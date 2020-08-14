ОП о выдаче Беларусью боевиков ЧВК Вагнера России: "Ожидали более юридически корректного и взвешенного решения"
Офис Президента Украины прокомментировал выдачу Беларусью России задержанных боевиков ЧВК Вагнера
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ОП в Фейсбук.
"Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании "Вагнера".
Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
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бо висери "Україна сказала".. "оп озвучіла".. "Гондураз збудився" Це ТИПОВІ маніпулятивні висери для засерання слабеньких мізків..
ставки в его случае весьма велики...
У нас їсти питання до наших дипломатів та персонально Бубочки. Схоже, смороду фігури, на яких просто кладуть з пристроєм.
21.04. 2019 примудрились просрати все в одну мить....
Но твой Мясник, в последнюю минуту отказал.
Кстати, на днях получил пару ножей Мора Книв шведских, 8 дюймов лезвие, чуть больше 1/8 дюйма толщиной, рукоятка традиционная,мягкий пластик, ножны -традиционные,твердый пластик.В окtябре будем испытывать на охоте, но сразу - рукоятки буду переделывать, если лезвия выдержат.
я не охотник на зверя, но тут много крутился среди егерей )). я был подводный охотник. в своё время чуть больше 20 лет проохотился исключительно на сомов. а для рыбалки, на сегодня остановился на двух ножах. Wood Jewel Carving knife 105 и филетировочном Marttiini Filleting Knife Classic 7.5" на мой век этих хватит. вообще, прекратил закупки всей новой снаряги. успеть бы доюзать старую.
А як мішпуха пукіна (ашкєназі) -мєдвєдєв-сцурков-іванов-воєводін... ЗОВСІМ НЕ СЛОВ'ЯНИ.. то вони тобі -"мишибратья"?
Розкажи, хочеться послухать план дій.
Давай, пиши по пунктам. Перший....бла бла...бла...
Другий....бла...бла..***.
Мало?
По друге - адекватніше
Тай взагалі я за ваших зепоців не голосував, схєра я за них маю відповідати. Звертайся на банкову там тобі буде бла, бла, бла. Якщо не знаєш як, то гугли: зеблазень, зенепорузиміня
Сю-сю-сю.
Что могут ожидать клоуны, кроме плевка в их сторону?