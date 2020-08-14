Украина готова принять 5 тыс. белорусских айтишников, - глава Минцифры Федоров
Кабинет министров Украины обеспечил возможность иммиграции в Украину 5 тыс. белорусских ІТ-специалистов.
Об этом сообщил в Фейсбуке вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"5 тыс. квот распределены по областям Украины, в которых сосредоточено наибольшее количество ІТ-компаний. Днепропетровская, Одесская и Львовская области могут привлечь по 600 специалистов, Харьковская - 700, а город Киев получил 2,5 тыс. квот", - написал Федоров.
Недавние серьезные ограничения с доступом к интернету, мобильной связи и систематические перебои в работе банковской системы вынуждают ІТ-компании Беларуси искать возможности для переезда в другую страну, пояснил Федоров.
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Он указал, что украинская компания может пригласить на работу таких иностранцев: из документов нужны только копии паспорта с заверенным переводом и цветное фото 3,5х4,5. Затем компания обращается с заявлением в Центр занятости, к которому прилагает копии паспорта иностранца, фото и проект трудового соглашения с ним. В течение 5-7 дней Центр занятости выдает разрешение на работу. Чтобы воспользоваться квотами, специалисты, уже проживающие в Украине, могут подать свои документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту регистрации, а иностранные специалисты за границей - в консульские учреждения Украины.
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"Иммиграция в рамках квот позволяет иностранным ІТ-специалистам трудоустраиваться на тех же условиях, что и граждане Украины", - подчеркнул министр.
"Мы готовы в режиме 24/7 оказывать содействие и консультационную поддержку иностранным ИТ-специалистам, готовым локализоваться в Украине. Для получения консультации они могут обратиться по телефону +380 50 516 64 35", - добавил Федоров.
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Я б погодився на таке.
я знаю более чем достаточно айтишных компаний, чтобы знать тему
а алармистские вопли всяких болванов уже порядком поддостали
иди вали, если ты где-то там нужен
все равно от тебя толку, как с козла молока...
Нам нужна помощь в разгоне колорадско-ленточных жуков.
І свої ІТ-ки скурвилися.
Я так понимаю, что эти документы принимаются в бумажном виде, а не в виде цифровых файлов!
Как в том анекдоте. Объявление: "Перспективная быстро развивающаяся компания возьмёт в аренду степлер".
Сколько раз я слышал как говорили ВОТ КАК В БЕЛОРУССИИ ХОРОШО ТАМ ПОРЯДОК ,БАТЯКА ДЕРЖИТ ВСЕ В ПОРЯДКЕ!!!Ну как вам совок который не сдох?