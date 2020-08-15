Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии призвали к новым президентским выборам в Беларуси
Премьер-министры Эстонии Юри Ратас, Латвии - Кришьянис Кариньш и Литвы - Саулюс Сквернялис выступили в субботу с совместным заявлением, призвав власти Беларуси провести новые и свободные выборы президента.
Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства Эстонии, передает Цензор.НЕТ.
На состоявшейся 14-15 августа встрече в эстонском городе Тарту в рамках Балтийского совета министров они выразили глубокую озабоченность насильственным подавлением мирных протестов и политическими репрессиями властей против оппозиции после белорусских президентских выборов, которые не были ни свободными, ни честными.
"Премьер-министры призывают белорусские власти прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов, освободить всех политических заключенных и тех, кто был задержан в ходе протестов. Премьер-министры призывают Республику Беларусь провести свободные и честные президентские выборы, обеспечив прозрачность процедур и участие международных наблюдателей", - говорится в совместном заявлении.
Премьер-министры призвали Европейский союз "найти возможности введения санкций против должностных лиц, ответственных за применение насилия, не наказывая при этом народ Республики Беларусь за действия его руководства".
"Также важно, чтобы ЕС нашел пути и способы оказать большую поддержку белорусскому гражданскому обществу, поскольку белорусы заслуживают жить в открытом и свободном обществе", - считают главы правительств.
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« 14 августа 2020Белоруссия передала России 32 бойца ЧВК»
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Когда они скажут свое ФИ или ОК, тогда и будет сформирована позиция.
И кстати тех санкций ПОКА нет, только обещают.
Они же не дураки все ломать. Только Беларусь посадили на поставки нефти и газа из США, бортанув Расею, что теперь обратно Лукашенко толкать в объятия *****.
https://24tv.ua/ru/ukraina_podderzhala_sankcii_evrosojuza_protiv_belarusi_detali_n1308296
От нормальний рецепт від мінчанина https://www.youtube.com/watch?v=RZYqk6me9DE "Прокопьев - про текущий момент" (відео)
Выборы опять выиграет Таракан, тут и к бабке не ходи.
Выборы надо назначить попозже, месяца через 3-4, после наведения порядка и наказания всех виновных в избиениях и убийствах.
Фантазії.
И обязательно созвониться с госдепом.
А так,....пусть решают сами.
Думаю, если опять будут выборы, то выберут опять Таракана с процентами поменьше. Всё равно ****** народ, как у нас.
Это твоё право, но ты не прав.
Государства Европейского союза согласились, что не будут принимать официальные "результаты" президентских выборов в Беларуси, объявленные ЦИК.
Как сообщает корреспондент https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/08/14/7113226/ "Европейской правды" , об этом объявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, комментируя итоги переговоров глав МИД государств Евросоюза.
Боррель, в частности, подтвердил информацию о том, что ЕС договорился о введении санкций. "Начинается работа над санкциями в отношении тех, кто ответственен за насилие и фальсификации", - заявил он. Ранее о подготовке санкционного решения уже сообщали представители государств ЕС.
Кроме этого, шеф европейской дипломатии сообщил о совместном решении не признавать победу Лукашенко на выборах.
"ЕС не воспринимает (объявленные в пятницу) результаты выборов", - заявил Жозеп Боррель.
Как известно, для такого заявления от имени ЕС эту позицию должны поддержать все без исключения государства-члены, так внешнеполитические решения в ЕС одобряются консенсусом.
Еврокомиссар Евросоюза по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи дал эксклюзивное интервью https://www.svaboda.org/a/30784491.html «Радыё Свабода» сразу после заседания глав МИД стран ЕС.
В частности, еврокомиссар подчеркнул, что:
Решение о санкциях Евросоюза против режима в Минске, возможно, приобретет окончательный вариант на неформальной встрече глав МИД стран ЕС 27-28 августа в Берлине.
Еврокомиссия создаст фонд для жертв репрессий.
Евросоюз пришлет в Беларусь ознакомительную миссию, которая изучит ситуацию на месте. С большой вероятностью выборы предстоит провести повторно.
Функционеры Евросоюза поддерживают постоянный контакт с белорусским МИД
Телеграм-канал https://t.me/bnkbel/11832 «Баста!» и другие телеграм-каналы обратились к белорусам:
- Друзья, мы понимаем, что сейчас у нас всех эйфория победы. Давление на режим нарастает, каждый день https://charter97.org/ru/news/2020/8/14/389424/ к протестам присоединяются новые люди . Акции проходят во всех городах Беларуси.
Но ни в коем случае нельзя обманываться и расслабляться. Власти сменили на время тактику и пытаются замылить глаза фейковыми извинениями и освобождением части политзаключенных.
Мы должны настаивать на полном выполнении наших требований, переговоры могут идти только об условиях капитуляции режима. Нельзя отступать.
В тюрьмах людей жестко пытают и содержат в нечеловеческих условиях, в больницах находятся сотни раненых, мы до сих пор не знаем точное количество погибших.
На фотографии из больниц, на кадры, снятые возле РОВД и тюрем, невозможно смотреть без слез. Мы не должны предавать наших товарищей и забывать эти зверства.
Забастовки и протесты должны продолжаться до полной победы. Ни шагу назад!
гестаповцыомоновцы. На самом деле они, как следует из ваших же слов, просто отрабатывают банкет. Российский банкет. Очень трогательный у вас получился монолог опытной давалки, которая в последний китайский раз предупреждает, что ее якобы хотят поиметь с Запада, именно в тот момент, когда ее вовсю имеют с Востока.
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встречалась с двумя высокопоставленными представителями правоохранительных органов у нее в кабинете, после чего выступила с призывом к белорусам....
."Это мой диван. Она записывала это обращение без меня", - сказала Ермошина
Она добавила, что Тихановская принесла жалобу в ЦИК в присутствии журналистов.
"Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла", - отметила глава ЦИК.
После своего обращения к белорусам Тихановская во вторник уехала из Белоруссии в Литву. Затем было обнародовано два ее видеообращения. В первом она сообщила, что покидает Белоруссию, во втором - призвала своих сторонников не противостоять милиции и не выходить на площади. На видео видно, что свое заявление Тихановская зачитывает с листка.
Эти два видеообращения были опубликованы и на сайте госагенства БелТА, которое до этого вообще не освещало деятельность Тихановской и ее заявления.
Вскоре после этого ряд наблюдателей предположил, что видеообращение было записано в ЦИК. На это указывал интерьер и мебель в опубликованном видео Тихановской. В похожем интерьере давала ранее интервью и записывала обращения глава ЦИК.
В частности, на кадрах видно, что Тихановская сидит на кожаном зеленом диване, на аналогичном диване давала ранее интервью одному из телеканалов Ермошина.