"Мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать", - Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что не имеет претензий к действиям белорусских силовиков по отношению к протестующим, но попросил не бить лежачих.

Об этом Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности Беларуси в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БелТА..

"Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз", - заявил президент Беларуси.

По словам Лукашенко, "как человек военный, я понимаю: когда ты в казарме всю жизнь, можно сказать, военную спишь рядышком". "И когда подло - это вот не по-мужски - заезжают со спины и бьют этих ребят - милиционеров... И парень напополам переломился, позвоночник поломан, он на всю жизнь инвалид", - продолжил он.

"Скажите, а как матери этого ребенка? Да, плохо, что синяки. Но синяки пройдут, а его уже на ноги не поставишь. А переломанных сколько ног, конечностей! Почти около сотни человек пострадали!" - сказал Лукашенко.

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"Это что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их, а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ... Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает", - добавил он.

"Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из заграницы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши - где дети, где не совсем уже дети", - сказал Лукашенко.

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