Владелец танкера Delfi просил суд запретить эвакуацию судна, пора уже вмешаться правоохранителям, - Криклий
Судовладелец затонувшего в Одессе танкера Delfi препятствует эвакуации судна.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Фейсбуке в субботу, отметив, что с деятельностью этого судовладельца пора уже познакомиться правоохранителям и выяснить цель его действий.
"Злой умысел или просто безумие. Но судовладелец Delfi подал в Хозяйственный суд Киева иск к АМПУ с ходатайством запретить совершать любые действия в отношении судна. Действительно, зачем его ликвидировать с пляжа, никому же "не мешает ". Хорошо, что суд отказал им в удовлетворении их ходатайства об обеспечительных мерах и мы продолжаем работы по эвакуации", - сообщил Криклий.
При этом он выразил возмущение, что судовладелец, который создал проблему с танкером и не решил ее, теперь продолжает мешать и создавать новые проблемы.
"Думаю, что уже пришло время правоохранителям подробнее познакомиться с деятельностью судовладельца Делфи - Mister Drake PC на территории Украины и какую цель они преследуют своими действиями", - написал министр.
Ранее сообщалось, что подготовительные работы по поднятию затонувшего у одесского побережья танкера Delfi стартовали.
Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.
Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.
16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.
21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.
В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжает выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и теперь решать ее будет государство. Договор на эвакуацию танкера планируют подписать с подрядчиком до конца августа.
По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.
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Зиленский это постная ъня.
Почему нет ничего нового зеленского? Ни нового танка(после оплота нов. версия "нота"), ни вертолета(мсб-17), ни самолета(восстановить ан124), ни ракеты(нептуна на 1.5ткм), ни нового минибтра/бтра, ни космодрома, ни гиперлупа, ни гаубицы, ни бмп, ни пво на вильхах?
ХОть один проект будет, чтобы через 10 или 20 лет говорили да это заслуга зеленского.
Кличко хотя бы мосты позаканчивает, может метро на троещину пробьет у коррупционеров.
А ЧТО НОВОГО ЗЕЛЕНСКОГО.Чтобы была его заслуга.
эвакуации судна
и штрафы за экологию
все делаете через задний ход
Минобороны это рассадник коррупционеров по откатам по закупкам - нужно разные отделы, которые могут проверять торговые операции на прокладочность и на риски на откаты.И поддавать схемы продажи на коррупционные риски.
В украине на киевском артеме(м лукьяновка) налажено производство снарядов НОВЫХ, а не спиъженных со складов, которые потом и подорвали.Чтобы продавать их снова в всу через всякие липовые от крыс с минобороны прокладки.Тоесть крысы покупают сами у себя. Посадить их за создание условий и интереса для подрыва складов.
Нужно покупать НОВЫЕ СНАРЯДЫ 122мм, 152мм с новыми минометами новой версии молот-М-120 или другие, а не бушние(украденные со складов). Тарана УБРАТЬ. Так или иначе у него высокие кацапские риски, что это еъучая чекисткая пиявка. Похер делает он правильно или нет, он летал с предателем ермаков в париж на курсы чекистких диверсий против украины.
ТАРАН НАЪ.Уруский диверсант, которого подготовили на ватном п/п уничтожить укроборон пром под видом улучшения.
Запретить деятельность кацапского экономического диверсанта ярославского в украине, который хочет украсть моторсич для кацапов под видом китайцев. И который захватил хтз, чтобы в украине не делались свои сау.А теперь минобороны покупает старые сау у чехии с откатами.
УПЕЙТЕ ЯРОСЛАВСКОГО. Моторсич это самое главное кроме гсн в нептуне - двигатель.
А если это невозможно, то это 700 тонн ржавого металлолома.
Борт, на котором "Делфи" лежит, превратился в мятое пожёванное решето.
Нету больше никакого "судна" - есть опасный токсичный мусор, отравляющий воду.
Владельца надо закрыть в СИЗО и он быстро согласится всё убрать
после первого же выбитого зуба.