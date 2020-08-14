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Новости Агрессия России против Украины
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Енин про передачу Беларусью боевиков ЧВК Вагнера России: Предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе

Енин про передачу Беларусью боевиков ЧВК Вагнера России: Предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе

Экстрадиция в Украину наемников ЧВК Вагнера, задержанных 29 июля правоохранительными органами Беларуси, становится невозможной после передачи их России белорусской стороной.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если упомянутые граждане отбыли на территорию Российской Федерации, то, безусловно, предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе", - сказал Енин в эфире одного из телеканалов.

На вопрос о том, следует ли вести диалог с российской стороной на предмет экстрадиции, Енин ответил: "Дело в том, что если у указанных лиц есть российские паспорта, то как Украина не выдает своих граждан, так и РФ или Беларусь точно так же не выдают своих граждан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь официально не приглашала Венедиктову в Минск для обсуждения выдачи террористов из ЧВК "Вагнер", - офис Генпрокурора

"Мы с самого начала не исключали возможности того, что лидер Беларуси будет разыгрывать этот вопрос, и будет использовать задержанных в качестве какой-то разменной карты, в первую очередь, с РФ. И теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу российской стороны. И, тем не менее, наши органы досудебного расследования и прокуратуры сделали все должное для того, чтобы исчерпать все возможности для выдачи этих правонарушителей украинской стороне", - пояснил Енин.

Читайте также: Беларусь передала России 32 задержанных ранее террористов из ЧВК "Вагнер"

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Автор: 

Беларусь (7937) экстрадиция (570) Енин Евгений (328) ЧВК Вагнер (1335)


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Топ комментарии
+20
Лука показав своє відношення до влади зелених.
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14.08.2020 21:02 Ответить
+14
Та хіба тільки зелених. Він показав, що цілком і повністю лежить під ******.
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14.08.2020 21:05 Ответить
+13
Видатний успіх дипломатії Зеленського! Поаплодуємо юному президенту та його молодій команді!
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14.08.2020 21:08 Ответить
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Лука показав своє відношення до влади зелених.
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14.08.2020 21:02 Ответить
Не істинне обличчя, а справжнє обличчя, це перша твоя помилка, друга в тому, що ти брешеш .
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14.08.2020 21:08 Ответить
"Істинне" звучить краще.
ps цікаво чого цензор видалив мій комент?
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14.08.2020 21:11 Ответить
Та хіба тільки зелених. Він показав, що цілком і повністю лежить під ******.
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14.08.2020 21:05 Ответить
ага зато так поддерживали "патрита порошенка" что голосовали всюду как и раша ))

дурака делали а вы все ведетесь что "петя великий" и лука его уважал)))
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14.08.2020 21:07 Ответить
Не, до ворюги Пети-параши...
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14.08.2020 21:28 Ответить
А голосуя в ООН заодно с эрэфией в 2016 - 2017г.г. к кому она показала свое отношение?
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14.08.2020 21:42 Ответить
Середній палець !!!!))
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14.08.2020 21:44 Ответить
Отсос Петровичь
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14.08.2020 22:20 Ответить
Удивляет не твой примитивный пост, а колличество тех,кто лайкнул под ним.
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15.08.2020 01:09 Ответить
Развели вас ЗЕбилы Лука и ***** как котят
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14.08.2020 21:03 Ответить
Вроде судя по нику взрослый,а пост уровня подростка лет пятнадцати.
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15.08.2020 01:13 Ответить
Так темы никакой и не было ,только круглый идиот этого не понимал .
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14.08.2020 21:04 Ответить
Я кажуть кацапи: А был ли мальчик?...
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14.08.2020 21:06 Ответить
Я себе представляю шок "зеленых", если бы им Беларусь передала вагнеровцев!!! ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ???)))
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14.08.2020 21:04 Ответить
В переводе на человеческий-"Мы обтекаем и рады этому". Пи@дец какой-то.
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14.08.2020 21:05 Ответить
Оце зебіли видихнули задоволено. Лука лишив їх проблеми - і що ж з тими тваринами робити, якщо удалось би забрати?
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14.08.2020 21:05 Ответить
Енин про передачу Беларусью боевиков ЧВК Вагнера России: Предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе - Цензор.НЕТ 7165
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14.08.2020 21:06 Ответить
В ростов нах**...
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14.08.2020 21:07 Ответить
Какие-то поганцы у власти. Кроме воровства, ничего не умеют для пользы Украины.
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14.08.2020 21:07 Ответить
Им просто не надо
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14.08.2020 21:08 Ответить
Видатний успіх дипломатії Зеленського! Поаплодуємо юному президенту та його молодій команді!
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14.08.2020 21:08 Ответить
Вассал пуйла точно так же послал бы и Петю.
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14.08.2020 21:11 Ответить
Петя бы его на ноль умножил,а гундявый леприкон будет молчать,аки говнища в рот набрал
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14.08.2020 21:36 Ответить
То шо всё еще молчит коротыш это конечно прискорбно
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14.08.2020 21:43 Ответить
Серьезно? И будет хоть один пример уможения на ноль Луки Петей?
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14.08.2020 21:44 Ответить
Хоть Петя и не при должности но он озвучил свою позицию по Беларуси в отличиии от бахини, голосапениса и других зелебобиков. Если станет президентом,думаю что примеры будет.
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15.08.2020 08:49 Ответить
Потому и озвучил, что не президент, а когда был президентом, молчал "аки говнища в рот набрал" (с), когда РБ, заодно с эрэфией, голосовала в ООН против принятия украинской резолюции. И не один раз, кстати.)
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15.08.2020 11:09 Ответить
Происходящее в Беларуси и голосование в ООН,совершенно разные по весу события. Голосование это личное дело каждого и думаю,что комментировать голосование в ООН того или иного представителя не корректно.Если происходит фальсификация выборов и нарушение прав человека,то здесь положение обязывает
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15.08.2020 14:19 Ответить
То есть, Вы считаете, что для президента Украины важнее нарушение прав человека в РБ, чем нарушение прав украинских граждан, проживающих в аннексированном Крыму?! Ну и ну, в топку такого президента... а к Вам вопросов больше нет.
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15.08.2020 16:36 Ответить
Крым и Беларусь вещи разные и весьма далекие друг от друга и имеют абсолютно разный статус.
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15.08.2020 20:08 Ответить
Саня, та які такі "вагнерівці"?
Єнін про передання Білоруссю бойовиків ПВК Вагнера Росії: предмет для подальшого діалогу зникає сам по собі - Цензор.НЕТ 7292
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14.08.2020 22:26 Ответить
За вагнеровцев гундявому леприкону говорить положено,но клоун молчит
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15.08.2020 08:53 Ответить
Вообщем наши зелёные дрыщи в очередной раз утёрлись и сглотнули
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14.08.2020 21:12 Ответить
Енин про передачу Беларусью боевиков ЧВК Вагнера России: Предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе - Цензор.НЕТ 6230
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14.08.2020 21:16 Ответить
Беларусь с рашкой в одной упряжке во внешней политике была всегда.
+ Куча совместных договоров, на что было надеятся, я в принципе не понимаю.
Ну кинули зелень, и фиг с ней, на то она и зелень)
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14.08.2020 21:23 Ответить
Енин - "Предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе...."

Теперь ваш ход Президент. Наберитесь смелости и ответьте на такой кидок от 3% таргана => "Украине не выдали 8 террористов из числа вагнеровцев, которые воевали против Украины".
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14.08.2020 21:30 Ответить
Якщо закрити оченята - всі проблеми зникають.
Так єнін?
Зробимо з України країну терпил, згідно *********** настановам.
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14.08.2020 21:38 Ответить
В ответ переносить переговоры из Минска. Таракан помог России, это не нейтральная страна.
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14.08.2020 21:39 Ответить
сидят белорус русский и украинец играют в преф
и тут белорусы припало пару тузов, а играть нечем
украинец говорит
давай мне, а я **** .. русского, а он тебя
белорус долго думал... так казалось украинцу
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14.08.2020 21:44 Ответить
П'ятниця... Кацап вже "накатіл задідоф".
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14.08.2020 22:11 Ответить
Дипломатия Украины исчезает НЕ САМА ПО СЕБЕ, да? ЕРМАКГРЬОБАНЫЙ?
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14.08.2020 21:46 Ответить
Выходит, зэ-буба gовна поел на шару ? ))
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14.08.2020 21:49 Ответить
Зато терпеливо ждет объявления победителя выборов ...
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14.08.2020 21:50 Ответить
Так уже обьявили, и луки 80%. Где ЗЕля с киевским тортом?
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14.08.2020 21:54 Ответить
Срочно отправьте Кравчука и Фокина в Минск, там нашим что то пообещали, про то как свою Землю защищать нужно...
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14.08.2020 21:53 Ответить
Колхозник - петух кацапский на подмахивании.
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14.08.2020 21:55 Ответить
Клоун ещё хуже
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14.08.2020 22:31 Ответить
Не обижайте клоунов. Шморкля у нас кацапский скоморох.
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14.08.2020 22:43 Ответить
4 августа Лукашенко: Это боевики, которые целенаправлено были переброшены в Беларусь, мы их допросили, вся информация про Сирию, Ливию и Стамбул - враньё 14 августа таракан вернул раисе задержанных боевиков ЧВК «Вагнер»
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14.08.2020 21:57 Ответить
вусатий кондом... ************ промоскальська.
тепер, придурку, ти вже пiд Сцарьком-лисогномом навiть не пискнеш...
потрiбно було вiддати воювавших на бамбасi. йти на зближення з Заходом, посилати кремлядь, виграти з 51-53 вiдсотками, а не влаштовувати криваву виставу... пом'якшувати режим, а так...ти все просрав...



Єнін про передання Білоруссю бойовиків ПВК Вагнера Росії: предмет для подальшого діалогу зникає сам по собі - Цензор.НЕТ 4458
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14.08.2020 22:00 Ответить
Який інтерпол? Ти що, сонний?
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14.08.2020 22:09 Ответить
Это было твоё "напоследок", Лука.
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14.08.2020 22:15 Ответить
Енин подыгрывает России.
Украина не признает двойного гражданства. Любой человек, имеющий паспорт Украины трактуется как гражданин Украины независимо от наличия у него других паспортов. (Кстати в США также). Потому Украина всегда может и должна требовать экстрадиции.
И, кстати, откуда он знает, что у задержанных есть паспорта России? Из газет?
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14.08.2020 22:16 Ответить
Чукча не читатель,чукча писатель? А прочитать дальше заглавия не? :
"Річ у тім, що якщо в зазначених осіб є російські паспорти,,,,
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3213913
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15.08.2020 01:17 Ответить
Это власть 🤢🤡💩🎪👹путлерастов
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14.08.2020 22:32 Ответить
не знаю, кто такой енин, неинтересно, но ясно, что Лука зеленой власти поводил по губам... уйхом
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14.08.2020 22:49 Ответить
"тем не менее, наши органы досудебного расследования и прокуратуры сделали все должное для того, чтобы исчерпать все возможности для выдачи этих правонарушителей украинской стороне", молчали в тряпочку ваши органы, боялись Путина смутить, делали только вид. А вот невинных АТОшников, активистов и волонтеров вам не страшно по тюрьмам бросать, здесь вы с Путиным за одно.
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14.08.2020 22:55 Ответить
Очередной ***** украинской псевдодипломатии. Выучились за сало, вообще не шарят в политике...
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14.08.2020 22:55 Ответить
В нормальній країні вже б по крайній мірі відкликали посла для консультацій , але не в Україні. Якщо Лука залишиться на посаді президента, то Бубочка ще до кінця року поїде в Білорусь з дружнім візитом. А якщо б був нормальний президент в Україні, то заявив би що Лука тиран і він ніколи не буде мати зним ніяких контактів.
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14.08.2020 23:07 Ответить
"Исчерпать все возможности для выдачи..." - если так формулирует заместитель министра ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, то страшно представить себе уровень интеллекта простых министров...Видимо исчерпали все возможности для назначений на должности....Дурак безграмотный - или замминистра, если так построил фразу.... или тот, кто выпускал текст с такой формулировкой...И то и то - показатель
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14.08.2020 23:14 Ответить
Як повідомляють російські державні ЗМІ та Генпрокуратура Московії, 32 із 33 найманці «ПВК Вагнера», затриманих у Мінську наприкінці липня, повернулися до РФ.

«Відповідно до клопотання генерального прокурора РФ Ігоря Краснова від 5 серпня 2020 року в порядку, передбаченому Мінською Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах..., 32 громадянина Російської Федерації, які були раніше затримані на території Білорусі, перетнули державний кордон Російської Федерації і наразі перебувають на території Росії», - заявили у російській прокуратурі. 33-ій громадянин Росії, який має також білоруське громадянство, залишився на території Білорусі, додали там.
«Це довело версію про те, що вся подія була постановкою. Її метою було показати, що Росія стоїть за протестами проти Лукашенко; дискредитувати демократичну опозицію, заборонити протести, залякати людей. Лукашенко це найбільший і мабуть єдиний про-російський політик у Білорусі", - https://twitter.com/franakviacorka/status/1294325339993382913?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1294325339993382913%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fnews-bilorus-povernula-vahnerivtsiv-rosii%2F30784301.html коментує передачу найманців "ПВК Вагнера" до Росії білоруський журналіст, аналітик Агенції США із глобальних медіа Франак Вячорка.
Журналіст також нагадав, що за ґратами лишаються затримані білоруські блогери та активісти.
"Ось, що вийшло із легендою Лукашенка про те, що "вони тут, щоб провокувати заворушення", - твітує журналіст англомовного видання Олексій Сорокін.
Лукашенко, протести проти переобрання якого у Білорусі тривають з неділі, у січні заявляв, що Білорусь ніколи не увійде до складу Росії. "Ми не можемо бути частиною будь-якої країни. Я не можу вас зрадити та розчинити Білорусь, навіть у нашій братній Росії", - цитує слова Лукашенка "Интерфакс".
29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії». Низка оглядачів тоді припустили, що Білорусь не була кінцевим пунктом призначення найманців.
Висловлювались думки, що їх затримання було політичним маневром Лукашенка напередодні виборів. Затримання "вагнерівців" Лукашенко також викликало напругу у відносинах із Москвою.

https://ukrainian.voanews.com/a/bilorus-vagnerivzi/5544007.html
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14.08.2020 23:15 Ответить
Менскому працесу -хана! Не дали Кравчуку кулаками помахать...
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14.08.2020 23:58 Ответить
предмет какого диалога, использовали клоунов как презерватив.
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15.08.2020 12:45 Ответить
 
 