Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии призвали к новым президентским выборам в Беларуси

Премьер-министры Эстонии Юри Ратас, Латвии - Кришьянис Кариньш и Литвы - Саулюс Сквернялис выступили в субботу с совместным заявлением, призвав власти Беларуси провести новые и свободные выборы президента.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства Эстонии, передает Цензор.НЕТ.

На состоявшейся 14-15 августа встрече в эстонском городе Тарту в рамках Балтийского совета министров они выразили глубокую озабоченность насильственным подавлением мирных протестов и политическими репрессиями властей против оппозиции после белорусских президентских выборов, которые не были ни свободными, ни честными.

"Премьер-министры призывают белорусские власти прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов, освободить всех политических заключенных и тех, кто был задержан в ходе протестов. Премьер-министры призывают Республику Беларусь провести свободные и честные президентские выборы, обеспечив прозрачность процедур и участие международных наблюдателей", - говорится в совместном заявлении.

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Премьер-министры призвали Европейский союз "найти возможности введения санкций против должностных лиц, ответственных за применение насилия, не наказывая при этом народ Республики Беларусь за действия его руководства".

"Также важно, чтобы ЕС нашел пути и способы оказать большую поддержку белорусскому гражданскому обществу, поскольку белорусы заслуживают жить в открытом и свободном обществе", - считают главы правительств.