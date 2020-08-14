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Новости Агрессия России против Украины
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Возвращение Беларусью боевиков ЧВК Вагнера в Россию - недружественный шаг по отношению к Украине, - секретарь СНБО Данилов

Возвращение Беларусью боевиков ЧВК Вагнера в Россию - недружественный шаг по отношению к Украине, - секретарь СНБО Данилов

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал ситуацию, связанную с возвращением боевиков частной военной компании Вагнера в Россию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"К сожалению, власть Беларуси приняла не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений, и является недружественным шагом по отношению к Украине", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что это решение негативно скажется на отношениях двух государств, поскольку Украина собрала достаточно доказательств участия бойцов "Вагнера" в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований Российской Федерации. Офис Генерального прокурора Украины еще 11 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 г. правоохранительными органами Беларуси. Всем этим 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Закон и уважение к правовым процедурам требовали от белорусской стороны иного решения по "вагнеровцам", отмечают в СНБО.

Также читайте: ОП о выдаче Беларусью боевиков ЧВК Вагнера России: "Ожидали более юридически корректного и взвешенного решения"

"Со своей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они не скрывались", - подчеркнул Данилов.

Автор: 

Беларусь (7937) Данилов Алексей (1066) ЧВК Вагнер (1335)


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Топ комментарии
+18
Маленький клоун не ожидал такого ??? от этих двух старых козлов, которым он так преданно заглядывал в глаза ?
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14.08.2020 23:44 Ответить
+14
Беларуский регион московии вам ничего не должен ..))))))
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14.08.2020 23:41 Ответить
+11
Просить у холуя Луки выдать бандюков-все равно,что просить то же самое у *****.
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14.08.2020 23:45 Ответить
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Беларуский регион московии вам ничего не должен ..))))))
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14.08.2020 23:41 Ответить
Маленький клоун не ожидал такого ??? от этих двух старых козлов, которым он так преданно заглядывал в глаза ?
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14.08.2020 23:44 Ответить
Посмотри коза на свои глаза.И не путай Беларусь с Лукой.У нас медведчуки,шуфричи,рабиновичи,мураевы и прочая кацапская нечисть страну открыто не парафинят и в десна не целуются.
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14.08.2020 23:49 Ответить
У вас все ще попереду.
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14.08.2020 23:52 Ответить
Знаю,и это в 2014 уже понимал.Главное,чтобы Украина с нами была,а не патроны лаптям подносила.Слава Украине!!!
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15.08.2020 00:05 Ответить
Живе Беларусь!!Беларусь в Європу,Лукашенка в жопу!!!))
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15.08.2020 00:10 Ответить
Нажаль ,Лука ще досі президент РБ і є уповноваженним представником РБ !!))
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15.08.2020 00:08 Ответить
В подмосковном Жуковском час назад закончилась разгрузка борта с наличной валютой, прибывшей из Минска. Об этом в своем Telegram-канале пишет российский журналист Александр Сотник.

«По только что переданной мне информации (источнику доверяю), в подмосковном Жуковском час назад закончилась разгрузка борта с наличной валютой, прибывшей из Минска», - написал он.
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15.08.2020 00:29 Ответить
Сотник считает такое развитие событий классикой гибридной оккупации.
Как сообщают военно-транспортный самолет Ил-76МД действительно осуществил несколько рейсов между РФ и РБ.
Отмечается, что этот самолет в первой половине дня совершил перелет из Минска на российскую авиабазу Дягилева (в 3 км от Рязани), а уже во второй половине дня вернулся в Минск. 12 августа этот же борт совершил 3 перелета. Среди мест прибытия самолета фиксируются Новосибирск и подмосковный военный аэродром Кубинка.

13 августа Минобороны РФ разместило короткое видео с подписью:
«Команда из Беларуси прибыла в Новосибирск для участия в международном этапе конкурса «Отличники военной разведки» Армии-2020. После разгрузки военнослужащих сопровождали на территорию Новосибирского высшего военного командного училища, где и будут проходить соревнования. Открытие конкурса состоится 23 августа ».
Авторы материала не исключают, что Владимир Путин договорился Александра Лукашенко и эти перелеты свидетельствуют либо о переброске дополнительных сил или грузов для подавления гражданских протестов в Беларуси, или являются элементом подготовки к операции захвата территории и объявлением ввода российских «миротворцев» в рамках ОДКБ.
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15.08.2020 00:32 Ответить
Не удивлен от слова совсем.План лаптей был изначально предсказкем,нагнуть луку через гражданское противостояние,загнать как крысу в угол,и по его просьбе ввести войска,по примеру асада в Сирию.Все просто,а друзья не поняли .Именно по этой причине я за 25 лет впервые не выходил.Зайдут,тогда уже и планы поменяются.
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15.08.2020 01:38 Ответить
Если Зеленский признает луку президентом ,может смело складывать полномочия.А мы за братский народ без луки.
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14.08.2020 23:42 Ответить
С каких таких делов народ,80% которого поддерживает рф хотя бы по поводу Крыма,является нам "братским"?Мало нам подобные "братания" горя принесли?
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14.08.2020 23:49 Ответить
Это тебе дима секилев рассказал,или скапбеева.
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14.08.2020 23:52 Ответить
Это я сам могу тебе рассказать потому,что часто там бываю.И любой расскажет,что они в засос готовы с кацапами цематься.Ок.Почему он "братский"?
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15.08.2020 00:01 Ответить
Рассказывай
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15.08.2020 00:02 Ответить
Ты в Белоруссии был хоть раз,особенно в глубинке?С местными говорил?расея-братья навек,украинцы-тоже братья,но там у власти биндеры и братья-украинцы их свергнут и вернутся в семью "братской" Белоруссии и РФ,Донбасс-это тоже потому,что биндеры Майдан сделали,а Крым кацапы защитили от НАТО.Вот так 80 % там считает.Братский?
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15.08.2020 00:08 Ответить
Особенно в глубинке.) Может они еще не знают,что ссср развалился.На "белоруссии" все лапти как ты палятся.БЕЛАРУСЬ
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15.08.2020 00:19 Ответить
БЕЛАРУСЬ-это было,пока вы свою страну не просрали. У тебя флажок не советский ли стоит?БССР?Куда красно-белый делся?Сколько белоруссов говорит на родном языке?
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15.08.2020 00:24 Ответить
Ты пугаешь своим нездоровым интеллектом.100% ты зелин клиент из борделя.Если в Украине есть шуфричи,медведчуки,кивы и мураевы...значит вся Украина прокацапы?Иди лучше спать,пьяница.А если такой дерзкий,то пойди с них по голове табуретом хоть получи,как с охламонов.Можешь парасюка-поджопника взять.Где он шкерится не знаешь? При Порохе он такой мачо был.А так ты просто балаболка пустая,счетовод-проценщик Сеня.
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15.08.2020 00:39 Ответить
Чуток ты не угадал:Зелюню я не люблю).А ты там,я смотрю,восстал против Режима?В ванной восстал или возле холодильника?Если ты из Белоруссии,какое тебе дело до наших Зель и Парасюков?Так,почему "братский",скажешь?Думаю,что не скажешь,а опять начнешь понос лить
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15.08.2020 00:50 Ответить
Ты с темы не спрыгивай.Боишься кацапов медведчуков,шуфричей,мураевых.....?)
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15.08.2020 01:10 Ответить
А ты был в Кривом Роге хотя бы.Там тоже самое.Все ,любители руського "мира" свалили из клоаки днры и лнры и живут приспокойно у "бендеровцев" и клянут тут Украину на чем свет стоит.Люди в бывшем совке везде одинаковы.Это вонючий совок.
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15.08.2020 05:08 Ответить
Ну и пусть целуются,но и в кацапии и беларрусии там есть люди которые категорически не восприняли 2014 год.Их нужно поддерживать всеми силами.Это же очевидно,для нормальных людей.Не бывает только белого или только черного.
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15.08.2020 05:21 Ответить
Естественно.Разве я говорил,что таких людей нет?Со мной воевали русские,много русских воевало и воюет сейчас.Я знаю,как переезжали в Украину целыми семьями,все мы знаем белоруссов,ставших Героями для Украины,но,к сожалению,таких людей там критически малое количество.И сколько не говори "халва",во рту слаще не станет.
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15.08.2020 07:26 Ответить
По твоей логике,если кацапье восстанет против *****,оно тоже нам станет "братским"?Это тебе Медведчук или Рабинович рассказали?
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15.08.2020 00:03 Ответить
А по твоей логике все кто живет в параше и белларусии автоматически враги?
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15.08.2020 00:05 Ответить
Я РФ в свое время объездил вдоль и поперек.Там считают,что хохол ниже,чем он даже последний обоссаный алкаш в Корякии.Там русских не осталось-бухло и лизанье Царского очка давно превратило их в кацапов.И обратной эволюции уже не будет.И не бывает "народ-враг","народ-брат"-это все красножопые идиотизмы.Бывает "страна-враг",и вот пока рф наша "страна-враг",я не собираюсь искать в этой клоаке и у ее союзников,которым является Белоруссия,"братьев".
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15.08.2020 00:18 Ответить
Я тоже далек от "братского" народа,но в любом случае нам рядом с ними жить.Нужно быть прагматичными.Наших парней мы им не простим,но увы жить рядом с ними.
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15.08.2020 05:02 Ответить
Ты и есть рабинович.Ты с Ермошиной вместе 80% насчитал прокацапов в Беларуси и видел лично,как все взасос целовались.)) У тебя голова телевизор,а рот динамик.
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15.08.2020 00:13 Ответить
Серьезно?Ну ок.Сколько процентов белоруссов поддерживает Украину и считает РФ агрессором?
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15.08.2020 00:21 Ответить
Ты взрослый хоть? Я не бухгалтер и даже не центр разумкова.В моем окружении ВСЕ.А по бабкам я не хожу,у меня еще все в порядке с машинкой.
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15.08.2020 00:27 Ответить
Воу...Ага:помню массовые многочисленные митинги братского белорусского народа против того,что руководство Белоруссии признало аннексию Крыма.Есть Герои-болоруссы,которых знает вся Украина,есть просто сочувствующие,есть равнодушные,но большинство волосы на себе рвет от ужаса остаться без РФ.И не надо выдавать желаемое за действительное.Так,что за флажок у тебя ото зелено-красно-бело-узорчатый,скажешь?
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15.08.2020 00:37 Ответить
я отдыхал на курортах в Турции и в Греции, куда ездят и кацапы (т.е. ездили пока хйло не посрался с турецким хйлом) и беларусы. Так вот, те беларусы с которыми мы пересекались, были даже еще более упоротая вата чем кацапы.
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15.08.2020 00:40 Ответить
Не спорю и встречал таких.********* не зря куйло Х сосут.В моем окружении нет.... и не было.
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15.08.2020 01:11 Ответить
ты счастливый человек, можешь себе позволить общаться только с теми людьми с которыми на одной волне. Цени это. Не всем так везет.
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15.08.2020 01:21 Ответить
А нє прізнает - куда Кравчука после етого посилать ? От дєду невезуха
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15.08.2020 04:46 Ответить
Надеюсь *Зе* сделает выводы.
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14.08.2020 23:42 Ответить
Вернется на работу в 95-ый?
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14.08.2020 23:45 Ответить
Просить у холуя Луки выдать бандюков-все равно,что просить то же самое у *****.
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14.08.2020 23:45 Ответить
Короче , они не собирались совсем смотреть на собор в Турции . ))
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14.08.2020 23:47 Ответить
а там шпили двумя ************* не обойтись было....
и 40+- ************ тоже не предел....
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15.08.2020 05:37 Ответить
Та на усатом кую вертел таракан это зеленое нечто
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14.08.2020 23:51 Ответить
соснул *****
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14.08.2020 23:54 Ответить
За бандюков вагнеровцев Лука получил отмороженный кацапский ОМОН.
А от Зели он получил бы дырку от бублика.Эта сволочь коварная как и ху..ло .
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14.08.2020 23:56 Ответить
Еще один, разве не понятно что такое Лукашенко еще? Не позорьтесь, хватит ему жопк лизать, объявляйте не признание выборов в Беларуси, а упоротого вне закона диктатором.
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14.08.2020 23:58 Ответить
Зеленскому уже давно пора определиться с тем признает ли он Лукашенко президентом Беларуси, или нет.
Потом уже исходить от этого решения в своих заявлениях. Если да - возмущайся передачи.
Если не признаешь, тогда объявляй его преступником, захватившим власть и все его решения после выборов - недействительными!
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14.08.2020 23:59 Ответить
ЗЕгенерату уже 42 года. Он инфантильный жидобольшевицкий недоносок и это уже неизменяемая константа.
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15.08.2020 00:17 Ответить
Повернення Білоруссю бойовиків ПВК Вагнера в Росію - не дружній крок щодо України, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 2412
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15.08.2020 00:01 Ответить
Забудьте вы уже о рабской Белоруссии. С самого начала было понятно кому они отдадут эту мразь. Они 26 лет стояли на коленях и ещё 226 простоят. После сегодняшних обнимашек с ОМОНом белоруссы показали кто они есть. Точка.
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15.08.2020 00:02 Ответить
Які "дружні кроки" взагалі можливі від союзника ***** який підтримує окупацію Криму і війну на Донбасі в ООН? Немає ніякої дружби з білоруським режимом. І не було як мінімум останні 6 років!
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15.08.2020 00:13 Ответить
LOL
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15.08.2020 00:19 Ответить
Данилов, по международным нормам, чтобы тебе выдали граждан чужого государства, ты должен иметь уголовное дело, причем нормальное а не наспех на коленке состряпанное за 2 дня после их ареста.
Это азы международного законодательства. Вас в Трускавецком университете такому не учили, видимо.
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15.08.2020 00:35 Ответить
Кто-то где-то считается еще с Украиной под властью зелебобика?
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15.08.2020 00:38 Ответить
"Возвращение Беларусью боевиков ЧВК Вагнера в Россию - не дружественный шаг по отношению к Украине..."

Це не "не дружній крок" , а ворожий крок. Лука злочинців не віддав. Я б відізвав посла і вигнав білоруського.
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15.08.2020 00:42 Ответить
Дятел, на каком основании он должен был их выдать? На них даже уголовные дела в Украине не были заведены. С точки зрения международного права - они обычные законопослушные граждане. А Данилов - просто тупой неуч
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15.08.2020 01:33 Ответить
"Лука злочинців не віддав."
Та той Лука, як і народ Бєларусі - вони є партнерами Путлєра, та росії взагалом, себто вони є ворогами України та українського народу a priori. Це ж елементарно!
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15.08.2020 03:20 Ответить
"...не дружественный шаг по отношению к Украине"
Це може бути несподіванкою лише для тих, хто не в курсі, що Бєларусь та РФ складають єдину союзну державу за договором від 1998 року, підписаним Єльцинм та Лукашенко. Тобто Бєларусь - то по-суті є росія. На теріторії Бєларусі розташовані російські війскослужбовці та діють російські спецслужби. Щє рік тому Бєларусь разом з РФ проводили сумісні массові військові навчання, спрямовані проти України та її європейських партнерів. Але, недолугому керівництву України будло недостатньо того, яе низки викрадань українських громадян спецслужбами Бєларусі, та прередачу їх москві. Це все вказує на 100% нефахову неспроможність та професійну непридатність як дипломатичного корпусу України, та і всього її вищого керівництва. Ганьба!
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15.08.2020 03:14 Ответить
...таневже...?!
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15.08.2020 03:15 Ответить
геопалитик геопалически.... - не будем за обосраные штаны....
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15.08.2020 05:42 Ответить
А кто-то серьезно ожидал, что вагнеровцев в Украину отправят? Усатый просто цену набивал у пуйла всем этим действом с передачей их Украине. Финита ля комедия.
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15.08.2020 06:20 Ответить
Т .е. зе-опов всех хорошенько так макнули в гуано хлебальцами , а они говорят , давайте хоть не в гуано а юридически в какахи и тогда все нормуль ?🤔🤔🤔
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15.08.2020 06:43 Ответить
Какаяразніца? І так, і інакше вони б опинилися на расії. Правда, тут би їх нагородив кловун, а там нагородить х...ло.
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15.08.2020 09:27 Ответить
это было предсказуемо, если Данилов обольщался на этот счет, то он недалеко ушел от мальчика Зе
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15.08.2020 09:31 Ответить
А Гриб ? Це що дружній крок ? А журналіст три роки тому ? Лука бандит .
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15.08.2020 09:35 Ответить
А что Лука был когда-то другом Украины? Он всегда лизал зад кремлевской моли.
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15.08.2020 10:00 Ответить
а поддержка ими оккупации крыма, это дружественный?
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15.08.2020 12:33 Ответить
Введіть санкції проти білоруської влади паралельно з Євросоюзом та іншими західними партнерами, а не скигліть який лукашенко бяка.
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15.08.2020 16:54 Ответить
 
 