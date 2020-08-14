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Новости Революция в Беларуси
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Самому старшему из задержанных в Минске - 73 года. Он педагог, его схватили у школы.

Самому старшему из задержанных в Минске - 73 года. Он педагог, его схватили у школы.

Василий Павлович Юферев в день выборов подошел к расположенному в школе избирательному участку, чтобы дождаться протокола и узнать, кто победил. Его задержали вместе с дочкой, зятем и внуком, присудили 25 суток ареста и выпустили через 5 дней.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на TUT.by.

Вечером 9 августа Василий Юферев и его родные решили прогуляться, а заодно подойти к средней школе № 86 Минска и вместе с еще примерно 20 людьми дождаться протокола, чтобы узнать, кто из кандидатов в президенты победил на их участке.

"Они ушли где-то после восьми, а когда я звонила в 20.48, все их телефоны уже не отвечали. То есть их уже забрали", - восстанавливает события того вечера Ольга Дементьевна, жена Юферева.

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Как ей потом рассказали свидетели, почти всех стоящих там людей забрали силовики.

Самому старшему из задержанных в Минске - 73 года. Он педагог, его схватили у школы. 01

Жанна, которая познакомилась с дочкой Василия Павловича уже в камере, передает рассказ о событиях того вечера. По словам дочери Юферева, когда они были возле избирательного участка, приехали силовики, стали хватать людей. В том числе ее отца, она не могла их бросить, просила отпустить, за что и оказалась в автозаке вместе с остальными. Из семьи Юферевых от силовиков смог убежать только один из внуков.

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"Внук Ярослав, которому исполнилось 18 лет - он голосовал в первый раз - наверное, схватился за деда, потому что знал, что дед бежать не может. Внук, который остался, рассказывал мне: "Маме говорили: "Отойдите". А она схватилась за племянника и говорит: "Дайте мне ребенка забрать. За что вы его хватаете? Мы же ничего не делаем!". Тогда и ее забрали", - говорит Ольга Дементьевна.

"Мы ждали, что через 3−5 часов их выпустят. Мне говорили: "Не волнуйся ты так, они же ни в чем не виноваты. Их отпустят". Но ни через три, ни через пять часов их не было. Думали, может, утром", - добавляет она.

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Юфереву-старшему, его зятю и внуку дали 25 суток, а дочери - 10. На свободу их выпустили через 5 дней заключения, 14 августа.

Автор: 

Беларусь (7937) задержание (6692) пенсионеры (838) Минск (1562)


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Топ комментарии
+13
Так що білоруси. Чий Крим? Ви яких будете? І хто такі фошизди-бендерівці, бомжі з Майдану?
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14.08.2020 23:27 Ответить
+7
Треба по всій Біларусі провести Варфоломіївську Ніч із винищення сміття та їхніх сімей. Вбивати всіх незалежно від того, винен чи ні - на тому світі розберуться. Щоб палали багаття, куди на очах ментів кидатимуть їхніх дітей та батьків. Їхніх жінок - ґвалтувати по колу, а потім відрізати груди та випускати тельбухи. А самих міліціянтів ставити на коліна та різать башка як баран. Дивимось відео, як це робили в ІГІЛ - синхронне відпилювання бошок виглядає вражаюче.
Щоб вранці по всіх майданах та площах лежали купи трупів у калюжах крові, а на палях стирчали відрізані голови.
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14.08.2020 23:16 Ответить
+6
Много странного и непонятного на Западе. Принимают всяких арабов, ниггеров, типа "беженцы", те плодят своих личинок, живут на пособия, нигде не работают, да и не хотят, а Запад знай кормит да принимает все новые и новые орды подонков.
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14.08.2020 23:55 Ответить
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Треба по всій Біларусі провести Варфоломіївську Ніч із винищення сміття та їхніх сімей. Вбивати всіх незалежно від того, винен чи ні - на тому світі розберуться. Щоб палали багаття, куди на очах ментів кидатимуть їхніх дітей та батьків. Їхніх жінок - ґвалтувати по колу, а потім відрізати груди та випускати тельбухи. А самих міліціянтів ставити на коліна та різать башка як баран. Дивимось відео, як це робили в ІГІЛ - синхронне відпилювання бошок виглядає вражаюче.
Щоб вранці по всіх майданах та площах лежали купи трупів у калюжах крові, а на палях стирчали відрізані голови.
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14.08.2020 23:16 Ответить
это надо было делать с тогдашними комми в конце августа 1991. сегодня не было бы уже давно, ни медведчуков не симоненков, не опезжопников, ...... никто тогда из запада даже озабоченности бы даже не выразил.
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14.08.2020 23:22 Ответить
А рыги в 2014 году тоже оказались нетронутыми... А рыги - это те же комми, только еще подлее и циничнее.
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14.08.2020 23:23 Ответить
Тому що у 2014 вони ВСІ втекли на Россію. Залишились, стрілочники.

«Вслед за Януковичем в 2014 году в Россию сбежали около 5 ТЫСЯЧ украинских чиновников
- Министр МВД Виталий Захарченко,
- Министр обороны Павел Лебедев,
- Глава украинской внешней разведки Григорий Ильяшов.
- Глава Службы безопасности Украины Александр Якименко,......»

https://censor.net/news/308064/vsled_za_yanukovichem_v_rossiyu_sbejali_okolo_5_tysyach_ukrainskih_chinovnikov_i_ih_rodstvennikov_begletsy
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14.08.2020 23:29 Ответить
в 2014 запад уже не дал бы это сделать. а вот в 1991 и не пикнули бы озабоченно, даже когда комми вырезали бы во всех союзных республиках. запад ненавидел в то время и союз и комми. они оставались тогда в глазах всего мира держателями империи зла. попозже все в мире уже стали душелюбами, гуманистами и даже начали их жалеть и кормить ножками буша. нет сослагательного наклонения, но этот ключевой момент утерян ((.
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14.08.2020 23:36 Ответить
Много странного и непонятного на Западе. Принимают всяких арабов, ниггеров, типа "беженцы", те плодят своих личинок, живут на пособия, нигде не работают, да и не хотят, а Запад знай кормит да принимает все новые и новые орды подонков.
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14.08.2020 23:55 Ответить
Сейчас как раз не им проводят Варфоломеевскую ночь. Это они пытаются ее провести. Но самого термина такого они не знают. Воспитанным при совке и по мотивам совка на историях о Третьем рейхе больше по душе выражение "Ночь длинных ножей".
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14.08.2020 23:30 Ответить
Во-первых, при всем уважении, Вам нужно лечиться.
Во-вторых, если "Вбивати всіх незалежно від того, винен чи ні", то население Белоруссии станет равно нулю.
В-третьих, поинтересуйтесь судьбами подобных карателей например в 20-30гг в СССР. Ничего хорошего - с ними поступили также.
В-четвертых, это эмоции и уровень мышления Шарикова: "Взять всех и порубать"

Это наша сущность, это внутри нас и это общество в котором мы тоже живем. У нас тоже был беркут и его сотрудники жили среди нас. Вы уверены что жертвы лучше своих истязателей?
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14.08.2020 23:31 Ответить
Можливо, написано на емоціях, згоден... Але від таких новин реально аш трісьот.
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14.08.2020 23:35 Ответить
P.S.: "взять всех и порубать" - це не Шаріков, це тут свого часу був один юзер (потім кудись зник), девізом якого було "взять бы топор и всех зарубить".
І в чомусь він таки мав рацію смартфона...
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15.08.2020 00:18 Ответить
https://news.tut.by/society/696664.html#ua:smart_mn_news_top5~1 «Засунули в трусы боевую гранату. Сказали, за мою смерть ничего не будет». Задержанные рассказали об избиениях
Наши собеседники - это мужчины разных возрастов, разных профессий и даже политических взглядов. Но просьба у них одна: не называть настоящие имена и фамилии, после многочисленных избиений на Окрестина они боятся преследования со стороны тех, кто ставил их на колени по ночам, бил резиновыми и деревянными палками, заставлял ползать, а после издевательств кричать «Я люблю ОМОН».
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14.08.2020 23:21 Ответить
Только наивные простаки думают, что ублюдки из нашей, украинской, полиции сильно отличаются от ублюдков беларусских. Недавние изнасилования в Кагарлыке ничего не напоминают?
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14.08.2020 23:22 Ответить
Чувак, НЕ ВІДМАЗУЙ ЛУКАШЕНКА.
Це він ГОЛОВНИЙ ПОЛІЦАЙ.
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14.08.2020 23:25 Ответить
чувак, не неси всякую хрень, которая приходит тебе в твою больную башку.
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14.08.2020 23:27 Ответить
Обоснуй.
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14.08.2020 23:30 Ответить
Не обращайте внимание)
Это мент, может даже и наш, а может и кацапский)))
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14.08.2020 23:44 Ответить
Вот это настоящий образец рабского мышления и поведения.
Их чуть не убили, а они предпочли молчание вместо наказания насильников.
Как он позволяли луке разводить себя как лохов 26 лет подряд? Я поражаюсь.
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14.08.2020 23:37 Ответить
Обидно что к власти придут суки...как и у нас.
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14.08.2020 23:23 Ответить
ну да белорусам надо пережить своего зеленского
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14.08.2020 23:31 Ответить
Ну, если придут суки, то эти, значит, хорошие ребята?

Ладно. Забирайте, не жалко. Пусть они вас научат родину любить, правильно голосовать, на улицу не высовываться и языком не ляпать. А то как Януковича не стало, разбаловались совсем.
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14.08.2020 23:34 Ответить
Придурок ?
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15.08.2020 00:09 Ответить
А что такое? Хотите как в Беларуси? Получайте как в Беларуси. Селекторные совещания, совковую пропаганду и ментов-беспредельщиков. Только так, только в комплекте. А вы как думали?
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15.08.2020 00:17 Ответить
Зато дороги хороші, да, мудіщевофіли?
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14.08.2020 23:24 Ответить
Так що білоруси. Чий Крим? Ви яких будете? І хто такі фошизди-бендерівці, бомжі з Майдану?
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14.08.2020 23:27 Ответить
Найстаршому із затриманих у Мінську - 73 роки. Він педагог, його схопили біля школи - Цензор.НЕТ 9793
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14.08.2020 23:35 Ответить
А потом, после своего освобождения, эти "мужики" стоя на коленях целовали ей туфли и фотографировались в обнимку...
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14.08.2020 23:49 Ответить
https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by

https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by Лизистрата 97% @Lysistrata_by

https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by https://mobile.twitter.com/Lysistrata_by



Эхо Большого террора.
Координатор движения, собирающего информацию о жертвах сталинизма в Беларуси, опубликовал свои фото после избиений в СИЗО:
«Когда меня пытали, стали обвинять в том, что я польский шпион.
Какая ирония. Потому что моих предков именно за это же и расстреляли»
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15.08.2020 00:08 Ответить
Вот только не надо ляля.
Любой кацап, ватник или зебил знает, что в акциях протеста участвуют только бомжи, наркоманы и безработные.
А лучшие граждане в это вреия куют экономику страны на рынках, в такси и парикмахерских.
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14.08.2020 23:41 Ответить
Andrey S.https://mobile.twitter.com/AndreyS77352647 @AndreyS77352647 https://mobile.twitter.com/AndreyS77352647/status/1294310696528818176 4 ч

https://mobile.twitter.com/AndreyS77352647

Мне не хватает цензурных слов...
Как будто материализовались те палачи-выродки, и будто все по-новому кругу, но душегубы остались те же, а ты уже изменился.
И ненависть к ним уже другая... Осознанная и переосмысленная.
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15.08.2020 00:09 Ответить
Хороший мусор это мусор с без головы
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15.08.2020 02:47 Ответить
И без рук и ног.
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15.08.2020 09:45 Ответить
РУССКИЙ ФАШИЗМ.
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15.08.2020 12:10 Ответить
 
 