"Мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать", - Лукашенко
Александр Лукашенко заявил, что не имеет претензий к действиям белорусских силовиков по отношению к протестующим, но попросил не бить лежачих.
Об этом Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности Беларуси в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелТА..
"Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз", - заявил президент Беларуси.
По словам Лукашенко, "как человек военный, я понимаю: когда ты в казарме всю жизнь, можно сказать, военную спишь рядышком". "И когда подло - это вот не по-мужски - заезжают со спины и бьют этих ребят - милиционеров... И парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид", - продолжил он.
"Скажите, а как матери этого ребенка? Да, плохо, что синяки. Но синяки пройдут, а его уже на ноги не поставишь. А переломанных сколько ног, конечностей! Почти около сотни человек пострадали!" - сказал Лукашенко.
"Это что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их, а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ... Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает", - добавил он.
"Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из заграницы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши - где дети, где не совсем уже дети", - сказал Лукашенко.
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и фотки не отпижженых ментов вроде были,
а отпижженых саниной мусорней людей...
лежать Беларуси еще многа лет под кацапней, а видимо всегда... - Украина одна как всегда .
но почему то всегда прикацапленая, жидов зачем то в етом замесе отбулавили....
...
тепер, придурку, ти вже пiд Сцарьком-лисогномом навiть не пискнеш...
потрiбно було вiддати воювавших на бамбасi. йти на зближення з Заходом, посилати кремлядь, виграти з 51-53 вiдсотками, а не влаштовувати криваву виставу... пом'якшувати режим, а так...ти все просрав...
пiгулку та в лiжко, вбога.
- обязуемся дать бой тары с учетом интересов....
https://youtu.be/_DzjMcb9Hsc?t=1713
Забула про білоруські креветки ?
Ті ж кацапські Т-72В3 відрізняються БІЛОРУСЬКИМ прицілом Сосна-У.
бацькиным вертухаям-шмормоновцам и не снилосль...))))
а значит покойник определился....
но вот то что у белорусов обостренное чувство ненависти к фашизму - это факт
так что у бульбафюрера только одна дорога - к стенке
на его совести - кровь людей, зло должно быть наказано
Тогда нужно устраивать лежачий протест, сейчас лето, не так холодно
Мне не хватает цензурных слов...
Как будто материализовались те палачи-выродки, и будто все по-новому кругу, но душегубы остались те же, а ты уже изменился.
И ненависть к ним уже другая... Осознанная и переосмысленная.
Великий Вождь !Товарищ Генералиссимус Сталин я просрал ещё не всё ! И обещаю что постараюсь как и Вы уничтожить пару миллионов и очень жаль что пока только белорусов а не всех люмпенов в обновлённом ссср. Ваши великие Задачи построение светлого коммунистического будущего, только для коммунистического общества очищенного от многочисленных врагов народа клянусь комм- партбилетом будут продолжены и обязательно выполнены.