В Чехии российского дипломата поймали при попытке купить патроны для снайперских винтовок

Чешские спецслужбы разоблачили сотрудника посольства РФ в Праге, незаконно покупавшего патроны для снайперских винтовок и другие боеприпасы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

Операция по задержанию состоялась еще 25 июня во время сделки на автостоянке в Ржичанах (центральная Чехия). Задержанный оказался гражданским сотрудником военного атташе посольства РФ и, очевидно, по совместительству - одной из российских спецслужб (однако, как и в других подобных случаях, доказательств для этого не хватает). Следователи исходят из того, что боеприпасы были предназначены для русскоязычного "теневого мира" или непосредственно для скрытых операций российских спецслужб на территории ЕС.

Такой товар можно официально приобрести только у лицензированного дилера. За незаконную закупку боеприпасов грозит срок до 5 лет тюрьмы. От привлечения к уголовной ответственности мужчину спас дипломатический иммунитет. Дипломат был освобожден и уехал в Россию сразу после этого.

Согласно источникам из дипломатических кругов, российская сторона в этом деле не протестовала против действий чешских властей и отозвала задержанного представителя в полной тишине, избежав его официальной депортации. "Им было ясно, что их поймали со спущенными штанами", - прокомментировал высокопоставленный источник из дипломатической среды Чехии.

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Это дело произошло на фоне "шпионской волны" в отношениях между двумя государствами. Задержание произошло ровно через три недели после того, как Чехия объявила о высылке двух других российских дипломатов - руководителя Российского культурного центра в Праге Андрея Кончакова и его подчиненного Игоря Рыбакова. Есть подозрение, что и эти двое на самом деле были офицерами российских спецслужб. С другой стороны, на днях российские власти в Москве арестовали местного советника председателя космического агентства Роскосмос и бывшего журналиста Ивана Сафронова по подозрению в якобы передаче чешским спецслужбам информации о поставках российского оружия на Ближний Восток и в Африку.

Служба информационной безопасности ЧР (BIS) уже давно оценивает деятельность российской разведки на территории Чехии как одну из самых рискованных. В своих ежегодных докладах BIS также обращает внимание на численность российской дипломатической миссии в Чехии: в российском посольстве в Праге работает около 140 работников, тогда как, например, США имеют около 70 человек, а Китай - около 30.

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