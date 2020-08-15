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Зеленский о выдаче Беларусью "вагнеровцев" в РФ: "Это плохая история, в которой явно пренебрегли доверием и объективностью"

Зеленский о выдаче Беларусью

Выдача Беларусью России задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" является странной, некорректной и точно неприемлемой в дружеских межгосударственных отношениях.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Бойцов частной военной компании "Вагнер", которые недавно были задержаны на территории Беларуси, таки отправили в Россию. Несмотря на имеющиеся договоренности о сугубо юридическом и чисто объективном подходе к оценке этого дела. Офис Генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных в Украину. Всем этим лицам, среди которых 9 украинских граждан, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Белорусская сторона оставила обращение без ответа. Были также активные попытки по дипломатическим и личным каналам доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем. Но, к сожалению, этого не произошло", - написал Зеленский.

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"Считают такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, которое не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи", - подчеркнул президент.

Зеленский убежден, что последствия этого решения будут трагическими.

"Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию - распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусской власти не пришлось на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют", - подытожил глава государства.

Читайте также: Украина предоставила Беларуси доказательства участия боевиков ЧВК Вагнера в боевых действиях на Донбассе, - МИД

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Зеленский о выдаче Беларусью вагнеровцев в РФ: Это плохая история, в которой явно пренебрегли доверием и объективностью 01
Зеленский о выдаче Беларусью вагнеровцев в РФ: Это плохая история, в которой явно пренебрегли доверием и объективностью 02

Беларусь (7937) Зеленский Владимир (21096) ЧВК Вагнер (1335)


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Топ комментарии
+80
Ну и?? Ты еще не передумал ехать в беларуссию на встречу со скотом лукой...обьективный и доверчивый ты наш???
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15.08.2020 10:16 Ответить
+63
Бубочка тебе просто послали в еротичну подорож !!!)))
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15.08.2020 10:18 Ответить
+49
Какая-такая плохая история? Просто смачно плюнул в морду Зеленскому, а не плохая история....
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15.08.2020 10:19 Ответить
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Страница 4 из 4
Якщо ти в міжнародній політиці сцикло, як і у внутрішній політиці своєї Країни, то тоді і до тебе буде таке ставлення.
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15.08.2020 14:38 Ответить
Та не ломайте копья.Вассал,да щоб отдал опричников ордынского хозяина во враждебный лагерь!?Де ви таке бачили?Там бы и Трамп не помог
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15.08.2020 14:49 Ответить
Ключевое в этом высере - словосочетание «третья сторона»
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15.08.2020 14:58 Ответить
Якщо б Лука видав "вагнеровців" Україні, то ***** його б вже повісив до цього часу.
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15.08.2020 15:20 Ответить
А Зеленский и дальше будет дружить с фашистом Лукашенко?
Скажи мне, кто твой друг......
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15.08.2020 15:27 Ответить
Эта история будет иметь ещё больше неприятностей, чем история с мертвечуком.... Бо с нашим зелей не шутите...а то он возьмёт дело под личный контроль...
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15.08.2020 15:52 Ответить
Так Зеля не признал Луку президентом, у кого он выдачи просит, у частного лица?
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15.08.2020 15:59 Ответить
Вибрали лоха,то весь світ насміхається над державою,принижує. Зебіли можуть витертись від плівка,а як народу бути?
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15.08.2020 16:17 Ответить
жити з позором, або до зброї ї на** ЗЕнелоха, чим бистріше тим краще
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15.08.2020 17:47 Ответить
Ударь х@ром по клавише "рэ"на пианино- и история может улучшиться.
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15.08.2020 16:23 Ответить
Зеленський про видачу Білоруссю "вагнерівців" Росії: "Це погана історія, у якій явно знехтували довірою та об'єктивністю" - Цензор.НЕТ 4693
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15.08.2020 16:45 Ответить
Єдина погана історія, це ти Зе.
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15.08.2020 17:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lZqqf5COMNY Чак Норрис потроллил Александра Лукашенко
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15.08.2020 17:14 Ответить
Ты сцишь в глаза своим избирателям-зелебобикам, два живых трупа - Лука и ХЛо сцут тебе в глаза. Пищевая цепочка, бинго
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15.08.2020 17:27 Ответить
а що вн не тримав під особистим контролем??? Мля зелене лайно, як же так. Ти ж зелене лайно з тобою навіть прокляті всіма Лука та Московське ***** не вітаються....
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15.08.2020 17:50 Ответить
а с петей обнимались и целовались да?))) и по ночам любовника медведчука доставляли?
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15.08.2020 22:23 Ответить
Осталось только "посмотреть в глаза Луке".
Т.е. ... Лука - "Отвали. Не мешайся под ногами".
Ну ...еще 4 года.
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15.08.2020 18:11 Ответить
лукаш мене не здивував ані скільки -так було завжди: спочатку голосне і обурливе "бла-бла-бла-гав-гав!", а потім вибаачення з присіданнями і лобизання з путлером.
але Зе трохи озадачив: схоже, що він хитріший за лукаша, але стратегія та сама
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15.08.2020 18:24 Ответить
Лицемер. Не очень то Вы и хотели получить этих убийц украинцев, господин Президент ЗЕро, т. к. боялись гнева Путина и куратор от Кремля, Ермак, Вам не велел.
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15.08.2020 18:40 Ответить
хіба що носки понюхати дадуть. Лука Мудищев ще той фрукт
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15.08.2020 19:46 Ответить
а если вдруг боевики Blackwater вдруг окажутся в беларуси, их надо арестовать за все совершенные преступления против человечества ?
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15.08.2020 20:34 Ответить
Вова ,плохая история была год назад а это от отрыжка .
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15.08.2020 21:11 Ответить
це тому, вова, що тебе просто "всє імєлі ввіду"...
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15.08.2020 21:11 Ответить
як там казала ця придуркувала мєндєль? "політік мирового масштаба"?? "счітаются все презідєнти с вовай"? )))))))) ню-ню..
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15.08.2020 21:12 Ответить
Выдача Беларусью России задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" является странной, некорректной и точно неприемлемой в дружеских межгосударственных отношениях. Источник: https://censor.net/n3213951

Знову клоуна зробили без вазелину, аж шкода тупого - казали ж йому, куди ти лізеш у політику ....
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15.08.2020 22:50 Ответить
-Сколько будет дважды два ???-- А сколько вам надо ???
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15.08.2020 22:56 Ответить
Зебилоиды,вам не стыдно за своего тупого осла-терпилу?
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15.08.2020 23:13 Ответить
Сейчас еще попрется в ,,глазазаглядывать,, хутинскому пуесосу. Клоун у пи**ров.
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15.08.2020 23:14 Ответить
вова - ПОТЕРПІЛЛЄР
Зеленський про видачу Білоруссю "вагнерівців" Росії: "Це погана історія, у якій явно знехтували довірою та об'єктивністю" - Цензор.НЕТ 4280
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15.08.2020 23:39 Ответить
ТАК ДАЙТЕ ЗА ИХ ГОЛОВЫ ХОТЬ ПО 30000 $ !!!
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16.08.2020 00:43 Ответить
Мешканці Європи навіть не здогадуються, що купуючи різноманітні товари - починаючи від ксероксного паперу та закінчуючи ******* від IKEA, вони зачасту спонсорують діяльність української мафії. Cosa Nostra, Якудза, Тріади та Наркокартелі - про них знімають фільми та пишуть книги. Натомість українська мафія залишається поза увагою більшості громадян.
У цьому фільмі Бюро журналістських розслідувань "Детективи" - про незаконний експорт лісу та контроль ринку деревини в Євросоюзі українськими організованими злочинними групами. Мафія України тісно пов'язана із керівництвом Держлісагенства та його структур, Генпрокуратурою та світовими деревообробними гігантами. І вона - безсмертна.
Фільм вийшов в ефір на "Громадському Інтерактивному Телебаченні" (Луцьк)
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16.08.2020 02:01 Ответить
всё верно написал.
а вот потужнейшему сывочолейшему их бы сразу выдали.
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16.08.2020 05:39 Ответить
не думаю, схоже на виставу якусь і не більше...
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16.08.2020 08:52 Ответить
Этот спектакль с задержанием вагнеровцев, разыгранный насекомым и ******, призван был убедить белорусов, что таракан - защитник независимости Беларуси. Но народ не повелся и диктаторы-совкодрочеры уже спешат слиться в экстазе.
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16.08.2020 08:44 Ответить
та чесно кажучи у нас погана історія з дня вибору президентом Кравчука, а не Чорновола...
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16.08.2020 08:51 Ответить
Шановне товариство! Хотів би звернутись до президента України- Зе на зрозумілій йому мові: ты когда-нибудь поумнеешь? Неужели ты не знаешь, что ***** тебя иначе как комиком из квартала-95 не воспринимает? Или ты думаешь, что тебя воспринимают Президентом Великой Европейской страны? Пойми, что тебе просто подыгрывают, что бы ты думал, что ты там чего-то стоишь. Для ***** победой стало то, что избрали на пост президента Украины не Пороха, а именно тебя, личность, которая во много раз слабее. Им именно такой и нужен. А ты все летаешь в своих мечтах и фантазиях, все заглядываешь ***** в разные места. Что ты там хочешь увидеть? Тебе мало войны в собственной стране, интересы которой ты сдаешь каждый день? А вагнеровцы - это тебе такой показатель о твоей значимости в этом мире. Когда ты проснешься однажды и начнешь хотя бы вещи называть своими именами, перестанешь сдавать ***** интересы Украины, может тогда что-то сдвинется с мертвой точки. Иначе так и останешься в глазах собственного народа и истории - дитя, в шортиках, играющегося в песочнице. Адью!
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16.08.2020 08:52 Ответить
треба було по-дебільному написати як сценарісти з Кварталу-95. Вон інакше не розуміє на жаль... А ви написали для таких хто з мізками, а де ви в гравця пісюном на роялі бачили мізкі?????
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16.08.2020 08:54 Ответить
Это не плохая история, а история о полной немощности и бездеймтвии украинской дипломатии!
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16.08.2020 10:22 Ответить
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