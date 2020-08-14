РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10246 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 156 87

Беларусь не предупредила Украину, что выдает боевиков "Вагнера" России, - замгенпрокурора Мамедов

Беларусь не предупредила Украину, что выдает боевиков

Офис генерального прокурора Украины не получил официального ответа белорусской стороны о выдаче задержанных "вагнеровцев" России.

Об этом заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов сообщил в комментарии УП, информирует Цензор.НЕТ.

"Официального ответа от белорусской стороны о выдаче РФ задержанных мы пока не получили. Пока могу отметить, что мы собрали достаточно доказательств их участия в вооруженном конфликте на Донбассе в составе НВФ РФ", - сказал Мамедов.

Он напомнил, что Офис генпрокурора еще 31 июля отправил Беларуси сначала запрос о временном аресте, а после - об экстрадиции.

"Имея доказательную базу, мы будем привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, используя механизм заочного правосудия. Ведь подозрение в них уже есть", - добавил Мамедов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Беларусь передала России 32 задержанных ранее террористов из ЧВК "Вагнер"

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

Также на Цензор.НЕТ: Енин про передачу Беларусью боевиков ЧВК Вагнера России: Предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Автор: 

Беларусь (7937) экстрадиция (570) Мамедов Гюндуз (115) ЧВК Вагнер (1335)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Вас просто на болте прокрутили.
показать весь комментарий
14.08.2020 22:44 Ответить
+14
А что кто то верил что Лука выдаст вагнеровцев в Украину?
По ходу он Украину использовал как пугало в торгах с ******...
показать весь комментарий
14.08.2020 22:54 Ответить
+13
Беларусь не предупредила Украину, что выдает боевиков "Вагнера" России, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 6747
показать весь комментарий
14.08.2020 22:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вас просто на болте прокрутили.
показать весь комментарий
14.08.2020 22:44 Ответить
Та не іх ,а бубочку,а в його обличі Україну !!))
показать весь комментарий
14.08.2020 22:47 Ответить
А что кто то верил что Лука выдаст вагнеровцев в Украину?
По ходу он Украину использовал как пугало в торгах с ******...
показать весь комментарий
14.08.2020 22:54 Ответить
Спочатку Венедиктова саму ситуацію хм... проурутила на чиємусь. Болті. Тобто без найменшого ентузіазму віднеслася до інформації про затримання. Якщо бути щирим, то ніхто не був зацікавлений у ввюидвчі терористів українській стороні: ні зелена шоблчюа, яка кацапам Цемаха віддала, ні Лука, якому саме зараз з кацапами сваритися ніяк не можна, ні звісно кацапи, які могли отримати ще один геморой від показів цих бандюків.
показать весь комментарий
14.08.2020 23:17 Ответить
Нормально она отнеслась, как для зелени, просто ЗП ей маленькая, а командировочные за границу приличные))
показать весь комментарий
14.08.2020 23:21 Ответить
Так нарід за це невтомно боровся, всі шість років диктатури марадьора Порошенка.
показать весь комментарий
14.08.2020 22:48 Ответить
"...Диктатури Порошенка..." ))) Кацяп, ти ніби з ***** впав. Де це вас ідіотів в лахту понабирали?
показать весь комментарий
14.08.2020 23:17 Ответить
а чого це ладно ?
це ПРИКРО і ГАНЕБНО, що наша держава в обличчі преза і його обслуги ссицця назвати рашку агресором !
показать весь комментарий
14.08.2020 22:49 Ответить
На "той стороне нашилюди " !!))
показать весь комментарий
14.08.2020 22:52 Ответить
https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-v-verhovnoy-rade-nazval-rossiyu-agressorom Зеленский в Верховной Раде назвал Россию агрессором

https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D0%B2-%D0%BD%D1%8C%D1%8E-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5-25092019/av-50586645 Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины

Или надо чтобы каждый день ляпал об этом языком как Петручио чтобы отодвигать разговоры на другие темы?
показать весь комментарий
14.08.2020 23:02 Ответить
Конечно каждый день нужноёчтобы не забывали,что с лаптями война,Народ мог и не слышать,а у шмаркли язык не отсохнет правду доносить.И в Мире бы не забывали,ч о агрессор.
показать весь комментарий
14.08.2020 23:37 Ответить
То є друзі, зебільна дипломатія!
показать весь комментарий
14.08.2020 22:45 Ответить
Реальний баран !!
показать весь комментарий
14.08.2020 22:46 Ответить
Беларусь не предупредила Украину, что выдает боевиков "Вагнера" России, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 3951
показать весь комментарий
14.08.2020 22:46 Ответить
Очередная победа "величайшего лидера" Лукашенко воспринимает Галабародьку лишь как клоуна.
показать весь комментарий
14.08.2020 22:47 Ответить
Персонаж з телешоу!!))
показать весь комментарий
14.08.2020 22:49 Ответить
лукашенко воспринимает Галабародьку Голобородькой - шо не так?...кем его надо воспринимать? - бубой, моникой, мужиком, девкой?
кем казла можно воспринимать как не казлом?
показать весь комментарий
15.08.2020 06:21 Ответить
ГНИЛЫЕ ОТМАЗКИ!
Пока вагнеровцы еще были в Минске, вы хоть ЧТО НИБУТЬ сделали?
НИЧЕГО!!!
Ни одного официального запроса.
Ни одного заявления высших лиц государства.
Бубочка хоть пол видосика снял?
НЕТ!
показать весь комментарий
14.08.2020 22:48 Ответить
Було.
Але Лукашенко просто послав Вєнєдіктову.
показать весь комментарий
14.08.2020 22:50 Ответить
Фигня была.
А Венедиктова только "готовила запрос на выдачу"... и усё!
И как престарелая девственница "ждала приглашения от Белоруссии".
показать весь комментарий
14.08.2020 22:57 Ответить
До готовки, вже подавалось, що їде.
А потім різко: тпрррру !
І ото, шо Ви написали.
показать весь комментарий
14.08.2020 23:01 Ответить
А Зеле нужен был этот геморр? Потом думай как вернуть,чтобы украинцы не кипишили. Это Порох бы уцепился зубами.Не куйло так кадыров бы позвонил и шмаркля на таксистов обменяла сразу.А так нет их и голова не болит.
показать весь комментарий
14.08.2020 23:07 Ответить
Он напомнил, что Офис генпрокурора еще 31 июля отправил Беларуси сначала запрос о временном аресте, а после - об экстрадиции.Источник: https://censor.net/n3213923
показать весь комментарий
14.08.2020 23:29 Ответить
Імпотенти...
показать весь комментарий
14.08.2020 22:48 Ответить
Это было прогнозируемо на 100% ,а наша власть что думала им вагнеровцев отдадут ,для будующего их обмена .Какая разница ..Теперь думайте зачем Лукашенко отдал такой козырь ...
показать весь комментарий
14.08.2020 22:49 Ответить
Домовились , "опозиція" швиденько охолоне ......
показать весь комментарий
14.08.2020 22:54 Ответить
Беларусь не предупредила Украину, что выдает боевиков "Вагнера" России, - замгенпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 6747
показать весь комментарий
14.08.2020 22:49 Ответить
На х*ю Лукашенко крутить Зеленського, а можливо Зеленський дав добро. Як би в нас був Президент, а не музикант на піаніно то він би відмінив візит до Білорусії.
показать весь комментарий
14.08.2020 22:50 Ответить
Та не Зе, а Україну ,як державу!!)))
показать весь комментарий
14.08.2020 22:54 Ответить
Украина это Украина,а шмаркля это зебиляндия. 73% унизить больше чем есть уже невозможно.
показать весь комментарий
14.08.2020 23:16 Ответить
Нажаль-Президент,це уповноваженний представник держави і в очах всього світу бубочка,це Україна !!))
показать весь комментарий
14.08.2020 23:20 Ответить
Здравые понимают разницу,а зебилам какаяразница.
показать весь комментарий
14.08.2020 23:29 Ответить
Об этом "наша" власть знала с самого начала - потому и не подготавливала документов на их экстрадицию и все тянули кота за хвост... вся эта инфа на лоха или для "маленького украинца который хавает все подряд что трусят им сми-власти".
показать весь комментарий
14.08.2020 22:51 Ответить
Все для улюбленного 73%-вого лохтората !!))
показать весь комментарий
14.08.2020 22:55 Ответить
показать весь комментарий
14.08.2020 22:59 Ответить
кто будет советоватся с зеленой шмарклей
показать весь комментарий
14.08.2020 22:51 Ответить
Чмо и гениталия даже в этом случае облажались. На 100% было понятно,что эти тела в Украину не попадут, поэтому можно было гнать волну,запросы, требования,протесты вью. Но, - А вдруг Путин нападёт?
Такого позорище Украина ещё не...
показать весь комментарий
14.08.2020 22:51 Ответить
...только дошло, шимпанЗЕ, что председатель колхоза вам на воротник положил большую лиловую? Зато вы сделали это вместе...
показать весь комментарий
14.08.2020 22:53 Ответить
А не задумываетесь вы что Лука еще забудет вас предупредить когда через Беларусь росийские танки пойдут? Может хватит уже тешить себя надеждами что Лука на стороне Украины?
показать весь комментарий
14.08.2020 22:54 Ответить
тут и надеятся не надо было, все изначально понятно.
Дураками опять выставились и всех делов.
показать весь комментарий
14.08.2020 22:54 Ответить
Одні робили вигляд,що вимагають видачі,а бульбофюрер робив вигляд,що видасть.Галімий цирк.
показать весь комментарий
14.08.2020 22:58 Ответить
Маруся Звіробій

Бій в Білорусі мова програла язику з сумним рахунком. Колись Майдан підняв планку поваги до своєї мови в українців, впевнена, що протести Білорусі, а тим більше перемога білорусів в цих протестах, теж дасть більше шансів на розвиток і повагу до власної мови. Нас скалічила багаторічна окупація, це треба визнавати, як би ми не розмовляли. Для прикладу, сьогодні білоруси розмовляють російською навіть без свого акценту, вони підозрюють, що в побитті на протестах працюють російські чужинці. В одномовних сутичках їх значно важче відрізнити, аніж якби Білорусь вся розмовляла власною мовою. В таких прикладах наочно зрозуміло, чому саме мова то є зброя. Це можливість відрізнити свого від чужого в небезпечній ситуації. То як свій прапор на полі бою, якого видно має бути своїм здалека.
показать весь комментарий
14.08.2020 22:59 Ответить
А кто вы такие, если не поздравили Луку с избранием? Плюете ему в морду и хотите, чтоб он был вежлив?
показать весь комментарий
14.08.2020 22:59 Ответить
Перед бубочкою і так ділема,визнати Луку неможно(ЄС,США),невизнати неможна(Росія) і куда клоуну податись!!))
показать весь комментарий
14.08.2020 23:05 Ответить
"Имея доказательную базу, мы будем привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, используя механизм заочного правосудия."

"А меня расстреляли, а не использовали механизм заочного правосудия. Эх жаль, что я не живу в правосудии 21века"- Чикатило.
Янукович и ко улыбаясь лайкнули.
показать весь комментарий
14.08.2020 23:01 Ответить
В ход пошли анекдоты ;

Ну вот и все.. лукашенко обвинил СБУ в организации Беларусского Майдана !?

Сук, ну теперь мы тебя точно достанем !!!
показать весь комментарий
14.08.2020 23:01 Ответить
Вони дійсно ДУРНІ...хочаб мовчав, може за розумного прийняли б...Боже, звідкіля цих йолопів набирали???
показать весь комментарий
14.08.2020 23:03 Ответить
95 кв. великий ,це вся Україна !!))
показать весь комментарий
14.08.2020 23:07 Ответить
- У вас был половой акт?
- Да.
- Ей понравилось?
- Понравилось мне. А она не пришла.

Так и у нас. ЗЕвласть занимается онанизмом в свое удовольствие.
показать весь комментарий
14.08.2020 23:03 Ответить
Про конституцию, свежее:

Легитимный президент Путин в России переписал под себя Конституцию, чтобы править до смерти. Легитимный президент Лукашенко в Беларуси отказывается признавать поражение на выборах и несколько дней калечит и убивает граждан, которые не согласны с фальсификациями.

И только лишь нелегитимная киевская хунта мирно провела честные выборы, признала поражение и ушла в оппозицию. Такой он, кровавый украинский фашизм.
показать весь комментарий
14.08.2020 23:04 Ответить
Вот пишет в комментах на you tube белорус
https://www.youtube.com/channel/UCsJqyZrbHddqhm-2x_1g0Cw

https://www.youtube.com/channel/UCsJqyZrbHddqhm-2x_1g0Cw Борис Толкач https://www.youtube.com/watch?v=KTh_0p6RTV0&lc=UgzoUMi1yaXSTGwOMtx4AaABAg.9CLocCyCXMB9CLs-cBm4hW 1 час назад

https://www.youtube.com/channel/UCLdWcvaR6dZQvMg8ckx-pKg @egor bazhanov У моей жены, обычной рабочей, пенсия 200$. Газ в отопительный сезон дешёвый, доларов 80 примерно. Живу в своём доме. Отопление газовое.

=================
А у нас в Украине какя пенсия??? Так чего им надо еще? Им надо жить как в Украине??? таки будет с котлетных дел мастером Тихановской. Какой то бред наяву - эти кандидаты в противовес Бацьке. И нам за что его ругать? За то что людям дал пенсию $200?
показать весь комментарий
14.08.2020 23:11 Ответить
Вот потому хохлы так и живут. Им дай пенсию $200, так можно будет им хоть на голову срать.
Даже беларусы не такие. Потому у них пенсия $200, а у хохлов *** во рту.
показать весь комментарий
14.08.2020 23:15 Ответить
І що тут такого, в мами пенсія 150 дол, вчителька, комуналка взимку десь 30 дол( субсидія), в чому перевага біларусів?
показать весь комментарий
14.08.2020 23:17 Ответить
У меня пенсия 1700 гривен и у всех кого я знаю тоже такая. А 1700 гривен - это $62. Есть разница с $200?
показать весь комментарий
14.08.2020 23:25 Ответить
В мого баті-4600 ,шофер,39,5 років стажу !!))
показать весь комментарий
14.08.2020 23:31 Ответить
Білорусь не попередила Україну, що видає бойовиків "Вагнера" Росії, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 8369 https://censor.net/user/467576
У меня пенсия 1700 гривен и у всех кого я знаю тоже такая. А 1700 гривен - это $62. Есть разница с $200?----------Який в тебе стаж і ким працював ??))
показать весь комментарий
14.08.2020 23:34 Ответить
Не смеши, это не работает! Я тоже пришёл к выводу, что уровень жизни в РБ чуть выше, чем в Украине. Но на уровне "плюс/минус"-это глобально ничего не меняет, по уровню самоубийств на душу населения в Европе, абортам, оттоку населения в процентном соотношении, алкоголизации населения и тд. Поэтому народ хочет всё это менять даже на подсознательном уровне(так устроен человек), хоть и понимает, что любые попытки перемен тоже являются риском.
показать весь комментарий
14.08.2020 23:26 Ответить
В Белоруссии самая низкая детская смертность в СНГ.
показать весь комментарий
14.08.2020 23:28 Ответить
И что это меняет? У кого-то должна быть самая низкая смертность в СНГ! Впрочем, и от коронавируса абсолютно никто не умер. Прям как в Туркменистане.
показать весь комментарий
14.08.2020 23:33 Ответить
Разве непонятно, что власть захватят бандиты с деньгами как у нас в Украине? Закроют больницы, школы, продадут землю, откроют игорные дома, остановят заводы и пустят их на металлолом. Если так произошло в Украине, то почему в Беларуси будет иначе? Беларусм нужна такая несчастная жизнь как в Украине???
показать весь комментарий
14.08.2020 23:30 Ответить
много воды, но белорусы сами должны определять свою долю(и уже определили). В любом случае, факт узурпации власти путём силового подавления на лицо. Поэтому нужно ориентироваться на это! Раз народ говорит- "хочу перемен!". Значит их начинания нужно поддержать в любом случае. Иначе это КНДР и каждый кто поддерживает этот террористический режим(даже желая искренне добра для РБ) является соучастником преступлений лукашенвского режима!
показать весь комментарий
14.08.2020 23:43 Ответить
А наши власти и не собирались, чтобы им выдавали. Так, поморозились для лохтората.
показать весь комментарий
14.08.2020 23:12 Ответить
Об соплежуев ноги вытерли и всё! Не привыкать, правда?
показать весь комментарий
14.08.2020 23:13 Ответить
Удивляет Ваша наивность.. В 2014 Лука долго уверял, что через Беларусь в украину не продут войска РФ, а в последнюю минуту перед прощанием успокоил, что в случае чего... предупредит за сутки. Предоставляет воздушное пространство РБ самолетам РФ для пролета вдольграниц Украины и ведения радиэлектронной разведки, никак не пречледует дебилов воевавших Украине на стороне русских и делает много других мерзостей. При этом Вы постоянно пускали слюни умиления и умилялись какой он гарант безопасности северных границ Украины. Ради сохранения своего кресла, а значит свободы и жизни он Вас предаст за две секунды. При этом на голубом глазу заявит, что никаких гарантий не давал.
показать весь комментарий
14.08.2020 23:16 Ответить
И это при том что только Бацька и именно Бацька поднял в самые кратчайшие сроки военную технику Украины на фронте путем массового и первоочередного производства для этой техники всех необходимых запчастей и двигателей.
показать весь комментарий
14.08.2020 23:27 Ответить
...Игарешка Л., перелогинься...
показать весь комментарий
14.08.2020 23:51 Ответить
Як повідомляють російські державні ЗМІ та Генпрокуратура Московії, 32 із 33 найманці «ПВК Вагнера», затриманих у Мінську наприкінці липня, повернулися до РФ.

«Відповідно до клопотання генерального прокурора РФ Ігоря Краснова від 5 серпня 2020 року в порядку, передбаченому Мінською Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах..., 32 громадянина Російської Федерації, які були раніше затримані на території Білорусі, перетнули державний кордон Російської Федерації і наразі перебувають на території Росії», - заявили у російській прокуратурі. 33-ій громадянин Росії, який має також білоруське громадянство, залишився на території Білорусі, додали там.
«Це довело версію про те, що вся подія була постановкою. Її метою було показати, що Росія стоїть за протестами проти Лукашенко; дискредитувати демократичну опозицію, заборонити протести, залякати людей. Лукашенко це найбільший і мабуть єдиний про-російський політик у Білорусі", - https://twitter.com/franakviacorka/status/1294325339993382913?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1294325339993382913%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fnews-bilorus-povernula-vahnerivtsiv-rosii%2F30784301.html коментує передачу найманців "ПВК Вагнера" до Росії білоруський журналіст, аналітик Агенції США із глобальних медіа Франак Вячорка.
Журналіст також нагадав, що за ґратами лишаються затримані білоруські блогери та активісти.
"Ось, що вийшло із легендою Лукашенка про те, що "вони тут, щоб провокувати заворушення", - твітує журналіст англомовного видання Олексій Сорокін.
Лукашенко, протести проти переобрання якого у Білорусі тривають з неділі, у січні заявляв, що Білорусь ніколи не увійде до складу Росії. "Ми не можемо бути частиною будь-якої країни. Я не можу вас зрадити та розчинити Білорусь, навіть у нашій братній Росії", - цитує слова Лукашенка "Интерфакс".
29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії». Низка оглядачів тоді припустили, що Білорусь не була кінцевим пунктом призначення найманців.
Висловлювались думки, що їх затримання було політичним маневром Лукашенка напередодні виборів. Затримання "вагнерівців" Лукашенко також викликало напругу у відносинах із Москвою.

https://ukrainian.voanews.com/a/bilorus-vagnerivzi/5544007.html
показать весь комментарий
14.08.2020 23:16 Ответить
Уверял в этом Турчинова
показать весь комментарий
14.08.2020 23:17 Ответить
а смысл ето ничтожество предупреждать? -решает оно шо? - та нет....
так и зачем?
показать весь комментарий
14.08.2020 23:19 Ответить
Мабуть соломонове решение якесь відбудось .
показать весь комментарий
14.08.2020 23:39 Ответить
Странно. Все знали. Во всех новостях про это писали.

А Генпрокуратуру не предупредили.
показать весь комментарий
14.08.2020 23:42 Ответить
У Соловьева с "Параша 1" конкуренты по маразму появились.
показать весь комментарий
14.08.2020 23:51 Ответить
Наша власть неприятно удивляет, нельзя же быть настолько наивными, вы разговаривали и договаривались с комунякой гопником, это белоруский вариант нашего гопника януковича, не позорьтесь и рикому не расказывайте.
показать весь комментарий
14.08.2020 23:54 Ответить
Нах та прокуратура, якщо вона новини пізніш за мене та цензор визнає?
показать весь комментарий
14.08.2020 23:59 Ответить
"...мы будем привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, используя механизм заочного правосудия..."

Механізм заочного правосуддя можете засунути собі в задницю. Їх або очно судити, а ще краще ліквідовувати без суда і слідства.
показать весь комментарий
15.08.2020 00:51 Ответить
я за друге !
показать весь комментарий
15.08.2020 10:08 Ответить
Председатель колхоза теперь получит дешевую солярку для своих тракторов,главное это накормить своих за счёт соседки Украины и так все 26 лет.
показать весь комментарий
15.08.2020 10:36 Ответить
З лошарами так завжди буває...
показать весь комментарий
15.08.2020 10:39 Ответить
с сцикливыми клоунами барыжного цирка, общаться в падлу.
показать весь комментарий
15.08.2020 12:38 Ответить
А шо? Так таки и не отдали ? Отказали? И это самому влиятельному президенту? Уууууу негодяи!
показать весь комментарий
15.08.2020 21:05 Ответить
 
 