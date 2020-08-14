Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда, - Бутусов
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности семи судей Окружного административного суда Киева, в том числе председателя суда Павла Вовка.
Об этом сообщает со ссылкой на источники главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Лично Венедиктова подписала представление по Вовку и его подельникам. На следующую неделю Вовк и подельники вызваны на допрос в НАБУ, они объявлены в розыск", - написал Бутусов.
Теперь ответственность за сохранение Вовка на должности лежит на Высшем совете правосудия, добавил журналист.
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Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
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Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
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видно недоторговались с венедиктовой - она же делится с офисом президента
После этого события нападки на Порошенко прекратились - Венедиктовой неохота, проснувшись утром, найти свою башку в тумбочке.
как же они боятся Турчинова, до дрожи в коленках.
ненавидят Турчинова, но как же боятся.
6 апреля 2020 года розыск Татьяны Поповой под давлением замглавы Офиса Президента Зеленского Кирилла Тимошенко был отменен по ходатайству прокурора Киевской городской прокуратуры № 6 Святослава Мазурика, которого позже взяли с поличным.
С 27 ноября 2019 года Татьяна Попова, бывшая замминистра Министерства информационной политики, а ныне член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, официально находилась в розыске по уголовному делу о краже 6 млн долларов у "Райффайзен Банка Аваль".
Об этом свидетельствует оказавшаяся в распоряжении редакции копия постановления старшего следователя следственного отдела Печерского управления полиции Главного управления Нацполиции в Киеве майора полиции Синенко Е.А.
Как следует из документа, Татьяне Поповой и ее отцу Валерию Попову в рамках досудебного расследования по материалам уголовного производства № 12013110060001438 было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК Украины - мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой.
Как сказано в документе следователя, Поповой Татьяне Валериевне и Попову Валерию Васильевичу было сообщено о подозрении, после чего они не явились на допрос по делу о краже $ 7 млн у "Райффайзен Банка Аваль". В связи с тем, что следователь не мог установить местонахождение подозреваемых, они были объявлены в розыск.https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/chlen-nacsoveta-pri-prezidente-zelenskom-tatjana-371680/
Сидеть в самолёте и думать о пилоте, чтобы
Он хорошо взлетел и крайне удачно сел
Где-нибудь в Париже, а там ещё немного и Прованс..."
https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1294255402880835584 4 ч
ахахаха, *****, ахаха
Он же в бега года 3 тому подался, бо снова в какаую-то жопу влез
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https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8224?src=hashtag_click #Спорт24 Тітушко став віцепрезидентом Української федерації MMA в Київській області
Вспоминаю, как этот подонок в 2014 заявлял, что, типа, он все осознал и собирается идти учиться на юриста! Теперь, надеюсь, его университеты будут в зоне, а лекции - на нарах. Впрочем, Малюська себе ищет кадры, этот ублюдок как раз подойдет. Енакиевский хряк тоже после "университета" в колонии стал президентом.
Украинская федерация ММА (UFMMA) отменила решение о назначении спортсмена из Белой Церкви Вадима Титушко на пост вице-президента UFMMA в Киевской области, пишет https://ua.tribuna.com/boxing/1087966472.html Tribuna .
15 июня суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, а позже - продлил его до 3 сентября.
Сейчас, по данным МВД, проводятся финальные процессуальные действия для завершения досудебного расследования и передачи материалов уголовного производства в суд.
или только по делу Шеремета и Стерненко сажать будут...?!
Это в том самом, куда Вовк завел кучу своих людишек?
"ниякойи корупцыи", ****.
и...обосралась
Общество / Технологии 14-авг, 18:109 1 073 0
Россия предложила США свою вакцину от COVID-19, а также помощь в разработке. В Вашингтоне сказали, что в настоящее время не готовы воспользоваться достижениями российской медицины, сообщил американский канал CNN со ссылкой на российских чиновников.
"С американской стороны есть общее чувство недоверия к России. Мы считаем, что технологии, в том числе вакцины, тестирование и лечение, не принимают в США именно из-за этого недоверия", - сказал CNN высокопоставленный российский чиновник на условиях анонимности.
Собеседники CNN в Москве уточнили, что Россия готова делиться информацией о вакцине и разрешить американским фармацевтическим компаниям производить ее в США.
Чиновники из США сказали CNN, что российская вакцина считается недоработанной и поэтому не вызвала интереса в США.
"Черт возьми, США не испытают это [российскую вакцину] даже на обезьянах, не говоря уже о людях", - цитирует канал одного из государственных служащих из области здравоохранения США.
Другой собеседник сказал, что в клинических испытаниях участвовало слишком мало людей, поэтому судить о ее безопасности сложно, ведь риск слишком высок.
Российские собеседники канала, несмотря на заявления американской стороны, говорят, что Вашингтону следует серьезно подумать о разработанной вакцине, ведь она может спасти жизни американцев.
"Если наша вакцина окажется самой эффективной, к США возникнут вопросы - почему они не рассмотрели эту возможность, почему политика ограничила доступ к вакцине?" - сказал каналу один высокопоставленный российский чиновник.
Власти США на данным момент не делали официальных заявлений по предложению России помочь разработать вакцину от COVID-19.
Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов 21 июля заявил, что первая вакцина от COVID-19 уже готова.
По его словам, вакцина разрабатывалась во взаимодействии войск радиационной, химической и биологической защиты министерства обороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и главным военным клиническим госпиталем имени Бурденко.
Чому в НАБУ, а не на шкіродерню?
канадскойбелорусской границы.
Во у людей как "работает" мозг,и такие "специалисты" работают наверное в 80% судов.148 реформ рулят.
Главное результат о вступлении приговора в силу с компенсацией... и у родственников.
Мне не хочется думать,что дело ЗАВЯЗНИТ в процессуальной казуистики ( адвокаты, проф солидарность судей и приметивный подкуп) и всё окажется -ПШЫКОМ,мягко говоря !!!
Отстранение от выполнения - еще не все. Нужно пересматривать ВСЕ решения этих судей за ВСЕ время работы.
Плюс выплата компенсации потерпевшим от их решений.
Молодец!