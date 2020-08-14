Агрессия началась против страны. Приехали сюда из Польши, Голландии Украины, "Открытой России", - Лукашенко. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против республики началась агрессия, а акции протеста организуются из-за границы и в них участвуют люди с "приличным криминальным прошлым".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, его цитирует госагентство БелТА.

"Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России", Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - заявил Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности в пятницу.