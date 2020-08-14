РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10430 посетителей онлайн
Новости
5 992 20

Енин намекнул, что Украина может больше не выдавать Беларуси преступников, но потом удалил пост

Енин намекнул, что Украина может больше не выдавать Беларуси преступников, но потом удалил пост

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин напомнил официальному Минску о принципе взаимности в вопросах экстрадиции и международной правовой помощи.

Об этом Енин написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Хотел бы напомнить о принципе взаимности - он часто играет не последнюю роль при принятии решений по вопросам международной правовой помощи и экстрадиции", - написал Енин.

Он добавил, что Беларусь занимает второе место по количеству запросов на экстрадицию и правовую помощь среди всех партнеров Украины.

Этот текст пробыл на странице Енина в Фейсбуке час, после чего был удален.

Енин намекнул, что Украина может больше не выдавать Беларуси преступников, но потом удалил пост 01

Читайте на Цензор.НЕТ: ОП о выдаче Беларусью боевиков ЧВК Вагнера России: "Ожидали более юридически корректного и взвешенного решения"

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Также на Цензор.НЕТ: Возвращение Беларусью боевиков ЧВК Вагнера в Россию - не дружественный шаг по отношению к Украине, - секретарь СНБО Данилов

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

Читайте также: Беларусь не предупредила Украину, что выдает боевиков "Вагнера" России, - замгенпрокурора Мамедов

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Автор: 

Беларусь (7937) МИД (7033) экстрадиция (570) Енин Евгений (328) ЧВК Вагнер (1335)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
після випадку з Павлом Грибом треба було припинити співпрацю з цими кгбістами
показать весь комментарий
15.08.2020 00:07 Ответить
+15
Готовьте ответку,дипломаты хреновы.
КГБешники Луки шастают по Украине как у себя дома и выдергивают не угодных Луке.
показать весь комментарий
15.08.2020 00:05 Ответить
+8
А кого выдали, можно поподробнее? Последний громкий скандал помню, когда Беларусь выдала РФ украинского гражданина Гриба.
Енин, так ты поэтому и удалил пост т.к. напомнили, что лука никогда и не выдавал Украине никого? Да и какой сателлит рискнет пойти на действия вразрез с интересом хозяина?
показать весь комментарий
15.08.2020 00:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Готовьте ответку,дипломаты хреновы.
КГБешники Луки шастают по Украине как у себя дома и выдергивают не угодных Луке.
показать весь комментарий
15.08.2020 00:05 Ответить
після випадку з Павлом Грибом треба було припинити співпрацю з цими кгбістами
показать весь комментарий
15.08.2020 00:07 Ответить
Потрібно було розірвати дипломатичні стосунки.
показать весь комментарий
15.08.2020 00:34 Ответить
А чего стесняться? Может наконец украинцам нужно отрастить яйца а не быть гомосеками на побегушках даже у таких нелегитимных дебилов как Лукашенко
показать весь комментарий
15.08.2020 00:11 Ответить
А кого выдали, можно поподробнее? Последний громкий скандал помню, когда Беларусь выдала РФ украинского гражданина Гриба.
Енин, так ты поэтому и удалил пост т.к. напомнили, что лука никогда и не выдавал Украине никого? Да и какой сателлит рискнет пойти на действия вразрез с интересом хозяина?
показать весь комментарий
15.08.2020 00:14 Ответить
Подстилки Ермака а не МИД!
показать весь комментарий
15.08.2020 00:20 Ответить
А зеленский подстилка и прокладка путлера
показать весь комментарий
15.08.2020 08:48 Ответить
Какая разница , да зебилье?
показать весь комментарий
15.08.2020 00:26 Ответить
После Гриба и так понятно всё было.

Можно смело не признавать их сфальсифицированные выборы. Лукашенко-физическое лицо.
показать весь комментарий
15.08.2020 00:31 Ответить
Написал, потом подумал: как бы чено не вышло, как бы не вышло хуже. И удалил.
А хуже уже некуда.
показать весь комментарий
15.08.2020 00:33 Ответить
Зеля все еще лихорадочно прощупывает пульс у остывшего усатого полттрупа ,боясь заранее произнести некролог
показать весь комментарий
15.08.2020 00:33 Ответить
лохи даже пост нормально написать не могут
показать весь комментарий
15.08.2020 00:34 Ответить
ЗЕдипломатия, де не глянеш одні проіоби, все на руку #уйлу. І цей засцяв, з ОПи подзвонили, за тепле місце тримається.
показать весь комментарий
15.08.2020 00:52 Ответить
...обісцявся...
показать весь комментарий
15.08.2020 03:13 Ответить
воно у памперсах і не поймеш - мо й серйозніше...
показать весь комментарий
15.08.2020 04:43 Ответить
Треба в знак протесту перестати купувати їх вантажівки мази і трактори. Такого барахла і з Китаю завезти повно можна. Купувати продукцію в васала росіян, то є великий гріх.
показать весь комментарий
15.08.2020 08:00 Ответить
Енин намекнул, что Украина может больше не выдавать Беларуси преступников, но потом удалил пост - Цензор.НЕТ 7510
показать весь комментарий
15.08.2020 08:19 Ответить
Навіщо видалив ?
Все ж правильно було ?
Досить в ослах ходити.
показать весь комментарий
15.08.2020 08:21 Ответить
Тому що Бубочка на нього гавкнув.
показать весь комментарий
15.08.2020 12:29 Ответить
сцикло на троне, сцикло и в миде.
показать весь комментарий
15.08.2020 12:31 Ответить
 
 