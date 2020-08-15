Двум белорусам дали по 10 суток ареста за цветы девушкам, вставшим в цепь солидарности

Суд в Слуцке назначил двум мужчинам по 10 суток ареста за то, что дарили цветы девушкам, вставшим в протестную цепь солидарности 13 августа.

Судебные процессы состоялись 13 и 14 августа, сообщает местное издание kurjer.info, передает Цензор.НЕТ.

В пятницу процесс был объявлен открытым, но на него не пустили родственников и зрителей, так как заседание проходило в РОВД, а не в здании суда.

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Дмитрий Лозовик в комментарии изданию назвал постановление суда политически мотивированным.

"В чём заключалось участие моего подзащитного в массовом мероприятии? В мероприятии участвовали девушки. Но он не девушка. Он им цветы дарил. Можно долго рассказывать про очевидные противоречия, но я понимаю, что логики и права здесь нет. Здесь политика", - отметил он.

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестующими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. Среди протестующих есть по меньшей мере двое погибших.

МВД Беларуси сообщало, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

14 августа ЦИК Беларуси объявил о победе Лукашенко.

Акции протеста против результатов выборов президента продолжаются по всей стране по сей день.