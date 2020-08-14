Полтавчанину, который бросил гранату в офис ОПЗЖ, грозит пожизненное заключение, - прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Полтавы, который бросил гранату в окно местного офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области, информирует Цензор.НЕТ.

"50-летнему полтавчанину сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

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Напомним, в 18 часов 3 июля в полицию поступила информация о том, что в офис ОПЗЖ бросили гранату. В результате взрыва легкие повреждения получила сотрудница офиса 1998 года рождения.