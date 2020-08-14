Возвращение Беларусью боевиков ЧВК Вагнера в Россию - недружественный шаг по отношению к Украине, - секретарь СНБО Данилов

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал ситуацию, связанную с возвращением боевиков частной военной компании Вагнера в Россию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"К сожалению, власть Беларуси приняла не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений, и является недружественным шагом по отношению к Украине", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что это решение негативно скажется на отношениях двух государств, поскольку Украина собрала достаточно доказательств участия бойцов "Вагнера" в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований Российской Федерации. Офис Генерального прокурора Украины еще 11 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 г. правоохранительными органами Беларуси. Всем этим 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Закон и уважение к правовым процедурам требовали от белорусской стороны иного решения по "вагнеровцам", отмечают в СНБО.

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"Со своей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они не скрывались", - подчеркнул Данилов.