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Необходимо срочно собрать 15 тыс. долларов на операцию в Турции Народному Герою Украины Назару Опрышко, - Зинкевич

Необходимо срочно собрать 15 тыс. долларов на операцию в Турции Народному Герою Украины Назару Опрышко, - Зинкевич

Боец Украинской добровольческой армии​​ из батальона "Аратта", Народный Герой Украины Назар Опрышко сильно заболел и нуждается в помощи на лечение.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила народный депутат из фракции "ЕС" Яна Зинкевич, информирует Цензор.НЕТ.

Друзья, нужна срочная помощь, очень достойный человек, нашему другу, собрату по оружию - Назару Опрышко (Бористен). В свои 28 лет награжден: орденом Народный Герой Украины, орденом за мужество и многое др. Он множество раз спасал Украину, стоял на ее защите с начала войны, проходил горячие точки. Из-за чего и получил проблемы со здоровьем. Хронология событий: очередное ранение-> инфекция-> отказ почек> трансплантация почки-> осложнения-> гнойный артрит правого плечевого суглобу-> сепсис.

В Украине такую ​​операцию не берутся делать. Такую операцию могут сделать в Стамбуле. Для этого ему нужно 15 000 $. Средства нужно собрать как можно быстрее. Лететь надо уже, поскольку у Бористеня постоянная температура, трансплантированная почка, генерализованный септический процесс", - написала Зинкевич.

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Реквизиты для помощи:
Карточка Приватбанка:
Гривневая - 5168 7427 1693 7788 - Назар Опрышко (Бористен)
Долларовая - 5168 7427 2264 9575 - Назар Опрышко (Бористен)

Необходимо срочно собрать 15 тыс. долларов на операцию в Турции Народному Герою Украины Назару Опрышко, - Зинкевич 01
Необходимо срочно собрать 15 тыс. долларов на операцию в Турции Народному Герою Украины Назару Опрышко, - Зинкевич 02

Автор: 

помощь (7910) лечение (922) добровольцы (1189) Зинкевич Яна (63)


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Топ комментарии
+23
Ну да. У государства нет денег для Героя.
Бубачке ремонт в Конча-Заспе, аренда великов для покататься, в резиденцию в Гуте слетать...
Ничего поможем.
Каждый по чуть-чуть. Получится.
А Герою - выздороветь.
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14.08.2020 21:57 Ответить
+20
Чтож это за страна, которая находит миллионы на памятники столетним жертвам и плюет на лечение живых героев,щедро платя миллионы футболистам.
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14.08.2020 21:55 Ответить
+19
+ Одужуй, Герою.
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14.08.2020 21:49 Ответить
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+ Одужуй, Герою.
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14.08.2020 21:49 Ответить
Ось розповідь про Назара на ЦН.
https://censor.net/resonance/3155515/tatu_nema_men_zamni_ne_moju_kinuti_pdrozdl_narodniyi_geroyi_ukrani_dobrovolets_nazar_oprishko_drug_boristen
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14.08.2020 21:53 Ответить
Чтож это за страна, которая находит миллионы на памятники столетним жертвам и плюет на лечение живых героев,щедро платя миллионы футболистам.
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14.08.2020 21:55 Ответить
Трансплантація невдала. Тепер діаліз, а наскільки його вистачить...
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14.08.2020 21:57 Ответить
Ну да. У государства нет денег для Героя.
Бубачке ремонт в Конча-Заспе, аренда великов для покататься, в резиденцию в Гуте слетать...
Ничего поможем.
Каждый по чуть-чуть. Получится.
А Герою - выздороветь.
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14.08.2020 21:57 Ответить
Перевел.
Выздоравливай, Назар!
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14.08.2020 22:10 Ответить
Необхідно терміново зібрати 15 тис. доларів на операцію в Туреччині Народному Героєві України Назару Опришку, - Зінкевич - Цензор.НЕТ 1047
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15.08.2020 12:32 Ответить
Чем смогу- помогу.
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14.08.2020 21:59 Ответить
Как перевёл? Давай только без выпендрежа, как?
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14.08.2020 23:25 Ответить
Тебе дать номер счета, русский?
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14.08.2020 23:31 Ответить
Заходишь в приват 24 и со своей карточки на карточку по номеру что в статье выходит опришко назар набираешь сумму , сколько можешь - тебе звонят с привата и просят подтвердить два раза - что єто ты и второй раз что осуществил платеж- денежка пошла хлопцу - надо жить , много работы.
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15.08.2020 16:13 Ответить
Местных ЗЕбилов вы в этой теме не увидите., тут одни парахаботы..
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14.08.2020 22:06 Ответить
Уже. Выздоравливай!
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14.08.2020 22:06 Ответить
Серйозно? За 15 косарями до людей звертаєтесь? А для чого ви в парламенті сиділи і сидите? Що вам заважало прийняти Закон, де ветерани повинні лікуватись за рахунок держави? ***** п"ять років пальці в колеса встромляв? Так порахуйте скільки коболєв з вітренком офіційно бабла отримали і скільки можна було врятувати життів.
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14.08.2020 22:08 Ответить
Три дні в людини !
Немає часу на закони.
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14.08.2020 22:10 Ответить
Таких людей тисячі!!! Щодня!!! Не заплатив - помирай. Гарні ріформи медецини?
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14.08.2020 22:17 Ответить
А хто вам обіцяв лікувати всіх безкоштовно ?
Де такі гроші взяти ?
Собі штати такого дозволити не можуть.
Не треба тут нотації вичитувати.
Або ДОПОМАГАЄТЕ, або НІ.
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14.08.2020 22:18 Ответить
Що значить безкоштовно? У всіх працюючих збираються податки, в тому числі на медецину. І де? І куди вони йдуть? На премії і мільйонні зарплати наглядовим радам державних підприємств? А Яніна, при всій повазі, хай звернеться за допомогою до свого очільника партії. Там це не гроші.
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14.08.2020 22:26 Ответить
А чтож ты к Бубочке не предлагаешь обратиться там у хозяев денег по более да и он не из бедных. Как помогал Порох за свои бабки военным найти не сложно, может и тут поможет, хочется посмотреть как помогают Зевова, Ермак, Разумков. А то уже и тут вам умникам Порох насрал в штаны.
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14.08.2020 22:32 Ответить
У вас є зелена картка обов"язкового соціального страхування? Вона вже років як двадцять впроваджена. І що ви з неї отримали? Хоч подорожник з йодом і зеленкою виписали безкоштовно? Отака у нас медецина. І ріформи.
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14.08.2020 22:43 Ответить
Что ты здесь демагогию развел? Можешь---помоги, нет --- вали млча! нужна помощь, а не словоблудие.

умничать о реформах иди на странички зеленой плесени!
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15.08.2020 00:47 Ответить
Безплатного нічого не буває.
Так само збирали кошти.
Не брешіть тут.
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15.08.2020 08:03 Ответить
При мед реформе Порошенко,с меня денег в больнице не брали . Сейчас - 350 уе за услуги . Поэтому не врите ,негражданин бот. А то захлебнетесь в своих же испражнениях
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15.08.2020 10:40 Ответить
1.Какое отношение неграждани Украины имеет к порохоботинам и к внутриукраинским делам? Подбери ай-пи поближе, бот).2. Кто такой мародёр ? 3. Почему ты лезешь в Украину ?4. Когда была изменена конституция и какой "бандой", если украинские выборы в 2014 были признаны всеми цивилизованными странами ? 5. Почему ,ботяра , Зеленский не единожды нарушив конституцию , не ушел , как блеял всенародно ?
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15.08.2020 11:26 Ответить
Полностью бесплатной не была никогда, даже при твоем любимом Януковиче.
Профосмотры рабочих оплачивало предприятие, и еще потом в поликлинике требовали купить спирт, вату, перчатки, шприцы.
Когда я лежал в больнице все лекарства покупал сам.
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15.08.2020 12:09 Ответить
А еще врач требовал сотни и тысячи, и медсестра. А если даже не требовали ты все равно нес на полусогнутых и даже не думал, что нести не обязан потому что есть Конституция. Но мародер и его банда сделали так, что ВСЕ ОБЯЗАНЫ НЕСТИ и врачам и в больницу и в бюджет на распил.
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15.08.2020 12:37 Ответить
P.S. Честный ЦЕНЗОР банит комменты и сейчас, оставляя только порохоботов. Патриотизма мля.
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15.08.2020 12:38 Ответить
Что ты мелешь?
Это порох приучил советских людей нести врачам подарки, деньги а при его правлении обязал? Что и Указ был? Наверно с Кореи виднее.
Москалик, а Путин *****?
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15.08.2020 12:51 Ответить
Нет, рабы и холопы носили деньги еще и во времена Росимперии, вас, рабов и холопов даже могила не исправит. А Порошенко таки да, вас еще и заставил это делать подписавшись под реформой ""Я даю старт медицинской реформе. Теперь мяч на поле министерства при пристальном внимании правительства. У меня есть твердая уверенность в том, что 2018-й станет удачным годом для имплементации медицинской реформы, для каждого доктора и для каждого пациента", - сказал президент в ходе визита в Одесскую область."
И еще, и Путин ***** и Зеленский клоун и мародёр Порошенко вор и брехун, но проблема не в них, а в вас, рабах и подхалимах, которые за копейку продадите кого угодно.
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15.08.2020 13:19 Ответить
Що тобі не подобається у медичній реформі Порошенка?
Те що лікар повинен був не отримувати не встановлену ставку а отримувати ВІД ДЕРДБЮДЖЕТУ сплату за кожного пацієнта?

Чому через проксі?
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15.08.2020 13:37 Ответить
То, что пациент должен в нарушение Конституции ПЛАТИТЬ и в бюджет и аптеке и врачу и больнице. Прокси это потому что "честный" ЦЕНЗОР банит по IP всех кроме порохоботов.
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15.08.2020 13:52 Ответить
Ти лжец. У реформі такого нема.
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15.08.2020 13:58 Ответить
А що в паРаші вже аптеки безкоштовні.
Хоча, одного разу я отримав безкоштовно ліки за урядовою програмою для хворих хронічними захворюваннями.
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15.08.2020 14:03 Ответить
Примитивный порохобот, когда ты лежишь в больнице, то согласно Конституции Украины тебя должно полностью и за свой счет лечить государство включая медикаменты. За которыми ты как лох последний просил бегать в аптеку своих родственников или сам бегал. вы настолько тупы, что как кацапы рабские готовы лежать под любым говном, лишь бы платить ему.
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15.08.2020 16:49 Ответить
Ага. Ты встанешь, как-же.
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14.08.2020 22:23 Ответить
Допоможемо нашому брату , бо хто ж , як не ми !
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14.08.2020 22:21 Ответить
+
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14.08.2020 22:24 Ответить
Этим обязано заниматься государство - оно для этого и существует! И если власть управляет государством так, что оно не обеспечивает функции на него положенные, то такая власть должна по хорошему уйти! Такая власть не нужна!
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14.08.2020 22:39 Ответить
Украинская добровольческая армия​​ и батальон "Аратта"- это, вообще, ЗСУ или херня какая-то?
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14.08.2020 22:57 Ответить
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14.08.2020 23:04 Ответить
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15.08.2020 00:38 Ответить
 
 