Двум белорусам дали по 10 суток ареста за цветы девушкам, вставшим в цепь солидарности
Суд в Слуцке назначил двум мужчинам по 10 суток ареста за то, что дарили цветы девушкам, вставшим в протестную цепь солидарности 13 августа.
Судебные процессы состоялись 13 и 14 августа, сообщает местное издание kurjer.info, передает Цензор.НЕТ.
В пятницу процесс был объявлен открытым, но на него не пустили родственников и зрителей, так как заседание проходило в РОВД, а не в здании суда.
Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Дмитрий Лозовик в комментарии изданию назвал постановление суда политически мотивированным.
"В чём заключалось участие моего подзащитного в массовом мероприятии? В мероприятии участвовали девушки. Но он не девушка. Он им цветы дарил. Можно долго рассказывать про очевидные противоречия, но я понимаю, что логики и права здесь нет. Здесь политика", - отметил он.
Как сообщалось, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Вечером 9 августа в столице страны, Минске, начались столкновения ОМОНа с протестующими. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.
Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестна. Среди протестующих есть по меньшей мере двое погибших.
МВД Беларуси сообщало, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
14 августа ЦИК Беларуси объявил о победе Лукашенко.
Акции протеста против результатов выборов президента продолжаются по всей стране по сей день.
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@newkc14
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13 ч
‼ Инсайдерские источники сообщают, что Лукашенко спасали от инсульта китайские врачи. #Лукашенко категорически отказался от услуг беларуских и особенно российских врачей
@newkc14
‼ Инсайдерские источники утверждают, что #Лукашенко перенес микроинсульт. Некоторое вермя он не мог вставать. Врачи его откачали. Но, как указывают эксперты, у него до сих пор отмечаются нарушения мимики лица
Спочатку квіти потім зброя та набої..
Террор порождає террор..