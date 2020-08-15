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Новости Коронавирус и карантин
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Количество ПЦР-тестирований на COVID-19 за 4 мес. выросло в 100 раз, - Степанов

Количество ПЦР-тестирований на COVID-19 за 4 мес. выросло в 100 раз, - Степанов

В Украине с первой недели апреля количество тестирований методом ПЦР на коронавирусную инфекцию, проводимых в сутки, выросло в 100 раз.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы видите, как мы увеличили количество тестирований. Если сравнить с первой неделей апреля, например, то у нас количество тестирований увеличено в 100 раз. За четыре месяца мы его увеличили в 100 раз. Если было 200 тестирований на день, то сейчас это 20 тысяч тестирований за сутки, более 20 тысяч мы делаем, вот как сегодняшний пример - 20 979 исследований. Это только методом ПЦР", - рассказал он.

Кроме того, уточнил министр, за минувшие сутки в Украине было проведено 18 210 исследований методом ИФА.

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"Мы тестируем в полном объеме всех людей, которые обращаются с симптомами коронавирусной болезни. Все люди, у которых есть симптомы коронавирусной болезни, обращаются, и они должны быть протестированы. Обращаться нужно обязательно через семейного врача. Если нет семейного врача - тогда звонить или в экстренную медицинскую помощь, или на горячую линию, где вам скажут, каким образом к вам будет направлена бригада для того, чтобы вам сделали соответствующий тест ПЦР. Еще раз хочу напомнить, если у вас есть симптомы коронавирусной болезни, не нужно сразу ехать, очень часто через весь город, в лабораторию. Нужно обратиться именно к семейному врачу, чтобы была отправлена соответствующая бригада, и вам был сделан тест", - подчеркнул Степанов.

Кроме того, проводится тестирование всех контактных лиц заболевших людей, а также группы риска.

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"Мы тестируем с определенной периодичностью медицинских сотрудников, сотрудников Национальной гвардии, Национальной полиции, Госпогранслужбы. Также тестирование должны проходить люди, которые идут на госпитализацию", - рассказал министр.

"То есть мы охватили максимально возможное количество людей, которым необходимо проводить тестирование в условиях пандемии", - отметил он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы, 15 августа, зафиксирован очередной антирекорд заболевших за сутки Covid-19: 1 847 новых случаев заражения. При этом 633 человек выздоровели, 33 ранее заболевших умерли.

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Автор: 

карантин (16729) тестирование (496) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Работающюю вакцину убогие свинособаки могли сделать только в том случае, если вирус они и придумали
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15.08.2020 12:09 Ответить
+3
Эпидемия у нас возможно идет уже на спад. Если бы столько тестов как сейчас делали 3 месяца назад, то было бы и 5 тысяч заболевших в день
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15.08.2020 11:51 Ответить
+3
А страна, которая ещё недавно воровала унитазы с украинских кораблей,заявляет что создала вакцину от коронавируса.
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15.08.2020 12:02 Ответить
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Эпидемия у нас возможно идет уже на спад. Если бы столько тестов как сейчас делали 3 месяца назад, то было бы и 5 тысяч заболевших в день
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15.08.2020 11:51 Ответить
А оці 1800 захворілих на день, коли тестів в 100 разів більше як корелюють з 600, коли тестів було менше. Якщо навіть не пропорційно в 100 разів, а хоча б в 10, то не було б тоді 6000 замість 600?
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15.08.2020 11:59 Ответить
Все так и есть. Хотят сделать просто выборы онлайн и подтасовать их.
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15.08.2020 12:07 Ответить
А страна, которая ещё недавно воровала унитазы с украинских кораблей,заявляет что создала вакцину от коронавируса.
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15.08.2020 12:02 Ответить
Работающюю вакцину убогие свинособаки могли сделать только в том случае, если вирус они и придумали
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15.08.2020 12:09 Ответить
Над вакциной наверное "ВЕКТОР" в Новосибирске и работал.
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15.08.2020 12:14 Ответить
Або сперли вакцину у когось. В срср так і робили. Багато так званих "закритих" дисертацій були під грифом тільки тому, що то був суцільний плагіат з крадених на Заході винаходів та відкриттів, зокрема і секретних.
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15.08.2020 12:27 Ответить
Мало тестов,даешь больше,результат!?!
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15.08.2020 12:12 Ответить
По сравнєнію з 1913г. рост в 20 000 раз!

ВТОРОЄ МЄСТО по Європє ЗЗАДІ на 1 млн. насєлєнія! Албанія - чємпіон!
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15.08.2020 12:22 Ответить
Всего в 100 раз? Вот если бы эта ЗЕленая власть во главе с шутом из разьездного балагана не украли бы 35 миллиардов гр. из коронавирусного фонда, то и число тестов выросло бы не в 100 (я из за 100 раз им не верю), а в 1000 раз. Но увы, бабло сворованно и спрятанно в офшоре. Интересно в каком в оманском или кипрском? Да кааая разница.
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15.08.2020 12:30 Ответить
Президент по делам ковида Степанов продолжает управлять страной.
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15.08.2020 13:17 Ответить
Але й досі за кількістю тестів на тисячу жителів Україна залишається на передостанньому місці в Європі. Менше тестувань здійснено лише в Албанії.
Можна лиш уявити, в яких умовах Нашіій Епідемії чотири місяці тому довелося топтатися на плато...
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15.08.2020 13:19 Ответить
А по телевизору показывают огромные очереди людей которые не могут сделать тест даже за 750 гривен. Что-то подсказывает мне что Степанов свистит, а если еще окажется что 20 тысяч тестов сделаны за счет госбюджета, то стоит поискать тех, кому сделали эти тесты.....
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15.08.2020 13:26 Ответить
Пить маладца!!!
А за шесть месяцев выросло в тыщу сикстилиардов раз
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15.08.2020 13:36 Ответить
КАК ВЫДАТЬ ПРОВАЛ ЗА УСПЕХ? ЛЕГКО! ЧИТАЕМ: "В порівнянні з першим тижнем квітня МОЗ збільшило кількість тестувань методом ПЛР у 100 разів..." и сравниваем со словами того же СТЕПАНОВА от 08 мая: "В начале апреля мы могли делать 700-800 тестов в сутки, сегодня мы дошли до 7-8 тысяч и двигаемся дальше. В наших планах мы хотим выйти на количество от 15 до 20 тысяч тестирований на начало июня" (ссылка внизу). Т.е., провалив обещание и 1 раз сделав 20 тыс. тестов в середине августа (ВМЕСТО НАЧАЛА ИЮНЯ!) - они просто забывают про дату и опускают стартовое кол-во в 4 раза! Вот это финт! Реально рост к маю был в 10 раз и обещанный проваленный рост к июню - ещё 2-3 раза, итого суммарный рост = 20-30 раз. Сейчас они свистят про 100-кратный рост! ЗЕЛЕНЫЕ НАПЕРСТОЧНИКИ... Ссылка - https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net.ua%2Fnews%2F3194453%2Fminzdrav_nameren_uvelichit_ejednevnoe_kolichestvo_ptsrtestov_do_20_tysyach_stepanov%3Ffbclid%3DIwAR21-6zhZJTsOI3tCCdI4yx3fmf0R2Bm45WDId_-mriRCUUkwchXkrFJ7uc&h=AT1VEBcnl4VPXf3-KFgG_wh-nXNw8BA-gbUuQ-Ov8dUqFjrUQ2xNBUn-Ozx_eMuke2DhhixBzC993d4l-Wl1mxyq4AsTTEBfZcgQdpNur7kFP2Hm4LorMnkgMrxHFiaeMcNn&__tn__=R]-R&c[0]=AT0sEef4JK-ZsMZlovIW0gX5tD7I520qzN9AEUtpcGG-iEgpZfstIe_0SbPMbUB6lTnDE9qu2_UaR7Gt5Q-ivXWAgucQO-dGHf1p-VQZZx73UBQRyOtnkQ0u5dwdMOzEI36yv6U40kDwRGmqJYwxaf1YqU4LBFkiB5MLyH141B99furtEcaafwAKE3qy https://censor.net.ua/news/3194453/minzdrav_nameren_uvelichit_ejednevnoe_kolichestvo_ptsrtestov_do_20_tysyach_stepanov
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16.08.2020 13:11 Ответить
Исходная цифра у всех стран была одинаковая: НОЛЬ ТЕСТОВ НА К-ВИРУС В ДЕКАБРЕ 2019-го. При этом США дошли почти до 1 млн. тестов в день, а Украина 3 месяца топталась на средних 8-10 тысячах/день (май-июнь-июль)... Даже сейчас 20 тысяч - это свист, за вчерашнюю субботу уже было меньше 16 тыс., за сегодн. воскресенье - будет ещё меньше...
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16.08.2020 13:16 Ответить
Тот же СТЕПАНОВ и ШМЫГАЛЬ признают, что сейчас реальный уровень = не 20, а всего 15 тысячам! Каким образом? Очень просто! Они ставят задачу удвоить цифру за месяц: к 15.09 выйти на 30 тысяч тестов/день! Но, если сейчас цифра = 20, то к 15.09 должно быть не 30, а 40 тысяч! ЗЕЛЕНЫЕ МОШЕННИКИ-КИДАЛЫ-ЛГУНЫ. Следите за руками!!!
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16.08.2020 13:19 Ответить
Вірус COVID-19 плавно мутує в вірус ПОФІГІЗМ-20
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17.08.2020 12:30 Ответить
 
 