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В Чехии российского дипломата поймали при попытке купить патроны для снайперских винтовок

В Чехии российского дипломата поймали при попытке купить патроны для снайперских винтовок

Чешские спецслужбы разоблачили сотрудника посольства РФ в Праге, незаконно покупавшего патроны для снайперских винтовок и другие боеприпасы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ 

Операция по задержанию состоялась еще 25 июня во время сделки на автостоянке в Ржичанах (центральная Чехия). Задержанный оказался гражданским сотрудником военного атташе посольства РФ и, очевидно, по совместительству - одной из российских спецслужб (однако, как и в других подобных случаях, доказательств для этого не хватает). Следователи исходят из того, что боеприпасы были предназначены для русскоязычного "теневого мира" или непосредственно для скрытых операций российских спецслужб на территории ЕС.

Такой товар можно официально приобрести только у лицензированного дилера. За незаконную закупку боеприпасов грозит срок до 5 лет тюрьмы. От привлечения к уголовной ответственности мужчину спас дипломатический иммунитет. Дипломат был освобожден и уехал в Россию сразу после этого.

Согласно источникам из дипломатических кругов, российская сторона в этом деле не протестовала против действий чешских властей и отозвала задержанного представителя в полной тишине, избежав его официальной депортации. "Им было ясно, что их поймали со спущенными штанами", - прокомментировал высокопоставленный источник из дипломатической среды Чехии. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Россотрудничестве назвали "бездоказательной провокацией" сообщение чешских СМИ о том, что глава представительства в Праге привез в страну яд

Это дело произошло на фоне "шпионской волны" в отношениях между двумя государствами. Задержание произошло ровно через три недели после того, как Чехия объявила о высылке двух других российских дипломатов - руководителя Российского культурного центра в Праге Андрея Кончакова и его подчиненного Игоря Рыбакова. Есть подозрение, что и эти двое на самом деле были офицерами российских спецслужб. С другой стороны, на днях российские власти в Москве арестовали местного советника председателя космического агентства Роскосмос и бывшего журналиста Ивана Сафронова по подозрению в якобы передаче чешским спецслужбам информации о поставках российского оружия на Ближний Восток и в Африку.

Служба информационной безопасности ЧР (BIS) уже давно оценивает деятельность российской разведки на территории Чехии как одну из самых рискованных. В своих ежегодных докладах BIS также обращает внимание на численность российской дипломатической миссии в Чехии: в российском посольстве в Праге работает около 140 работников, тогда как, например, США имеют около 70 человек, а Китай - около 30.

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Автор: 

россия (96446) Чехия (1745) шпионаж (1417)


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Топ комментарии
+17
Вбити, отруїти, нагадити...
Россія...
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14.08.2020 19:02 Ответить
+15
Росдипломат уже становится именем нарицательным. До чего докатилась русская дипломатия? До Захаровой и вот этого всего
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14.08.2020 18:59 Ответить
+12
Отличаются . Цена , качество , баланс , калибровка ...
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14.08.2020 19:02 Ответить
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Росдипломат уже становится именем нарицательным. До чего докатилась русская дипломатия? До Захаровой и вот этого всего
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14.08.2020 18:59 Ответить
в раше пули закончились ?
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14.08.2020 20:55 Ответить
в Білорусі знайшли польські гільзи - з чеськими бо не склалося - треба ж кацапам західний слід імітувати
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14.08.2020 21:58 Ответить
А патроны для снайперских винтовок и просто винтовок отличаются?
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14.08.2020 19:00 Ответить
Качеством и ценой.
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14.08.2020 19:02 Ответить
Отличаются . Цена , качество , баланс , калибровка ...
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14.08.2020 19:02 Ответить
Як я розумію центровкою.
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14.08.2020 19:03 Ответить
Примерно как скальпель от столового ножа.
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14.08.2020 19:23 Ответить
калибром
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14.08.2020 19:31 Ответить
Всем спасибо, просто насколько помню, в мою бытность в армии СВД заряжали обычным винт-патроном и не парились. Хотя может и особые были, я ни разу не снайпер
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14.08.2020 19:40 Ответить
Насколько помню я патроны для АК не подходили к карабину СКС.
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14.08.2020 19:51 Ответить
Автоматные 7,62-патроны и винтовочные 7,62 патроны это две большие разницы. В СВД разумеется шли винтовочные, как и в пулемёты ПК/ПКТ.
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14.08.2020 20:04 Ответить
Подходят, 7,62x39 ,это один и тот же патрон. Тут до сих пор продают китайские, в обоймах, под СКС, их используют и для калашоидов 7,62 всех мастей, и для СКСов всех модификаций, и для апперов для АР-15 под 7,62х39.
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14.08.2020 21:28 Ответить
Есть такие. Маркировки : обычные 7Н1, бронебойные - 7Н14.
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14.08.2020 21:31 Ответить
Обучили тебя в Совке. Знали бы что предашь свою страну, шлёпнули бы бронебойным и списали на несчастный случай
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14.08.2020 21:46 Ответить
Пасть прихлопни, совок замшелый, со своей гнилой пропагандонской песенкой.
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14.08.2020 21:50 Ответить
Нет, для СВД есть специальные патроны (7Н1). Можно стрелять и обычными, но сильно увеличивается кучность.
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15.08.2020 04:10 Ответить
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14.08.2020 21:16 Ответить
конечно
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14.08.2020 19:39 Ответить
даже при союзе спецпатрон для свд был на особом учёте из за дороговизны .
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14.08.2020 20:14 Ответить
Они в самом деле думают, что кацап-дипломат покупал патроны для каких то операций ФСБ?
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14.08.2020 19:00 Ответить
Вполне возможно. Достаточно тех двух петиков вспомнить. Профи
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14.08.2020 19:05 Ответить
Чого ні, завтра застрілять десяток протестантів в Мінську, виймуть з них чеські кулі і вуаля, захід фінансує сябробандерівців.
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14.08.2020 19:24 Ответить
Что им мешало купить эти патроны прямо в Москве и отправить диппочтой в Прагу?
Патроны для высокоточной стрельбы, это не бронебойные и не зажигательные боеприпасы: можно приобрести в любом оружейном магазине.
Легально.
Скорее всего, этот олень хотел сэкономить пару монет и поступил как последний идиот.
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14.08.2020 19:31 Ответить
Кожна партія має номер і їм не потрібна була Москва в ланцюжку, тому він поліз на чорний ринок. Як завжди у московитів, непогана ідея розбивається об їх рукожопість.
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14.08.2020 19:33 Ответить
Не имеют они номеров и никогда не имели.
Наименование калибра, абревиатура производителя и все.
На гильзе.
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14.08.2020 19:37 Ответить
Гильза, "совершенно случайно" тоже остаётся на месте выстрела. Вынимают пулю, находят гильзу и вуаля - "чехи устроили кровопролитие".
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14.08.2020 22:38 Ответить
Чехам же більше за всіх потрібні вибори у Бєларусі
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15.08.2020 14:46 Ответить
В данном случае абсолютно пофиг: чехи, поляки, американцы, это всё для обывателя звучит как "запад".
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16.08.2020 14:43 Ответить
з лииповими паперами в офіційнім магазині попався.
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14.08.2020 20:41 Ответить
А самим зробити не вистачає розуму, чи рукожопі?
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14.08.2020 19:01 Ответить
Не хотят палиться на ввозе и светить своего производителя...
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14.08.2020 19:05 Ответить
російські МЗС це злочинна організація, яка здобуває нелегально зброю...або ввозить дипломатичною поштою сильно отруйні чи радіоактивні речовини .."новачок" або "плутоній"...А ГРУшнікі Мішкіни-Петрови...їх через кордон не везуть, а дістають із схованки...куди їх кладе інший дипломат-ГРУшник під прикриттям дипломатичної недоторканості. Якщо їх ловлять то посадити не можуть
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14.08.2020 19:34 Ответить
скоріше за все їм потрібні саме "чешські" набої для використання в якійсь іншій країні. Напевне їх потім би вивезли в одну із країн ЄС чи ще кудись ..дипломатичною поштою без догляду. І на місці вбивства знайшли б гільзи від чешских набоїв
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14.08.2020 19:28 Ответить
Вбити, отруїти, нагадити...
Россія...
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14.08.2020 19:02 Ответить
шозабред??
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14.08.2020 19:05 Ответить
Не догадались дипломатической почтой отправить.
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14.08.2020 19:09 Ответить
Може і відправили б, його взяли в процесі закупівлі.
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14.08.2020 19:25 Ответить
Нужны иностранные патроны.
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14.08.2020 20:07 Ответить
Нет, своих хватает.
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14.08.2020 20:11 Ответить
Так это и есть снабженец вежливых человечков? И некто Маргаралес Симонини будет нам рассказывать, что белоруссов убивал солдаты НАТО чешкими патронами?
***** какой же он тупорылый этот кремлевский зеленый гамносран....
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14.08.2020 19:11 Ответить
1) Шляпа вусата звинувачує Чехію в організації заворушень у Білорусі.
2) У Чехії затримали кацапського дипломата під час купівлі спецнабоїв виробництва Чехії.

Два до двох усі вміють додавати?
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14.08.2020 19:12 Ответить
багатьом жителям Республіки Білорусь, десяткам, пощастило зостатися в живих, а так би були трупи, багато трупів, в них кулі від натівської гвинтівки, якої ніхто ніде не бачив в наших краях, не закупляв, не виробляв, і "Путен спаси, убивают, спаси от НАТО, введи вайська!"
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14.08.2020 19:28 Ответить
что-то как-то...наивно-примитивно...
то ли дипломат фИговый... то ли фигОвый....
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14.08.2020 19:18 Ответить
Спросил видать у местных где можно купить маслята(грибы), а те сразу сообщили куда надо.
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14.08.2020 20:03 Ответить
чего-то я думаю...что если б это надо было "по службе" - ему доставили б дип/грузом
другое дело если мимо службы...то большой вопрос - на фига ему патроны к снайперке??? ну не крыс же в подвале гонять???
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14.08.2020 20:10 Ответить
Ойопт, какая нєожиданность!!!
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14.08.2020 19:19 Ответить
Аааа, знаю! Он по шпилям стрелять собирался.
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14.08.2020 19:19 Ответить
Я от одного не розумію - а не простіше було дипломатичними контейнерами з засрашки привезти?
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14.08.2020 19:22 Ответить
Ні звичайно, витягнути з вбитих треба було чеські, польскі кулі як доказ втручання заходу.
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14.08.2020 19:27 Ответить
а це доказ, що білоруські силовики (принаймні декотрі) грають не на стороні Бацьки. І поки що гібридно
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15.08.2020 14:50 Ответить
дипломатичним контейнером би і вивезли...в потрібну країну...десь вже заплановано вбивство снайперами з використанням "чешських" набоїв
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14.08.2020 19:36 Ответить
в параші патрони до СВДшок закінчилися ?
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14.08.2020 19:23 Ответить
Тут мова про те, щоб вбити, чеським ***********.
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14.08.2020 19:27 Ответить
якщо гбшникам потрібно то "завтра" будуть вбивати "австралійським" *********** ...
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14.08.2020 19:44 Ответить
Так и просроченньіе свето-шумовьіе гранатьі попали в Беларусь из Чехии.
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14.08.2020 19:26 Ответить
А літаки з Росіїї, що, бульбу в Білорусь возили ?
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14.08.2020 19:28 Ответить
Тебе скажут , что расея не вмешивается, самолетьі прилетели для евакуации сотрудников посольства и просто граждан, а военньіе цаполетьі потому, что безопасность только военньіе и могут организовать
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14.08.2020 19:32 Ответить
Никак по каналам чешкого алко-президента Земана через возглавлявшуюся им группу "дружбы с россией" задвинули лошку Лукашу.
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14.08.2020 19:32 Ответить
********* сработала отлично!!! своим заявлением о чешском оружии у протестующих...
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14.08.2020 19:38 Ответить
ага
а потом эти патрошки всплывут в... ну, например, белоруссии после расстрела митингующих
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14.08.2020 19:39 Ответить
легко. При цьому не обов*язково що вбивати зібрався путін. Росіяни могли купляти на прохання "дружньої" спецслужби .."дружньої" країни...тієї ж самої Білорусі...Бо Лукашенко звинувачував у дестабілізації ситуації .спочатку Польщу, Чехію Літву...а зараз чомусь Чехію поміняв на Україну)) це не просто так...До речі, в Україні може вже набої закупили))
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14.08.2020 19:42 Ответить
Может хотел застрелиться?
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14.08.2020 19:51 Ответить
За патронами они пришли с балалайками ...ЦИНИКИ!!!
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14.08.2020 21:02 Ответить
 
 