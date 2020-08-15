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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Двум белорусам дали по 10 суток ареста за цветы девушкам, вставшим в цепь солидарности

Двум белорусам дали по 10 суток ареста за цветы девушкам, вставшим в цепь солидарности

Суд в Слуцке назначил двум мужчинам по 10 суток ареста за то, что дарили цветы девушкам, вставшим в протестную цепь солидарности 13 августа.

Судебные процессы состоялись 13 и 14 августа, сообщает местное издание kurjer.info, передает Цензор.НЕТ.

В пятницу процесс был объявлен открытым, но на него не пустили родственников и зрителей, так как заседание проходило в РОВД, а не в здании суда.

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Дмитрий Лозовик в комментарии изданию назвал постановление суда политически мотивированным.

"В чём заключалось участие моего подзащитного в массовом мероприятии? В мероприятии участвовали девушки. Но он не девушка. Он им цветы дарил. Можно долго рассказывать про очевидные противоречия, но я понимаю, что логики и права здесь нет. Здесь политика", - отметил он.

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Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестующими. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. Среди протестующих есть по меньшей мере двое погибших.

МВД Беларуси сообщало, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

14 августа ЦИК Беларуси объявил о победе Лукашенко.

Акции протеста против результатов выборов президента продолжаются по всей стране по сей день.

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771)


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Топ комментарии
+8
Двум белорусам дали по 10 суток ареста за цветы девушкам, вставшим в цепь солидарности - Цензор.НЕТ 2844
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15.08.2020 13:37 Ответить
+8
ФАШИЗМ ЯК ВІН Є.
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15.08.2020 13:39 Ответить
+5
Двум белорусам дали по 10 суток ареста за цветы девушкам, вставшим в цепь солидарности - Цензор.НЕТ 4230
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15.08.2020 13:43 Ответить
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Двум белорусам дали по 10 суток ареста за цветы девушкам, вставшим в цепь солидарности - Цензор.НЕТ 2844
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15.08.2020 13:37 Ответить
ФАШИЗМ ЯК ВІН Є.
показать весь комментарий
15.08.2020 13:39 Ответить
Двум белорусам дали по 10 суток ареста за цветы девушкам, вставшим в цепь солидарности - Цензор.НЕТ 4230
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15.08.2020 13:43 Ответить
avkaz Center
@newkc14
·
13 ч
‼ Инсайдерские источники сообщают, что Лукашенко спасали от инсульта китайские врачи. #Лукашенко категорически отказался от услуг беларуских и особенно российских врачей
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15.08.2020 13:41 Ответить
Кавказ центр читать - занятие для слабоумных. У них там "по инсайдерской информации" хйло уже раз 10 умер а рашка раз 50 распалась.
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15.08.2020 17:34 Ответить
А ведь белорусский кат не осудный! Он шизофреник!
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15.08.2020 13:41 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
‼ Инсайдерские источники утверждают, что #Лукашенко перенес микроинсульт. Некоторое вермя он не мог вставать. Врачи его откачали. Но, как указывают эксперты, у него до сих пор отмечаются нарушения мимики лица
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15.08.2020 13:42 Ответить
Говорят что и рука у него дёргается как когда то у Гитлера после покушения на него
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15.08.2020 13:46 Ответить
Ото так обісрався, що ***** засварить?
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15.08.2020 13:50 Ответить
Було вже..
Спочатку квіти потім зброя та набої..
Террор порождає террор..
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15.08.2020 13:42 Ответить
А подарили бы кило картошки - наградили бы... белорусы, заканчивайте этот цирк, яныку скучно на ростове, а наша вовочка и петичка туда пока путевки не получили..
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15.08.2020 13:43 Ответить
Що ж ти так палишся, кацапчик? Тебе ж це не стосується. Ти й так в стійлі стоїш і римигаєш.
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15.08.2020 13:48 Ответить
Самопресекись, вата малоросская.
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15.08.2020 13:55 Ответить
Забыл подарить цветы жене, есть отмазка. Скажу это подсудное дело сейчас
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15.08.2020 13:44 Ответить
Терпіли все проковтнуть. Давайте - пообнімайтесь з ОМОНом, постійте на колінах ще. Що можна чекати від великого забитого колгоспу?
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15.08.2020 13:46 Ответить
Та пох на какие-то инсульты, че вы как бабы. Не сдохнет оно само и не надейтесь.
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15.08.2020 13:50 Ответить
Суд проходил в здании РОВД ? Так это же мечта Авакова ! ))
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15.08.2020 14:02 Ответить
А который день уже беларусы цветами, шариками и улыбками празднуют победу Лукашенко?
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15.08.2020 16:05 Ответить
А ТИХАНОВСКАЯ ГОТОВИТ КОМИТЕТ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВЛАСТИ - ее где будут в Литве передавать ?
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15.08.2020 19:45 Ответить
 
 