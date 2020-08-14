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Новости Агрессия России против Украины
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"Укроборонпром" в третий раз за несколько лет сообщил о начале производства траков для БМП, - СМИ. ФОТО

Завод имени В.А. Малышева начал производить гусеницы для боевой машины пехоты. В последние 3 года пресс-служба концерна и входящих в него предприятий уже несколько раз делала подобные заявления.

О начале изготовления траков для БМП по заказу Минобороны, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", информирует Цензор.НЕТ.

"ГП "Завод имени В.А. Малышева", входящее в состав ГК "Укроборонпром", овладело новым направлением производства - гусениц для боевой машины пехоты. Специалисты предприятия уже приступили к выполнению заказа Министерства обороны Украины. Об этом сегодня сообщил генеральный директор ЗИМа Василий Крылас во время визита на предприятие вице-премьер-министра Украины Олега Уруского, представителей Укроборонпрома и делегации народных депутатов Украины", - сказано в сообщении пресс-службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" передал ВСУ последнюю партию БТР-4Е по контракту на 45 боевых машин

Издание Defence News отмечает, что предприятия "Укроборонпрома" уже неоднократно отчитывались об освоении такого производства.

Первыми выпускать новые гусеницы для БМП пробовали на ГП "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" (входящего в состав ГК "Укроборонпром") еще в 2017 году, после победы на одном из тендеров.

"Согласно договору, в начале лета (2018) мы изготовим и отгрузим нашему заказчику - Украинскому бронетанковому заводу - три комплекта траков, а потом еще 20. Один комплект - это пара гусениц для одной боевой машины и запасные части", - сообщал директор Департамента производства ХГАПП Вячеслав Рачинский в мае 2018 года.

Также смотрите: Два модернизированных танка "Булат" переданы ВСУ, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж

Но впоследствии на ХГАПП отказались от производства этих деталей, аргументируя это нерентабельностью производства.

"ГП" Завод им. Малышева ", входящее в состав ГК "Укроборонпром", в рамках программы импортозамещения освоил и начал серийное производство новых гусениц для БМП из специальных сталей украинского производства", - сообщили в пресс-службе ГК "Укроборонпром" 27 февраля 2019 года.

Теперь пресс-служба "Укроборонпрома" отмечает, что до сегодняшнего дня основные запасные части и комплектующие к БМП в Украине не изготавливались.

"Поставки гусениц происходили исключительно из-за рубежа. Теперь эти комплектующие Украина способна производить самостоятельно", - заявляют в концерне.

Укроборонпром в третий раз за несколько лет сообщил о начале производства траков для БМП, - СМИ 01Укроборонпром в третий раз за несколько лет сообщил о начале производства траков для БМП, - СМИ 02Укроборонпром в третий раз за несколько лет сообщил о начале производства траков для БМП, - СМИ 03

Автор: 

военно-промышленный комплекс (252) оборона (5252) оружие (10290) Укроборонпром (1239)


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Топ комментарии
+10
Не могу понять!В чём здесь достижение?! Нет,конечно отрадно,что чего то не было,а сейчас появилось.Но у меня вопрос:где предмет для гордости как таковой? Литейное производство открыли? Так оно и в Мозамбике есть.Может быть открыли секрет стали для траков? Опять-таки,не открыли.Если мне память не изменяет,то есть такая марка стали Г13Л,используется для изготовления траков для тракторов,танков и сердечников железнодорожных стрелочных переводов.Может быть в этих гусеничных лентах пальцы крутые?! Я не знаю,а вы напишите! В общем,вопрос знатокам:чем хвастаемся?!
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14.08.2020 20:03 Ответить
+5
Good
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14.08.2020 19:49 Ответить
+4
Теперь надо производство боеприпасов запустить !
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14.08.2020 19:49 Ответить
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Good
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14.08.2020 19:49 Ответить
Теперь надо производство боеприпасов запустить !
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14.08.2020 19:49 Ответить
нам видимо не суждено..
наши дети или внуки построят этот гребанный завод боеприпасов..
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14.08.2020 19:52 Ответить
Патриотизм и патронные заводы для двух последних президентов вещи несовместимые.
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14.08.2020 19:58 Ответить
Чувак, тих *********** вистачить ще внукам твоїх внуків.
От на, краще оцю новину:

14 августа 2020
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями

https://lenta.ru/auth/

Второй прототип турецкого ударного беспилотника Akinci совершил первый полет. Соответствующее видео в Twitter https://twitter.com/Baykar_Savunma/status/1293985482645397504 разместила компания Baykar.
В подписи к ролику сообщается, что в воздухе беспилотник находился 1 час 2 минуты. Испытания состоялись 13 августа в районе аэропорта Чорлу.
Defence Express напоминает, что Akinci оснащается двумя турбовальными двигателями http://ivchenko-progress.com/?portfolio=ai-450 АИ-450Т разработки украинского предприятия «Ивченко-Прогресс».
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14.08.2020 21:00 Ответить
в рамках программы импортозамещения

а до того были рашкостанские... все 7 лет гибридной войны...
какие-то низкотехнолигичные гусеницы наконец импортозаместили...
я ржу, дорогая редакция!
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14.08.2020 19:50 Ответить
Были совковые запасы. Что так слюной брызгать?
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14.08.2020 19:53 Ответить
т.е. о закупках в рашке через фирмы-прокладки ты не слышал... ну-ну
совковые запасы запчастей, что б ты знал, в большинстве распродали в африки-азии еще 20-10 лет тому
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14.08.2020 20:00 Ответить
можно фирмы в студию? 20-10 лет. норм период))) Ты походу звездочет.
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14.08.2020 20:13 Ответить
а ты - походу болтун-невежда
все названия мелькали в открытой печати и год, и два тому
даже здесь, на цензоре
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14.08.2020 23:42 Ответить
Я, признаться, сильно сомневаюсь в совковых запасах резино-металлических изделий. Думаю все занют что делает с резиной время...
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14.08.2020 21:01 Ответить
Уперше в Україні запущено серійне виробництво гусениць для БМП, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3380 https://censor.net/user/396173 Там нет резины.
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14.08.2020 22:11 Ответить
в совковых запасах резино-металлических изделий

нда...
в состав гусениц входит резина...
вот это и все твое "знание"...
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14.08.2020 23:43 Ответить
Значит я невнимательно прочел новость Бывает
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15.08.2020 01:25 Ответить
Я вітчизняний виробник гусянок БМП з 2016 року (приватний).У війська поставлено 140 гусянок БМП мого виробництва, виробництво здійснювалось під контролем Військового Приймання.Якість гарантована,за три роки жодної рекламації.
Кожен мій трак містить моє клеймо виробника "КГ"(Ковалі Гріго).
Виробництво було освоєно власним коштом, без підтримки держави.Більш детально на моїй сторінці у ФБ https://www.facebook.com/igor.grigo.92/
та https://harkov.flagma.ua/675-35-sb123-sb9-gusenicy-bmp-zveno-gusenicy-o4150987.html
УОП справді молодці:
спочатку у 2017 році ХАЗ заявив,что засвоїв кошти на виробництво гусянок до БМП і швидко забезпечить всі потреби МО, але коли у 2018 році виникла нагальна потреба поставки гусянок на ЖБТЗ керівник ХАЗу на жаль розвів руками. А коли під час наради на якій був присутній він, я та представник ЖБТЗ дізнався, що гусянок мого виробгицтва станом на січень 2018 року більше 100 сказав, далі цитата "Що ви від мене хочете,ми (ХАЗ) порівняно з Вами (Ковалями Гріго) діти стосовно виробництва гусянок".Як наслідок ХАЗ не забезпечив виробництво гусянок БМП, мені замовлення та оплату не надали, гусянки замовили за валюту у індусів. Індійські гусянки в подальшому виявились неналежної якості, та були забраковані ВП.
Згодом ЗІМ також засвоїв кошти на запуск виробництва гусянок до БМП.Фахівці ЗІМ неодноразово звертались до мене з проханням "поділитись" моїми розробленими технологіями виробництва цих самих гусянок, а потім були неодноразові спроби заволодіти моєю документацією за участі силових структур (прокуратури та СБУ),це були команди у складі провідних фахівців ЗІМ та силовиків.
Потім у інтернеті повідомили що ЗІМ единий виробник гусянок до БМП.
Стосовно замовлення, про яке йдеться у статті,повідомляю що на тендерах на закупівлю гусянок мене як вітчизняного виробника з низькою ціною та гарантованою якістю було дискваліфіковано на тій підставі, що я "Вимагав попередню оплату на закупівлю сировини".
Тендери було скасовано, а незабаром були підписані контракти БЕЗ ТЕНДЕРІВ на закупівлю цих самих гусянок у чеської компанії за вищою ціною,за валюту (понад мільйон ЄВРО) та на умовах попередної оплати, також було підписано за чашкою кави БЕЗ ТЕНДЕРУ аналогічний договір з ЗІМ за значно більшими цінами та на умовах попередної оплати.
Якось так, висновкі робіть самі.
Слава Україні!
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15.08.2020 10:50 Ответить
так его и сейчас нет..
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14.08.2020 19:52 Ответить
Где его нет?
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14.08.2020 19:55 Ответить
"Токсично" ?
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14.08.2020 19:54 Ответить
Статистика:

У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
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14.08.2020 20:19 Ответить
Уперше в Україні запущено серійне виробництво гусениць для БМП, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 6579
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14.08.2020 20:19 Ответить
Не могу понять!В чём здесь достижение?! Нет,конечно отрадно,что чего то не было,а сейчас появилось.Но у меня вопрос:где предмет для гордости как таковой? Литейное производство открыли? Так оно и в Мозамбике есть.Может быть открыли секрет стали для траков? Опять-таки,не открыли.Если мне память не изменяет,то есть такая марка стали Г13Л,используется для изготовления траков для тракторов,танков и сердечников железнодорожных стрелочных переводов.Может быть в этих гусеничных лентах пальцы крутые?! Я не знаю,а вы напишите! В общем,вопрос знатокам:чем хвастаемся?!
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14.08.2020 20:03 Ответить
Так выборы скоро...
Хоть чем то надо.
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14.08.2020 20:08 Ответить
Я вітчизняний виробник гусянок БМП з 2016 року (приватний).У війська поставлено 140 гусянок БМП мого виробництва, виробництво здійснювалось під контролем Військового Приймання.Якість гарантована,за три роки жодної рекламації.
Кожен мій трак містить моє клеймо виробника "КГ"(Ковалі Гріго).
Виробництво було освоєно власним коштом, без підтримки держави.Більш детально на моїй сторінці у ФБ https://www.facebook.com/igor.grigo.92/
та https://harkov.flagma.ua/675-35-sb123-sb9-gusenicy-bmp-zveno-gusenicy-o4150987.html
Тепер стосовно Вашого питання:
траки штампуються, сталь 20ХГСНМ (ТВМ),пальці БМП -це гумово-металевий шарнір,це для відома автора.
УОП справді молодці:
спочатку у 2017 році ХАЗ заявив,что засвоїв кошти на виробництво гусянок до БМП і швидко забезпечить всі потреби МО, але коли у 2018 році виникла нагальна потреба поставки гусянок на ЖБТЗ керівник ХАЗу на жаль розвів руками. А коли під час наради на якій був присутній він, та та представник ЖБТЗ дізнався, що гусянок мого виробгицтва станом на січень 2018 року більше 100 сказав, далі цитата "Що ви від мене хочете,ми (ХАЗ) порівняно з Вами (Ковалями Гріго) діти стосовно виробництва гусянок".Як наслідок ХАЗ не забезпечив виробництво гусянок БМП, мені замовлення та оплату не надали, гусянки замовили за валюту у індусів. Індійські гусянки в подальшому виявились неналежної якості, та були забраковані ВП.
Згодом ЗІМ також засвоїв кошти на запуск виробництва гусянок до БМП.Фахівці ЗІМ неодноразово звертались до мене з проханням "поділитись" моїми розробленими технологіями виробництва цих самих гусянок, а потім були неодноразові спроби заволодіти моєю документацією за участі силових структур (прокуратури та СБУ),це були команди у складі провідних фахівців ЗІМ та силовиків.
Потім у інтернеті повідомили що ЗІМ единий виробник гусянок до БМП.
Стосовно замовлення про яке йдеться у статті,повідомляю що на тендерах на закупівлю гусянок меня як вітчизняного виробника з низькою ціною та гарантованою якістю було дискваліфіковано на тій підставі, що я "Вимагав попередню оплату на закупівлю сировини".
Тендери було скасовано, а незабаром були підписані контракти БЕЗ ТЕНДЕРІВ на закупівлю гцих самих гусянок у чеською компанії за вищою ціною,за валюту (понад мільйон ЄВРО) та на умовах попередної оплати, також було підписано за чашкою кави БЕЗ ТЕНДЕРУ аналогічний договір з ЗІМ за значно більшими цінами та на умовах попередної оплати.
Якось так, висновкі робіть самі.
Слава Україні!
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15.08.2020 10:37 Ответить
Патроны заводов Украины
Уперше в Україні запущено серійне виробництво гусениць для БМП, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 764
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14.08.2020 20:06 Ответить
А резиновые подушки для них? Подушки для движения по шоссе, защищающие асфальт и улучшающие сцепление. Опционально, есть? Они вовсе не для парадов, а для марш-бросков по автомагистралям. Есть или нет?
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14.08.2020 20:07 Ответить
Может тебе еще наволочки нужны? И так уже, что не говори, а смогли освоить сварку и болгарку
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14.08.2020 20:26 Ответить
roadstar,не на всякие траки чисто конструктивно возможно подушки приладить,да это и не главное.И марш-броски не в первую очередь.Главное:ТТХ боевой техники обеспечить в бою на 100% и более!
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14.08.2020 20:40 Ответить
https://censor.net/user/82820 Нет.
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14.08.2020 22:12 Ответить
Не нет, а ДА. Это экономически выгодно. Чем трейлерами с платформами перевозить технику. Просто сесть и посчитать.
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15.08.2020 14:58 Ответить
ЗІМ навряд чи зробить асфальтохідний варіант,я як приватний виробник гусянок з досвідом це можу реалізувати.
Відео випробування асфальтохідних гусянок мого виробництва на Т80
https://www.facebook.com/igor.grigo.92/videos/249912255845167
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15.08.2020 10:44 Ответить
Твою ж дивизию надо бы это объявить национальным праздником !
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14.08.2020 20:24 Ответить
гусеницы (((( давай ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ для ОБОРОНЫ СТРАНЫ !!! гусеницы ((((.....ть !!!
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14.08.2020 20:27 Ответить
Зеленский сволочь, уже больше года президент, а ядерной бомбы нет, авианосцев нет, звездных линкоров нет, и у Граздича украинского IP опять нет. Зрадаааааа, ажно плакати хочитца!!!
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14.08.2020 21:29 Ответить
а где такой город днепропетровск
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14.08.2020 20:28 Ответить
Тоже мне достижение.
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14.08.2020 20:33 Ответить
еще стволы для пушек бы освоить и было бы вообще замкнутое производство практически....Гуд!
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14.08.2020 20:38 Ответить
Уже освоено в Украине.И гладкие стволы (танковые) и нарезные. Достойно.
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14.08.2020 20:42 Ответить
Освоено.
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14.08.2020 20:45 Ответить
https://andrei-bt.livejournal.com/946274.html Пушка украинского производства уже вдвое превысила показатели по живучести ствола российской пушки
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14.08.2020 20:48 Ответить
Унитарный выстрел калибром 120мм.?...Круто...
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14.08.2020 20:52 Ответить
Еще была новость на Милитарном портале и о других стволах. На выставках показывали. Можно поискать при желании.
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14.08.2020 20:59 Ответить
Спасибо,18с49ed2.
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14.08.2020 21:11 Ответить
А более точно в цифрах - можно?

Те данные что вижу я - говорят что стойкость напротив ниже в 3 - 5 раз (как минимум на 2013 год)
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14.08.2020 21:13 Ответить
Это зрада, патамушта при Парашенке такова небыла!
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14.08.2020 21:24 Ответить
директор предприятия Василий Крылас , зачем ты сливаешь названия предприятий - поставщиков , с которыми сотрудничает ЗИМ? Тебя кто-то за язык тянет ?
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14.08.2020 22:07 Ответить
В третій раз вперше "Укроборонпром" збирається виготовляти траки для БМП

https://defence-ua.com/news/v_tretij_raz_vpershe_ukroboronprom_zbirajetsja_vigotovljati_traki_dlja_bmp_foto-1422.html
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14.08.2020 22:24 Ответить
Я вітчизняний виробник гусянок БМП з 2016 року (приватний).У війська поставлено 140 гусянок БМП мого виробництва, виробництво здійснювалось під контролем Військового Приймання.Якість гарантована,за три роки жодної рекламації.
Кожен мій трак містить моє клеймо виробника "КГ"(Ковалі Гріго).
Виробництво було освоєно власним коштом, без підтримки держави.Більш детально на моїй сторінці у ФБ https://www.facebook.com/igor.grigo.92/
та https://harkov.flagma.ua/675-35-sb123-sb9-gusenicy-bmp-zveno-gusenicy-o4150987.html
УОП справді молодці:

спочатку у 2017 році ХАЗ заявив,что засвоїв кошти на виробництво гусянок до БМП і швидко забезпечить всі потреби МО, але коли у 2018 році виникла нагальна потреба поставки гусянок на ЖБТЗ керівник ХАЗу на жаль розвів руками. А коли під час наради на якій був присутній він, я та представник ЖБТЗ дізнався, що гусянок мого виробгицтва станом на січень 2018 року більше 100 сказав, далі цитата "Що ви від мене хочете,ми (ХАЗ) порівняно з Вами (Ковалями Гріго) діти стосовно виробництва гусянок".Як наслідок ХАЗ не забезпечив виробництво гусянок БМП, мені замовлення та оплату не надали, гусянки замовили за валюту у індусів. Індійські гусянки в подальшому виявились неналежної якості, та були забраковані ВП.
Згодом ЗІМ також засвоїв кошти на запуск виробництва гусянок до БМП.Фахівці ЗІМ неодноразово звертались до мене з проханням "поділитись" моїми розробленими технологіями виробництва цих самих гусянок, а потім були неодноразові спроби заволодіти моєю документацією за участі силових структур (прокуратури та СБУ),це були команди у складі провідних фахівців ЗІМ та силовиків.
Потім у інтернеті повідомили що ЗІМ единий виробник гусянок до БМП.
Стосовно замовлення про яке йдеться у статті,повідомляю що на тендерах на закупівлю гусянок меня як вітчизняного виробника з низькою ціною та гарантованою якістю було дискваліфіковано на тій підставі, що я "Вимагав попередню оплату на закупівлю сировини".
Тендери було скасовано, а незабаром були підписані контракти БЕЗ ТЕНДЕРІВ на закупівлю гцих самих гусянок у чеською компанії за вищою ціною,за валюту (понад мільйон ЄВРО) та на умовах попередної оплати, також було підписано за чашкою кави БЕЗ ТЕНДЕРУ аналогічний договір з ЗІМ за значно більшими цінами та на умовах попередної оплати.
Якось так, висновкі робіть самі.
Слава Україні!
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15.08.2020 10:40 Ответить
Просто, є перші "півні", 2-і і 3-і.
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15.08.2020 08:54 Ответить
Я вітчизняний виробник гусянок БМП з 2016 року (приватний).У війська поставлено 140 гусянок БМП мого виробництва, виробництво здійснювалось під контролем Військового Приймання.Якість гарантована,за три роки жодної рекламації.
Кожен мій трак містить моє клеймо виробника "КГ"(Ковалі Гріго).
Виробництво було освоєно власним коштом, без підтримки держави.Більш детально на моїй сторінці у ФБ https://www.facebook.com/igor.grigo.92/
та https://harkov.flagma.ua/675-35-sb123-sb9-gusenicy-bmp-zveno-gusenicy-o4150987.html
УОП справді молодці:
спочатку у 2017 році ХАЗ заявив,что засвоїв кошти на виробництво гусянок до БМП і швидко забезпечить всі потреби МО, але коли у 2018 році виникла нагальна потреба поставки гусянок на ЖБТЗ керівник ХАЗу на жаль розвів руками. А коли під час наради на якій був присутній він, я та представник ЖБТЗ дізнався, що гусянок мого виробгицтва станом на січень 2018 року більше 100 сказав, далі цитата "Що ви від мене хочете,ми (ХАЗ) порівняно з Вами (Ковалями Гріго) діти стосовно виробництва гусянок".Як наслідок ХАЗ не забезпечив виробництво гусянок БМП, мені замовлення та оплату не надали, гусянки замовили за валюту у індусів. Індійські гусянки в подальшому виявились неналежної якості, та були забраковані ВП.
Згодом ЗІМ також засвоїв кошти на запуск виробництва гусянок до БМП.Фахівці ЗІМ неодноразово звертались до мене з проханням "поділитись" моїми розробленими технологіями виробництва цих самих гусянок, а потім були неодноразові спроби заволодіти моєю документацією за участі силових структур (прокуратури та СБУ),це були команди у складі провідних фахівців ЗІМ та силовиків.
Потім у інтернеті повідомили що ЗІМ единий виробник гусянок до БМП.
Стосовно замовлення, про яке йдеться у статті,повідомляю що на тендерах на закупівлю гусянок меня як вітчизняного виробника з низькою ціною та гарантованою якістю було дискваліфіковано на тій підставі, що я "Вимагав попередню оплату на закупівлю сировини".
Тендери було скасовано, а незабаром були підписані контракти БЕЗ ТЕНДЕРІВ на закупівлю цих самих гусянок у чеської компанії за вищою ціною,за валюту (понад мільйон ЄВРО) та на умовах попередної оплати, також було підписано за чашкою кави БЕЗ ТЕНДЕРУ аналогічний договір з ЗІМ за значно більшими цінами та на умовах попередної оплати.
Якось так, висновкі робіть самі.
Слава Україні!
показать весь комментарий
15.08.2020 10:48 Ответить
 
 