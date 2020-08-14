Самому старшему из задержанных в Минске - 73 года. Он педагог, его схватили у школы.

Василий Павлович Юферев в день выборов подошел к расположенному в школе избирательному участку, чтобы дождаться протокола и узнать, кто победил. Его задержали вместе с дочкой, зятем и внуком, присудили 25 суток ареста и выпустили через 5 дней.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на TUT.by.

Вечером 9 августа Василий Юферев и его родные решили прогуляться, а заодно подойти к средней школе № 86 Минска и вместе с еще примерно 20 людьми дождаться протокола, чтобы узнать, кто из кандидатов в президенты победил на их участке.

"Они ушли где-то после восьми, а когда я звонила в 20.48, все их телефоны уже не отвечали. То есть их уже забрали", - восстанавливает события того вечера Ольга Дементьевна, жена Юферева.

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Как ей потом рассказали свидетели, почти всех стоящих там людей забрали силовики.

Жанна, которая познакомилась с дочкой Василия Павловича уже в камере, передает рассказ о событиях того вечера. По словам дочери Юферева, когда они были возле избирательного участка, приехали силовики, стали хватать людей. В том числе ее отца, она не могла их бросить, просила отпустить, за что и оказалась в автозаке вместе с остальными. Из семьи Юферевых от силовиков смог убежать только один из внуков.

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"Внук Ярослав, которому исполнилось 18 лет - он голосовал в первый раз - наверное, схватился за деда, потому что знал, что дед бежать не может. Внук, который остался, рассказывал мне: "Маме говорили: "Отойдите". А она схватилась за племянника и говорит: "Дайте мне ребенка забрать. За что вы его хватаете? Мы же ничего не делаем!". Тогда и ее забрали", - говорит Ольга Дементьевна.

"Мы ждали, что через 3−5 часов их выпустят. Мне говорили: "Не волнуйся ты так, они же ни в чем не виноваты. Их отпустят". Но ни через три, ни через пять часов их не было. Думали, может, утром", - добавляет она.

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Юфереву-старшему, его зятю и внуку дали 25 суток, а дочери - 10. На свободу их выпустили через 5 дней заключения, 14 августа.