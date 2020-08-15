РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12187 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
5 962 13

Игрок сборной Беларуси Шкурин отказался выступать за нее, "пока действует режим Лукашенко"

Футболист сборной Беларуси Илья Шкурин отказался выступать за национальную команду, пока Александр Лукашенко не покинет президентский пост.

Об этом 20-летний нападающий сообщил у себя в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь", - написал он.

Представитель Шкурина Валерий Исаев подтвердил изданию Sport24, что аккаунт в "Инстаграме", где размещено заявление, действительно принадлежит футболисту.

Стоит добавить, что в 2019 году Шкурин стал лучшим бомбардиром чемпионата страны.

Смотрите также: Остатки сожженных бюллетеней обнаружили в котельной Бреста. ФОТО

Игрок сборной Беларуси Шкурин отказался выступать за нее, пока действует режим Лукашенко 01

Беларусь (7937) футболист (169)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
И спокойно выступает в команде ЦСКА, Моцква, нас должны душить слезы радости за такого патриота своей страны?
показать весь комментарий
15.08.2020 15:34 Ответить
+5
Пересидевший правитель начал портится и стал токсичным...
показать весь комментарий
15.08.2020 15:30 Ответить
+4
Дивився стрім Свободи з Мінська, купа інтерв'ю, більше всього біларусів ображає що всілякі ********* з Соловйовими їх обзивають і брешуть в своїх передачах, але жоден не подумав що так само обсирали українців в 2014.
показать весь комментарий
15.08.2020 16:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Акакаяразніца
показать весь комментарий
15.08.2020 15:26 Ответить
Пересидевший правитель начал портится и стал токсичным...
показать весь комментарий
15.08.2020 15:30 Ответить
А смысл? Он что серьезно думает что на место нынешних придут другие которые будут за все хорошее против всего плохого и Белоруссия заживет богато, счастливо и справедливо? Такие же самые и придут.. Украина пример. Так Украина хоть богатая а Белоруссия только лес и машиностроение с ориентацией на РФ. Европе на фиг не нужны ее трактора и Белазы.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:34 Ответить
З таким світоглядом треба назад в дупло лізти, а що має Ізраїль чи Люксембург?
показать весь комментарий
15.08.2020 15:58 Ответить
И спокойно выступает в команде ЦСКА, Моцква, нас должны душить слезы радости за такого патриота своей страны?
показать весь комментарий
15.08.2020 15:34 Ответить
А тебе не пох кто он и что делает???когда насшу страну разрывали на куски всем было глубоко насрать на нас одна озабоченость и обеспокоеность теперь мне пох что там у них происходит
показать весь комментарий
15.08.2020 15:39 Ответить
А мне просто любопытно "А шо там у русских со знаком качества" не более.
показать весь комментарий
15.08.2020 16:12 Ответить
)))))))))) Браво!
показать весь комментарий
15.08.2020 15:39 Ответить
Патриотизм заканчивается там,где начинается налоговая декларация.(с)
показать весь комментарий
15.08.2020 15:56 Ответить
Мне навеяло воспоминание когда увидел митинг работяг на заводе в Беларуси, как нас всей школой водили на просмотр малой земли, поднятой целины, митингуут, спросите за что и за кого два слова не свяжут, они не жили другой жизнью, и сейчас движимы провокаторами которые их подпитывают ненавистью к Бацьке.
показать весь комментарий
15.08.2020 15:52 Ответить
Дивився стрім Свободи з Мінська, купа інтерв'ю, більше всього біларусів ображає що всілякі ********* з Соловйовими їх обзивають і брешуть в своїх передачах, але жоден не подумав що так само обсирали українців в 2014.
показать весь комментарий
15.08.2020 16:00 Ответить
украинцев не только обгаживали тогда... они продолжают это делать и сейчас!

сябры пусть ждут! зеленые мышебратья скоро к ним в гости заедут на танках! буряты и кадыровцы

2008 г - Грузия

+6 лет

2014 г. - Украина

+6 лет

2020 г. - Беларусь???
показать весь комментарий
15.08.2020 16:59 Ответить
А наш малорос ракицький поїхав до своїх - терористів. До них ще хочуть боксери - сепари. Хай їдуть, повітря і українська земля будуть чистіші.Футболісту респект.
показать весь комментарий
15.08.2020 16:16 Ответить
 
 