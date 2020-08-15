Игрок сборной Беларуси Шкурин отказался выступать за нее, "пока действует режим Лукашенко"

Футболист сборной Беларуси Илья Шкурин отказался выступать за национальную команду, пока Александр Лукашенко не покинет президентский пост.

Об этом 20-летний нападающий сообщил у себя в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь", - написал он.

Представитель Шкурина Валерий Исаев подтвердил изданию Sport24, что аккаунт в "Инстаграме", где размещено заявление, действительно принадлежит футболисту.

Стоит добавить, что в 2019 году Шкурин стал лучшим бомбардиром чемпионата страны.

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