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Агрессия началась против страны. Приехали сюда из Польши, Голландии Украины, "Открытой России", - Лукашенко. ВИДЕО
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против республики началась агрессия, а акции протеста организуются из-за границы и в них участвуют люди с "приличным криминальным прошлым".
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, его цитирует госагентство БелТА.
"Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России", Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - заявил Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности в пятницу.
Топ комментарии
+54 mrSmith
показать весь комментарий14.08.2020 19:39 Ответить Ссылка
+34 Вася Шевченко #371210
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+33 Nataliia Radchenko
показать весь комментарий14.08.2020 19:41 Ответить Ссылка
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Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По сравнению с 1-м кварталом 2020 года ВВП уменьшился на 9,9% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).
Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта.
... це нам не цікаво
Всеобщую стачку тоже организовали американцы?
Ты под наркотой или ты неадекватный по жизни?
Мой недавний ответ на чужой пост:
Что на самом деле сказал Лука:
Опять же, как человек военный, я понимаю: когда ты в казарме всю жизнь, можно сказать, военную спишь рядышком (тот же ОМОНовец 20-летний - чей-то ребенок), рядом живем уже второй год… И когда подло (это вот не по-мужски) заезжают со спины и бьют этих ребят - милиционеров…
Это что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их (граждан) а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ... Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает,
....
Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны
Скажите, а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда.
Можно кричать: Бинго!
Но на самом деле там просто интеллект действительно, как у таракана. Обычного, домового, с шестью ножкками.
эта мразота должна висеть на фонарном столбе, за то что поднял руку на народ который кормил его мразь и его прихлебателей, мусарню наполненую мразью.
но тысячелетний бульбашный рейх уже рухнул и Коленьке не быть кронпринцем крови
эти парни просто заблудились, как всегда, шпили попутали
Легитимный президент Путин в России переписал под себя Конституцию, чтобы править до смерти. Легитимный президент Лукашенко в Беларуси отказывается признавать поражение на выборах и несколько дней калечит и убивает граждан, которые не согласны с фальсификациями.
И только лишь нелегитимная киевская хунта мирно провела честные выборы, признала поражение и ушла в оппозицию. Такой он, кровавый украинский фашизм.