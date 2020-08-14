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Новости
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Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда, - Бутусов

Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда, - Бутусов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности семи судей Окружного административного суда Киева, в том числе председателя суда Павла Вовка.

Об этом сообщает со ссылкой на источники главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Лично Венедиктова подписала представление по Вовку и его подельникам. На следующую неделю Вовк и подельники вызваны на допрос в НАБУ, они объявлены в розыск", - написал Бутусов.

Теперь ответственность за сохранение Вовка на должности лежит на Высшем совете правосудия, добавил журналист.

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Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Также на Цензор.НЕТ: Грантовые организации, проплаченные активисты и всякие там "соросята" пытаются ликвидировать Окружной админсуд Киева, - Вовк

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда, - Бутусов 01
Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда, - Бутусов 02

Автор: 

Бутусов Юрий (4390) Вовк Павел (260) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+18
о бозечки! .. щось в лесу сдохло..
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14.08.2020 20:33 Ответить
+17
Білорусь їй по ночам гикається - знає, шо тут не бєлоруси...
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14.08.2020 20:35 Ответить
+17
Что только генпрокурор не сделает, чтобы не ехать в Беларусь за вагнеровцами!
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14.08.2020 20:37 Ответить
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Что только генпрокурор не сделает, чтобы не ехать в Беларусь за вагнеровцами!
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14.08.2020 20:37 Ответить
дупою відчула вили.. і підписала врешті-решт
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14.08.2020 20:56 Ответить
она месяц его подписивала

видно недоторговались с венедиктовой - она же делится с офисом президента
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14.08.2020 20:47 Ответить
У нее ооочень длинная роспись
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14.08.2020 23:26 Ответить
Неужели -- даже не вериться !!! Надеюсь хватит запала пересадить всех этих судейских тварей
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14.08.2020 20:48 Ответить
о бозечки! .. щось в лесу сдохло..
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14.08.2020 20:33 Ответить
Білорусь їй по ночам гикається - знає, шо тут не бєлоруси...
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14.08.2020 20:35 Ответить
Вовк.
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14.08.2020 20:36 Ответить
ШО АПЯТЬ?))
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14.08.2020 20:37 Ответить
Да там уде пол леса передохло...
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14.08.2020 21:22 Ответить
Полюють на санітара лісу.
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14.08.2020 22:53 Ответить
Нет, то Турчинов штаб ЕС возглавил.
После этого события нападки на Порошенко прекратились - Венедиктовой неохота, проснувшись утром, найти свою башку в тумбочке.
как же они боятся Турчинова, до дрожи в коленках.
ненавидят Турчинова, но как же боятся.
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15.08.2020 06:30 Ответить
Грьобаний позорняк продовжується.
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14.08.2020 20:34 Ответить
Член Нацсовета при президенте Зеленском Татьяна Попова была в розыске за кражу $ 7 млн
6 апреля 2020 года розыск Татьяны Поповой под давлением замглавы Офиса Президента Зеленского Кирилла Тимошенко был отменен по ходатайству прокурора Киевской городской прокуратуры № 6 Святослава Мазурика, которого позже взяли с поличным.
С 27 ноября 2019 года Татьяна Попова, бывшая замминистра Министерства информационной политики, а ныне член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, официально находилась в розыске по уголовному делу о краже 6 млн долларов у "Райффайзен Банка Аваль".
Об этом свидетельствует оказавшаяся в распоряжении редакции копия постановления старшего следователя следственного отдела Печерского управления полиции Главного управления Нацполиции в Киеве майора полиции Синенко Е.А.

Как следует из документа, Татьяне Поповой и ее отцу Валерию Попову в рамках досудебного расследования по материалам уголовного производства № 12013110060001438 было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК Украины - мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой.
Как сказано в документе следователя, Поповой Татьяне Валериевне и Попову Валерию Васильевичу было сообщено о подозрении, после чего они не явились на допрос по делу о краже $ 7 млн у "Райффайзен Банка Аваль". В связи с тем, что следователь не мог установить местонахождение подозреваемых, они были объявлены в розыск.https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/chlen-nacsoveta-pri-prezidente-zelenskom-tatjana-371680/
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14.08.2020 20:41 Ответить
О!!! Оказалась не совсем безнадежной! ЯБВДЛ...
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14.08.2020 20:36 Ответить
Не спеши, что-то не верится, что с Волка шкуру будут драть.
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15.08.2020 08:04 Ответить
Рузге, це зрада?
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14.08.2020 20:36 Ответить
Ірочка! Дякую-дуже дякую !
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14.08.2020 20:36 Ответить
Яка патріотична!
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14.08.2020 20:36 Ответить
Вова памперсами поділився
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14.08.2020 20:38 Ответить
..."Завтра в семь двадцать две, я буду в Борисполе
Сидеть в самолёте и думать о пилоте, чтобы
Он хорошо взлетел и крайне удачно сел
Где-нибудь в Париже, а там ещё немного и Прованс..."
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14.08.2020 20:37 Ответить
https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1294255402880835584 4 ч

ахахаха, *****, ахаха
Он же в бега года 3 тому подался, бо снова в какаую-то жопу влез

https://twitter.com/24tvua

https://twitter.com/24tvua 24 канал @24tvua

https://twitter.com/24tvua https://twitter.com/24tvua



https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8224?src=hashtag_click #Спорт24 Тітушко став віцепрезидентом Української федерації MMA в Київській області

Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1942
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14.08.2020 20:38 Ответить
оце так карьерный рост...при Зе все рыговские пошли во "власть"...это типа благодарочка для ПР от Президента...?
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14.08.2020 20:44 Ответить
Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4954
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14.08.2020 20:47 Ответить
А чё？ Пацан к успеху шел!
Вспоминаю, как этот подонок в 2014 заявлял, что, типа, он все осознал и собирается идти учиться на юриста! Теперь, надеюсь, его университеты будут в зоне, а лекции - на нарах. Впрочем, Малюська себе ищет кадры, этот ублюдок как раз подойдет. Енакиевский хряк тоже после "университета" в колонии стал президентом.
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14.08.2020 20:50 Ответить
ШТА!?
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14.08.2020 20:57 Ответить
Назначение уже отменили...
Украинская федерация ММА (UFMMA) отменила решение о назначении спортсмена из Белой Церкви Вадима Титушко на пост вице-президента UFMMA в Киевской области, пишет https://ua.tribuna.com/boxing/1087966472.html Tribuna .

15 июня суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, а позже - продлил его до 3 сентября.
Сейчас, по данным МВД, проводятся финальные процессуальные действия для завершения досудебного расследования и передачи материалов уголовного производства в суд.
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14.08.2020 21:07 Ответить
це точно?? Чи може він вже юрист Української ФЕдерації ММА????
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14.08.2020 21:22 Ответить
Wow, it's a duckface!
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15.08.2020 00:36 Ответить
ООООООООООООО, яка федерація такі і віцепрезиденти... А загалом причудові "нові обличчя"....
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14.08.2020 21:21 Ответить
Доигрались. Женщины мстительны.
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14.08.2020 20:38 Ответить
вот это номер...неожиданно...а шо теперь дальше...?! отвечать кто-то будет...?
или только по делу Шеремета и Стерненко сажать будут...?!
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14.08.2020 20:42 Ответить
"Теперь ответственность за сохранение Вовка на должности лежит на Высшем совете правосудия"

Это в том самом, куда Вовк завел кучу своих людишек?
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14.08.2020 20:43 Ответить
Я б відповідальність поклав на "Товариство мисливців та рибалок" чи як воно тепер називається.
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14.08.2020 23:30 Ответить
зележопые месяц не подписывали - дали людЯм собраться и спокойно сдрыснуть с баблом...

"ниякойи корупцыи", ****.
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14.08.2020 20:43 Ответить
видимо усё оплочено заранее...
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14.08.2020 20:45 Ответить
Как мерзкая эта кацапка на посту генпрокурора. Как и вся эта зеленая погань. Будь их воля, они бы всю рыговскую отрыжку вернули на свои места. Может, все еще будет？ И страусы встретят енакиевского хряка в Хонке？
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14.08.2020 20:47 Ответить
Значит скоро будет семь назначений в генпрокуратуру.
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14.08.2020 20:47 Ответить
насмотрелась Беларуских протестов
и...обосралась
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14.08.2020 20:47 Ответить
Сольются "по тихой воде",чтобы всплыть через полгода на новых должностях.
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14.08.2020 20:54 Ответить
Вовк, що питущий? Чи це він із за втрати хлібної посади
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14.08.2020 20:58 Ответить
Венедіктова - красава! Бандитам тюрьми, баригам конфіскацію і тюрьми!
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14.08.2020 21:05 Ответить
Хоч одна приємна новина ,банда яка так відстоювала інтереси олігархів рухнула.
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14.08.2020 21:21 Ответить
не кажить ГОП раніше чим підуть справи...
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14.08.2020 21:23 Ответить
Я так и думал - она РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА.
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14.08.2020 21:31 Ответить
Це не судді, а ракова пухлина на тілі народу!!!
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14.08.2020 21:55 Ответить
Заволокитят и похоронят все старания набу. Вовк со своей стаей ещё с государства и компенсации сдерут
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14.08.2020 21:56 Ответить
Еще и так называемый верховный совет судей пересажать, за пособничество.
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14.08.2020 21:59 Ответить
Не испытают даже на обезьянах. Вашингтон отказался от российской вакцины от COVID-19
Общество / Технологии 14-авг, 18:109 1 073 0

Россия предложила США свою вакцину от COVID-19, а также помощь в разработке. В Вашингтоне сказали, что в настоящее время не готовы воспользоваться достижениями российской медицины, сообщил американский канал CNN со ссылкой на российских чиновников.

"С американской стороны есть общее чувство недоверия к России. Мы считаем, что технологии, в том числе вакцины, тестирование и лечение, не принимают в США именно из-за этого недоверия", - сказал CNN высокопоставленный российский чиновник на условиях анонимности.

Собеседники CNN в Москве уточнили, что Россия готова делиться информацией о вакцине и разрешить американским фармацевтическим компаниям производить ее в США.

Чиновники из США сказали CNN, что российская вакцина считается недоработанной и поэтому не вызвала интереса в США.

"Черт возьми, США не испытают это [российскую вакцину] даже на обезьянах, не говоря уже о людях", - цитирует канал одного из государственных служащих из области здравоохранения США.

Другой собеседник сказал, что в клинических испытаниях участвовало слишком мало людей, поэтому судить о ее безопасности сложно, ведь риск слишком высок.

Российские собеседники канала, несмотря на заявления американской стороны, говорят, что Вашингтону следует серьезно подумать о разработанной вакцине, ведь она может спасти жизни американцев.

"Если наша вакцина окажется самой эффективной, к США возникнут вопросы - почему они не рассмотрели эту возможность, почему политика ограничила доступ к вакцине?" - сказал каналу один высокопоставленный российский чиновник.

Власти США на данным момент не делали официальных заявлений по предложению России помочь разработать вакцину от COVID-19.

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов 21 июля заявил, что первая вакцина от COVID-19 уже готова.

По его словам, вакцина разрабатывалась во взаимо­действии войск радиационной, химической и биологической защиты министерства обороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и главным военным клиническим госпиталем имени Бурденко.
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14.08.2020 22:03 Ответить
А зачем ещё в США испытывать настойку бояришника?
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15.08.2020 08:08 Ответить
І що ж получається? Якщо кацапська вакцина дійсно щось вартує то все вказує на то що то є їхній вірус, який вирвався з лабораторії і результаті вибуху. Виходить що вони створили вірус давно і навіть вакцину від нього. Таке може бути??
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15.08.2020 09:50 Ответить
А это было ясно с первого дня.
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15.08.2020 10:22 Ответить
Отмажут,не впервой.Переведут стрелки на "соросят",их и посодють.
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14.08.2020 22:16 Ответить
Та ви шо?! А шо наш Бубочка? Снова промолчит, как обычно?
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14.08.2020 22:34 Ответить
Надеюсь она стала на путь исправления.
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14.08.2020 22:38 Ответить
наивность челеовеческая не знает границ
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15.08.2020 16:12 Ответить
Цікаво, скіки раз пішле на.....Венедіктову ВСП - сім раз за кожного, чи один раз за всіх?? Скіки раз ВСП ще буде витирати ноги о Зеленського та його ГПУ??
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14.08.2020 23:00 Ответить
А шо так долго не подписывала? Стеснялась?
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14.08.2020 23:24 Ответить
"...Вовк и подельники вызваны на допрос в НАБУ..."

Чому в НАБУ, а не на шкіродерню?
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14.08.2020 23:27 Ответить
шлюшка тянуна тянула и верняк чтото придумала
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14.08.2020 23:54 Ответить
Писял и плакаль, писаль и плакаль, прям драма зелебеневская, скокро выйдет сериал "Плач Вени"
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14.08.2020 23:56 Ответить
успеют добежать до канадской белорусской границы.
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15.08.2020 00:13 Ответить
Оказывается,Вовк и его подельники всемирно известные судьи,раз их иностранные агенты хотят извести.
Во у людей как "работает" мозг,и такие "специалисты" работают наверное в 80% судов.148 реформ рулят.
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15.08.2020 00:56 Ответить
Да как она посмела! Самого Вовка! Кто она такая эта Венидиктова, чтобы даже сМОРЕть на Вовка?! Игра приобретает фарсовые мотивы - теперь Окружной Административный суд Киева рассмотрит законность назначения этой Венидиктовой, а потом Луценка... и ГП Украины - офис ГП
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15.08.2020 05:09 Ответить
ПОСМОТРИМ-сказал слепой.

Главное результат о вступлении приговора в силу с компенсацией... и у родственников.
Мне не хочется думать,что дело ЗАВЯЗНИТ в процессуальной казуистики ( адвокаты, проф солидарность судей и приметивный подкуп) и всё окажется -ПШЫКОМ,мягко говоря !!!
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15.08.2020 06:13 Ответить
Отстранила на выходные.
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15.08.2020 06:50 Ответить
Теперь будет проверка ВСЕЙ украинской судебной системы на цивилизованность!
Отстранение от выполнения - еще не все. Нужно пересматривать ВСЕ решения этих судей за ВСЕ время работы.
Плюс выплата компенсации потерпевшим от их решений.
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15.08.2020 09:14 Ответить
Нц, Зеля, правильное решение!
Молодец!
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15.08.2020 10:21 Ответить
Тянули время, прятали наворованное, делились с генеральной прокуроршей. Ну и теперь дали отмашку этой калмычке.
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15.08.2020 18:50 Ответить
 
 