Зеленский о выдаче Беларусью "вагнеровцев" в РФ: "Это плохая история, в которой явно пренебрегли доверием и объективностью"

Выдача Беларусью России задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" является странной, некорректной и точно неприемлемой в дружеских межгосударственных отношениях.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Бойцов частной военной компании "Вагнер", которые недавно были задержаны на территории Беларуси, таки отправили в Россию. Несмотря на имеющиеся договоренности о сугубо юридическом и чисто объективном подходе к оценке этого дела. Офис Генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных в Украину. Всем этим лицам, среди которых 9 украинских граждан, было обосновано сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Белорусская сторона оставила обращение без ответа. Были также активные попытки по дипломатическим и личным каналам доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем. Но, к сожалению, этого не произошло", - написал Зеленский.

Читайте также: Возвращение Беларусью боевиков ЧВК Вагнера в Россию - недружественный шаг по отношению к Украине, - секретарь СНБО Данилов

"Считают такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, которое не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи", - подчеркнул президент.

Зеленский убежден, что последствия этого решения будут трагическими.

"Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию - распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусской власти не пришлось на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют", - подытожил глава государства.

Читайте также: Украина предоставила Беларуси доказательства участия боевиков ЧВК Вагнера в боевых действиях на Донбассе, - МИД

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.



