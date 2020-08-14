"Укроборонпром" в третий раз за несколько лет сообщил о начале производства траков для БМП, - СМИ. ФОТО
Завод имени В.А. Малышева начал производить гусеницы для боевой машины пехоты. В последние 3 года пресс-служба концерна и входящих в него предприятий уже несколько раз делала подобные заявления.
О начале изготовления траков для БМП по заказу Минобороны, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", информирует Цензор.НЕТ.
"ГП "Завод имени В.А. Малышева", входящее в состав ГК "Укроборонпром", овладело новым направлением производства - гусениц для боевой машины пехоты. Специалисты предприятия уже приступили к выполнению заказа Министерства обороны Украины. Об этом сегодня сообщил генеральный директор ЗИМа Василий Крылас во время визита на предприятие вице-премьер-министра Украины Олега Уруского, представителей Укроборонпрома и делегации народных депутатов Украины", - сказано в сообщении пресс-службы.
Издание Defence News отмечает, что предприятия "Укроборонпрома" уже неоднократно отчитывались об освоении такого производства.
Первыми выпускать новые гусеницы для БМП пробовали на ГП "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" (входящего в состав ГК "Укроборонпром") еще в 2017 году, после победы на одном из тендеров.
"Согласно договору, в начале лета (2018) мы изготовим и отгрузим нашему заказчику - Украинскому бронетанковому заводу - три комплекта траков, а потом еще 20. Один комплект - это пара гусениц для одной боевой машины и запасные части", - сообщал директор Департамента производства ХГАПП Вячеслав Рачинский в мае 2018 года.
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Но впоследствии на ХГАПП отказались от производства этих деталей, аргументируя это нерентабельностью производства.
"ГП" Завод им. Малышева ", входящее в состав ГК "Укроборонпром", в рамках программы импортозамещения освоил и начал серийное производство новых гусениц для БМП из специальных сталей украинского производства", - сообщили в пресс-службе ГК "Укроборонпром" 27 февраля 2019 года.
Теперь пресс-служба "Укроборонпрома" отмечает, что до сегодняшнего дня основные запасные части и комплектующие к БМП в Украине не изготавливались.
"Поставки гусениц происходили исключительно из-за рубежа. Теперь эти комплектующие Украина способна производить самостоятельно", - заявляют в концерне.
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наши дети или внуки построят этот гребанный завод боеприпасов..
От на, краще оцю новину:
14 августа 2020
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
https://lenta.ru/auth/
Второй прототип турецкого ударного беспилотника Akinci совершил первый полет. Соответствующее видео в Twitter https://twitter.com/Baykar_Savunma/status/1293985482645397504 разместила компания Baykar.
В подписи к ролику сообщается, что в воздухе беспилотник находился 1 час 2 минуты. Испытания состоялись 13 августа в районе аэропорта Чорлу.
Defence Express напоминает, что Akinci оснащается двумя турбовальными двигателями http://ivchenko-progress.com/?portfolio=ai-450 АИ-450Т разработки украинского предприятия «Ивченко-Прогресс».
а до того были рашкостанские... все 7 лет гибридной войны...
какие-то низкотехнолигичные гусеницы наконец импортозаместили...
я ржу, дорогая редакция!
совковые запасы запчастей, что б ты знал, в большинстве распродали в африки-азии еще 20-10 лет тому
все названия мелькали в открытой печати и год, и два тому
даже здесь, на цензоре
нда...
в состав гусениц входит резина...
вот это и все твое "знание"...
Кожен мій трак містить моє клеймо виробника "КГ"(Ковалі Гріго).
Виробництво було освоєно власним коштом, без підтримки держави.Більш детально на моїй сторінці у ФБ https://www.facebook.com/igor.grigo.92/
та https://harkov.flagma.ua/675-35-sb123-sb9-gusenicy-bmp-zveno-gusenicy-o4150987.html
УОП справді молодці:
спочатку у 2017 році ХАЗ заявив,что засвоїв кошти на виробництво гусянок до БМП і швидко забезпечить всі потреби МО, але коли у 2018 році виникла нагальна потреба поставки гусянок на ЖБТЗ керівник ХАЗу на жаль розвів руками. А коли під час наради на якій був присутній він, я та представник ЖБТЗ дізнався, що гусянок мого виробгицтва станом на січень 2018 року більше 100 сказав, далі цитата "Що ви від мене хочете,ми (ХАЗ) порівняно з Вами (Ковалями Гріго) діти стосовно виробництва гусянок".Як наслідок ХАЗ не забезпечив виробництво гусянок БМП, мені замовлення та оплату не надали, гусянки замовили за валюту у індусів. Індійські гусянки в подальшому виявились неналежної якості, та були забраковані ВП.
Згодом ЗІМ також засвоїв кошти на запуск виробництва гусянок до БМП.Фахівці ЗІМ неодноразово звертались до мене з проханням "поділитись" моїми розробленими технологіями виробництва цих самих гусянок, а потім були неодноразові спроби заволодіти моєю документацією за участі силових структур (прокуратури та СБУ),це були команди у складі провідних фахівців ЗІМ та силовиків.
Потім у інтернеті повідомили що ЗІМ единий виробник гусянок до БМП.
Стосовно замовлення, про яке йдеться у статті,повідомляю що на тендерах на закупівлю гусянок мене як вітчизняного виробника з низькою ціною та гарантованою якістю було дискваліфіковано на тій підставі, що я "Вимагав попередню оплату на закупівлю сировини".
Тендери було скасовано, а незабаром були підписані контракти БЕЗ ТЕНДЕРІВ на закупівлю цих самих гусянок у чеської компанії за вищою ціною,за валюту (понад мільйон ЄВРО) та на умовах попередної оплати, також було підписано за чашкою кави БЕЗ ТЕНДЕРУ аналогічний договір з ЗІМ за значно більшими цінами та на умовах попередної оплати.
Якось так, висновкі робіть самі.
Слава Україні!
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП
Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
Хоть чем то надо.
Кожен мій трак містить моє клеймо виробника "КГ"(Ковалі Гріго).
Виробництво було освоєно власним коштом, без підтримки держави.Більш детально на моїй сторінці у ФБ https://www.facebook.com/igor.grigo.92/
та https://harkov.flagma.ua/675-35-sb123-sb9-gusenicy-bmp-zveno-gusenicy-o4150987.html
Тепер стосовно Вашого питання:
траки штампуються, сталь 20ХГСНМ (ТВМ),пальці БМП -це гумово-металевий шарнір,це для відома автора.
УОП справді молодці:
спочатку у 2017 році ХАЗ заявив,что засвоїв кошти на виробництво гусянок до БМП і швидко забезпечить всі потреби МО, але коли у 2018 році виникла нагальна потреба поставки гусянок на ЖБТЗ керівник ХАЗу на жаль розвів руками. А коли під час наради на якій був присутній він, та та представник ЖБТЗ дізнався, що гусянок мого виробгицтва станом на січень 2018 року більше 100 сказав, далі цитата "Що ви від мене хочете,ми (ХАЗ) порівняно з Вами (Ковалями Гріго) діти стосовно виробництва гусянок".Як наслідок ХАЗ не забезпечив виробництво гусянок БМП, мені замовлення та оплату не надали, гусянки замовили за валюту у індусів. Індійські гусянки в подальшому виявились неналежної якості, та були забраковані ВП.
Згодом ЗІМ також засвоїв кошти на запуск виробництва гусянок до БМП.Фахівці ЗІМ неодноразово звертались до мене з проханням "поділитись" моїми розробленими технологіями виробництва цих самих гусянок, а потім були неодноразові спроби заволодіти моєю документацією за участі силових структур (прокуратури та СБУ),це були команди у складі провідних фахівців ЗІМ та силовиків.
Потім у інтернеті повідомили що ЗІМ единий виробник гусянок до БМП.
Стосовно замовлення про яке йдеться у статті,повідомляю що на тендерах на закупівлю гусянок меня як вітчизняного виробника з низькою ціною та гарантованою якістю було дискваліфіковано на тій підставі, що я "Вимагав попередню оплату на закупівлю сировини".
Тендери було скасовано, а незабаром були підписані контракти БЕЗ ТЕНДЕРІВ на закупівлю гцих самих гусянок у чеською компанії за вищою ціною,за валюту (понад мільйон ЄВРО) та на умовах попередної оплати, також було підписано за чашкою кави БЕЗ ТЕНДЕРУ аналогічний договір з ЗІМ за значно більшими цінами та на умовах попередної оплати.
Якось так, висновкі робіть самі.
Слава Україні!
Відео випробування асфальтохідних гусянок мого виробництва на Т80
https://www.facebook.com/igor.grigo.92/videos/249912255845167
Те данные что вижу я - говорят что стойкость напротив ниже в 3 - 5 раз (как минимум на 2013 год)
https://defence-ua.com/news/v_tretij_raz_vpershe_ukroboronprom_zbirajetsja_vigotovljati_traki_dlja_bmp_foto-1422.html
Кожен мій трак містить моє клеймо виробника "КГ"(Ковалі Гріго).
Виробництво було освоєно власним коштом, без підтримки держави.Більш детально на моїй сторінці у ФБ https://www.facebook.com/igor.grigo.92/
та https://harkov.flagma.ua/675-35-sb123-sb9-gusenicy-bmp-zveno-gusenicy-o4150987.html
УОП справді молодці:
спочатку у 2017 році ХАЗ заявив,что засвоїв кошти на виробництво гусянок до БМП і швидко забезпечить всі потреби МО, але коли у 2018 році виникла нагальна потреба поставки гусянок на ЖБТЗ керівник ХАЗу на жаль розвів руками. А коли під час наради на якій був присутній він, я та представник ЖБТЗ дізнався, що гусянок мого виробгицтва станом на січень 2018 року більше 100 сказав, далі цитата "Що ви від мене хочете,ми (ХАЗ) порівняно з Вами (Ковалями Гріго) діти стосовно виробництва гусянок".Як наслідок ХАЗ не забезпечив виробництво гусянок БМП, мені замовлення та оплату не надали, гусянки замовили за валюту у індусів. Індійські гусянки в подальшому виявились неналежної якості, та були забраковані ВП.
Згодом ЗІМ також засвоїв кошти на запуск виробництва гусянок до БМП.Фахівці ЗІМ неодноразово звертались до мене з проханням "поділитись" моїми розробленими технологіями виробництва цих самих гусянок, а потім були неодноразові спроби заволодіти моєю документацією за участі силових структур (прокуратури та СБУ),це були команди у складі провідних фахівців ЗІМ та силовиків.
Потім у інтернеті повідомили що ЗІМ единий виробник гусянок до БМП.
Стосовно замовлення про яке йдеться у статті,повідомляю що на тендерах на закупівлю гусянок меня як вітчизняного виробника з низькою ціною та гарантованою якістю було дискваліфіковано на тій підставі, що я "Вимагав попередню оплату на закупівлю сировини".
Тендери було скасовано, а незабаром були підписані контракти БЕЗ ТЕНДЕРІВ на закупівлю гцих самих гусянок у чеською компанії за вищою ціною,за валюту (понад мільйон ЄВРО) та на умовах попередної оплати, також було підписано за чашкою кави БЕЗ ТЕНДЕРУ аналогічний договір з ЗІМ за значно більшими цінами та на умовах попередної оплати.
Якось так, висновкі робіть самі.
Слава Україні!
Кожен мій трак містить моє клеймо виробника "КГ"(Ковалі Гріго).
Виробництво було освоєно власним коштом, без підтримки держави.Більш детально на моїй сторінці у ФБ https://www.facebook.com/igor.grigo.92/
та https://harkov.flagma.ua/675-35-sb123-sb9-gusenicy-bmp-zveno-gusenicy-o4150987.html
УОП справді молодці:
спочатку у 2017 році ХАЗ заявив,что засвоїв кошти на виробництво гусянок до БМП і швидко забезпечить всі потреби МО, але коли у 2018 році виникла нагальна потреба поставки гусянок на ЖБТЗ керівник ХАЗу на жаль розвів руками. А коли під час наради на якій був присутній він, я та представник ЖБТЗ дізнався, що гусянок мого виробгицтва станом на січень 2018 року більше 100 сказав, далі цитата "Що ви від мене хочете,ми (ХАЗ) порівняно з Вами (Ковалями Гріго) діти стосовно виробництва гусянок".Як наслідок ХАЗ не забезпечив виробництво гусянок БМП, мені замовлення та оплату не надали, гусянки замовили за валюту у індусів. Індійські гусянки в подальшому виявились неналежної якості, та були забраковані ВП.
Згодом ЗІМ також засвоїв кошти на запуск виробництва гусянок до БМП.Фахівці ЗІМ неодноразово звертались до мене з проханням "поділитись" моїми розробленими технологіями виробництва цих самих гусянок, а потім були неодноразові спроби заволодіти моєю документацією за участі силових структур (прокуратури та СБУ),це були команди у складі провідних фахівців ЗІМ та силовиків.
Потім у інтернеті повідомили що ЗІМ единий виробник гусянок до БМП.
Стосовно замовлення, про яке йдеться у статті,повідомляю що на тендерах на закупівлю гусянок меня як вітчизняного виробника з низькою ціною та гарантованою якістю було дискваліфіковано на тій підставі, що я "Вимагав попередню оплату на закупівлю сировини".
Тендери було скасовано, а незабаром були підписані контракти БЕЗ ТЕНДЕРІВ на закупівлю цих самих гусянок у чеської компанії за вищою ціною,за валюту (понад мільйон ЄВРО) та на умовах попередної оплати, також було підписано за чашкою кави БЕЗ ТЕНДЕРУ аналогічний договір з ЗІМ за значно більшими цінами та на умовах попередної оплати.
Якось так, висновкі робіть самі.
Слава Україні!