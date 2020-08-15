Зеленский о выдаче Беларусью "вагнеровцев" в РФ: "Это плохая история, в которой явно пренебрегли доверием и объективностью"
Выдача Беларусью России задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" является странной, некорректной и точно неприемлемой в дружеских межгосударственных отношениях.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Бойцов частной военной компании "Вагнер", которые недавно были задержаны на территории Беларуси, таки отправили в Россию. Несмотря на имеющиеся договоренности о сугубо юридическом и чисто объективном подходе к оценке этого дела. Офис Генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных в Украину. Всем этим лицам, среди которых 9 украинских граждан, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Белорусская сторона оставила обращение без ответа. Были также активные попытки по дипломатическим и личным каналам доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем. Но, к сожалению, этого не произошло", - написал Зеленский.
"Считают такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, которое не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи", - подчеркнул президент.
Зеленский убежден, что последствия этого решения будут трагическими.
"Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию - распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусской власти не пришлось на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют", - подытожил глава государства.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
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Т.е. ... Лука - "Отвали. Не мешайся под ногами".
Ну ...еще 4 года.
але Зе трохи озадачив: схоже, що він хитріший за лукаша, але стратегія та сама
Знову клоуна зробили без вазелину, аж шкода тупого - казали ж йому, куди ти лізеш у політику ....
У цьому фільмі Бюро журналістських розслідувань "Детективи" - про незаконний експорт лісу та контроль ринку деревини в Євросоюзі українськими організованими злочинними групами. Мафія України тісно пов'язана із керівництвом Держлісагенства та його структур, Генпрокуратурою та світовими деревообробними гігантами. І вона - безсмертна.
Фільм вийшов в ефір на "Громадському Інтерактивному Телебаченні" (Луцьк)
а вот потужнейшему сывочолейшему их бы сразу выдали.