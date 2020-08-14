Необходимо срочно собрать 15 тыс. долларов на операцию в Турции Народному Герою Украины Назару Опрышко, - Зинкевич
Боец Украинской добровольческой армии из батальона "Аратта", Народный Герой Украины Назар Опрышко сильно заболел и нуждается в помощи на лечение.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила народный депутат из фракции "ЕС" Яна Зинкевич, информирует Цензор.НЕТ.
Друзья, нужна срочная помощь, очень достойный человек, нашему другу, собрату по оружию - Назару Опрышко (Бористен). В свои 28 лет награжден: орденом Народный Герой Украины, орденом за мужество и многое др. Он множество раз спасал Украину, стоял на ее защите с начала войны, проходил горячие точки. Из-за чего и получил проблемы со здоровьем. Хронология событий: очередное ранение-> инфекция-> отказ почек> трансплантация почки-> осложнения-> гнойный артрит правого плечевого суглобу-> сепсис.
В Украине такую операцию не берутся делать. Такую операцию могут сделать в Стамбуле. Для этого ему нужно 15 000 $. Средства нужно собрать как можно быстрее. Лететь надо уже, поскольку у Бористеня постоянная температура, трансплантированная почка, генерализованный септический процесс", - написала Зинкевич.
Реквизиты для помощи:
Карточка Приватбанка:
Гривневая - 5168 7427 1693 7788 - Назар Опрышко (Бористен)
Долларовая - 5168 7427 2264 9575 - Назар Опрышко (Бористен)
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Бубачке ремонт в Конча-Заспе, аренда великов для покататься, в резиденцию в Гуте слетать...
Ничего поможем.
Каждый по чуть-чуть. Получится.
А Герою - выздороветь.
Выздоравливай, Назар!
Немає часу на закони.
Де такі гроші взяти ?
Собі штати такого дозволити не можуть.
Не треба тут нотації вичитувати.
Або ДОПОМАГАЄТЕ, або НІ.
умничать о реформах иди на странички зеленой плесени!
Так само збирали кошти.
Не брешіть тут.
Профосмотры рабочих оплачивало предприятие, и еще потом в поликлинике требовали купить спирт, вату, перчатки, шприцы.
Когда я лежал в больнице все лекарства покупал сам.
Это порох приучил советских людей нести врачам подарки, деньги а при его правлении обязал? Что и Указ был? Наверно с Кореи виднее.
Москалик, а Путин *****?
И еще, и Путин ***** и Зеленский клоун и мародёр Порошенко вор и брехун, но проблема не в них, а в вас, рабах и подхалимах, которые за копейку продадите кого угодно.
Те що лікар повинен був не отримувати не встановлену ставку а отримувати ВІД ДЕРДБЮДЖЕТУ сплату за кожного пацієнта?
Чому через проксі?
Хоча, одного разу я отримав безкоштовно ліки за урядовою програмою для хворих хронічними захворюваннями.