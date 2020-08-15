Нацагентство по качеству в/о ответило на обвинения проректоров: обвинения лживы, мы хотим побороть коррупцию
Введение системы гонораров для членов ученых советов позволит преодолеть коррупцию в сфере высшего образования. Аспирантам и докторантам больше не нужно будет платить из собственного кармана.
Речь об этом идет в сообщении, опубликованном на сайте Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, информирует Цензор.НЕТ.
"Письмо-обращение совета проректоров по научной работе высших учебных заведений и директоров научных учреждений содержит откровенно ложные сведения и направлено исключительно на введение в заблуждение", - утверждают в Агентстве.
Сейчас члены ученых советов участвуют в защитах как бы бесплатно, но на самом деле им платят соискатели, а это создает огромные коррупционные риски, сказано в сообщении.
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Агентство предлагает платить членам ученого совета гонорары в размере 2 минимальных зарплат на день защиты, председателю ученого совета, рецензентам и официальным оппонентам - 3 минимальных зарплаты.
Эти средства предлагают заложить в смету подготовки аспиранта или докторанта.
"В любом случае этот финансовый груз не должен ложиться на плечи соискателя соответствующего ученой степени, как это часто имеет место сейчас", - подчеркнули в Агентстве.
"Наглая ложь, что эти средства университеты будут направлять в пользу НАЗЯВО, размещенная в письме-обращении, является ничем иным как попыткой ввести образовательное и научное сообщество в заблуждение и отвлечь внимание от насущных проблем непрозрачности действующей системы защит научных степеней!" - добавили в Агентстве.
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Напомним, ранее совет проректоров заявил, что введение гонораров для членов ученых советов станет непосильным финансовым грузом для университетов и лишит их возможности готовить научные кадры.
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Запросіть 2 опонентів з інших міст, коли захист Київ, Харків, Дніпро, Львів - за 1 добу заплатите 1200-1500 грн і це 2 номери потрібно, бо вони ж не діти жити разом. Потім харчування + переїзд туди і назад.
Опонент може відмовитись абсолютно справедливо, сказавши, що пів зарлпати на чужий захист він виділити не може...і його не буде, будуть просто папірець читати.
Те саме з Вченою радою, вона також може не зібратись по багатьом причинам - а далі думайте!
Кого такі люди можуть випустити, у яких ментальність "благаю дайте".
Ви написали 150 сторінок свого тексту - уговоріть мінімум 5-7 чоловік його прочитати, внести правки і поставити підпис свій?
БЕЗКОШТОВНО!
Написали дисертацію і одразу на захист?
Жодної вичитки до її потрапляння на Вчену Раду не має?
Ви точно САМІ захищались?
Який регіональний ВУЗ готовий заплатити за проживання опонента в Києві, Харкові, Дніпрі та Львові? 1200-2000 вартість номеру на добу.
Який ВУЗ країни дасть на переїзд, скажімо Чернівці-Одеса...порадять зайцем на електричках або попуткою чи проплатять квитки на Інтре-Сіті?
Які ВУЗи чи НАН має надлишковий бюджет для таких трат?
Відповіді озвучте.
Приймаючи дисертації для попереднього розгляду спеціалізована вчена рада доручає комісії (не менше трьох осіб) з членів ради (фахівцям за профілем дисертації) подати висновок комісії спеціалізованої вченої ради про науковий рівень дисертації.
3 члени комісії + 2 опоненти - і це значить ЩО?
Вашу дисертацію читало тільки 2? Як це можливо?!!!!
Хто чого не має?
Це правила старі і їм мабуть уже років 100...
Я факти, а мені загальні фрази і "я кандидат".
Коли закінчуються аргументи, в хід ідуть регалії!
2."Сразу видно, что вы не имеете научной степени. Иначе знали бы, что оппонентов всего два человека, которые назначаются официально, а не ´ минимум 5-7 человек´."
3."Пройдите весь этот путь самостоятельно."
Ще раз, як пройти Ваш шлях з 2 вичитками роботи опонентами, якщо її читати будуть ще 3 члени спеціалізованої ради - а це 5?
Питання до Вас і це цікаво.
Як подати роботу на вчену раду без попередньої вичитки?
Все визначає конкретне місце захисту. Я за свою кандидатську не платив жодної копійки, нічого не давав опонентам (вони й не натякали навіть, що їм щось треба), не організовував традиційний "бенкет" після захисту тощо. Єдине, що чудак на букву "м", який при ДАКу в Києві сидів і збирав всі ці супровідні документи в електронній формі, збивав по 50 грн зі здобувачів начебто за "виправлення помилок", які він нескінченно знаходив на порожньому місці. Окрім цього йолопа все інше відбулося гладко та безкоштовно.
Але зрозуміло, що така ситуація далеко не всюди. І якщо в традціях певного факультету організовувати захист саме за стандартною "грошовою схемою", з "подяками" членам ради та опонентам, то як, знову ж таки, все це гарантовано унеможливлять встановлені державою гонорари?
Сколько Вы, как работник НИЗШЕГО качества (обоснованно говорю, ссылаясь на факты), готовы взять за вычитку работы 150 страниц с нехудожественным содержанием + почитать еще дополнительно современной литературы ибо врят ли вы соотвествуете направлению + выдать отзыв + рецензию + при необходимости пару раз приехать по месту защиты в нужное время?
Понятно, что когда начнут ЧИСТЫМИ платить, то ЛЕВАК урвется для нечистых на руку!
Ви не можете бути кандидатом, бо не пройшли процедуру.
Вона не така проста, як люди гадають!
АЛЕ щоб вийти на захист потрібно точно не 2 людей, які прочитають дисертацію - така практика в більшості країн Європи, Латинської Америки, Азії та Австралії.
Те, що я сказав, я зумисне перед тим, як щось писати в цій темі - взяв і почитав ПРАВИЛА...потратив максимум 5 хвилин - 3й лінк гуглу і там все є по етапах, по термінах і по кількостях примірників.
АЛЕ!
Платити потрібно не тільки опонентам, а і іншим усім людям, які задіяні в цьому ланцюжку.
Починаючи з керівника, бо 50 годин на рік це не адекватна кількість! Магістерську роботу писав повний рік і бачився кожні 2 дні з керівником по 1-2 години консультації...і ще літо працювали все над наробкою літератури та зміст роботи формували. В кінці виконувався антиплагіат. Це не дисертація, але було дуже складно.
Проти Вас я нічого не маю, просто Ви так писали, що те і се так все просто.
не можна замінювати аспіранта, з яким деякі керівники проводять по 2 години кожен день на 50 годин на рік...тільки вичитка роботи більше часу займе, ніж 3х50
Платити мають всім і на всіх етапах!
А среди орущих есть хотя бы один аспирант, не говоря уже о кандидате?
Лишь бы потрындеть про то, не знаю, что, но я против??
А стол членам совето до или после защиты?
И что такое ИБОН ?
В моё время КПИ называли КПИ....
Навіщо думати, що є якийсь науковець, що готовий БЕЗКОШТОВНО прочитати 150 сторінок тексту, зробити письмово відгук з зауваженнями на 5-10 сторінок, потім з іншого міста приїхати на захист і ще 1 день потратити.
Крики про корупцію, про те що НАЗЯВО це реформатори - це як відомо "тримай злодія", гасло яке застосовується давно. Бо їх зусілля направлені на отримання великого шмату дані, який можуть
відібрати.
Рада проректорів з наукової роботи - це структура, яка була створена ще колишнім Міністром освіти і науки України академіком Василем Григоровичем Кременем та затверджувалась кожним послідуючим Міністром освіти і науки України: Ніколаєнком С.М., Вакарчуком І.О., Табачником Д.В., Квітом С.М., Гриневич Л.М. та Новосад Г.І. І що, ці всі керівники затверджували «корупціонерів»?
До чого тут т.в.о. Міністра освіти і науки Шкарлет С.М.?
А фінансова зацікавленість пана Сергія Квіта є очевидною, особливо після перегляду Єдиного державного реєстру декларіцій. Не важко порахувати, що за його доходи можна готувати для нашої держави 12 докторів наук або 26 докторів філософії щороку! Адже за прайсом НАЗЯВО захист докторської дисертації обійдеться здобувачу в 126 тис. грн., a PhD- e 60 тис грн