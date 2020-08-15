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Новости Революция в Беларуси
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Обращение Тихановской с призывом не сопротивляться милиции записывали в моем кабинете, - глава ЦИК Беларуси Ермошина

Обращение Тихановской с призывом не сопротивляться милиции записывали в моем кабинете, - глава ЦИК Беларуси Ермошина

Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина подтвердила, что Светлана Тихановская записывала видеообращение с призывом не выходить на акции протеста в ее кабинете.

Об этом она заявила в интервью "Комсомольской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Она принесла жалобу в Центральную комиссию, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудников органов охраны порядка. Я их предоставила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я пошла", - рассказала Ермошина.

На вопрос о том, действительно ли Тихановская записывала видео на диване в ее кабинете, Ермошина ответила: "Это мой диван. Она записывала это обращение без меня".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Тихановская призвала власть пойти на диалог и прекратить насилие, а мэров городов организовать мирные акции: "Наши голоса должны быть услышаны". ВИДЕО

Ермошина считает, что результаты выборов не будут пересмотрены. ПО ее словам, ЦИК отклонил все жалобы, которые подали ранее кандидаты в президенты.

"Все отклонены. У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудили победу Тихановской, так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными. Это значит, в течение трех месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами. Я и сказала: "Мы можем просто потерять страну", - рассказала руководительница ЦИК.

Также на Цензор.НЕТ: Тихановская создает координационный совет по передаче власти в Беларуси

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. Согласно утвержденным итогам выборов, за действующего главу государства Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

С 9 августа в стране проходят массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. По официальной информации, один человек погиб, сотни пострадали. Задержаны около 7 тыс. человек. С четверга мирные протесты начались на белорусских промпредприятиях.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении Тихановская заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".

Автор: 

Беларусь (7937) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+12
Повинні бути нові вибори з новими кандидатами, яких будуть вільно реєструвати.
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15.08.2020 01:16 Ответить
+11
Шо она не президент это понятно. Ни при каких вариантах.
Но девочки с обнимашками с омоном когда ОФИЦИАЛЬНО похватали больше 6 000 человек...
Ребята, сколько надо их еще похватать, пока до этих девочек дойдет, что схватить могут и их. И выпустить с синими жопами. Хорошо если еще только так. А могут и не выпустить. Типа пропала без вести...
ВОТ ЗА ЭТИ ЖЕ ОБНИМАШКИ И СХВАТИТЬ...
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15.08.2020 01:16 Ответить
+8
как сообщают рядовые члены избирательных комиссий на некоторых участках за Тихановскую проголосовало до 90% , а в протоколе комиссии ей поставили 10% . лукашеску сфальсифицировал выборы и его соучасник Ермошина .
..
.
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15.08.2020 01:55 Ответить
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Повинні бути нові вибори з новими кандидатами, яких будуть вільно реєструвати.
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15.08.2020 01:16 Ответить
Насправді, пане Алі, нічого нікому там не повинні. Бо навіть після цих напівзізнань про фалтс фіксацію цілої голови ЦВК білоруси не піднімуться такою кількістю, щоб домогтися перевиборів. Це в демократичних країнах у таких випадках повинні бути перевибори. І карні справи за фальсифікацію. А тут нічого не буде. В кращому випадку влада домовитися з опозицією, кинувши якусь кісточку. В гіршому - просто пошле.
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15.08.2020 08:48 Ответить
Даже если и новые выборы? Для нас будет только хуже. Будет абсолютно управляемый масквой президент.
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15.08.2020 10:01 Ответить
100%.
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15.08.2020 11:45 Ответить
фальсифікувати голоси можливо тільки за рахунок чистих бланків тих, хто не прийшов на вибори. І якщо припустим у Білорусі явка була не 85% а тільки 60% і віднімемо ці намальовані голоси від результату Лукаша - то він все одно виграє вибори - на жаль більшість ватних білорусів підтримує вусатого таракана і ніякі "нові" кандидати не допоможуть
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15.08.2020 10:24 Ответить
Шо она не президент это понятно. Ни при каких вариантах.
Но девочки с обнимашками с омоном когда ОФИЦИАЛЬНО похватали больше 6 000 человек...
Ребята, сколько надо их еще похватать, пока до этих девочек дойдет, что схватить могут и их. И выпустить с синими жопами. Хорошо если еще только так. А могут и не выпустить. Типа пропала без вести...
ВОТ ЗА ЭТИ ЖЕ ОБНИМАШКИ И СХВАТИТЬ...
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15.08.2020 01:16 Ответить
Бро ты не знаешь что Лукашенко делал в 1999 году с оппонентами ? Погугли или в Ютубе посмотри фильмы он кровожаднее кремлевской моли будет
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15.08.2020 01:29 Ответить
разница знаешь какая?
в 1999 интернета в принципе не было у рядового обывателя.
вайбера.
вацапа.
еще сто пицот мильенов программ...
то есть в 1999 это была "вещь в себе"
а в 2020 - вот, я красивый до выборов, а вот с синей жопой или без глаза после прогулки около избирательного участка.
и это доступно ВСЕМ, у кого есть мозг для того, чтобы пользоваться мобилой.
ОЙРОПА, РЕАГИРУЙ!
Вот поэтому лука оперативно чвк отдал раше.
в ростов путь не хочет перекрыть.
бо его во всех остальных странах ждут с вопросами а там с караваем.
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15.08.2020 01:39 Ответить
Откуда Вы вот это "Шо она не президент это понятно" взяли? Из комментариев скабеевой? Все как раз наоборот.
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15.08.2020 07:45 Ответить
Где антимайдан Лукашеску хотя б 100 человек покажите ?Куча фоток протоколов где у Тихановской например 900 голосов у Лукашеску 100 о каких 80% они говорят ..Верить ЦИК в тоталитарном госсударстве не смешите всеиуже поняли что такое Лукашеску МВД Беларуси и ЦИК Беларуси ..Вот вам Румыния 1988 года где у Чаушеску схвачены все силовики и люди как мыши были
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15.08.2020 01:19 Ответить
Будет антимайдан, это 100%. Лука быстро это поймет, что граждан легче бить силами других граждан, а ОМОН будет обниматься и цветочки дарить, а милиция никого не находить.
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15.08.2020 02:28 Ответить
... Будет антимайдан, это 100%....
-------------------
Ну, у нас, конечно, как и везде, есть разные сорта идиотов, а вот такого не водится. Это 100%.
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15.08.2020 09:11 Ответить
Лукавый диктатор !
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15.08.2020 01:20 Ответить
Не было наблюдателей на выборах как думаете почему ? И тот факт кто поздравил Лукашеску с выборами ставит все на свои места
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15.08.2020 01:21 Ответить
Нормальный вариант от мирового сообщества если пригласить наблюдателей независимых человек по 10 в каждоый участок ,желательно не с РФ и экзитполы тоже не с РФ ,СМИ мировые с прямой трансляцией новых выборов ...Мгновенное фото протоколов с участков на независимый вебресурс от каждого независимого наблюдателя ,что б херню неподсунули ..Но думаю Лукашеско на такое не согласится никогда он уже маразматик и так просто не уйдет
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15.08.2020 01:27 Ответить
1. Якщо мені не зраджує пам*ять (я стежу за ситуацією в Білорусі, але не аж так до найменших деталей ...), =соратниці= домогосподарки казали, що вона була одна, без адвоката. Ця дамочка твердить інше. Хотілося б почути правду. Але я сумніваюся, що вони пішли оскаржувати результати без адвоката.
2. Що має бути зроблено, щоб результати виборів було визнано недійсними ? Спочатку ніби перерахунок голосів - чи не так ? Які у Білорусі прописані процедури в законодавстві ?

Ще цікаво було б дізнатися, чи виїхати з країни було рішенням =президентки=, чи пропозиція її соратничків, чи її таки справді вивезла білоруська влада, як вони заявляють.
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15.08.2020 01:27 Ответить
Ведано, перепрошую, шо московитскою, але то таке..она просто была на фонаре, а тут такой стал шухер, шо она сама не знала, шо оно стало и куда бежать, и кому куда кричать. Пахан всем стал поперек совсем, и все сделали ой геволт просто потому шо. А теперь, когда пахан всем сделал божежмой, и всем стало больно, а пахану стало стыдно, настало время делать ой геволт. И таки пахан это делает.И все делают обнимашки с омоном. И таки все.
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15.08.2020 04:06 Ответить
Просто не все ещё осознали этот факт, но Лукашенко уже вошел в историю, став первым президентом разгромно проигравшим выборы домохозяйке, о которой за несколько месяцев до этого никто ничего не слышал.
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15.08.2020 08:35 Ответить
Между прочим это пример того как будут проходить теперь выбры на пост-советском пространстве включая Украину. Выборы у бывших президентов будут выигрывать просто порядочные люди. Шмаркля не в счёт!
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15.08.2020 08:55 Ответить
А в чем порядочность этой курицы и ее мужа-"блоггера"-любителя рускаго мира?
Ты их декларацию смотрел?
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15.08.2020 10:19 Ответить
Уся складність справи щодо перерахунку голосів полягає в тому, що наразі це неможливо! Є кілька причин:
1. Сам бюлетень. Він не такий, до якого ми звикли в Україні, де оригінальний папір навіть з водяними знаками, є корінці, за якими можна порахувати кількість тих, хто проголосував, кількість бюлетенів визначена числом виборців. Да, ми у цьому сенсі здорово підстрахуватися. В Білорусі бюлетені це прості папірці, кількість яких безвідносна з кількістю виборців, немає ніяких корінців. Тому встановити кількість тих, хто проголосував сам або кому не підмінили бюлетень неможливо.
2. Як розповідають деякі виборці, вони помітили, що бюлетені їм вже видавали зіпсованими. Так, у ряді бюлетенів вже стояла крапка проти прізвища Лукашенка, тому позначка навпроти Тихановськоі все одно нічого не змінювала.
3. Вибори відбулися 9 серпня, оголосили результати 14 серпня. Чому так довго? А тому, що весь цей час підганяли бюлетені і протоколи під 80,1%.
Отже, у задачі питається: на підставі яких документів перераховувати голоси?
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15.08.2020 11:02 Ответить
Так у нас теж офіційні результати оголосили 3 травня, а 2-й тур відбувся 21 квітня (ЦВК оприлюднила дані 30.04., але до публікації в Голосі України та Урядовому Кур*єрі вони не вважаються офіційними).
Це якраз нормально, тут питань нема.
Просто для того, щоб оголосити вибори недійсними - мають бути підстави.
Я не знаю їхні процедури, але припускаю, що перерахунок голосів - одна з них.
Як вони це робитимуть - не мій головний біль.

Але тьотка Ціханоуська не може себе самопроголошувати =президенткою= (тільки тому, що їй так сказали сценаристи) і вякати про передачу влади.
Спочатку має бути визнання виборів недійсними, а тоді оголошення нових. І ця підставна кобила до цього - жодним боком.
Хай іде котлети ладі смажити, а то фарш зіпсується.
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15.08.2020 20:17 Ответить
*далі
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15.08.2020 20:17 Ответить
Никаких адвокатов с ней не было. Это террористические методы со стороны Лукашенко. А вообще, я вот что писал сразу после публикации её обращения с "отказом" на диванчике из кабинета ЦИК.https://censor.net/comments/locate/3213056/019214ca-6ea9-700b-95f7-7822********


https://censor.net/user/468575

Так даже лучше. Понятно, что её заставили это прочитать когда она подавала жалобу по поводу подсчета голосов . Её там ждали кгбшники с оружием,угрозами,шантажом и с камерами. Белорусы всё это понимают и они не за неё бастуют, а за свой украденный голос. Так что гебня просчиталась, это никак не остановит протест, а только даст обратный эффект.
https://censor.net/comments/locate/3213056/019214ca-6e8f-727f-a677-6c21d3a11bb1Ответить
Мне нравится 10
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15.08.2020 01:28 Ответить
Для тупых убогих и упоротых обьясняю ..Еще на первом сроке в 1999 году Лукашенко исчезло три его опонента перед выборами презедента их считают безвести пропавшими по сей день ..Как думаете где они и люди извесные политик силовик и крупный предпрениматель ?
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15.08.2020 01:33 Ответить
Похоронены в Минске на Северном кладбище в могиле без опознавательных знаков . Убивали их из расстрельного пистолета , руководил операцией полковник внутренних войск Павлюченко .
..
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15.08.2020 01:52 Ответить
слов нет.....
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15.08.2020 04:54 Ответить
Не сопротивляться милиции..Де вона, там ту милицию побачила!Бандосы форму надели,назвались милицией
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15.08.2020 01:35 Ответить
О! Оказывается уже в ЦИК записывали А раньше говорили, что после выезда за рубеж....
Ау! Где вы кремлеботики?
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15.08.2020 01:42 Ответить
После выезда записывали там где она читает по теле-суфлеру, а в ЦИК записывали где она читает по бумажке! Смотри не перепутай!
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15.08.2020 10:21 Ответить
как сообщают рядовые члены избирательных комиссий на некоторых участках за Тихановскую проголосовало до 90% , а в протоколе комиссии ей поставили 10% . лукашеску сфальсифицировал выборы и его соучасник Ермошина .
..
.
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15.08.2020 01:55 Ответить
Я и сказала: "Мы можем просто потерять страну", - рассказала руководительница ЦИК.
-------------
Страна очень хочет чтобы ты и твой хозяин Лукашенко ее потеряли . Осточертел убийца и московский холуй лукашенко всем .
.
Источник: https://censor.net/n3213932
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15.08.2020 01:59 Ответить
ермошина шалава ублюдка лукашенко
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15.08.2020 02:20 Ответить
Старые анекдоты о новом:
Помирает Л.И. Брежнев. Окружение спрашивает его последнее желание. Брежнев и говорит "помру похороните кверху жопой". Все в недоумении "зачем Леонид Ильич?" Брежнев отвечает "придёт время целовать её будете, так что бы потом не ворочали". Через годик, другой можно будет в анекдоте Брежнева менять на Батьку.
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15.08.2020 04:11 Ответить
Кацапы знают толк в целовании царских жоп.
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15.08.2020 07:58 Ответить
За ввод войск в Афган с убийством законного главы государства и ковровыми бомбардировками афганских кишлаков? За это ты готов труп Брежнева в жопу целовать, совок конченый?
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15.08.2020 10:23 Ответить
Давайте еще атомные бомбордировки мирных городов вспомним и сделаем категорический вывод или пробирку со стиральным порошком с миллионом последующих жертв и стертыми городами - народ не дурак, он фильтрует события на хорошие и плохие, и оценивает их раздельно.
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15.08.2020 10:55 Ответить
Единственное ,что обьеденяет бывший совок,так это то ,что вся система построенна на то ,что чинуша это царь и бог,к которому приходят,что то просить,хотя эти твари живут за счет налогов,при этом не создавая ничего,кроме проблем.Это основная проблема всего бывшего совка.Зачем заниматься бизнесом,если можно через взятку стать мусорком или пойти каким то инспектором,а потом отбить эту взятку за полгода,ездить синим тыкая корочку везде и всем и считать себя царем.
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15.08.2020 05:38 Ответить
Хорошо, что пистолет в экран не попал. Всё так правдоподобно!
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15.08.2020 07:58 Ответить
Милиция?Это по её мнению милиция?Это мусора,бандиты в милицейской форме!Отпор нужно давать в любом случае иначе будите как в Хабаровске ходить и орать верните нам тихановскую а всем будет похер на протесты.
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15.08.2020 08:50 Ответить
Навіщо вам та мокра курка, її справа нести яйця, а президент з неї...
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15.08.2020 09:56 Ответить
Вона не мокра курка, а жінка.
А Ви не жінка, а баба.
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15.08.2020 11:23 Ответить
Ubedili kgb ,u nix takaja rabota.Vsio ravno eti vybori nikto nepriznajet iz civilizovanix stran i svoji liudi takze
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15.08.2020 09:19 Ответить
если бы лукашенко сказал правду, что он в заложниках у жириновского, то за него бы проголосовало бы 50%.
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15.08.2020 09:21 Ответить
За нього б проголосували, чи за жириновського))
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15.08.2020 09:58 Ответить
 
 