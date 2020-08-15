В Украине новый антирекорд по приросту COVID-19 за сутки - 1 847. С начала пандемии умерли 2044 человека

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксирован очередной антирекорд заболевших за сутки COVID-19: 1 847 новых случаев заражения. При этом 633 человека выздоровели, 33 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 14 августа, сообщалось о 1732 новых заразившихся за сутки, 13 августа – о 1 592 инфицированных; 12 августа было 1 433 выявленных случаев.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 89 719 человек, выздоровевших – 47 430, умерли с начала пандемии 2 044 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 40 245 человек, что на 1181 больше, чем днем ранее.

Читайте также: Пандемия COVID-19 окончится до конца 2021 года, - Гейтс

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (254), в Киеве (232), в Черновицкой (170) и Львовской областях (166).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2061 подозрение на коронавирус.