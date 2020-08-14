Самому старшему из задержанных в Минске - 73 года. Он педагог, его схватили у школы.
Василий Павлович Юферев в день выборов подошел к расположенному в школе избирательному участку, чтобы дождаться протокола и узнать, кто победил. Его задержали вместе с дочкой, зятем и внуком, присудили 25 суток ареста и выпустили через 5 дней.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на TUT.by.
Вечером 9 августа Василий Юферев и его родные решили прогуляться, а заодно подойти к средней школе № 86 Минска и вместе с еще примерно 20 людьми дождаться протокола, чтобы узнать, кто из кандидатов в президенты победил на их участке.
"Они ушли где-то после восьми, а когда я звонила в 20.48, все их телефоны уже не отвечали. То есть их уже забрали", - восстанавливает события того вечера Ольга Дементьевна, жена Юферева.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать", - Лукашенко
Как ей потом рассказали свидетели, почти всех стоящих там людей забрали силовики.
Жанна, которая познакомилась с дочкой Василия Павловича уже в камере, передает рассказ о событиях того вечера. По словам дочери Юферева, когда они были возле избирательного участка, приехали силовики, стали хватать людей. В том числе ее отца, она не могла их бросить, просила отпустить, за что и оказалась в автозаке вместе с остальными. Из семьи Юферевых от силовиков смог убежать только один из внуков.
Также на Цензор.НЕТ: Мать встречает сына из СИЗО в Беларуси: "Мальчик мой!". ВИДЕО
"Внук Ярослав, которому исполнилось 18 лет - он голосовал в первый раз - наверное, схватился за деда, потому что знал, что дед бежать не может. Внук, который остался, рассказывал мне: "Маме говорили: "Отойдите". А она схватилась за племянника и говорит: "Дайте мне ребенка забрать. За что вы его хватаете? Мы же ничего не делаем!". Тогда и ее забрали", - говорит Ольга Дементьевна.
"Мы ждали, что через 3−5 часов их выпустят. Мне говорили: "Не волнуйся ты так, они же ни в чем не виноваты. Их отпустят". Но ни через три, ни через пять часов их не было. Думали, может, утром", - добавляет она.
Смотрите также: Избитые ОМОНом беларусы в больницах. Шокирующие ФОТО
Юфереву-старшему, его зятю и внуку дали 25 суток, а дочери - 10. На свободу их выпустили через 5 дней заключения, 14 августа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щоб вранці по всіх майданах та площах лежали купи трупів у калюжах крові, а на палях стирчали відрізані голови.
«Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......»
https://censor.net/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
Во-вторых, если "Вбивати всіх незалежно від того, винен чи ні", то население Белоруссии станет равно нулю.
В-третьих, поинтересуйтесь судьбами подобных карателей например в 20-30гг в СССР. Ничего хорошего - с ними поступили также.
В-четвертых, это эмоции и уровень мышления Шарикова: "Взять всех и порубать"
Это наша сущность, это внутри нас и это общество в котором мы тоже живем. У нас тоже был беркут и его сотрудники жили среди нас. Вы уверены что жертвы лучше своих истязателей?
І в чомусь він таки мав
раціюсмартфона...
Наши собеседники - это мужчины разных возрастов, разных профессий и даже политических взглядов. Но просьба у них одна: не называть настоящие имена и фамилии, после многочисленных избиений на Окрестина они боятся преследования со стороны тех, кто ставил их на колени по ночам, бил резиновыми и деревянными палками, заставлял ползать, а после издевательств кричать «Я люблю ОМОН».
Це він ГОЛОВНИЙ ПОЛІЦАЙ.
Это мент, может даже и наш, а может и кацапский)))
Их чуть не убили, а они предпочли молчание вместо наказания насильников.
Как он позволяли луке разводить себя как лохов 26 лет подряд? Я поражаюсь.
Ладно. Забирайте, не жалко. Пусть они вас научат родину любить, правильно голосовать, на улицу не высовываться и языком не ляпать. А то как Януковича не стало, разбаловались совсем.
https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by Лизистрата 97% @Lysistrata_by
https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by
Эхо Большого террора.
Координатор движения, собирающего информацию о жертвах сталинизма в Беларуси, опубликовал свои фото после избиений в СИЗО:
«Когда меня пытали, стали обвинять в том, что я польский шпион.
Какая ирония. Потому что моих предков именно за это же и расстреляли»
Любой кацап, ватник или зебил знает, что в акциях протеста участвуют только бомжи, наркоманы и безработные.
А лучшие граждане в это вреия куют экономику страны на рынках, в такси и парикмахерских.
https://mobile.twitter.com/AndreyS77352647
Мне не хватает цензурных слов...
Как будто материализовались те палачи-выродки, и будто все по-новому кругу, но душегубы остались те же, а ты уже изменился.
И ненависть к ним уже другая... Осознанная и переосмысленная.