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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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"Мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать", - Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что не имеет претензий к действиям белорусских силовиков по отношению к протестующим, но попросил не бить лежачих.

Об этом Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности Беларуси в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелТА..

"Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз", - заявил президент Беларуси.

По словам Лукашенко, "как человек военный, я понимаю: когда ты в казарме всю жизнь, можно сказать, военную спишь рядышком". "И когда подло - это вот не по-мужски - заезжают со спины и бьют этих ребят - милиционеров... И парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид", - продолжил он.

"Скажите, а как матери этого ребенка? Да, плохо, что синяки. Но синяки пройдут, а его уже на ноги не поставишь. А переломанных сколько ног, конечностей! Почти около сотни человек пострадали!" - сказал Лукашенко.

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"Это что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их, а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ... Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает", - добавил он.

"Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из заграницы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши - где дети, где не совсем уже дети", - сказал Лукашенко.

Смотрите также: Замглавы МВД Беларуси Барсуков: Никаких издевательств в ИВС не было, в камере никого не избивали. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+60
лайно ти, а не слов"янин... старий шизофренік
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14.08.2020 21:24 Ответить
+31
"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6478
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14.08.2020 21:33 Ответить
+30
Лука, упырь, тебя будут избивать даже когда ты будешь висеть!
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14.08.2020 21:27 Ответить
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Страница 3 из 3
пока вроде таракан сидит де сидел,
и фотки не отпижженых ментов вроде были,
а отпижженых саниной мусорней людей...
лежать Беларуси еще многа лет под кацапней, а видимо всегда... - Украина одна как всегда .
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14.08.2020 23:02 Ответить
Украина разная. Мы обое это знаем, обое там были нешодавно, обое маемо землю с могил предков в кулечках.
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14.08.2020 23:28 Ответить
та разная....
но почему то всегда прикацапленая, жидов зачем то в етом замесе отбулавили....
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14.08.2020 23:34 Ответить
вусатий тарган все просрав...сем себе перехитрив в цей раз...
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14.08.2020 22:16 Ответить
https://censor.net/comments/locate/3213917/019214c8-93c7-728c-9eaf-9c34b453687a
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14.08.2020 22:32 Ответить
Лука,тебе пиз.а. И не надо благодарить - заслужил.
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14.08.2020 22:03 Ответить
"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7871

...
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14.08.2020 22:04 Ответить
Белорусы берите власть по - быстрому .Иначе лука на штыках сядет на долгие годы , как Мадуро уже на штыках сидит 2 года .Не обнимайтесь , не братайтесь . ОМОН - враг , Лука - враг . брать власть срочно !
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14.08.2020 22:05 Ответить
а 26 прошедших лет, по вашему не долгие годы?
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14.08.2020 22:17 Ответить
вусатий кондом... ************ промоскальська.
тепер, придурку, ти вже пiд Сцарьком-лисогномом навiть не пискнеш...
потрiбно було вiддати воювавших на бамбасi. йти на зближення з Заходом, посилати кремлядь, виграти з 51-53 вiдсотками, а не влаштовувати криваву виставу... пом'якшувати режим, а так...ти все просрав...



"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9128
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14.08.2020 22:07 Ответить
Бессовестный блогер! Ты явно не украинец и фронта не нюхал и твои дети на фронте не погибали. А Лукашенко прекрасный, порядочный человек - настоящий друг Украины, который очень Украине помог и помогает ей сейчас с поставкми для нашего фронта.
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14.08.2020 22:12 Ответить
покличте цiй хворiй на всю голову санiтарiв!

пiгулку та в лiжко, вбога.

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14.08.2020 22:15 Ответить
Та то якась шмара з Лахти-2.
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14.08.2020 22:17 Ответить
Це друг L...
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14.08.2020 22:18 Ответить
Як він допоміг з Павлом Грибом?
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14.08.2020 22:23 Ответить
Даром за амбаром помогает?
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14.08.2020 22:26 Ответить
Люли з за кордону керують.... так НА ХУТЛЕРА ТИ ЇХ ВІТДАВ ТУДИ ЗА ПАРЄБРІК КОЛИ ВПІЙМАВ!!!
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14.08.2020 22:08 Ответить
мы, мaлaдые штуцерщики, разливом крепостью до сорока.
- обязуемся дать бой тары с учетом интересов....
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14.08.2020 22:08 Ответить
Айтишники вышли на забастовку в Минске.Главный криминал вышел на забастовку.Минскому ОМОНУ писец,эти батаны порвут всех своими очками и клавами.
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14.08.2020 22:13 Ответить
Олександре , як раз вони реально можуть порвати всіх і все , бо айтішники -хакери .
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14.08.2020 22:50 Ответить
Ne storonik deistvij omonovcev, no tut eto prosto kak bi skazatj poradovalo, skoro za to chto budesj govoritj chto ti grazjdanin rasseji budessh vezde otgrebatj po golove:
https://youtu.be/_DzjMcb9Hsc?t=1713
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14.08.2020 22:15 Ответить
Kstati, eti jevo slova eto kak priziv otgresti 100% v Ukraine, v Baltijskih stranah, v Gruzije itd, tak chto to shto javljajesjsia rabom rashki ne stoit oratj.
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14.08.2020 23:00 Ответить
Go away, piece of sh**
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14.08.2020 22:17 Ответить
Верх цинизма.
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14.08.2020 22:19 Ответить
Вы что думаете домохозяйка плачущая будет курировать восстановление украинской военной техники? Опомнитесь! Если вонзать нож в спину к самым верным друзьям. то с кем вы останетесь? Или те , кто так поносит Лукашенко вовсе и не в Украине живет и им наплевать на Украину???
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14.08.2020 22:20 Ответить
Кацап, стакан боярки и спать.
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14.08.2020 22:21 Ответить
"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4281
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14.08.2020 22:26 Ответить
відновлення української військової техніки?!))) білорасєяни ремонтують расєйську військову техніку, це повії, які за гроші смокчуть будьякий член...
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14.08.2020 22:27 Ответить
Дурня повна. Лука модернізував свою промисловість, щоб допомогти засрашці обійти санкції.
Забула про білоруські креветки ?
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14.08.2020 22:27 Ответить
Причем креветки - это пищевая промышленность, а зап. части - тяжелая промышленность.
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14.08.2020 22:33 Ответить
а хто вам сказав, що він так само не постачав запчастини на рашку ?
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14.08.2020 22:36 Ответить
Звісно, що постачав і постачає.
Ті ж кацапські Т-72В3 відрізняються БІЛОРУСЬКИМ прицілом Сосна-У.
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15.08.2020 02:43 Ответить
Шо он несёт?!Эй, усатый славянин,когда в твоей стране было Вече?
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14.08.2020 22:22 Ответить
Він циган...))
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14.08.2020 22:28 Ответить
Ну тодi нехай сябрам так и скаже:Мол я ваш Барон и к демократичному слов*янскому Вече,жодного стосунку не маю.Нащо ж брихати?
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14.08.2020 22:55 Ответить
"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6286
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14.08.2020 22:24 Ответить
"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1055
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14.08.2020 22:25 Ответить
у кацапов шахтеров больше - одни буряты с якутами стока угля наверх выдают,
бацькиным вертухаям-шмормоновцам и не снилосль...))))
а значит покойник определился....
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14.08.2020 22:24 Ответить
Заднюю даёшь, скотина?
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14.08.2020 22:28 Ответить
Типа гуманист.....
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14.08.2020 22:29 Ответить
Лайно путінське " православне"
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14.08.2020 22:32 Ответить
Милосердный ты наш, аки ангел.
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14.08.2020 22:32 Ответить
Он в натуре возомнил себя бацькой всех белорусов, так по отечески воспитывает всех. Походу думает править до смерти, когда его как отца нации будут хоронить на лафете. Сталин в гробу в ладоши хлопает.
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14.08.2020 22:33 Ответить
Согласен на лафете с салютом с танцами и бубном но только завтра пожалуйста.
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14.08.2020 22:42 Ответить
Другими словами: - ******* (сорри) любого, кто не на коленях перед вами....
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14.08.2020 22:35 Ответить
на счет славян, не знаю
но вот то что у белорусов обостренное чувство ненависти к фашизму - это факт
так что у бульбафюрера только одна дорога - к стенке
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14.08.2020 22:37 Ответить
Так как не быть. У нас погиб во время войны каждый 4й. У кого ни плюнь кого то немцы уничтожили. У меня деда по матери расстреляли в 43-м, дед по отцу из деревни Ярмолино. В Хатыни есть стелла сожженых и восстановленных деревень - это название оттуда. Отец остался жив только потому что дед увел их в ту ночь куда то в лес в землянку, а не то не тыкал бы я по клавишам. На флаг не смотрите, я под psiphonom сижу, сегодня опять ряд белорусских сайтов заблокированы.
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14.08.2020 22:52 Ответить
эту сволочь надо убирать, привлечь к ответсвенности и наказать
на его совести - кровь людей, зло должно быть наказано
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14.08.2020 23:17 Ответить
Белорусы не забывайте, что вместе лучше бацька бить. Тем более, что это не бацька, а паразит.
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14.08.2020 22:38 Ответить
У Лукашенко начался точно такой же словесный понос как и у Зеленского. Один в один. Они там на одной дури сидят?
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14.08.2020 22:44 Ответить
"...але попросив не бити лежачих." Пожалів Вовк Кобилу, оставив хвіст та гриву.
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14.08.2020 22:45 Ответить
"Мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать" - Бацька добрый. 2-3-м тысячам всего навсего кости переламал. А мог бы и миллиону. Пожалел. Добрейшей души человек видать.
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14.08.2020 22:46 Ответить
За "статистикою" влади, завжди чомусь серед постраждалих "більше" озброєних і захищених обладунками мусорів ніж беззбройних і незахищених мітингувальників...
"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4339
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14.08.2020 22:51 Ответить
Упырь будет синими руками хвататься за власть пока не окочурится. На этой неделе перенес микроинсульт. Дай бог сдохнет мучительной смертью, пусть слезы матерей и пролитая кровь встанет у него поперек горла. Я представляю сколько миллионов ему это желают.
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14.08.2020 22:53 Ответить
Как скрепно, сидячих и стоячих бить можно, не важно, по делу или нет, а лежачих нельзя. Таракан - гуманист.
Тогда нужно устраивать лежачий протест, сейчас лето, не так холодно
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14.08.2020 22:56 Ответить
"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5434
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14.08.2020 23:01 Ответить
будете с Овощем собачиться, кто свеху, кто с низу!_))))
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14.08.2020 23:01 Ответить
ще б туди зеленого... Ідеальна трійка вийшла б у хокей би пограли....
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14.08.2020 23:28 Ответить
Таракан прикидывается шлангом, ищет союзников среди вчерашних совков славян, и в тоже время сжег все мосты к отступлению, нутро прогнившее, осталось насквозь комуно-фашистским, ничего человеческого, решение народа однозначно- комуняку на гиляку.
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14.08.2020 23:39 Ответить
https://mobile.twitter.com/AndreyS77352647 Andrey S. https://mobile.twitter.com/AndreyS77352647 @AndreyS77352647 https://mobile.twitter.com/AndreyS77352647/status/1294310696528818176 4 ч

Мне не хватает цензурных слов...
Как будто материализовались те палачи-выродки, и будто все по-новому кругу, но душегубы остались те же, а ты уже изменился.
И ненависть к ним уже другая... Осознанная и переосмысленная.
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15.08.2020 00:11 Ответить
"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 146Все йде за планом кривавого фашиста )(уйла. Вже дуже скоро, ще зовсім трохи залишилося часу і Білоруська держава буде вже знищена. Злочинно знищена руками продажного кремлівського холуя - яничара кривавого диктатора Луки ... і тоді на догоду кремлівських фашистів, перетвориться в безправну бридку кацапську колонію .
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15.08.2020 04:08 Ответить
Какая заботливая СВОЛОЧЬ!!
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15.08.2020 00:24 Ответить
манечка, имхо
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15.08.2020 00:59 Ответить
Ох и мразь!
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15.08.2020 02:09 Ответить
"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8439
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15.08.2020 03:30 Ответить
Фашист.
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15.08.2020 07:07 Ответить
лука як і пукін напів-ашкєназі... Йому до слов'янина як до Києва раком
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15.08.2020 07:26 Ответить
Больше половины уже рачкует,как ты сказал и то ,что там заработали и то хотят отнять.В фирме где я работаю в Польше,85% водителей белорусов и по их мнению. почти вся Белорусь в Польше и Литве работает.Денег дома не платят от слова совсем и работу найти тяжело
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15.08.2020 08:42 Ответить
Прямо с плантации вещаешь, опущенец?
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15.08.2020 09:03 Ответить
А ты млять ракеты запускаешь, голодранец
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15.08.2020 14:54 Ответить
Да, запускаю. С набутылочными голодранцами- ватниками. Хош на работу возьму, олигарх? Илону позвоним, местечково-форумный крутмэн, посадим на ракету, и гоуу! Бинго, быдлотрон, твои фантазии превратятся в реальность. Пы сы Выбачаюсь, т9 , матюков не писал.
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15.08.2020 15:22 Ответить
Идиот, а какая разница простому труженику на какой плантации работать, если за рекой на польской плантации в разы больше платят и зачастую лучше относятся, чем дома или на твоей раше-паРаше?
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15.08.2020 13:35 Ответить
"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7398"Ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5627
Великий Вождь !Товарищ Генералиссимус Сталин я просрал ещё не всё ! И обещаю что постараюсь как и Вы уничтожить пару миллионов и очень жаль что пока только белорусов а не всех люмпенов в обновлённом ссср. Ваши великие Задачи построение светлого коммунистического будущего, только для коммунистического общества очищенного от многочисленных врагов народа клянусь комм- партбилетом будут продолжены и обязательно выполнены.
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15.08.2020 08:40 Ответить
ТАКОЙ лсюнявый бред несет...!!!
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15.08.2020 11:41 Ответить
шо этот ********** там блеет, не исключаю что его дети еще ответят когда этот закончиться
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15.08.2020 22:54 Ответить
еще вопрос где гнигу похоронят
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15.08.2020 22:58 Ответить
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