Украинские университеты могут потерять возможность готовить научные кадры, - Совет проректоров. ДОКУМЕНТ
Совет проректоров по научной работе учреждений высшего образования выступает против введения гонораров членам ученых советов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, информирует Цензор.НЕТ.
Министерство отмечает, что получило письмо-обращение от Совета проректоров по научной работе высших учебных заведений и директоров научных учреждений.
Они недовольны проектами Порядком присуждения ученых степеней и Положением об аккредитации специализированных ученых советов, разработанными Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования.
Читайте на Цензор.НЕТ: Высшее образование должно быть полностью автономным, - Шкарлет
Авторы письма утверждают, что эти документы предусматривают оплату университетами и соискателями средств в пользу Агентства.
"Для будущих докторов наук эта финансовая "петля" составляет 126 тыс. грн., докторов философии PhD - 60 тыс. грн", - указано в письме.
Согласно расчетам авторов письма, каждый университет должен будет ежегодно заплатить Агенству до 5 млн грн. Всего в Украине таких университетов около 150.
"Это недопустимо!!! Это приведет к миграции наших выпускников, которые планируют поступать в магистратуру и аспирантуру в другие страны", - считают авторы письма.
Также на Цензор.НЕТ: Кабмин предоставил украинским университетам возможность самостоятельно начинать образовательный процесс в 2020 году
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тільки от 99% нікчем вимагають аби їх якісно годували, одягали і відпочинок організовували, бо втомились в кабінетах чаї ганяти та колег обговорювати.
Плагіат не пропускають?
В наш час 2000 у.е. чи вартість б.у. Жигулів мабуть молодь не лякає.
За кордоном ця ціна в 50-200 разів вища. От тільки якщо нікчема вимагає аби була ШАРА і все безкоштовне....То на виході що отримаєте?
ЖЕБРАКА!
Нехорошо, товарищ, нехорошо
а потому - в спам
как эмоционально ощущает себя чалавек, сидящий на западе и "гонящий" на запад?
Оказывается, в среднем укр. ВУЗе сейчас штампуют 7,5 докторов наук и 40 докторов философии (кандидатов) в год. В советское время такая производительность если и бывала, то только в МГУ, а в среднем укр. вузе раз в 5 - 10 ниже. К тому же сейчас куча ВУЗов - это бывшие техникумы и ПТУ, их в 5 раз больше советской численности, так что выходит, что остепененных в 20 - 30 раз больше штампуют при том, что науки нет, на материальную базу науки денег вообще не выделяется, а без этого ее быть не может.
По сути эти возмущенные проректоры наживаются на продаже ученых званий чиновникам, вроде Юща или Тимошенко и псевдоученым, вроде знатного изобретателя 10млн. жертв геноцида Сергийчука. Теперь им держава предложили платить налог со взяток и это академикам не в кайф.
Поэтому весть твой опус становится тупо брехнёй пропагандона.
Кстати, ее единственное "научное" достижение - первенство в создании частной армии ботов.
Глупого бота, работающего на такую же глупую паству, всегда выдают слова "умнейшая", "умнее тысяч" и т.д., потому как ничего не значат по сути, какая мне разница, дура или "умнейшая" лишила меня той самой "юлиной тысячи", которую выплатили только половине тех, кому было обещано? Какая разница, глупец или академик меня грабит в подъезде?
Якщо людина дійсно науковець, вона грошей за це не візьме.
але є й такі, для яких "наука" - бізнес, один раз захистились і весь вік державу доять
А де сама Наука?
В погоні за званнями, дипломами і медалями було створено балаболство заради балаболства без практичного застосування.
Реквієм по українській науці вже давно прозвучав, залишились титуловані привиди із званнями.
Нафига эта учёная степень для сбора клубники и ухода за старыми пенсионерами.
На сегодня задание - внешнее управление и соросята!
Кому нужно, пусть за границу едут.
Убогое, ты читаешь только мои посты?
Знаешь, что такое сарказм?
Більшість науковців самі вигадують теми і їх досліджують...навіщо ніхто не знає!
Актуальність потім будуть урочисто виголошувати і бити себе в груди, що це на майбутнє чи на дуже далеке майбутнє...
От тільки потім за це з бюджету постійно їм платять кошти. Так би мовити - "ЗА ФАНТАЗІЇ"
Вартість послуг за проведення атестації здобувача наукового ступеня оплачується у розмірі:
1) не менше 2 мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої на день проведення захисту дисертації здобувача ступеня доктора філософії - голові та членам разової ради.
2) не менше 3 мінімальних розмірів заробітної плати на день проведення захисту дисертації здобувача ступеня доктора наук - голові постійно діючої ради, рецензентам, офіційним опонентам;
3) не менше 0,5 мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої на день проведення захисту дисертації - членам постійно діючої ради (крім рецензентів), що брали участь в атестації здобувача ступеня доктора наук.
Заклад вищої освіти (наукова установа) додатково відшкодовує витрати офіційних опонентів, що мешкають в іншому населеному пункті, пов'язані з проїздом до та з населеного пункту, у якому відбувається захист, та проживанням у такому населеному пункті, у розмірі фактично здійснених витрат, але не більше 1 розміру мінімальної заробітної плати на витрати кожного офіційного опонента.
4) встановленому Положенням про акредитацію спеціалізованих вчених рад - оплата витрат з акредитації або підтвердження акредитації спеціалізованої вченої ради.
Оплата послуг за проведення атестації здобувача наукового ступеня здійснюється на підставі укладених цивільно-правових договорів. Надання відповідних послуг належить до наукової діяльності.
". Это я точно знаю."
Что за вздор? Так знаешь или не знаешь точно?
А не приходило в голову, ще це люди, які заради науки живуть в нашій країні майже як бомжи? Ви хочете зробити вчене звання доступним тільки тим, хто його може купити? Таких в нас багато саме тому, що дійсні доктори наук існують на копійки. Замість того, щоб виправити це, ви вирішили повністю навіть ВИКЛЮЧИТИ тепер можливість існування дійсного вченого з науковим званням в Україні?
Членограї янукодловсьвими шкарлет-"проффесінолами" вирішили перевірити Україну в Зімбабве.
Чому держава повинна платити за чужі фантазії?
Ты постанову читала?
Деньги платит НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА, а не Агеньтству!
А ті, кого лякають 2000 у.о. - самі розумієте якої якості робітнички.
Їх за кордоном і зі шваброю не дуже чекають
Той же самий кандидат в доктори чи доктор 1 раз захищає свою ступінь і далі ВСЕ ЖИТТЯ отримує від держави БОНУС (ДОПЛАТУ 25-33%) за умови, якщо працює в державних установах.
На хвилинку - наукова робота 1 і та дуже часто (в 99% випадках) НІКОМУ І ДАРОМ НЕ ПОТРІБНА (яку в кращому випадку прочитав 1 раз керівник і на цьому все), а за це буде ВСЕ ЖИТТЯ ДОВІЧНО ОТРИМУВАТИ.
Це не лохотрон? ВУЗи не лукавлять?
Тобто ці "науковці"(інакше їх не назовеш) ДОЯТЬ ДЕРЖАВУ і всі цьому раді, бо один одного розуміють!
ЗАЗНАЧУ, що ДОПЛАТА за НІКОМУ НЕПОТРІБНУ дисертаційну роботу все життя становить більше, ніж заробляє звичайний вчитель, лікар і так далі.
Якщо ці так називані науковці не можуть собі знайти СПОНСОРА на дослідження - то НАФІК З ПЛЯЖУ!
Досить ДОЇТИ державу!
Це те саме, що будувати дороги там, де ніхто не живе. Знімати фільми ті, які ніхто ніколи не побачить.
Науковці ******* навчили ДОЇТИ БЮДЖЕТ і драти його як "сидорову козу".
60 тис - це багато для ВУЗа?
50.000 на рік, а науковці працюють до 80 років і мають по 50 років стажу - 50х50=2,500.000 грн
2,5 МЛН грн ДОПЛАТИ! Це не зарплата, а ДОПЛАТА, бонус за 1 роботу нікому не потрібну!
Ці 64 тис, які просять за внесок держава віддасть максимум через 1-2 роки науковцям в вигляді ДОПЛАТ до зарплати!
Ці ДОПЛАТИ більші, ніж основні зарплати вчителів, лікарів, соціальних працівників.
Якщо ці НАУКОВЦІ ТАКІ ЦІННІ, то чому вони прибуток державі не приносять і з простягнутою рукою ходять?
Наука не прибуткова тільки в одному випадку, коли нею займаються випадкові люди...
Може ще писарів треба утримувати? Кучерів...хоча коней і карет уже давно не має.
Їм простіше дати допомогу по безробіттю!
2. Освіта далеко не вся безкоштовна
3. Державних підприємств майже не залишилось
4. Людина може вільно світом переміщуватись
5. Економіка не планова!
ЧОМУ ТОДІ "зіркам науки" залишили умови аля-СРСР.
РИНКОВА ЕКОНОМІКА --- чи науковці такі тупі, що цього не розуміють?
Зарплату треба ЗАРОБИТИ, а не ВИБЛАГАТИ!
Чому держава має ВСЕ фінансувати і воно не має окуповуватись?
Науковці виробляють кінцевий продукт - винахід, який можна застосувати у виробництві, створити додатки мобільні чи компютерні і так далі...можна продати за кордон.
Але чомусь НІХТО не питає у цих "науковців" - "Где деньги, Зина?"
Чому ці науковці не хочуть під свої дослідження брати кредити, бо не вірять в роботу?
"На словах Лев Толстой, а на деле мужик простой"
Якщо взяти шкільну прибиральницю і дати їй "чудом" дисертацію, то її дохід виросте в 2-4 рази, а тяжкість роботи впаде в 10 разів і вільного часу буде в 2 рази більше. При цьому вона більше ніколи наукою займатись не буде, але все життя буде жити з БОНУСАМИ.
За кордоном НІХТО просто так все життя платити за минулі заслуги не буде! Там отримуєш те, що заслуговуєш на сьогодні, розслабишся і втратиш роботу...а нової можеш уже і не знайти.
Повірте, що для НАШОЇ НАУКИ зараз і тут РАЙ!
Пробували лінивого від корита відігнати?
За кордон вони виїдуть? - хто їх там чекає, особливо саме їх
Якість роботи впаде? - якщо дати більше, то якість виросте мабуть))))
Багато чи мало - це відносні поняття!
У нас платять більше, ніж в Білорусії, ніж в Китаї...і? Може забагато платимо за саме таку роботу?