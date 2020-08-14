Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда, - Бутусов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности семи судей Окружного административного суда Киева, в том числе председателя суда Павла Вовка.

Об этом сообщает со ссылкой на источники главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Лично Венедиктова подписала представление по Вовку и его подельникам. На следующую неделю Вовк и подельники вызваны на допрос в НАБУ, они объявлены в розыск", - написал Бутусов.

Теперь ответственность за сохранение Вовка на должности лежит на Высшем совете правосудия, добавил журналист.

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Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

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Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".



