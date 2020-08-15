Обращение Тихановской с призывом не сопротивляться милиции записывали в моем кабинете, - глава ЦИК Беларуси Ермошина

Председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина подтвердила, что Светлана Тихановская записывала видеообращение с призывом не выходить на акции протеста в ее кабинете.

Об этом она заявила в интервью "Комсомольской правде", информирует Цензор.НЕТ.

"Она принесла жалобу в Центральную комиссию, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудников органов охраны порядка. Я их предоставила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я пошла", - рассказала Ермошина.

На вопрос о том, действительно ли Тихановская записывала видео на диване в ее кабинете, Ермошина ответила: "Это мой диван. Она записывала это обращение без меня".

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Ермошина считает, что результаты выборов не будут пересмотрены. ПО ее словам, ЦИК отклонил все жалобы, которые подали ранее кандидаты в президенты.

"Все отклонены. У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудили победу Тихановской, так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными. Это значит, в течение трех месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами. Я и сказала: "Мы можем просто потерять страну", - рассказала руководительница ЦИК.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. Согласно утвержденным итогам выборов, за действующего главу государства Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

С 9 августа в стране проходят массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. По официальной информации, один человек погиб, сотни пострадали. Задержаны около 7 тыс. человек. С четверга мирные протесты начались на белорусских промпредприятиях.

Утром в понедельник, 10 августа, Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

В ночь на 11 августа оппонент Александра Лукашенко Светлана Тихановская покинула Беларусь. В настоящее время она находится в Литве.

В своем первом видеообращении Тихановская заявила, что "приняла очень важное решение", добавив, что "дети - самое важное, что есть в нашей жизни".