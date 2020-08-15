Обращение Тихановской с призывом не сопротивляться милиции записывали в моем кабинете, - глава ЦИК Беларуси Ермошина
Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина подтвердила, что Светлана Тихановская записывала видеообращение с призывом не выходить на акции протеста в ее кабинете.
Об этом она заявила в интервью "Комсомольской правде", информирует Цензор.НЕТ.
"Она принесла жалобу в Центральную комиссию, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудников органов охраны порядка. Я их предоставила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я пошла", - рассказала Ермошина.
На вопрос о том, действительно ли Тихановская записывала видео на диване в ее кабинете, Ермошина ответила: "Это мой диван. Она записывала это обращение без меня".
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Ермошина считает, что результаты выборов не будут пересмотрены. ПО ее словам, ЦИК отклонил все жалобы, которые подали ранее кандидаты в президенты.
"Все отклонены. У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудили победу Тихановской, так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными. Это значит, в течение трех месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами. Я и сказала: "Мы можем просто потерять страну", - рассказала руководительница ЦИК.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. Согласно утвержденным итогам выборов, за действующего главу государства Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.
С 9 августа в стране проходят массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. По официальной информации, один человек погиб, сотни пострадали. Задержаны около 7 тыс. человек. С четверга мирные протесты начались на белорусских промпредприятиях.
Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.
В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.
В своем первом видеообращении Тихановская заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".
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Но девочки с обнимашками с омоном когда ОФИЦИАЛЬНО похватали больше 6 000 человек...
Ребята, сколько надо их еще похватать, пока до этих девочек дойдет, что схватить могут и их. И выпустить с синими жопами. Хорошо если еще только так. А могут и не выпустить. Типа пропала без вести...
ВОТ ЗА ЭТИ ЖЕ ОБНИМАШКИ И СХВАТИТЬ...
в 1999 интернета в принципе не было у рядового обывателя.
вайбера.
вацапа.
еще сто пицот мильенов программ...
то есть в 1999 это была "вещь в себе"
а в 2020 - вот, я красивый до выборов, а вот с синей жопой или без глаза после прогулки около избирательного участка.
и это доступно ВСЕМ, у кого есть мозг для того, чтобы пользоваться мобилой.
ОЙРОПА, РЕАГИРУЙ!
Вот поэтому лука оперативно чвк отдал раше.
в ростов путь не хочет перекрыть.
бо его во всех остальных странах ждут с вопросами а там с караваем.
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Ну, у нас, конечно, как и везде, есть разные сорта идиотов, а вот такого не водится. Это 100%.
2. Що має бути зроблено, щоб результати виборів було визнано недійсними ? Спочатку ніби перерахунок голосів - чи не так ? Які у Білорусі прописані процедури в законодавстві ?
Ще цікаво було б дізнатися, чи виїхати з країни було рішенням =президентки=, чи пропозиція її соратничків, чи її таки справді вивезла білоруська влада, як вони заявляють.
Ты их декларацию смотрел?
1. Сам бюлетень. Він не такий, до якого ми звикли в Україні, де оригінальний папір навіть з водяними знаками, є корінці, за якими можна порахувати кількість тих, хто проголосував, кількість бюлетенів визначена числом виборців. Да, ми у цьому сенсі здорово підстрахуватися. В Білорусі бюлетені це прості папірці, кількість яких безвідносна з кількістю виборців, немає ніяких корінців. Тому встановити кількість тих, хто проголосував сам або кому не підмінили бюлетень неможливо.
2. Як розповідають деякі виборці, вони помітили, що бюлетені їм вже видавали зіпсованими. Так, у ряді бюлетенів вже стояла крапка проти прізвища Лукашенка, тому позначка навпроти Тихановськоі все одно нічого не змінювала.
3. Вибори відбулися 9 серпня, оголосили результати 14 серпня. Чому так довго? А тому, що весь цей час підганяли бюлетені і протоколи під 80,1%.
Отже, у задачі питається: на підставі яких документів перераховувати голоси?
Це якраз нормально, тут питань нема.
Просто для того, щоб оголосити вибори недійсними - мають бути підстави.
Я не знаю їхні процедури, але припускаю, що перерахунок голосів - одна з них.
Як вони це робитимуть - не мій головний біль.
Але тьотка Ціханоуська не може себе самопроголошувати =президенткою= (тільки тому, що їй так сказали сценаристи) і вякати про передачу влади.
Спочатку має бути визнання виборів недійсними, а тоді оголошення нових. І ця підставна кобила до цього - жодним боком.
Хай іде котлети ладі смажити, а то фарш зіпсується.
https://censor.net/user/468575
Так даже лучше. Понятно, что её заставили это прочитать когда она подавала жалобу по поводу подсчета голосов . Её там ждали кгбшники с оружием,угрозами,шантажом и с камерами. Белорусы всё это понимают и они не за неё бастуют, а за свой украденный голос. Так что гебня просчиталась, это никак не остановит протест, а только даст обратный эффект.
https://censor.net/comments/locate/3213056/019214ca-6e8f-727f-a677-6c21d3a11bb1Ответить
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Ау! Где вы кремлеботики?
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Страна очень хочет чтобы ты и твой хозяин Лукашенко ее потеряли . Осточертел убийца и московский холуй лукашенко всем .
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Источник: https://censor.net/n3213932
Помирает Л.И. Брежнев. Окружение спрашивает его последнее желание. Брежнев и говорит "помру похороните кверху жопой". Все в недоумении "зачем Леонид Ильич?" Брежнев отвечает "придёт время целовать её будете, так что бы потом не ворочали". Через годик, другой можно будет в анекдоте Брежнева менять на Батьку.
А Ви не жінка, а баба.