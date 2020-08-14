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Полтавчанину, который бросил гранату в офис ОПЗЖ, грозит пожизненное заключение, - прокуратура

Полтавчанину, который бросил гранату в офис ОПЗЖ, грозит пожизненное заключение, - прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении жителю Полтавы, который бросил гранату в окно местного офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области, информирует Цензор.НЕТ.

"50-летнему полтавчанину сообщено о подозрении в законченном покушении на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

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Напомним, в 18 часов 3 июля в полицию поступила информация о том, что в офис ОПЗЖ бросили гранату. В результате взрыва легкие повреждения получила сотрудница офиса 1998 года рождения.

Автор: 

взрыв (6823) граната (1017) Тахтаулове (775) прокуратура (5040) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


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Топ комментарии
+81
Максимум штраф за то что не научился правильно бросать гранату
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14.08.2020 20:54 Ответить
+76
Ипанулись напрочь, за убийство рыги ходят на воле, а за гранату пожизненное, звездец кривосудию в Украине.
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14.08.2020 20:49 Ответить
+68
********. Судей-на верёвку.
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14.08.2020 20:48 Ответить
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прокурор бреше, а може сам не знає кодексу...За вчинення замаху (ст.15 КК) на злочин строк покарання не може перевищувати двох третин максимального строку передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) (ч.3 ст.68 КК) і не може бути призначено довічне по ст.115 КК (ч.4 ст.68 КК) ))
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14.08.2020 21:58 Ответить
а отже максимальний строк покарання не може бути більше ніж 10 років позбавлення волі
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14.08.2020 21:59 Ответить
Якби у мене була граната, я б теж її кинула в офіс «Лехайм».
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14.08.2020 22:04 Ответить
За покушение - «пожизненное» ?
Что-то я такого не припомню за всю свою юридическую практику в Украине ...
Тут недавно на подоле быдлан-алкан и домашний тиран дочь несовершеннолетнюю душил и ножем добивал под саундтрек из сериала «скаты» - и то всего 13 лет получил. Исходя из практического опыта, уверяю, через 6 или 7 лет уже будет на свободе...
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14.08.2020 22:04 Ответить
Рабиновичу компенсацию не выдадут?
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14.08.2020 22:07 Ответить
В Мацкве уже ему выдали, есть на что гавноканалы покупать теперь.
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14.08.2020 23:01 Ответить
Все логічно. Україножерська влада ЗЕ не сьогодні і не вчора розпочала репресії проти українців в Україні. У військових частинах Сухопутних військ ЗСУ за наказом командування збирають дані для створення списків військовослужбовців, які брали участь у Революції гідності. У Генштабі пояснили, що списки складають для «вшанування». Львівська облрада закликала Зеленського припинити «вшанування» /політичні репресії/. Серед найбільш резонансних у зверненні вказані кримінальні провадження проти п'ятого президента України https://lb.ua/file/person/1307_poroshenko_petr_alekseevich.html Петра Порошенка і проти одеського активіста Сергія Стерненка, а також справа про вбивство Павла Шеремета, "дивні звинувачення" на адресу бойового генерала Дмитра Марченка, колишнього народного депутата України https://lb.ua/file/person/1572_chornovol_tatyana_nikolaevna.html Тетяни Чорновол , ексдиректора Інституту національної пам'яті, а сьогодні опозиційного парламентаря Володимира В'ятровича, "незрозумілі обшуки ДБР" в будинку ексміністра https://lb.ua/file/person/3309_omelyan_vladimir_vladimirovich_.html Володимира Омеляна .
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14.08.2020 22:12 Ответить
Нові обличчя влади ЗЕ. "Вітаємо Тітушка Вадима Сергійовича з посадою віце-президента UFMMA в Київській області. Разом до перемог!" https://today.ua/russkij-borba-za-kreslo-mera-kieva-nakalyaetsya-v-lidery-predvybornoj-gonki-vyryvaetsya-urozhenets-kieva/ Білоцерківська федерація змішаних єдиноборств.
Полтавчанину, який кинув гранату в офіс ОПЗЖ, загрожує довічне ув'язнення, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5210
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14.08.2020 22:19 Ответить
Вже зняли.
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14.08.2020 23:08 Ответить
Це означає кінець правосуддю в Україні! Мав би Героєм стати, за те, що трішки налякав ворогів України!
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14.08.2020 22:29 Ответить
Дед Афанасий гранату нашёл,
Сунул в карман, к сельсовету пошёл,
Дёрнул колечко, и бросил в окно...
Дед уже старый, ему всё-равно.
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14.08.2020 22:38 Ответить
Наградить!
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14.08.2020 22:57 Ответить
Я понимаю эмоции , на передке за такое дают ордена и враги-коллаборы похожие и обороты речи , и длиный язык , шобы лизать дупу ***** ... Всё так и без вопросов -- эмоции от невозможности слышать вот уже какой год этот их крысиный писк .

Но включим мозги -- бо в любой воющей стране к тем у кого право на оружие , это на передке на каждый выстрел санкцию судьи не приложишь . А в тылу редкие страны дают разрешение кому-то , кроме копов применять боевое оружие , тем более на поражение , только в явных и вооружённых террористов . А граната , бомба и мина -- это только на поражение .
Кстати в Израиле -- таки дают солдатам и резервистам (не гранаты , разумеется) и даже специально обучают ночьной стрельбе по силуэтам и пока не пройдёшь курс , в увольнительную не поедешь . Для этого 2 магазина дают (из 5) и всё с собой в тыл .
Так вот за 70 лет страны ниодного случая не было нецелевого использования оружия в тылу . Тем более , из политических мотивов . Хотя своих дегенератов хватает - есть "натурей карта" религиозные психи , считающие , шо страну нужно уничтожить , а оставшихся граждан силой заставить исполнять законы Торы . Но этих особей только 500 . А вот "левых с недержанием не мочи , но мира" . У них вот уже лет 40 одно гасло - "Мир уже сейчас, немедленно" , я называю это явление "мир позавчера" . Этих целая фракция наскеблась , но момента наступления суровой реальности оне непрерывно скуоживаются и пару созывов пролетели мимо даже 2-х депутатских мандатов ... Ну как в таких , да гранатой ? Это ведь не злобный и плюющейся *****фил Рабинович , и не хитрый заподлянщик *****-кум . Тут всё куда дольше и уже 40 лет мечтают о мире и свято верят , что вокруг одне добрые люди , а если кто-то автобусы подрывают, то детство было тяжёлое . Реально , все мои знакомые левые 00 мечтатели очень добрые и человечные - ну как в них гранатой ?!

Ну а Мертветчук с его платфой им только этого и надо !
Маркива посадили не за тыл , а за якобы-бы-бы-бы увидев (за зоной возможного визуального контакта) , шо он якобы стрелят в по линнии расположения противника миномётом . Видимо там была какая-то межгаллактическая мина (бо из арсенала планеты Земля) ниодна мина не стреляет так сать "прямой наводкой" , стреляет не по ллощадам , а точно в цель и летит как все земные мины и снаряды не по параболе , а по какой-то простой траектории из которой чётко видно откуда вылелела , куда попала . И мараронники за этот абсюрд зацепились .

А видео-интервью о том , как эксремисты и антисемиты чуть не зворвали молящего хасида Рабиновича , за то шо он не только хазид , но ещё за мир ведёт беспощадную войну с фашистами как Вы думаете поможет пересмотреть театр абсурда с участием Маркива ?!
Вы думаете им не поверят , если погибла бы кака-нить уборщица от той гранаты ?!
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14.08.2020 23:01 Ответить
мля..Зайцевой за 6 убитых людей-10 лет...а тут за гранату-пожизненно...в Украине самые "хуманные" суды...про дело Ганзюк можно просто забыть...дно...
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14.08.2020 23:15 Ответить
Этому человеку необходимо присвоить звание Герой Украины.
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14.08.2020 23:15 Ответить
Можливо настане той час. Це вже друга кримінальна справа після Т.Чорновол. Процес пішов.
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15.08.2020 08:34 Ответить
А Раньше за уничтожение предателей награду давали!....)
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15.08.2020 00:54 Ответить
Падлюче зелене кодло!!!
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15.08.2020 04:06 Ответить
Я б його нагородив і направив на збори тероборони - щоб навчився правильно гранату кидати.
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15.08.2020 08:47 Ответить
Предлагаю сделать флешмоб :брось взрывчатку в офис партии зажопа в каждом крупном городе нашей страны или в здание мертвечуковского телеканала .Понимаю ,что такие методы не слишком демократические и гуманные ,и это может вызвать опасение ,что после таких акций зажопы немного поправят свой рейтинu но как показывает практика с адептами шария ,после профилактических бесед с которыми его рейтинг пошёл на спад
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15.08.2020 09:10 Ответить
ЗА ЧТО?!!!
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15.08.2020 11:55 Ответить
совсем уху ели?!!!!!
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15.08.2020 12:33 Ответить
типа запугать кацапье хочет,х..й отсосут нет такой статьи..
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15.08.2020 15:14 Ответить
Это кто там с дуба сорвался, за брошенную гранату - пожизненно? Зайцева мразь-наркоманка, шесть человек погубила - 10 лет получила, а здесь за что - пожизненно???
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15.08.2020 16:39 Ответить
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