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Владелец танкера Delfi просил суд запретить эвакуацию судна, пора уже вмешаться правоохранителям, - Криклий

Владелец танкера Delfi просил суд запретить эвакуацию судна, пора уже вмешаться правоохранителям, - Криклий

Судовладелец затонувшего в Одессе танкера Delfi препятствует эвакуации судна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Фейсбуке в субботу, отметив, что с деятельностью этого судовладельца пора уже познакомиться правоохранителям и выяснить цель его действий.

"Злой умысел или просто безумие. Но судовладелец Delfi подал в Хозяйственный суд Киева иск к АМПУ с ходатайством запретить совершать любые действия в отношении судна. Действительно, зачем его ликвидировать с пляжа, никому же "не мешает ". Хорошо, что суд отказал им в удовлетворении их ходатайства об обеспечительных мерах и мы продолжаем работы по эвакуации", - сообщил Криклий.

При этом он выразил возмущение, что судовладелец, который создал проблему с танкером и не решил ее, теперь продолжает мешать и создавать новые проблемы.

"Думаю, что уже пришло время правоохранителям подробнее познакомиться с деятельностью судовладельца Делфи - Mister Drake PC на территории Украины и какую цель они преследуют своими действиями", - написал министр.

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Ранее сообщалось, что подготовительные работы по поднятию затонувшего у одесского побережья танкера Delfi стартовали.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти обещали убрать судно к 20 июля.

В июле танкер несколько раз пытались поднять, но безуспешно. Из танкера продолжает выливаться топливо. Ситуацию с танкером признали чрезвычайной, и теперь решать ее будет государство. Договор на эвакуацию танкера планируют подписать с подрядчиком до конца августа.

По данным Госэкоинспекции, танкер нанес экологии ущерб почти на $20 тыс.

Владелец танкера Delfi просил суд запретить эвакуацию судна, пора уже вмешаться правоохранителям, - Криклий 01

танкер (151) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+14
Вот что личный контроль животворящий творит
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15.08.2020 13:40 Ответить
+11
Импотентная власть, бездарное управление.
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15.08.2020 13:39 Ответить
+10
Пора уже владельца судна давно поселить на этом тазике, а не вся УКРАИНА должна слушать это бестолковое нытье уже почти год..
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15.08.2020 13:37 Ответить
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А шо там ще крім нафти? Вагнерівці?
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15.08.2020 13:30 Ответить
Ждут команду на выход " в чешуе,как жар горя 33 богатыря" и с ними дядька Черномор - не иначе
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15.08.2020 14:28 Ответить
та ладно! законодательство и исполнительная власть вместе - это же мафия местечкового уровня...а сколько их таких?!
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15.08.2020 13:30 Ответить
А типерь послушаем начальника рюкзаковского цеха!
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15.08.2020 13:32 Ответить
Пора уже владельца судна давно поселить на этом тазике, а не вся УКРАИНА должна слушать это бестолковое нытье уже почти год..
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15.08.2020 13:37 Ответить
Томлению хана. Снять, распилить и отправить - посуду на металлолом, хозяина нах
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15.08.2020 13:37 Ответить
Импотентная власть, бездарное управление.
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15.08.2020 13:39 Ответить
В ЧЕМ ПРИКОЛ ПАПРИКОЛУ ЗЕЛЕНСКАГА?

Зиленский это постная ъня.
Почему нет ничего нового зеленского? Ни нового танка(после оплота нов. версия "нота"), ни вертолета(мсб-17), ни самолета(восстановить ан124), ни ракеты(нептуна на 1.5ткм), ни нового минибтра/бтра, ни космодрома, ни гиперлупа, ни гаубицы, ни бмп, ни пво на вильхах?
ХОть один проект будет, чтобы через 10 или 20 лет говорили да это заслуга зеленского.
Кличко хотя бы мосты позаканчивает, может метро на троещину пробьет у коррупционеров.
А ЧТО НОВОГО ЗЕЛЕНСКОГО.Чтобы была его заслуга.
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15.08.2020 17:23 Ответить
Вот что личный контроль животворящий творит
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15.08.2020 13:40 Ответить
Власник танкера Delfi просив суд заборонити евакуацію судна, час уже втрутитися правоохоронцям, - Криклій - Цензор.НЕТ 9910
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16.08.2020 12:43 Ответить
а может пора вынести решение суда о сроках
эвакуации судна
и штрафы за экологию
все делаете через задний ход
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15.08.2020 13:50 Ответить
вот тут трудно не согласиться с министром!
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15.08.2020 13:56 Ответить
Влада безсила в цьому питанні,а Криклій зовсім безпорадний.
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15.08.2020 14:09 Ответить
Зато петики - на коне!
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15.08.2020 15:11 Ответить
Цей танкер нелегально знаходячись в акваторії Одеського порту торгував контрабандно кацапським пальним. Належить Курченку. Замість того щоб конфіскувати засіб скоєння економічного злочину проти держави Україна кацапським ворогом, продажні судді та чиновники займаються фуйнею дискредитуючи державу своєю некомпетентністю, продажністю та дурістю.
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15.08.2020 14:12 Ответить
Порезать и сдать в приёмный пункт.
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15.08.2020 14:13 Ответить
минобороны разогнать, автоматизировать все процессы по закупкам новой техники в всу.

Минобороны это рассадник коррупционеров по откатам по закупкам - нужно разные отделы, которые могут проверять торговые операции на прокладочность и на риски на откаты.И поддавать схемы продажи на коррупционные риски.
В украине на киевском артеме(м лукьяновка) налажено производство снарядов НОВЫХ, а не спиъженных со складов, которые потом и подорвали.Чтобы продавать их снова в всу через всякие липовые от крыс с минобороны прокладки.Тоесть крысы покупают сами у себя. Посадить их за создание условий и интереса для подрыва складов.
Нужно покупать НОВЫЕ СНАРЯДЫ 122мм, 152мм с новыми минометами новой версии молот-М-120 или другие, а не бушние(украденные со складов). Тарана УБРАТЬ. Так или иначе у него высокие кацапские риски, что это еъучая чекисткая пиявка. Похер делает он правильно или нет, он летал с предателем ермаков в париж на курсы чекистких диверсий против украины.
ТАРАН НАЪ.Уруский диверсант, которого подготовили на ватном п/п уничтожить укроборон пром под видом улучшения.
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15.08.2020 17:25 Ответить
Короче этот тазик опять не уберут,ни к 25-му числу и вааще никогда.А Клоун в чуме ждет рассвета,а рассвет наступит летом.Но лишь не здесь и никогда.
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15.08.2020 15:00 Ответить
Положите владельцу судна на горло штангу.Пусть ощутит на себе влияние судна на акваторию
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15.08.2020 15:13 Ответить
Это реально маразматическая комедия, если бы не убивали природу в уникальном уголке Украины. Слов нет. Власти тоже.
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15.08.2020 16:35 Ответить
Почему мертветчук ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОБИЧУ УРАНА в украине? Кацапы контролируют создание грязной бомбы в украине? Наъ кацапов.
Запретить деятельность кацапского экономического диверсанта ярославского в украине, который хочет украсть моторсич для кацапов под видом китайцев. И который захватил хтз, чтобы в украине не делались свои сау.А теперь минобороны покупает старые сау у чехии с откатами.
УПЕЙТЕ ЯРОСЛАВСКОГО. Моторсич это самое главное кроме гсн в нептуне - двигатель.
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15.08.2020 17:26 Ответить
Мотор Сич просрал Порошенко. С 2014 года всех специалистов Уйлостан выманивал с семьями после того, как Запорожье отбилось. Через Беларусь шли поставки необходимых движков в Мордор. Китай выкупил 75% акций. 25% оставил, т.к. зачем тратить на то, что и так достанется. СБУ в упор сего этого ватного беспредела не замечала все 5 лет.
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15.08.2020 22:08 Ответить
Так ведь тётя прокулолша уже вмешалась, но пораньше. Вот владелец Delfi и водит мурку который месяц! Чует кошка, кто мясо дал!
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15.08.2020 17:10 Ответить
Какая разница лежит на пляже судно или нет",- Зеленский
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15.08.2020 17:41 Ответить
Судно же не бегает по пляжу, никого не давит, не гудит, не дьімит, ну выплеснет пару-тройку тонн мазута - большое дело, современные порошки отстирывают и не такое.
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15.08.2020 23:21 Ответить
А почему молчит наш гарант зеленский ?? Который так грозно топал ножками пол-тора месяца назад посещая Одессу!! А где наши экологи, сбу. понраничники, таможенники и налоговики и наконец наш грёбанный суд!! Они, что получают зарплату у владельца браконьерского судна Делфи?? Тогда вопрос?? А на хрена нам тогда такие не компентентные, безвольные, коррупционые органы власти??
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15.08.2020 21:19 Ответить
Если это таки СУДНО - пусть уплывёт оттуда само или на буксире.
А если это невозможно, то это 700 тонн ржавого металлолома.
Борт, на котором "Делфи" лежит, превратился в мятое пожёванное решето.
Нету больше никакого "судна" - есть опасный токсичный мусор, отравляющий воду.
Владельца надо закрыть в СИЗО и он быстро согласится всё убрать
после первого же выбитого зуба.
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15.08.2020 23:24 Ответить
Деньги решают все как всегда
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15.08.2020 23:28 Ответить
 
 