. Перспектива такая себе.
показать весь комментарий
14.08.2020 19:15 Ответить
imho, вопрос стоит не так, а "смогут ли они парализовать сети управления российскими войсками вторжения и средств ведения гибридной войны".
показать весь комментарий
14.08.2020 19:21 Ответить
Министерство цифровой трансформации говорит, что для устройства на работу нужны только копии паспорта с заверенным переводом и цветное фото 3,5х4,5.

Я так понимаю, что эти документы принимаются в бумажном виде, а не в виде цифровых файлов!
Как в том анекдоте. Объявление: "Перспективная быстро развивающаяся компания возьмёт в аренду степлер".
показать весь комментарий
14.08.2020 19:20 Ответить
У нас даже PayPal не работает. PayPal заявил что у нас воры рулят и они с такими не связываются. Что у нас им делать? Не лучше уж тогда Польша, Литва, Эстония?
показать весь комментарий
14.08.2020 19:25 Ответить
А в РФ не вори рулят? Всі грошові організації це морально гнилі структури.
показать весь комментарий
14.08.2020 21:13 Ответить
Я так подозреваю что скоро Украина будет принимать белорусских беженцев!
Сколько раз я слышал как говорили ВОТ КАК В БЕЛОРУССИИ ХОРОШО ТАМ ПОРЯДОК ,БАТЯКА ДЕРЖИТ ВСЕ В ПОРЯДКЕ!!!Ну как вам совок который не сдох?
показать весь комментарий
14.08.2020 19:27 Ответить
да кто расказывал. электорат компартии и жопоблока разве что
показать весь комментарий
14.08.2020 20:16 Ответить
...Зарплата в розмірі 5−6 тисяч грн це не бідність - Зеленський ...
показать весь комментарий
14.08.2020 19:27 Ответить
Спочатку своїх забезпечте роботою....
показать весь комментарий
14.08.2020 19:37 Ответить
А захотят они в Украину? Их в США да и в другою любую страну с руками заберут
показать весь комментарий
14.08.2020 20:42 Ответить
Нормальная инициатива. Даже если часть приедет к нам, то гуд.
показать весь комментарий
14.08.2020 20:44 Ответить
Думаю что к нам приедут "недоайтишники"
показать весь комментарий
14.08.2020 21:51 Ответить
не все легко разговаривают на нужном иностранном языке, что б уехать далеко за бугор. Кроме того семья и т.п связанные хлопоты. И как не странно, но в бывшем СНГ айтишник может больше себе позволить чем, в странах Запада, где у него будет средненький по местным меркам доход
показать весь комментарий
14.08.2020 22:06 Ответить
Лучше жить средненько среди богатых чем богато среди нищих. Посмотри на ютубе как живут средненькие айтишники переехавшие в США. Все снимают себе дома по 300-500тыс. у.е. и нивчем себе не отказывают.
показать весь комментарий
14.08.2020 22:45 Ответить
ну я помню как в Лос Анжелесе закрылась игровая студия и некоторые сотрудники оказались вообще без денег, потому что оплата была так себе, а город очень дорогой. Так что хорошо считать чужие деньги и оценивать всех айтишников по зарплатам топовых програмистов
показать весь комментарий
14.08.2020 22:51 Ответить
Да у меня тут в Украине чуть ли не каждый день кидают рабочих на деньги. Вот недавно мужики строили все лето дорогу и тротуары под Киевом а их через йух кинули. А потом наняли другую бригаду доделывать. Так же рядом озеро чистили земснарядом, выделив на чистку несколько миллионов. Не заплатили подрядчикам, а деньги чинуши забрали себе.
показать весь комментарий
14.08.2020 23:15 Ответить
Вот это нормальный ход!
показать весь комментарий
14.08.2020 20:46 Ответить
Ботоферма ;ЗЕ!диджитал; чекає на своїх нових співробітників!
показать весь комментарий
14.08.2020 20:55 Ответить
А своих куда??? В центр занятости где им предложат работу дворника или грузчика?!?!!!
показать весь комментарий
14.08.2020 21:46 Ответить
никуда, просто белорусские компании откроют офисы в Украине и перевезут сотрудников. Украинское айти развилось благодаря российским деньгам, когда они начали переносить бизнес из РФ. Так что инициатива на удивление толковая, жаль исполнением засрут как всегда
показать весь комментарий
14.08.2020 22:12 Ответить
Де знайшли міністра - дебіла?
показать весь комментарий
14.08.2020 22:21 Ответить
У зеленых соплей вся партия умственно бракованная.
показать весь комментарий
15.08.2020 10:08 Ответить
виходить,що 73 відсотки населення - дебіли?
показать весь комментарий
15.08.2020 10:11 Ответить
А нахрен сдалась Украине эта вата?
показать весь комментарий
15.08.2020 10:07 Ответить
Страница 2 из 2
 
 