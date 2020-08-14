Возвращение Беларусью боевиков ЧВК Вагнера в Россию - недружественный шаг по отношению к Украине, - секретарь СНБО Данилов
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал ситуацию, связанную с возвращением боевиков частной военной компании Вагнера в Россию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"К сожалению, власть Беларуси приняла не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений, и является недружественным шагом по отношению к Украине", - заявил Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что это решение негативно скажется на отношениях двух государств, поскольку Украина собрала достаточно доказательств участия бойцов "Вагнера" в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований Российской Федерации. Офис Генерального прокурора Украины еще 11 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 г. правоохранительными органами Беларуси. Всем этим 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).
Закон и уважение к правовым процедурам требовали от белорусской стороны иного решения по "вагнеровцам", отмечают в СНБО.
"Со своей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они не скрывались", - подчеркнул Данилов.
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«По только что переданной мне информации (источнику доверяю), в подмосковном Жуковском час назад закончилась разгрузка борта с наличной валютой, прибывшей из Минска», - написал он.
Как сообщают военно-транспортный самолет Ил-76МД действительно осуществил несколько рейсов между РФ и РБ.
Отмечается, что этот самолет в первой половине дня совершил перелет из Минска на российскую авиабазу Дягилева (в 3 км от Рязани), а уже во второй половине дня вернулся в Минск. 12 августа этот же борт совершил 3 перелета. Среди мест прибытия самолета фиксируются Новосибирск и подмосковный военный аэродром Кубинка.
13 августа Минобороны РФ разместило короткое видео с подписью:
«Команда из Беларуси прибыла в Новосибирск для участия в международном этапе конкурса «Отличники военной разведки» Армии-2020. После разгрузки военнослужащих сопровождали на территорию Новосибирского высшего военного командного училища, где и будут проходить соревнования. Открытие конкурса состоится 23 августа ».
Авторы материала не исключают, что Владимир Путин договорился Александра Лукашенко и эти перелеты свидетельствуют либо о переброске дополнительных сил или грузов для подавления гражданских протестов в Беларуси, или являются элементом подготовки к операции захвата территории и объявлением ввода российских «миротворцев» в рамках ОДКБ.
и 40+- ************ тоже не предел....
А от Зели он получил бы дырку от бублика.Эта сволочь коварная как и ху..ло .
Потом уже исходить от этого решения в своих заявлениях. Если да - возмущайся передачи.
Если не признаешь, тогда объявляй его преступником, захватившим власть и все его решения после выборов - недействительными!
Это азы международного законодательства. Вас в Трускавецком университете такому не учили, видимо.
Це не "не дружній крок" , а ворожий крок. Лука злочинців не віддав. Я б відізвав посла і вигнав білоруського.
Та той Лука, як і народ Бєларусі - вони є партнерами Путлєра, та росії взагалом, себто вони є ворогами України та українського народу a priori. Це ж елементарно!
Це може бути несподіванкою лише для тих, хто не в курсі, що Бєларусь та РФ складають єдину союзну державу за договором від 1998 року, підписаним Єльцинм та Лукашенко. Тобто Бєларусь - то по-суті є росія. На теріторії Бєларусі розташовані російські війскослужбовці та діють російські спецслужби. Щє рік тому Бєларусь разом з РФ проводили сумісні массові військові навчання, спрямовані проти України та її європейських партнерів. Але, недолугому керівництву України будло недостатньо того, яе низки викрадань українських громадян спецслужбами Бєларусі, та прередачу їх москві. Це все вказує на 100% нефахову неспроможність та професійну непридатність як дипломатичного корпусу України, та і всього її вищого керівництва. Ганьба!