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ОП о выдаче Беларусью боевиков ЧВК Вагнера России: "Ожидали более юридически корректного и взвешенного решения"

ОП о выдаче Беларусью боевиков ЧВК Вагнера России:

Офис Президента Украины прокомментировал выдачу Беларусью России задержанных боевиков ЧВК Вагнера

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ОП в Фейсбук.

"Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании "Вагнера".

Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Генпрокурора направил в Беларусь запросы о выдаче 28 боевиков ЧВК Вагнера

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Автор: 

Беларусь (7937) ЧВК Вагнер (1335) Офис Президента (1804)


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Топ комментарии
+15
Какие юридически корректные и взвешенные решения могут быть от Луки? Очнитесь!!!!!
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14.08.2020 23:21 Ответить
+8
Они ожидали ..Обтикайте потихоньку ..
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14.08.2020 23:23 Ответить
+7
А что вы еще ожидаете корректного от Беларашки и Рашки? Что удастся с ними договориться? Ну что договорились?
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14.08.2020 23:20 Ответить
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А что вы еще ожидаете корректного от Беларашки и Рашки? Что удастся с ними договориться? Ну что договорились?
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14.08.2020 23:20 Ответить
кто поумней ничего иного не ожидали.
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14.08.2020 23:34 Ответить
зелеными клоунами опять подтерлись
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15.08.2020 08:13 Ответить
Какие юридически корректные и взвешенные решения могут быть от Луки? Очнитесь!!!!!
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14.08.2020 23:21 Ответить
если наступить ему на яйца - то могут. Только у нашего зе-лидера - ножка маленькая
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14.08.2020 23:28 Ответить
Его ***** уже конкретно за яйца держит.
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14.08.2020 23:32 Ответить
с этой кровью - уже - да.
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14.08.2020 23:44 Ответить
Лохов грех не пробросить....
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14.08.2020 23:21 Ответить
Признаете луку президентом,станете автоматически рядом с ними.
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14.08.2020 23:21 Ответить
с ним
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14.08.2020 23:22 Ответить
А почему Украина как последня блудная девка по первому призыву отдавала Беларашке и Рашке людей? Кто вы после етого?
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14.08.2020 23:22 Ответить
тут скорее не Украина...а слуги народа...с перепугу...
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14.08.2020 23:27 Ответить
такіЖда
бо висери "Україна сказала".. "оп озвучіла".. "Гондураз збудився" Це ТИПОВІ маніпулятивні висери для засерання слабеньких мізків..
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15.08.2020 06:55 Ответить
адо было генпрокурора прислать. Не прислали. Лука упрекнул в этом. Присали бы, то бы и разбирались тогда. Но у нас же Венедиктова барынька,как же она куда поедет...
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14.08.2020 23:41 Ответить
Как только признаете Луку президентом, ждите удар в спину.
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14.08.2020 23:23 Ответить
Ничего себе удар - он, Лука, всю нащу военную технику на фронте обновил в самые страшные для нас первые дни войны. Лука наш настоящий друг был и есть. А другу подло вставлять нож в спину, когда его хату поджигают воры.
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14.08.2020 23:39 Ответить
Лука всегда помогал Украине и с грузовиками , и с топливом и с запчастями для танков. Крым не признал, как на него Куйло не давил. Если бы Зеля признал выборы, ЧВКашники были бы уже здесь. Лука даже с Америкой начал договариваться, а вы, протестутки, толкнули его назад в объятия Куйла, своими синими жопами. Останетесь теперь навсегда в своём таёжном союзе, ещё и под санкциями.
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15.08.2020 05:42 Ответить
Ви його 26 років обирали, визнавали і у нас не питали.Тож розберіться з початку в себе,а чого чекати від вашого дояра ми знаємо давно і тільки дебіли чекали від нього добра.
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15.08.2020 08:58 Ответить
Они ожидали ..Обтикайте потихоньку ..
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14.08.2020 23:23 Ответить
ЖДУНЫ, блин (((
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14.08.2020 23:26 Ответить
фу, блин!.. нельзя ж такое на ночь показывать!!!
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14.08.2020 23:34 Ответить
Не искушай меня, ибо не обуздан я в желаниях своих
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14.08.2020 23:36 Ответить
Белорусов Путлер заменит на РАБссиян..белоусы будут строить трассу БАМ в Китай братский....Сралин тасовал народы в СССР гораздо круче...литовцев делал казахами,а казахов ЧукчамиОП о выдаче Беларусью боевиков ЧВК Вагнера России: "Ожидали более юридически корректного и взвешенного решения" - Цензор.НЕТ 3127
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14.08.2020 23:25 Ответить
похоже Лука отдал "вагнеровцев" в обмен на гарантии остаться у власти и возможно-жизни...
ставки в его случае весьма велики...
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14.08.2020 23:25 Ответить
Нет, просто в обмен на то, что ему дадут сдохнуть на пенсии своей смертью, как Ельцину. А так его уже все русофилы в Беларуси сливают - скоро будет новый "демократический выбор" нового послушного прорусскоко Додонича, и народ будет счастлив, и Запад.
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15.08.2020 00:45 Ответить
Нас цікавлять навіть не дипломатичні одвірки з боку Біларусі - тому що Цибулі вже політичний труп.
У нас їсти питання до наших дипломатів та персонально Бубочки. Схоже, смороду фігури, на яких просто кладуть з пристроєм.
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14.08.2020 23:26 Ответить
А наші ще з більшою силою будуть купувати у білорусів електроенергію, а свої вітрові, сонячні і ЕЄС відключать. Ще з більше будуть купувати іхні трактори, а свої заводи закривати, в кожному місті мають бути їхні автогбуси МАЗи і тролейбуси МАЗи і звичайно білоруська продукція. Це буде відповідь найсвітлішого і найдемоктитичніного на плаитені Земля Вови.
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15.08.2020 10:56 Ответить
Лукашенко разводит всех уже 26 лет,это всё ожидаемо..привет Гардону
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14.08.2020 23:26 Ответить
Немецкий посол Гаймзет: «Украина никогда не упускает шанса упустить свой шанс».
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14.08.2020 23:29 Ответить
Та да.
21.04. 2019 примудрились просрати все в одну мить....
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14.08.2020 23:33 Ответить
Упустили свой шанс..
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14.08.2020 23:30 Ответить
Ребята будьте умнее,Гордон прилетел пиарить, Зеленский чуть ли не поздравляет... кого..посмотрите видео из Беларуси настоящий геноцид белорусског народа, очень больно.. Слава Окраине...Живе Беларусь..
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14.08.2020 23:31 Ответить
Это брехня. В Беларуссии люди живут гораздо лучше чем в Украине. Нет там никакого геноцида. Там самая низкая детская смертность в СНГ.
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14.08.2020 23:33 Ответить
Как зовут фюрера русни?
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14.08.2020 23:38 Ответить
Только в Литве беларусов-заробитчан едва ли не больше чем украинцев...
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14.08.2020 23:39 Ответить
Не в Литве, а Польше. В Литве мизерные зарплаты и вся молодежь удрала с Литвы.
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14.08.2020 23:43 Ответить
Ботяра, так и быть, снизойду до ответа, именно в Литве и зарплата там выше польской...дальше все твои высеры банятся...хай щастыть.
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15.08.2020 00:06 Ответить
думали, что картофельный обнуленного пошлет и всех сдаст клоуну
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14.08.2020 23:32 Ответить
А почему же не прислали туда нашего генпрокурора, как просил Бацька? Трудно было жопу от кресла оторвать Венедиктовой? Предательница она , а не генпрокурор Украины.
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14.08.2020 23:32 Ответить
Венедиктова готова бьіла ехать.
Но твой Мясник, в последнюю минуту отказал.
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14.08.2020 23:34 Ответить
Неправда. Бацька публично попрекнул, что генпрокуроры Украины и России не приехали.
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14.08.2020 23:36 Ответить
P.s Украине
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14.08.2020 23:33 Ответить
Плохо с Лукашенко - будешь жить как в Украине. Поплачешь за Бацькой, когда без работы останешься, когда землю. белорусскую продавать будут, когда игорные дома у вас откроют, а школы и больницы закроют и все сделают платным. Когда будет жировать десятка бандитов с деньгами. которые и будут грабить ваш народ и править Белоруссией.
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14.08.2020 23:36 Ответить
Как зовут фюрера русни?
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14.08.2020 23:39 Ответить
Вот сейчас это и происходит, только Мы не Белоруссия мы Республика Беларусь...запомните навсегда
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14.08.2020 23:39 Ответить
вы ватные жопoлизы
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15.08.2020 00:37 Ответить
Не я
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15.08.2020 01:55 Ответить
може колись і будете.. А зараз Білорусія =фашистський сателіт фашистської фєдєрастії
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15.08.2020 07:00 Ответить
Республіка ви будете тоді коли ти будеш писати на рідній а не собачій,і молитись у своїй церкві а не кирила ******* ького гапона,і вигониш з країни кацапського окупанта,а зараз беларуская губернія і обираєте ви губернатора луку.
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15.08.2020 09:03 Ответить
Смiшний ти совкодрочер...)
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14.08.2020 23:40 Ответить
Получается розыгранная композиция . Страждает як завжды - народ .
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14.08.2020 23:34 Ответить
ОП про видачу Білоруссю бойовиків ПВК Вагнера Росії: "Очікували більш юридично коректного і зваженого рішення" - Цензор.НЕТ 4067
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14.08.2020 23:35 Ответить
Если ничего не делать, то ожидания не имеют значения.
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14.08.2020 23:36 Ответить
Серьезно? Террористов, совершивших теракты на территории Украины, просто освободил непризнанный никем узурпатор. И вы выражаете сожаление? Как вам на вкус гуталин с русского сапога, нравится?
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14.08.2020 23:37 Ответить
гуталин для параши роскошь. то не гуталин на их сапогах, то гамно.
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14.08.2020 23:45 Ответить
Ну ты ж Европеец или где? Я ж стараюсь быть политкорректным, а ты....
Кстати, на днях получил пару ножей Мора Книв шведских, 8 дюймов лезвие, чуть больше 1/8 дюйма толщиной, рукоятка традиционная,мягкий пластик, ножны -традиционные,твердый пластик.В окtябре будем испытывать на охоте, но сразу - рукоятки буду переделывать, если лезвия выдержат.
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14.08.2020 23:54 Ответить
)) анекдот о ржевском за сапоги есть. боян.
я не охотник на зверя, но тут много крутился среди егерей )). я был подводный охотник. в своё время чуть больше 20 лет проохотился исключительно на сомов. а для рыбалки, на сегодня остановился на двух ножах. Wood Jewel Carving knife 105 и филетировочном Marttiini Filleting Knife Classic 7.5" на мой век этих хватит. вообще, прекратил закупки всей новой снаряги. успеть бы доюзать старую.
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15.08.2020 00:21 Ответить
Угу. Согласен.Вот только на ножах никак не могу остановиться. Коллекция уже выходит за пределы разумного, но я ж пока еще не прекратил испытывать новые образцы в деле моими собственными изуверскими методами
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15.08.2020 00:35 Ответить
у мну тот же подход. практически всё из снаряги прошло апдейт. уже покупая, прикидываеш, шо можно переделать или как подогнать.
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15.08.2020 08:51 Ответить
Не просто освободил. Приглашал генпрокурора Украины - не приехала.И не узурпатор, а Президен Беларуси Лукашенко. Пока найманцы по улицам бегают, Лукашенко уже работает, хотя на ногах перенес корону и инсульт. Такого труженика, что 25 лет гнет спину на Беларусь, еще поискать надо.
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14.08.2020 23:47 Ответить
как зовут фюрера русни?
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14.08.2020 23:55 Ответить
В ОПе ЗЕ проблемы выше, им надо заботиться не о себе опущенных , а о рейтинге )) ОПозажописты наступают на пятки...
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14.08.2020 23:48 Ответить
Я видел как русским наступают на шею. Шоб было удобнее резать им горло.....
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14.08.2020 23:59 Ответить
так ти суто по національній ознаці?
А як мішпуха пукіна (ашкєназі) -мєдвєдєв-сцурков-іванов-воєводін... ЗОВСІМ НЕ СЛОВ'ЯНИ.. то вони тобі -"мишибратья"?
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15.08.2020 07:05 Ответить
Що ви там курва мукаєте барани ???Тре конкретно i просто сказати - ТАК !МИ ПРОСРАЛИ !
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14.08.2020 23:38 Ответить
А от кого им теперь в обмене пленными выдадут?
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14.08.2020 23:49 Ответить
Що просрали?
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15.08.2020 00:22 Ответить
Ничего вы не ожидали. Не надо врать.
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14.08.2020 23:49 Ответить
Революционный романтизм, ожидание замечательных перемен, это всё хорошо, но все будет не так и всё это херня.
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14.08.2020 23:53 Ответить
Єрмак особисто прослідкував щоб цього не сталось
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14.08.2020 23:53 Ответить
Хто ще не витер ноги об Україну?
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14.08.2020 23:53 Ответить
поц-шлємазл а яке відношення тимчасовий службовець ОП(твій сородич) має до УКРАЇНИ лише тим що там працює??
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15.08.2020 07:08 Ответить
а вы им дулю в кармане скрутите.....легче станет
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14.08.2020 23:57 Ответить
ОП, вас післав до дупи навіть лука, може вам туди вже пора йти?
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15.08.2020 00:02 Ответить
А як ти собі вважаєш, як треба діяти?
Розкажи, хочеться послухать план дій.
Давай, пиши по пунктам. Перший....бла бла...бла...
Другий....бла...бла..***.
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15.08.2020 00:26 Ответить
Пункт 1. Відізвати свого свого посла і послати на йух білоруського.
Мало?
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15.08.2020 00:47 Ответить
По перше - оперативніше
По друге - адекватніше
Тай взагалі я за ваших зепоців не голосував, схєра я за них маю відповідати. Звертайся на банкову там тобі буде бла, бла, бла. Якщо не знаєш як, то гугли: зеблазень, зенепорузиміня
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15.08.2020 00:59 Ответить
Обратите внимание, нашенького преза хронически привлекает в дружбаны одиозные госуларства: кремлевские террористы, комуняцкий китай, белоруский комуняка уголовник, авторитарный эрдоган, скользкий оман, а в свой квартал набрал пятую колонну беса путлера: гетманец, шевченко, дубинский, бужанский и пр.антиукраинские элементы, видимо, его родители были комуняками, а он послушным ребенком.
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15.08.2020 00:20 Ответить
Зато теперь все мухи в одной куче, к белатрусам вопросов больше теперь точно нет, и теперь это официально пособники российских террористов и будут наказаны в один прекрасный день, вместе с ваторейхом на столбах висеть...
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15.08.2020 00:39 Ответить
А коли хтось мав сумніви що ашкєназі лука=фашист не мишебрат пукіну-ашкєназі=фашисту
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15.08.2020 07:11 Ответить
"Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании "Вагнера"..."

Сю-сю-сю.
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15.08.2020 00:44 Ответить
Ну и дибилы...
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15.08.2020 01:05 Ответить
Украина как будто специально тянула с доказательствами.А Таракан теперь скажет-"Мы ждали и время вышло". Почему Украина сразу не дала доказательства? Они были вообще?
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15.08.2020 03:14 Ответить
....не може бути...таневже?!
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15.08.2020 03:16 Ответить
Сначала сами выдают Путину снайперов с Майдана и мразь, сбивавшую малайзийский боинг, и не только, а теперь делают удивленное лицо? Ну, вы и двуличные!
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15.08.2020 06:38 Ответить
Ха! Можно подумать они ожидали другого исхода. С самого начало было все предсказуемо и понятно до безобразия.
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15.08.2020 06:43 Ответить
цікаво якими це місцем "оп" озвучив де у того опа Є рот?
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15.08.2020 06:51 Ответить
Лукаш не може всі мости спалити, йому ще в Ростові віка доживаи
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15.08.2020 08:18 Ответить
Да же боятся рот открыть на х-ло усатое.А вислюк с перепугу перекрестился,что не надо больше х-ло злить,а то опять дыр дыров звонить прикажет.
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15.08.2020 09:22 Ответить
ОП о выдаче Беларусью боевиков ЧВК Вагнера России: "Ожидали более юридически корректного и взвешенного решения".

Что могут ожидать клоуны, кроме плевка в их сторону?
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15.08.2020 09:58 Ответить
Ни о чем! И при чем тут завхозы из ОП? Жесткая реакция МИД была?
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15.08.2020 09:58 Ответить
Що ви хочете почути від малоросів стосовно видачі білорусами терористів Москві, коли вони самі віддали всіх наших злочинців "беркутівців", які ніякого відношення до війни на Донбасі не мають, та ще і Цемаха, який був фігурантом по справі збитого літака. Вони ще хуже білорусів. Я з самого початку знав, що так буде і не помилився. Я всю команду всерозумнішого і найсвітлішого навіть не взяв би охороняти свинарник.
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15.08.2020 10:51 Ответить
вновь вазелин пригодился.
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15.08.2020 12:37 Ответить
 
 