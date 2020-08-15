В Киеве антирекорд по новым случаям коронавируса - 232 заболевших, включая 16 детей и 5 медиков
За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 232 жителей Киева, 16 из них – дети.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее сообщалось о 158 новых случаях инфицирования.
За минувшие сутки один человек в Киеве умер от коронавируса. Всего в городе коронавирус унес жизни 151 человека.
В настоящее время в столице уже 10 392 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
За минувшие сутки заболели: 122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет; 94 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет; 6 девочек от 3 до 15 лет и 10 мальчиков от 8 до 17 лет. Кроме того, заболели 5 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
За прошедшие сутки выздоровели 57 человек. Всего коронавирус победили 3 373 жителя Киева.
Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 40, в Днепровском - 34, в Дарницком районе - 33 случая.
"Киев уже находится в желтой зоне эпидемиологической опасности. Ограничения и запреты, связанные с этим, по решению правительства, начнут действовать с понедельника, 17 августа", - подчеркнул мэр.
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Цей постер не для тебе.
Він для тих, у кого значення intelligence quotient більше за 120.
Возьмите, млять, кусок грубой марли с дырочками 1 х 1 мм. Возьмите пульверизатор, распыляюший воду капельками 0,1 х 0,1 мм
И побрызгайте им на марлю.
Идиоты проклятые, по вашему марля будет сухой потому что капельки меньше дырочек и ВСЕ капельки пройдут насквозь???
А пощупайте марлю, млять, своими руками!
Речь идёт о принципе "ношение маски БЕСПОЛЕЗНО".
Ткань НЕ СДЕРЖИВАЕТ. При прохождении аэрозоля через ткань часть капель соприкасается с волокнами и смачивая их остаётся в маске.
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/657176/
Урок физики на тему "Смачивание. Капиллярные явления ...
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Jun 3, 2015 - Объяснить формулы по определению смачивания и капиллярным ... Если силы притяжения между молекулами жидкости больше, чем ...
Речь не идёт о том, что маски дают 100%. Речь идёт о том что маски НЕ БЕСПОЛЕЗНЫ. Они просто снижают вероятность заражения
Если концентрация вирусов в слюне одинакова - какая разница одна большая капля или несколько меньших в сумме дающих такой же объём?
Повторяю: При прохождении аэрозоля через ткань часть капель соприкасается с волокнами и смачивая их остаётся в маске. Вследствие этого внутрь проникает меньшее число вирусов, вследствие чего снижается вероятность заражения.
Ще Галілей, пропонував от таким подивитись ,у винайдений ним телескоп, і наглядно упевнитись, що у планети Юпітер є супутники.
На що йому відповідали: «А чіво нам смотрєть? Ми і так знєм, чьто нікакіх спутніков тама нєт !»
Как и неуклюжие конъюнктурные исследования вроде того гонконгского.
І таких набагато більше ніж ваша зелена статистика.
В нормальних країнах тести роблять в кожному кіоску.
Іяк ти знаходиш істину за допомогоюю«Доверительнойя вероятности»?
Колись книжечка «Теорія ошибок» А.Н. Зайделя, була у мене настольною.
днк-лаборатория
не пишите чушь
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Сроки готовности - 1 рабочий день.
так кто брешет??
Вы еще Дилу в пример поставьте. Там вообще 1800.
До этого долго держалась сотня в день...