Владелец танкера Delfi просил суд запретить эвакуацию судна, пора уже вмешаться правоохранителям, - Криклий

Судовладелец затонувшего в Одессе танкера Delfi препятствует эвакуации судна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Фейсбуке в субботу, отметив, что с деятельностью этого судовладельца пора уже познакомиться правоохранителям и выяснить цель его действий.

"Злой умысел или просто безумие. Но судовладелец Delfi подал в Хозяйственный суд Киева иск к АМПУ с ходатайством запретить совершать любые действия в отношении судна. Действительно, зачем его ликвидировать с пляжа, никому же "не мешает ". Хорошо, что суд отказал им в удовлетворении их ходатайства об обеспечительных мерах и мы продолжаем работы по эвакуации", - сообщил Криклий.

При этом он выразил возмущение, что судовладелец, который создал проблему с танкером и не решил ее, теперь продолжает мешать и создавать новые проблемы.

"Думаю, что уже пришло время правоохранителям подробнее познакомиться с деятельностью судовладельца Делфи - Mister Drake PC на территории Украины и какую цель они преследуют своими действиями", - написал министр.

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Ранее сообщалось, что подготовительные работы по поднятию затонувшего у одесского побережья танкера Delfi стартовали.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.

В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжает выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и теперь решать ее будет государство. Договор на эвакуацию танкера планируют подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.