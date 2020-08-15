Нацагентство по качеству в/о ответило на обвинения проректоров: обвинения лживы, мы хотим побороть коррупцию

Введение системы гонораров для членов ученых советов позволит преодолеть коррупцию в сфере высшего образования. Аспирантам и докторантам больше не нужно будет платить из собственного кармана.

Речь об этом идет в сообщении, опубликованном на сайте Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, информирует Цензор.НЕТ.

"Письмо-обращение совета проректоров по научной работе высших учебных заведений и директоров научных учреждений содержит откровенно ложные сведения и направлено исключительно на введение в заблуждение", - утверждают в Агентстве.

Сейчас члены ученых советов участвуют в защитах как бы бесплатно, но на самом деле им платят соискатели, а это создает огромные коррупционные риски, сказано в сообщении.

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Агентство предлагает платить членам ученого совета гонорары в размере 2 минимальных зарплат на день защиты, председателю ученого совета, рецензентам и официальным оппонентам - 3 минимальных зарплаты.

Эти средства предлагают заложить в смету подготовки аспиранта или докторанта.

"В любом случае этот финансовый груз не должен ложиться на плечи соискателя соответствующего ученой степени, как это часто имеет место сейчас", - подчеркнули в Агентстве.

"Наглая ложь, что эти средства университеты будут направлять в пользу НАЗЯВО, размещенная в письме-обращении, является ничем иным как попыткой ввести образовательное и научное сообщество в заблуждение и отвлечь внимание от насущных проблем непрозрачности действующей системы защит научных степеней!" - добавили в Агентстве.

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Напомним, ранее совет проректоров заявил, что введение гонораров для членов ученых советов станет непосильным финансовым грузом для университетов и лишит их возможности готовить научные кадры.