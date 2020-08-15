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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве антирекорд по новым случаям коронавируса - 232 заболевших, включая 16 детей и 5 медиков

В Киеве антирекорд по новым случаям коронавируса - 232 заболевших, включая 16 детей и 5 медиков

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 232 жителей Киева, 16 из них – дети.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее сообщалось о 158 новых случаях инфицирования.

За минувшие сутки один человек в Киеве умер от коронавируса. Всего в городе коронавирус унес жизни 151 человека.

В настоящее время в столице уже 10 392 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За минувшие сутки заболели: 122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет; 94 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет; 6 девочек от 3 до 15 лет и 10 мальчиков от 8 до 17 лет. Кроме того, заболели 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 57 человек. Всего коронавирус победили 3 373 жителя Киева.

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Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 40, в Днепровском - 34, в Дарницком районе - 33 случая.

"Киев уже находится в желтой зоне эпидемиологической опасности. Ограничения и запреты, связанные с этим, по решению правительства, начнут действовать с понедельника, 17 августа", - подчеркнул мэр.

карантин (16729) Киев (25796) Кличко Виталий (4661) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Какая тебе нужна статистика? Почти 2000 тысячи заболевших! В стране 2500 аппаратов ИВЛ ,они разбросаны от Хуста до Мариуполя,Реанимации макс.на 5 человек в очень хорошей больнице! С таким ростом еще через месяц на улице такие дебилы как ты будете лечиться.Уже весь мир доказал ,что необходимо носить маски в общественных местах и транспорте ,это снижает заболевание на40%.Кто выполняет?
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15.08.2020 11:17 Ответить
+3
Господи!
Речь не идёт о том, что маски дают 100%. Речь идёт о том что маски НЕ БЕСПОЛЕЗНЫ. Они просто снижают вероятность заражения
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15.08.2020 12:32 Ответить
+2
От, наприклад, моя сім'я мала дивну простуду, тести не робили, бо в нас це дуже складно.
І таких набагато більше ніж ваша зелена статистика.
В нормальних країнах тести роблять в кожному кіоску.
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15.08.2020 10:14 Ответить
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В Киеве антирекорд по новым случаям коронавируса - 232 заболевших, включая 16 детей и 5 медиков - Цензор.НЕТ 5987
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15.08.2020 09:59 Ответить
это все очень спорно и не подтверждено исследованиями, скорее агитка
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15.08.2020 10:33 Ответить
Товаріщь, проході мімо.
Цей постер не для тебе.
Він для тих, у кого значення intelligence quotient більше за 120.
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15.08.2020 10:36 Ответить
Какие исследования проводились? Как установлены проценты, товарищ с высоким intelligence quotient?
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15.08.2020 11:05 Ответить
Поразительная тупость всегда просто нечеловеческим упрямством!
Возьмите, млять, кусок грубой марли с дырочками 1 х 1 мм. Возьмите пульверизатор, распыляюший воду капельками 0,1 х 0,1 мм
И побрызгайте им на марлю.
Идиоты проклятые, по вашему марля будет сухой потому что капельки меньше дырочек и ВСЕ капельки пройдут насквозь???
А пощупайте марлю, млять, своими руками!
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15.08.2020 11:09 Ответить
Капли с заразой будут накапливаться в марле. Кто-то меняет маску через 2 часа? Сомневаюсь, носят грязные маски, как пропуск в магазин или транспорт
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15.08.2020 11:24 Ответить
Если кто-то засовывает грязную маску в рот - это не вина маски.
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15.08.2020 12:10 Ответить
менять людям маски в рекомендуемые сроки населению - нереально
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15.08.2020 12:15 Ответить
Да ходи с грязной сопливой тряпкой на носу, а к умным людям чего цепляешься. Умные дышут свежим воздухом, а не дерьмом в тряпочке.Корона не опасней ОРВИ или гриппа, пандемия объявлена ложная, ее нет и не было, вас блин, за идиотов держат , а вы ведетесь. Или ты тролль и страх тут наводишь на людей по просьбе зеленых сатанистов. Иди отсюда.
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15.08.2020 12:31 Ответить
Ну чё ты лезешь, не понимая о чём речь?
Речь идёт о принципе "ношение маски БЕСПОЛЕЗНО".
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16.08.2020 09:25 Ответить
Как это ткань может сдержать микрочастичку воды размером в 10 мкм? И куда из модели подевалась физика человеческого дыхания?
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15.08.2020 11:57 Ответить
Господи!
Ткань НЕ СДЕРЖИВАЕТ. При прохождении аэрозоля через ткань часть капель соприкасается с волокнами и смачивая их остаётся в маске.

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/657176/
Урок физики на тему "Смачивание. Капиллярные явления ...
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/657176/ urok.1sept.ru › статьи


https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2+%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&oq=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B2+%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&aqs=chrome..69i57j33.8002j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8# https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YluwCOp_siUJ:https://urok.1sept.ru/%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%25D0%25B8/657176/+&cd=10&hl=en&ct=clnk&gl=ua
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ru&u=https://urok.1sept.ru/%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%25D0%25B8/657176/&prev=search&pto=aue Translate this page
Jun 3, 2015 - Объяснить формулы по определению смачивания и капиллярным ... Если силы притяжения между молекулами жидкости больше, чем ...
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15.08.2020 12:16 Ответить
Проникающих через ткань микрочастиц вполне хватает для контакта со слизистой - это достаточная вирусная нагрузка. Медиков часто не спасает и реально фильтрующий воздух респиратор.
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15.08.2020 12:25 Ответить
Господи!
Речь не идёт о том, что маски дают 100%. Речь идёт о том что маски НЕ БЕСПОЛЕЗНЫ. Они просто снижают вероятность заражения
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15.08.2020 12:32 Ответить
Это не доказано. Аэрозоль из микрочастиц на вдохе дает не менее высокую нагрузку, чем более крупная капля.
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15.08.2020 12:47 Ответить
Что ты бредишь? Что такое " высокую нагрузку" ???
Если концентрация вирусов в слюне одинакова - какая разница одна большая капля или несколько меньших в сумме дающих такой же объём?
Повторяю: При прохождении аэрозоля через ткань часть капель соприкасается с волокнами и смачивая их остаётся в маске. Вследствие этого внутрь проникает меньшее число вирусов, вследствие чего снижается вероятность заражения.
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16.08.2020 09:22 Ответить
Це, на них АБСОЛЮТНО не діє.
Ще Галілей, пропонував от таким подивитись ,у винайдений ним телескоп, і наглядно упевнитись, що у планети Юпітер є супутники.
На що йому відповідали: «А чіво нам смотрєть? Ми і так знєм, чьто нікакіх спутніков тама нєт !»
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15.08.2020 14:09 Ответить
железно...
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16.08.2020 09:35 Ответить
Причем агитка уровня "одноклассников"
Как и неуклюжие конъюнктурные исследования вроде того гонконгского.
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15.08.2020 12:02 Ответить
А он и есть агитатор пандемии.
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15.08.2020 12:24 Ответить
не нагнетайте
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15.08.2020 10:06 Ответить
сапожники
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15.08.2020 10:08 Ответить
От, наприклад, моя сім'я мала дивну простуду, тести не робили, бо в нас це дуже складно.
І таких набагато більше ніж ваша зелена статистика.
В нормальних країнах тести роблять в кожному кіоску.
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15.08.2020 10:14 Ответить
Я ни разу не видел статисти о прохождении болезни. Допустим корововирус нашли у 100-а человек, у меня вопрос - у скольких процентов болезнь проходит безсимтомно? Сколько почувствововали недомогание и у скольких осложнения? Судя по той информации, что я собрал за несколько месяцев - 80-16-4. То бишь нам вешают лапшу и проводят эксперементы над украинским народом. Доколе?
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15.08.2020 10:14 Ответить
Шото давно не видно Поедатель Зябликов.
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15.08.2020 10:27 Ответить
Еще сральник вертуальный в эфир не выходил ,видно не его смена.
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15.08.2020 10:45 Ответить
В общем-то да. Данные специально утаивают и искажают. Как говорится: "Для кого война, а для кого и мать родна"
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15.08.2020 10:32 Ответить
У мережі є ВСЕ.
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15.08.2020 10:44 Ответить
Да неужели? А ты доверительную вероятность попробуй посчитать, вот тогда-то вся брехня и вылезет. Я даже не пытаюсь, для меня и так всё ясно.
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15.08.2020 11:06 Ответить
Нумо нумо.
Іяк ти знаходиш істину за допомогоюю«Доверительнойя вероятности»?
Колись книжечка «Теорія ошибок» А.Н. Зайделя, була у мене настольною.
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15.08.2020 14:23 Ответить
Я этим занимался в качестве одной из характеристик своей работы, за что, например, дважды попадал в сотню самых изаестных в США людей, но это не предмет для обсуждения на цензоре.
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15.08.2020 16:14 Ответить
Это у винторогих говорят .вот там и спроси.
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15.08.2020 10:46 Ответить
Вот таких провокаторов надо отлавливать и проводить на них эксперименты ,а не на приматах.Беречь животных они боятся заболеть.
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15.08.2020 10:44 Ответить
И чем я провокатор?
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15.08.2020 11:05 Ответить
Какая тебе нужна статистика? Почти 2000 тысячи заболевших! В стране 2500 аппаратов ИВЛ ,они разбросаны от Хуста до Мариуполя,Реанимации макс.на 5 человек в очень хорошей больнице! С таким ростом еще через месяц на улице такие дебилы как ты будете лечиться.Уже весь мир доказал ,что необходимо носить маски в общественных местах и транспорте ,это снижает заболевание на40%.Кто выполняет?
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15.08.2020 11:17 Ответить
Большинство из этих 2к заболевших никогда не дойдут до больниц за ненадобностью. Критичными являются именно реанимационные койки, а их перегрузки сейчас нет и не предвидится.
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15.08.2020 12:00 Ответить
Київ мабуть едине місто яке каже правду про рівень захворювань.
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15.08.2020 10:44 Ответить
Очень интересно, каким образом школы могут обеспечить безопасное обучение без нарушения карантинных мер? На 30 кв.м класса приходится по 30-35 человек. Дети должны будут полдня находится в масках (тут и здоровый с ума сойдет). Я сейчас о Киеве, где ежедневно число заболевших превышает количество новых больных во всей, к примеру, Львовской области.
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15.08.2020 10:49 Ответить
Тест стоит 2000 грн, минимум. Кто будет делать?
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15.08.2020 11:06 Ответить
700 грн.
днк-лаборатория
не пишите чушь
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15.08.2020 17:27 Ответить
это ПЦР? Ссылочку , плииз
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15.08.2020 17:41 Ответить
пцр
гугл в помощь
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15.08.2020 17:46 Ответить
ПЦР метод, биоматериал - носо- и ротоглоточный мазок, точность - от 90%, цена - от 1600 грн. Срок 1-2 дня и дает https://dnk-test.com.ua/test-na-koronavirus.html Так что не надо брехать
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15.08.2020 18:05 Ответить
https://www.dnk-lab.com.ua/ru/ptsr-analiz-na-covid-19-v-dnk-laboratorii-otvechaem-na-osnovnye-voprosy/
Цена анализа - 700 грн

У Києві антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - 232 хворі, зокрема 16 дітей і 5 медиків - Цензор.НЕТ 9833 Сроки готовности - 1 рабочий день.
так кто брешет??
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15.08.2020 18:41 Ответить
Признаю, неправ
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15.08.2020 18:56 Ответить
ваша ссылка на дженомикс.
Вы еще Дилу в пример поставьте. Там вообще 1800.
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15.08.2020 18:52 Ответить
Нда...
До этого долго держалась сотня в день...
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15.08.2020 11:10 Ответить
Я думаю что такая ситуация будет продолжаться пока не придёт к власти команда Победы. Только они смогут навести порядок с этим ковид.
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15.08.2020 12:30 Ответить
Пальчевский давно говорил что мы на карантине будем до следующего года сидеть.
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15.08.2020 12:33 Ответить
А ведь правильно предугадал Андрей Пальчевский о том, что будет до конца лета карантин... Надо было его слушать.
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15.08.2020 12:38 Ответить
Надо было его слушать и что то делать. А не бездействовать. Всё верно!
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15.08.2020 12:43 Ответить
Иванович предупреждал, его никто не слушал. Что теперь делать? Теперь будем выборы отменять, потому что слуги-бездельники не проходят. Значит надо ещё хуже сделать - и карантин усилить потом, а как людям жить никто не думает.
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15.08.2020 12:40 Ответить
"из них пять медработников"... Позавчера ходил в поликлинику-ни один врач на приёме не был в маске!Ни один!
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15.08.2020 13:51 Ответить
пока менты не будут контролировать и штрафовать, до дебилов не дойдет и рост будет идти по экспоненте.
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15.08.2020 17:29 Ответить
 
 