Необходимо срочно собрать 15 тыс. долларов на операцию в Турции Народному Герою Украины Назару Опрышко, - Зинкевич

Боец Украинской добровольческой армии​​ из батальона "Аратта", Народный Герой Украины Назар Опрышко сильно заболел и нуждается в помощи на лечение.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила народный депутат из фракции "ЕС" Яна Зинкевич, информирует Цензор.НЕТ.

Друзья, нужна срочная помощь, очень достойный человек, нашему другу, собрату по оружию - Назару Опрышко (Бористен). В свои 28 лет награжден: орденом Народный Герой Украины, орденом за мужество и многое др. Он множество раз спасал Украину, стоял на ее защите с начала войны, проходил горячие точки. Из-за чего и получил проблемы со здоровьем. Хронология событий: очередное ранение-> инфекция-> отказ почек> трансплантация почки-> осложнения-> гнойный артрит правого плечевого суглобу-> сепсис.

В Украине такую ​​операцию не берутся делать. Такую операцию могут сделать в Стамбуле. Для этого ему нужно 15 000 $. Средства нужно собрать как можно быстрее. Лететь надо уже, поскольку у Бористеня постоянная температура, трансплантированная почка, генерализованный септический процесс", - написала Зинкевич.

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Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка:

Гривневая - 5168 7427 1693 7788 - Назар Опрышко (Бористен)

Долларовая - 5168 7427 2264 9575 - Назар Опрышко (Бористен)



