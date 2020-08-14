"Укроборонпром" в третий раз за несколько лет сообщил о начале производства траков для БМП, - СМИ. ФОТО

Завод имени В.А. Малышева начал производить гусеницы для боевой машины пехоты. В последние 3 года пресс-служба концерна и входящих в него предприятий уже несколько раз делала подобные заявления.

О начале изготовления траков для БМП по заказу Минобороны, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", информирует Цензор.НЕТ.

"ГП "Завод имени В.А. Малышева", входящее в состав ГК "Укроборонпром", овладело новым направлением производства - гусениц для боевой машины пехоты. Специалисты предприятия уже приступили к выполнению заказа Министерства обороны Украины. Об этом сегодня сообщил генеральный директор ЗИМа Василий Крылас во время визита на предприятие вице-премьер-министра Украины Олега Уруского, представителей Укроборонпрома и делегации народных депутатов Украины", - сказано в сообщении пресс-службы.

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Издание Defence News отмечает, что предприятия "Укроборонпрома" уже неоднократно отчитывались об освоении такого производства.

Первыми выпускать новые гусеницы для БМП пробовали на ГП "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" (входящего в состав ГК "Укроборонпром") еще в 2017 году, после победы на одном из тендеров.

"Согласно договору, в начале лета (2018) мы изготовим и отгрузим нашему заказчику - Украинскому бронетанковому заводу - три комплекта траков, а потом еще 20. Один комплект - это пара гусениц для одной боевой машины и запасные части", - сообщал директор Департамента производства ХГАПП Вячеслав Рачинский в мае 2018 года.

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Но впоследствии на ХГАПП отказались от производства этих деталей, аргументируя это нерентабельностью производства.

"ГП" Завод им. Малышева ", входящее в состав ГК "Укроборонпром", в рамках программы импортозамещения освоил и начал серийное производство новых гусениц для БМП из специальных сталей украинского производства", - сообщили в пресс-службе ГК "Укроборонпром" 27 февраля 2019 года.

Теперь пресс-служба "Укроборонпрома" отмечает, что до сегодняшнего дня основные запасные части и комплектующие к БМП в Украине не изготавливались.

"Поставки гусениц происходили исключительно из-за рубежа. Теперь эти комплектующие Украина способна производить самостоятельно", - заявляют в концерне.